Womit wir zu rechnen haben

Wir (ob Krah auch, wis­sen wir noch nicht) gehen dabei von fol­gen­den Grund­an­nah­men aus:

+ Deutsch­land hat das ers­te Vier­tel auf dem Weg einer Trans­for­ma­ti­on in eine ande­re Gesell­schaft zurück­ge­legt. Die Vor­den­ker und Ver­tre­ter die­ses Wegs spre­chen offen von die­ser Trans­for­ma­ti­on: Sie wol­len eine ande­re Gesell­schaft, und sie wol­len den Weg, der dort­hin führt, mit Ver­bo­ten und mehr als dring­li­chen Unter­las­sungs­auf­for­de­run­gen absichern.

Es han­delt sich um die For­mie­rung der Gesell­schaft, um das Wohl­ver­hal­ten des Ein­zel­nen zum Woh­le des Gan­zen. Die­ses “Wohl des Gan­zen” ist end­zeit­lich, also reli­gi­ös und panisch auf­ge­la­den. Auf die­se Wei­se ist die Erzäh­lung von der letz­ten Chan­ce auf einen Aus­weg zum Woh­le des Gan­zen imstan­de, den Idea­lis­mus jun­ger Leu­te zu bün­deln und sie als “letz­te Gene­ra­ti­on” an die Front zu schi­cken – dort­hin, wo das Gefecht ver­meint­lich aus­ge­tra­gen wird. Aber ver­mut­lich ist es ein Ablenkungsgefecht.

+ Eine der Reak­tio­nen auf die­sen Trans­for­ma­ti­ons­pro­zeß sind die stei­gen­den Umfra­ge­wer­te für die AfD, die zum Sam­mel­be­cken der Ableh­nung fun­da­men­ta­ler Ver­än­de­rung gewor­den ist. Die­ser Vor­gang ver­ein­facht den Kon­flikt zur Paro­le: Ich las­se mir nichts nehmen!

Dies könn­te sich für unse­ren Anspruch aus­ge­spro­chen ungut aus­wir­ken. Drei Gedanken:

1. Wer vor allem “dage­gen” ist und damit gut fährt, hat letzt­lich nur anzu­bie­ten, daß sich nichts ändern sol­le. Von dort­her rüh­ren die Pro­ble­me, die im Slo­gan “Deutsch­land. Aber nor­mal” ste­cken. Denn es war und ist zu guten Tei­len die­ses “Nor­mal”, das uns dort­hin ver­führ­te, wo wir jetzt stehen.

2. Wenn wir unter die­sem “Nor­mal” jenen Indi­vi­dua­lis­mus als Kon­su­ment, Ver­brau­cher, Ver­nut­zer und Anspruchs­be­rech­tig­ten ver­ste­hen, an den uns die ver­gan­ge­nen andert­halb Gene­ra­tio­nen gewöhn­ten, dann ist das kein abend­fül­len­des Pro­gramm und nichts, was den Kampf um Gestal­tungs­macht lohn­te. Es ist sogar ein Gegen­bild zu dem, was uns vor­schwe­ben sollte.

3. Wir dür­fen den Anspruch nicht auf­ge­ben, eben­falls einen Umbau im Sinn zu haben, jeden­falls kein blo­ßes “Gehe zurück nach der Bad­stra­ße”, die in den 80er Jah­ren des vori­gen Jahr­hun­derts liegt. Unser Umbau hat einen völ­lig ande­ren Ziel­punkt im Blick als den­je­ni­gen, den das grü­ne Milieu fokus­siert, zu dem wir pau­schal von Söder bis Baer­bock alles zäh­len dürfen.

+ Die Umfra­ge­wer­te, die der AfD im Bund das Dop­pel­te von der­zeit und in eini­gen Bun­des­län­dern wohl eine Sperr­mi­no­ri­tät von 33 Pro­zent vor­her­sa­gen, soll­ten uns auch aus einem zwei ande­ren Grün­den mit Sor­ge erfüllen:

Zum einen ste­hen wir vor dem Pro­blem eines von sich selbst begeis­ter­ten Par­la­ments­pa­trio­tis­mus, den die Umfra­ge­wer­te blind machen. Mar­tin Sell­ner führ­te das aus: Vor dem Hin­ter­grund des zivil­ge­sell­schaft­lich, medi­al, uni­ver­si­tär und admi­nis­tra­tiv fest ver­an­ker­ten welt­an­schau­li­chen Kerns der woken Repu­blik lie­fe sich der par­la­men­ta­ri­sche Gestal­tungs­elan einer star­ken AfD im Hand­um­dre­hen tot.

Zum ande­ren wis­sen zumin­dest wir nicht, woher die Leu­te kom­men sol­len, die aus die­sem Auf­schwung und aus dem hoff­nungs­vol­len Ver­trau­ens­vor­schuß der Wäh­ler mit Kraft und Kennt­nis eine poli­ti­sche Chan­ce machen könn­ten. Wir hof­fen, daß die AfD es weiß, wir hof­fen, daß aus der Bekennt­nis­lust, die nun doch um sich zu grei­fen beginnt, Betei­li­gungs­mut auf allen Ebe­nen entsteht.

(Die drit­te Sor­ge beschäf­tigt uns als Ver­tre­ter eines Gelän­des, das auch als “Vor­feld” der Par­tei bezeich­net wird: Wir wer­den aus­ge­saugt, wir kön­nen nicht kon­kur­rie­ren und ver­lie­ren Leu­te, und das ist umso pro­ble­ma­ti­scher, als die AfD ein Milieu ver­tritt, das nicht viel liest.)

+ Zuletzt: Wer die Hebel der Macht in der Hand hat, um zu trans­for­mie­ren und die­sen Pro­zeß zynisch als letz­te Chan­ce, als Chan­ce am Ende aller Tage auf­lädt und aus­ruft, wird vor nicht viel zurück­schre­cken, um die­se Macht zu ver­tei­di­gen. Pro­fa­ner aus­ge­drückt: Der grü­ne, woke Kapi­ta­lis­mus, die grü­ne Aus­beu­tung des Pla­ne­ten, die welt­in­nen­po­li­ti­schen Netz­wer­ke haben ihre Sturm­trup­pen, ihre Män­ner fürs Schmut­zi­ge längst gefun­den und platziert.

Als ich mich neu­lich mit Björn Höcke besprach, waren wir uns einig dar­in, daß der Geg­ner sei­ne Schlä­ge füh­ren wer­de, so oder so. Die übli­chen Denun­zia­ti­ons­me­tho­den schei­nen ein Gut­teil ihrer Wir­kung ein­ge­büßt zu haben: Auch die heu­ti­ge Nach­richt über eine Haus­durch­su­chung bei Höcke ver­fängt nicht mehr recht, aber sie ist dre­cki­ger als fast alles, was zuvor aus­ge­packt wurde:

Durch­sucht wur­de bereits im Novem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res, durch­sucht wur­de aus­schließ­lich das Jugend­zim­mer eines Fünf­zehn­jäh­ri­gen, der ange­stellt hat­te, was mit ein paar Tagen Straf­ar­beit am hei­mi­schen Hack­klotz und einem erzie­he­ri­schen Gespräch zu berei­ni­gen ist. (Wir spra­chen damals dar­über, wir alle haben Söh­ne, wir alle waren fünf­zehn und kei­ne Ses­sel­fur­zer, und wir wol­len auch kei­ne heranziehen.)

Nun, ein gutes hal­bes Jahr spä­ter, wird die Geschich­te gegen jeden Anstand und wider­recht­lich her­vor­ge­zerrt. Sie muß durch­ge­sto­chen wor­den sein von einer staat­li­chen Behör­de – anders ist der Vor­gang nicht zu erklä­ren. Die Behaup­tung, es han­del­te sich damals um eine Dro­gen­fan­dung, ist falsch, es ging um eine Lapa­lie (und nein: nicht um ein Propagandadelikt!).

Wir gehen davon aus, daß die­se Rück­sichts­lo­sig­keit in der Bericht­erstat­tung erst der Anfang von Schwei­ne­rei­en ist, die wir uns nicht aus­ma­len können.

Wir gehen davon aus, daß hun­der­te Mit­ar­bei­ter in den Par­tei­zen­tra­len und in staat­li­chen Behör­den damit beschäf­tigt sind, gemein­sam mit PR-Agen­tu­ren und Stra­te­gen Kam­pa­gnen zu ent­wi­ckeln und durch­zu­spie­len, die gegen den Durch­bruch der AfD gestar­tet wer­den dürf­ten, sobald der rich­ti­ge Zeit­punkt gekom­men ist.

Wir gehen außer­dem davon aus, daß auf juris­ti­scher und ver­wal­tungs­tech­ni­scher Ebe­ne die wider­recht­li­che Aus­brem­sung der Oppo­si­ti­on und des oppo­si­tio­nel­len Vor­felds bereits durch­dacht ist und als Dro­hung nicht nur im Rau­me steht. Dabei wäre ein Ver­bots­ver­fah­ren schon der äußers­te Schritt. Näher liegt es, die Par­tei­en­fi­nan­zie­rung an die Ein­stu­fung durch den Ver­fas­sungs­schutz zu kop­peln und die Wer­be­frei­heit mit dem­sel­ben Argu­ment einzuschränken.

(Für uns ist es mitt­ler­wei­le nicht mehr mög­lich, an Buch­mes­sen teil­zu­neh­men. Die Ein­stu­fung ist das for­ma­le Kri­te­ri­um, auf das Leip­zig und Frank­furt warteten.)

Wir stel­len uns in unse­ren schlimms­ten Alb­träu­men vor, daß ein­zel­ne Per­so­nen aus dem Ren­nen genom­men wer­den, daß ihnen etwas zustößt, daß jemand sie angreift, dem hin­ter­her, wie Lina E., “edle Moti­ve” zuge­spro­chen wer­den und der auf offe­ne, gewalt­tä­ti­ge und unge­hemm­te Soli­da­ri­tät rech­nen darf.

+ Und nun? Das ist eine Kin­der­fra­ge. Es gibt kei­ne Alter­na­ti­ve zum Wei­ter­ma­chen, zum Auf­bau, zum Kampf um eine gute Zukunft. Es gibt eine erfah­rungs­ge­sät­tig­te Zuver­sicht, das ist wohl das bes­te in die­ser schwie­ri­gen poli­ti­schen Lage:

Wir dür­fen davon aus­ge­hen, daß zwar nicht alle, aber doch vie­le Man­dats­trä­ger etwas von der Ver­ant­wor­tung ahnen, die auf sie zukommt, wenn die Gestal­tungs­macht in greif­ba­re Nähe rückt. Wir dür­fen also davon aus­ge­hen, daß die­se Leu­te an ihren Haus­auf­ga­ben sit­zen und daß sie sich mit Mit­ar­bei­tern zu umge­ben ver­su­chen, denen die Durch­drin­gung von Ver­wal­tungs­vor­gän­gen und admi­nis­tra­ti­ven Hebel­ge­set­zen zuzu­trau­en ist.

Wir dür­fen zwei­tens davon aus­ge­hen, daß es dort, wo jemand aus unse­ren Rei­hen macht, was er kann, gut wird. Erfah­rung und Kön­nen spre­chen dafür. Buch, Film, Ver­an­stal­tung, Zeit­schrift, Akti­on, Vor­trag, Gespräch, Gra­fik, Kunst – auf allen Fel­dern gibt es gelun­ge­ne Arbei­ten und Umset­zun­gen, dazu Ver­flech­tun­gen, Aus­dif­fe­ren­zie­run­gen und ech­te Kreativität.

Wir dür­fen außer­dem davon aus­ge­hen, daß alle, die sich zei­gen, ob poli­tisch oder in einem der vie­len wider­stän­di­gen Milieus, mitt­ler­wei­le auf trag­fä­hi­ge Struk­tu­ren ver­trau­en kön­nen – auf vie­le Mit­glie­der, Unter­stüt­zer und Leser, auf Freun­des­krei­se, Unter­neh­mer­ver­bän­de und auf das, was man wohl emo­tio­na­le Rück­ver­si­che­rung nennt: Zuspruch, Begeis­te­rung, Warm­her­zig­keit – und die Auf­find­bar­keit von Räu­men frei­er Rede und von Refugien.