Was ist eigentlich los, wenn das Häßliche neuerdings für schön erklärt wird?

Wir wer­den nun seit eini­ger Zeit zuneh­mend und flä­chen­de­ckend mit Häß­li­chem kon­fron­tiert. Die Wer­bung ist immer ein gutes Meß­in­stru­ment, den Puls einer Zeit, einer Gesell­schaft zu nehmen.

Da sprin­gen schwer adi­pö­se Damen in engen Leg­gins tan­zend her­um, sie wer­den uns in Reiz­wä­sche präsentiert.

Hin­zu furcht­bar ent­stell­te Gestal­ten mit Tat­toos, Pier­cings, schreck­li­chen Make Ups – von denen man nicht sagen kann, ob sie Männ­lein oder Weib­lein sind – fah­ren jetzt die Autos, die bis­her der grau­me­lier­te Mann gefah­ren hat und der­glei­chen mehr … jeder kennt das.

Es soll uns sagen: auch häß­lich ist schön, alles ist schön. Die Sub­bot­schaft lau­tet aber: das Schö­ne ist häß­lich, eure gan­ze alte Wer­te­welt gehört zerstört!

Wenn wir von der Ästhe­tik des Häß­li­chen spre­chen, dann müs­sen wir Karl Rosen­kranz (1805–1879) erwäh­nen. Er war der ers­te, der in sei­nem gleich­na­mi­gen Werk den Ein­bruch des Häß­li­chen in die Ide­al­welt bemerk­te. Als Hegel­schü­ler und ‑adept konn­te er die Dia­lek­tik der bei­den kon­trä­ren Begrif­fe nicht mehr übersehen.

Sein Meis­ter – Hegel – hat­te selbst die Spur gelegt, als er in sei­ner gro­ßen „Ästhe­tik“ die Bedeu­tung des sub­jek­ti­ven Geschmacks am dras­ti­schen Bei­spiel erläuterte:

Denn unter den Men­schen z. B. ist es der Fall, daß, wenn auch nicht jeder Ehe­mann sei­ne Frau, doch wenigs­tens jeder Bräu­ti­gam sei­ne Braut – und zwar etwa sogar aus­schließ­lich — schön fin­det, und daß der sub­jek­ti­ve Geschmack für die­se Schön­heit kei­ne fes­te Regel hat, kann man ein Glück für bei­de Tei­le nen­nen. Bli­cken wir voll­ends wei­ter über die ein­zel­nen Indi­vi­du­en und ihren zufäl­li­gen Geschmack auf den Geschmack der Natio­nen, so ist auch die­ser von der höchs­ten Ver­schie­den­heit und Ent­ge­gen­set­zung. Wie oft hört man sagen, daß eine euro­päi­sche Schön­heit einem Chi­ne­sen oder gar einem Hot­ten­tot­ten miß­fal­len wür­de, inso­fern dem Chi­ne­sen ein ganz ande­rer Begriff von Schön­heit inne­woh­ne als dem Neger und die­sem wie­der ein ande­rer als dem Euro­pä­er usf. Ja, betrach­ten wir die Kunst­wer­ke jener außer­eu­ro­päi­schen Völ­ker, ihre Göt­ter­bil­der z. B., die als ver­eh­rungs­wür­dig und erha­ben aus ihrer Phan­ta­sie ent­sprun­gen sind, so kön­nen sie uns als die scheuß­lichs­ten Göt­zen­bil­der vor­kom­men und ihre Musik als die abscheu­lichs­te in die Ohren klin­gen, wäh­rend sie ihrer­seits unse­re Skulp­tu­ren, Male­rei­en, Musi­ken für unbe­deu­tend oder häß­lich hal­ten werden.

Was man begrei­fen muß: Die­se Sub­jek­ti­vi­tät ist objek­tiv! Man kann das Schön­heits­emp­fin­den nicht steu­ern, zumin­dest nicht kurz­fris­tig, ideo­lo­gisch, son­dern wenn über­haupt, dann nur durch kul­tu­rel­le Prä­gung, und die basiert auf einem jahr­hun­der­te­lan­gen Pro­zeß. Das heißt – wenn man die mensch­li­che Schön­heit als Bei­spiel nimmt –: Men­schen sehen das Schö­ne beson­ders unter ihres­glei­chen. Damit sind sie auf­ge­wach­sen, schon das ers­te wahr­ge­nom­me­ne Lächeln der eig­nen Mut­ter legt das fest. Inner­halb die­ses Berei­ches gibt es selbst­re­dend eben­falls die gan­ze Spannbreite.

Auf die Kunst bezo­gen gilt dies gleich­falls: Die Schön­heit ben­i­ni­scher Büs­ten oder japa­ni­scher Kal­li­gra­phien ist uns nicht unmit­tel­bar zugän­gig, weil uns die Codes feh­len; die Schön­heit einer Haydn-Sym­pho­nie, eines Raf­fa­el-Gemäl­des oder auch einer gelun­ge­nen Rock­oper hin­ge­gen schon.

Man kann sich das ästhe­ti­sche Emp­fin­den des Frem­den erar­bei­ten, aber es wird nur weni­gen und nur in lan­gen Pro­zes­sen gelin­gen. In der aprio­ri­schen Bewun­de­rung ben­i­ni­scher Büs­ten und Mas­ken etwa liegt selbst schon Ras­sis­mus, denn wir sehen sie als Leis­tung einer Kul­tur, die „das also auch schon konnte“.

Trotz aller Sub­jek­ti­vi­tät und Objek­ti­vi­tät der Sub­jek­ti­vi­tät – gibt es aber auch das Objek­ti­ve des Objek­ti­ven, das Objek­ti­ve an sich. Die Kri­te­ri­en fin­det man in der Natur, in der Gesund­heit, in der Funk­tio­na­li­tät, in der Voll­stän­dig­keit. Adi­po­si­tät etwa kann an sich nicht schön sein – aller Pro­pa­gan­da zum Trotz –, denn sie ist dys­funk­tio­nal, sie behin­dert das freie Leben, sie macht krank und wür­de in der Natur mit dem bal­di­gen Unter­gang bestraft werden.

Selbst die Venus von Wil­len­dorf – soll­te sie ein Schön­heits­ide­al dar­ge­stellt haben –, die uns heu­te ästhe­tisch wenig anspricht mit ihren aus­la­den­den weib­li­chen Attri­bu­ten, unter­lag die­ser Regel: Sie ver­kör­per­te in Zei­ten ewi­ger Karg­heit die frucht­ba­re, die gebär­fä­hi­ge Frau, die umso bes­ser in die­ser Funk­ti­on agie­ren konn­te, je üppi­ger sie ernährt war. In Zei­ten der dau­ern­den Knapp­heit kann Dick­sein ein Schön­heits­ziel werden.

Das Häß­li­che ist mit Rosen­kranz vom Schö­nen abhän­gig, das Schö­ne ist pri­mär, inso­fern es eine Form der Frei­heit dar­stellt. Rosen­kranz nun war der zuneh­men­de Ein­bruch des Häß­li­chen in den ästhe­ti­schen Bereich aufgefallen.

Er war ein frü­her Seis­mo­graph der künst­le­ri­schen Ent-Artung, Ent-Gren­zung, die sich im Lau­fe der Säku­la­ri­sie­rung, der Ent­de­ckung des Men­schen in Huma­nis­mus und Renais­sance, der Auf­klä­rung, der Indus­tria­li­sie­rung, der zuneh­men­den gesell­schaft­li­chen Bewußt­wer­dung, der Akze­le­ra­ti­on und ähn­li­chen Pro­zes­sen durch­zu­set­zen begann.

Ihm war auch der Bezug zur gesell­schaft­li­chen Deka­denz bewußt:

Daß das Häß­li­che sol­le ein Wohl­ge­fal­len erzeu­gen kön­nen, scheint eben­so wider­sin­nig, als daß das Kran­ke, oder Böse ein sol­ches hervorrufe.

Mög­lich sei es den­noch auf gesun­de und auf kran­ke Weise:

Auf krank­haf­te Wei­se, wenn ein Zeit­al­ter phy­sisch und mora­lisch ver­derbt ist, für die Erfas­sung des wahr­haf­ten, aber ein­fa­chen Schö­nen der Kraft ent­behrt und noch in der Kunst das Pikan­te der fri­vo­len Kor­rup­ti­on genie­ßen will. Ein sol­ches Zeit­al­ter liebt die gemisch­ten Emp­fin­dun­gen, die einen Wider­spruch zum Inhalt haben. Um die abge­stumpf­ten Ner­ven auf­zu­kit­zeln, wird das Uner­hör­tes­te, Dis­pa­ra­tes­te und Wid­rigs­te zusam­men­ge­bracht. Die Zer­ris­sen­heit der Geis­ter wei­det sich an dem Häß­li­chen, weil es für sie gleich­sam das Ide­al ihrer nega­ti­ven Zustän­de wird.

Wer – wie Fried­rich Engels etwa – bewußt und mit offe­nen Augen durch Indus­trie­städ­te wie Elber­feld oder spä­ter Man­ches­ter ging, dem konn­te die Über­macht des Häß­li­chen nicht unbe­merkt blei­ben. Schon der Teen­ager hat­te in sei­nen Brie­fen aus dem Wup­per­tal (1839), noch anonym, die Häß­lich­keit sei­ner Hei­mat­stadt vor dem Hin­ter­grund schö­ner Natur beschrie­ben, den „Koh­len­dampf und Staub“, die Syphi­lis und „Brust­krank­hei­ten“, das gefärb­te und tote Was­ser der Wup­per, und einen unmit­tel­ba­ren Zusam­men­hang mit dem vor­herr­schen­den Pie­tis­mus her­ge­stellt. Die­sen Impuls hat­te er in sei­ner gro­ßen Stu­die Die Lage der arbei­ten­den Klas­se in Eng­land (1845) umfas­send ausgelebt.

Das Häß­li­che war also da, sei­ne Über­macht nicht mehr zu übersehen.

Es war nur kon­se­quent, daß sich die Kunst sei­ner annahm. Das Pro­blem beginnt dann, wenn das Häß­li­che zum Schö­nen erklärt und ver­kehrt wird.

Daß es das Häß­li­che an sich gibt, kann jeder in der Fra­ge der Natur­schön­heit an sich selbst erle­ben, selbst dann, wenn er der neu­en Ideo­lo­gie anhängt. Egal, wel­che Par­tei wir wäh­len oder auf wel­chem Kon­ti­nent wir gebo­ren wur­den, fin­den wir alle eine Natur­idyl­le schön und erha­ben, ein stil­les Berg­tal, eine kla­re Quel­le, die Wei­ten des Mee­res, ja selbst der Ark­tis oder der Wüs­te … wohin­ge­gen nie­mand behaup­ten wird, eine Müll­hal­de, eine zer­bomb­te Rui­ne oder Krach, Dreck und Hek­tik der Groß­stadt sei­en schön zu nen­nen. Wer in sich geht und dies zugibt, der kann nicht umhin, die Betrach­tung auch auf das Künst­le­ri­sche oder das Mensch­li­che auszudehnen.

Ril­ke beschrieb in sei­nem iko­ni­schen Gedicht Archaï­scher Tor­so Apol­los mus­ter­gül­tig die zwin­gen­de Macht der Schön­heit und hat­te aus der Betrach­tung der anti­ken Voll­kom­men­heit einen ethi­schen Schluß gezogen:

denn da ist kei­ne Stel­le, die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.

Schön­heit und Voll­kom­men­heit haben einen Auf- und Anruf­cha­rak­ter! Sie rufen uns dazu auf, ihnen nach­zu­ei­fern, unser Leben zu ändern, täg­lich, unun­ter­bro­chen­und das kann nur hei­ßen, an unse­ren Häß­lich­kei­ten übend zu arbei­ten, uns im erwei­ter­ten Sin­ne voll­kom­me­ner, gesün­der, funk­tio­na­ler, mit einem Wort: schö­ner zu machen, soweit das eben geht. Daß die Hast dazu, daß die Instru­men­ta­li­sie­run­gen und Ver­ir­run­gen die­ser Tugen­den ins Gegen­teil des Häß­li­chen umschla­gen kön­nen, ver­steht sich unter Dia­lek­ti­kern von selbst.

Peter Slo­ter­di­jk wid­me­te den Zei­len Ril­kes ein 700-sei­ti­ges Buch. In ihm fin­den wir fol­gen­de Sätze:

Daher bie­tet sich der Ath­le­ten­kör­per, der Schön­heit und Dis­zi­plin zu einer in sich ruhen­den Sprung­be­reit­schaft ver­ei­nigt, als eine der ver­ständ­lichs­ten und über­zeu­gends­ten Erschei­nungs­for­men von Auto­ri­tät an.

Schön­heit ist Auto­ri­tät, sie strahlt etwas Her­ri­sches aus. Wenn Slo­ter­di­jk sie mit Dis­zi­plin und „ruhen­der Sprung­be­reit­schaft“ cha­rak­te­ri­siert, dann ver­weist er auf Gesund­heit, Funk­tio­na­li­tät und Übungsbereitschaft.

Vor die­sem Hin­ter­grund wird uns das Ver­lo­ge­ne der Ästhe­ti­sie­rung des Häß­li­chen, wie uns etwa in oben erwähn­ten Wer­be­fil­men ent­ge­gen­springt, deut­lich. Das Unför­mi­ge die­ser Men­schen ist in der Regel Resul­tat einer eige­nen Schwä­che, Undiszipliniertheit.

Es gehört nicht ver­herr­licht, son­dern kri­ti­siert. Nicht die Zur­schau­stel­lung und damit die Recht­fer­ti­gung die­ses Schei­terns soll­te Lebens­ziel sein, son­dern die Ver­bes­se­rung, das In-Form-Brin­gen. Schön ist das Ide­al; Ide­al ist es des­we­gen, weil es nicht erreicht wer­den kann. Den­noch ist und bleibt es das Erstrebenswerte.

Das Schei­tern am sich-Ver­voll­komm­nen, der „Sor­ge um sich“, der „Ästhe­tik der Exis­tenz“ (Fou­cault) in den öffent­li­chen Raum zu stel­len, birgt die Gefahr, Gene­ra­tio­nen her­an­zu­zie­hen, denen jeg­li­cher inne­rer Kern abhan­den­ge­kom­men ist. Es genügt ein Stra­ßen­ge­spräch, um zu begrei­fen, wie weit die­ser selbst­zer­stö­re­ri­sche Pro­zeß bereit fort­ge­schrit­ten ist.