Achtung! Stillende Mütter könnten rechtsradikale Ideologinnen sein!

Wer als Mut­ter bewußt zu Hau­se beim Kind bleibt, ern­tet Spott von denen, die ihr Kind früh in die Krip­pe geben („Mutt­chen“, „Heim­chen am Herd“). Wer bei­zei­ten sein Klei­nes fremd­be­treu­en läßt, ern­tet Augen­rol­len und Stirn­run­zeln von den ande­ren („kar­rie­re­geil“.)

So geht das qua­si end­los wei­ter, min­des­tens bis ins Schul­al­ter: „Waas, eure Toch­ter schläft nicht bei euch? Okay, inter­es­sant.“ –„Echt, du läßt Dei­nen Sohn im Ste­hen pin­keln? Pff, naja…“ – „Du nimmst Stoff­win­deln? Huh. Mir per­sön­lich wär das ja zu unhy­gie­nisch.“ – „War­um darf L. nicht essen, wann er will? Sor­ry, ich frag ja nur.“

Ver­mut­lich gibt es kaum etwas Toxi­sche­res als jun­ge Müt­ter, die nun erst­mals einen eige­nen Plan haben – und ein Objekt, an dem sie sich aus­pro­bie­ren kön­nen. Neu ist nur, daß sie die­sen Plan oft anhand von Insta­gram-Posts (et al) gefaßt haben.

Es geht auf kei­ne Kuh­haut, wie sehr sich gera­de jun­ge Frau­en von selbst­be­wußt vor­ge­tra­ge­nen Bei­trä­gen in den Sozia­len Medi­en lei­ten las­sen. Mei­nungs­star­ke Jung­müt­ter schwär­men für den Kai­ser­schnitt, ande­ren ist die Haus­ge­burt ein Non­plus­ul­tra, ein Dazwi­schen gibt es selten.

Als frisch­ge­ba­cke­ne Mut­ter ist man natur­ge­mäß beson­ders ver­wund­bar. Wäh­rend man noch im Wochen­bett liegt, tref­fen die ers­ten Kom­men­ta­re ein: „Stamm­hal­ter!”; “kein Stamm­hal­ter, dann sicher beim nächs­ten Kind!“; „hat ja gar nichts vom Vater“; „ooh, die Kar­tof­fel­na­se von der Mül­lersei­te, wie süß!“

Halt, Zuspruch und Ori­en­tie­rung fin­den die fra­gi­len Frau­en gern auf den gras­sie­ren­den Mama­sei­ten in den Sozia­len Medien.

Man sagt „zwei Hand­wer­ker, drei Mei­nun­gen“ – unter Müt­tern ist das Kampf­ge­sche­hen viel dras­ti­scher und into­le­ran­ter. Mot­to: Wer von mei­nen Erzie­hungs­vor­stel­lun­gen (obwohl, nein, der Begriff ‚Erzie­hung´ ist eigent­lich out) auch nur im gerings­ten abweicht, tickt a) ver­kehrt, ist b) recht eigent­lich ein Unmensch und soll­te c) im Grun­de vor den Kadi.

Das bes­te Bei­spiel hier­für ist das Buch Jedes Kind kann schla­fen ler­nen. Irgend­wann in den Neun­zi­ger Jah­ren wur­de es erst­mals publi­ziert. Mitt­ler­wei­le ist es in der zehn­ten Auf­la­ge erhält­lich. Grob zusam­men­ge­faßt geht es hier dar­um, wie Eltern, die ein­fach nicht mehr kön­nen, ihr klei­nes Kind (nein, es geht nicht um Neu­ge­bo­re­ne) zu einem gesun­den Schlaf­rhyth­mus anlei­ten. Nichts dar­an ist bru­tal, es geht um einen sanf­ten, aber auto­ri­ta­ti­ven Prozeß.

Wer Lust hat, kann sich in den Sozia­len Medi­en anschau­en, wie die­ser Rat­ge­ber (hundert‑, tau­send­fach!) dämo­ni­siert wird. Frau­en, die Abtrei­bung befür­wor­ten und ihren Nach­wuchs gern dem Streß der Frühkrip­pe aus­set­zen, hal­ten die­ses fun­dier­te und ziem­lich harm­lo­se Buch für „Kin­des­miß­brauch.“

Seit ein paar Jah­ren gibt es nun – und hier wird die Schrau­be hys­te­ri­siert einen Zacken wei­ter­ge­dreht – die War­nung vor „rech­ten Eltern“.

Bereits vor fünf Jah­ren hat­te die ein­schlä­gi­ge, staats­fi­nan­zier­te „Ama­deu Anto­nio Stif­tung“ Alarm geschla­gen:

Hier soll­te man „völ­ki­sche Kin­der“ noch dar­an erken­nen, daß sie beson­ders streng erzo­gen wer­den. Die Beschrei­bung Aus­sät­zi­ger war 2018 noch so ver­zopft wie ste­reo­ty­pisch. (Das Geleit­wort zum Pam­phlet schreib übri­gens Fran­zis­ka Giffey.)

Das hat sich geän­dert. Auf­ge­deckt wur­de nun, daß auch „rech­te Eltern“ (sicher „pseu­do“-) lie­be­voll mit ihren Kin­dern umge­hen. Ein unver­schäm­ter Trick!

Die enorm erfolg­rei­che Influen­ce­rin, Jour­na­lis­tin und Buch­au­to­rin (u.a. Mein kom­pe­ten­tes Baby) Nora Imlau, stäm­mi­ge Vier­fach­mut­ter in Jeans, hat bereits 2020 vor „bin­dungs­ori­en­tier­ter Eltern­schaft als Ein­falls­tor für rech­te Ideo­lo­gien“ gewarnt.

Sie deck­te auf: „Nazis“ lieb­ten schon immer „Fami­li­en­the­men“, da

die­se im Gegen­satz zu Aus­län­der­haß und Demo­kra­tie­zer­set­zung unge­heu­er anschlußfähig

sei­en. Die­sen Rech­ten gehe es aber aus­schließ­lich um die „hete­ro­nor­ma­ti­ve wei­ße Ver­sor­ger­ehe“, die natür­lich pfui ist (auch wenn Imlau selbst zumin­dest weiß und hete­ro­se­xu­ell erscheint).

Gemein­sam mit dem anti­fa­schis­ti­schen Kin­der­arzt Her­bert Renz-Pols­ter hat­te Imlau 2016 ein „sanf­tes Ein­schlaf­buch“ ver­faßt. Der­sel­be Renz-Pols­ter hat­te 2019 (Erzie­hung prägt Gesin­nung. Wie der welt­wei­te Rechts­ruck ent­ste­hen konn­te) noch behaup­tet, eine „bin­dungs- und bedürf­nis­ori­en­tier­te Aus­rich­tung von Kind­hei­ten“ wer­de einer rech­ten Ent­wick­lung entgegenwirken.

Nun: anschei­nend nicht. Rech­te erkennt man nun nicht mehr an Glat­zen und Sprin­ger­stie­feln, und man erkennt sie auch nicht mehr dar­an, daß sie ihre Kin­der züch­ti­gen und schu­len. Rech­te – jetzt wird es wirk­lich ver­trackt – indok­tri­nie­ren die Kin­der, indem sie sie emo­tio­nal an sich binden.

Die „bin­dungs­ori­en­tier­te Eltern­sze­ne“ sei unter­wan­dert wor­den, hieß es in Imlaus Text von 2020:Und zwar von rechts. Mehr noch:

Die Bla­se hat ein ‘Nazi­pro­blem‘.

Die Bla­se? Sze­ne? Gemeint sind Tei­le des Milieus, das Imlau selbst bespielt: Müt­ter, die für selbst­be­stimm­te Geburt plä­die­ren, stil­len, „acht­sam“ mit den Klei­nen umge­hen. Frau Imlau klärt auf:

Wenn der Faschis­mus wie­der­kehrt, wird er nicht sagen: Ich bin der Faschismus. Er wird sagen: Es ist doch ein­fach auch fürs Kind wich­tig, in einer rich­ti­gen Fami­lie mit Mama und Papa groß zu wer­den, Mut­ter­milch statt Pul­ver­papp zu bekom­men und nicht fremd­be­treut, zwangs­ge­impft und früh­sexua­li­siert zu werden. Da müs­sen wir ein­ha­ken, jedes ein­zel­ne Mal. Nein sagen, stopp schreien.

Auch ein lan­ger WELT-Arti­kel “ent­larv­te” 2020, daß sich hin­ter „bin­dungs­ori­en­tier­ten“ Müt­tern oft “rech­te Ideo­lo­gin­nen” ver­ber­gen, die nicht mal vor Impf­kri­tik zurück­schreck­ten und bei­spiel­wei­se Müt­ter von „neu­ro­di­ver­sen“ Kin­dern ausgrenzten.

2022 warn­te Imlau in der Süd­deut­schen erneut vor reak­tio­nä­rem Gedan­ken­gut, das stil­len­de, acht­sa­me Müt­ter leicht ent­wi­ckeln könn­ten. (Der Text ist hin­ter einer Bezahl­schran­ke, Ankli­cken lohnt den­noch: Die Illus­tra­ti­on näm­lich ist über­aus beachtlich.)

Im Juni 2023 erschien nun auf zeit.de der Text einer Autorin namens Lisa Kreuz­mann, der ins glei­che Horn stieß:

Stil­len, Fami­li­en­bett, Kita­skep­sis: Bin­dungs­ori­en­tier­tes Erzie­hen gilt als sanft und acht­sam, ist aber auch west­lich und eli­tär. Das spricht zuneh­mend Rechts­extre­me an.

Die Autorin klagt:

Die Sze­ne ist ent­ge­gen ihrer lau­tes­ten Stim­men mehr­heit­lich weder libe­ral noch divers. Es sind vor allem wei­ße Frau­en aus der Mit­tel­schicht, die dort aus­han­deln, was Mut­ter­schaft bedeu­tet, wer Ver­ant­wor­tung für die Kin­der trägt und was dar­aus folgt. Dar­un­ter nur weni­ge Müt­ter, die sich als Femi­nis­tin­nen oder Anti­ras­sis­tin­nen verstehen…und schließ­lich Frau­en, denen es dar­um geht, die tra­di­tio­nel­le Mut­ter­rol­le zu ehren.

Die Rhe­to­rik von der siche­ren Bin­dung werde

dort gezielt her­an­ge­zo­gen, um kon­ser­va­ti­ve und oft­mals müt­ter­zen­trier­te Poli­tik zu machen, die in Tei­len von einem bio­lo­gis­ti­schen Fami­li­en­bild geprägt ist,

hat Frau Kreuz­mann ermit­telt. Es bleibt ver­trackt für jun­ge Müt­ter, oder?

Dabei ist kon­ser­va­ti­ve Erzie­hung, die von einem tra­di­tio­nel­len Fami­li­en­bild geprägt ist, eigent­lich gar kein Pro­blem. Übri­gens auch nicht für wei­ße Men­schen. Denn es bleibt so ein­fach: Right is right and left is wrong.

Müt­ter: Macht Euer Ding! Es gibt nichts Wichtigeres!

– – –

Bewähr­ter Lese­tip: Caro­li­ne Som­mer­felds Wir erzie­hen