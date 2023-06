Mit Höcke von Würzburg nach Sonneberg, also in eine andere Welt

Am Sonntag, als im Landkreis Sonneberg der Landrat gewählt wurde, schickte mir Björn Höcke um genau 15.43 eine Sprachnachricht, die ich gern hier eingestellt hätte. Aber Leute wie ich sind dazu technisch nicht in der Lage. Sie lautete folgendermaßen:

Grüß dich, ich berich­te kurz von Würz­burg. Die Poli­zei war nicht wil­lens, unser Recht auf Ver­samm­lung durch­zu­set­zen. Unse­re Ver­an­stal­tung wur­de nun abge­bro­chen, nach Eier­wür­fen und Blo­cka­den von Sei­ten der Geg­ner. Ich konn­te mei­ne Rede nicht hal­ten. Ich hät­te sie gern gehal­ten, sie war ja rund und auf den Punkt. So ist das dann eben, was soll ich sagen? Jetzt fah­re ich nach Son­ne­berg und hof­fe, daß ich dort etwas Bes­se­res erle­be. (Pau­se) Schon unfaß­bar, das, also bei­des. (unver­stän­dich) … zwei Welten.

So ist es. Würz­burg und Son­ne­berg – das sind aus unse­rer, also aus wider­stän­di­ger, patrio­ti­scher, rechts­kon­ser­va­ti­ver Sicht zwei Wel­ten, die nicht viel mit­ein­an­der zu tun haben. Als Höcke und ich gegen 20 Uhr noch ein­mal kurz tele­fo­nier­ten, klang er stolz und zuver­sicht­lich, denn sein Lan­des­ver­band stellt nun den bun­des­weit ers­ten AfD-Land­rat: Der bis­he­ri­ge Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Robert Ses­sel­mann, Voll­ju­rist, Fami­li­en­va­ter, in Son­ne­berg gebo­ren, hat gegen eine Front, die von CDU bis Lin­ke reich­te, in der Stich­wahl mit 52,8 Pro­zent klar gegen sei­nen CDU-Kon­kur­ren­ten gewonnen.

Der Sieg in Son­ne­berg ist auch für Höcke ganz per­sön­lich eine Genug­tu­ung. Aber auch auf der Rück­fahrt von die­sem groß­ar­ti­gen Ereig­nis kam er noch ein­mal auf das zu spre­chen, was er Stun­den zuvor in Würz­burg erle­ben und aus­hal­ten muß­te. (“Ein­ord­nen” sagt er selbst immer zu sol­chen Vor­gän­gen. Das ist ein zen­tra­ler Begriff sei­ner Arbeits­wei­se, er hat ihn in der Anfangs­zeit nicht ver­wen­det. Ein­ord­nen bedeu­tet: sich emo­tio­nal nicht mit­rei­ßen zu las­sen, son­dern mit der nöti­gen Distanz selbst auf Unge­heur­lich­kei­ten zu bli­cken und die rich­ti­gen Schlüs­se dar­aus zu ziehen.)

Höcke war nach Würz­burg gefah­ren, um an einer Gedenk­ver­an­stal­tung für die drei Frau­en teil­zu­neh­men, die am 23. Juni 2021 von einem Asyl­be­wer­ber nie­der­ge­sto­chen und getö­tet wor­den waren. Der AfD-Bezirks­ver­band Unter­fran­ken hat­te zu die­ser Ver­an­stal­tung auf­ge­ru­fen und Höcke als Red­ner geladen.

Aber die Ver­an­stal­tung konn­te nicht durch­ge­führt wer­den. Die Poli­zei setz­te das Ver­samm­lungs­recht der AfD nicht durch und sah zu, wie Gegen­de­mons­tran­ten so dicht her­an­ka­men, daß sie Eier wer­fen und die Zugän­ge blo­ckie­ren konn­ten. Wir alle ken­nen die­se Metho­de, die­ses Aus­trock­nen und die Insze­nie­rung einer Atmo­sphä­re der Zumu­tung, der sich zuletzt nur Hart­ge­sot­te­ne aus­set­zen möchten.

(Wer übri­gens meint, die Poli­zei sei im Gro­ßen und Gan­zen doch stets auf unse­rer Sei­te, weil sie “an der Front” die Fol­gen grün-roter Poli­tik aus­zu­ba­den habe, der irrt sich. Poli­zis­ten legen unter Span­nung jenes Kor­sett aus Hand­lungs­rou­ti­ne und Befehls­ket­te an, das selbst unüber­sicht­li­che Situa­tio­nen kal­ku­lier­bar macht. Man kennt das vom Mili­tär her: Der Sinn des Drills wird sichtbar.)

Höcke reis­te ab, ohne sei­ne Rede gehal­ten zu haben, und fuhr nach Son­ne­berg – tat­säch­lich also in eine ande­re Welt. Es ist, als läge der Osten jen­seits eines Gra­bens. Zwei­tens domi­niert in gro­ßen Städ­ten wohl ein ande­rer Schlag. Wer ein­mal über einen Old­ti­mer- und Trak­to­ren­treff geschlen­dert ist (am Sams­tag hat man das auf dem Sport­platz in Schnell­ro­da wie­der machen kön­nen), der weiß: Die­se Leu­te brau­chen kei­ne Theo­rien und hin­ter­grün­di­gen Erklä­run­gen, um zu ver­ste­hen und zu begrü­ßen, was nun end­lich geschah.

Son­ne­berg: Es sind Höckes Leu­te, die wie­der ein­mal zei­gen, wie man es macht, und die vor allem wider­le­gen, daß man mit ihm und mit den Grund­sätz­li­chen im Lan­de in eine Sack­gas­se fahre.

Weil ich hier ja nicht für die brei­te Öffent­lich­keit schrei­be, son­dern für uns (die wir vie­le sind) und für die­je­ni­gen, die begrei­fen sol­len, daß man weit aus­ho­len soll­te, bevor man wirft, schrei­be ichs jetzt noch ein­mal auf: Jeder zwei­te Thü­rin­ger hat den Ein­druck, er sei Höcke schon ein­mal begeg­net und wis­se mehr und ande­res über die­sen Mann als die ver­sam­mel­te Jour­nail­le und die poli­ti­sche Konkurrenz.

Und die­se nor­ma­len Leu­te, die nicht zu den Mund­werks­bur­schen gehö­ren, irren sich nicht. Sie ken­nen Höcke tat­säch­lich: Höcke hat mitt­ler­wei­le über 300 Bür­ger­aben­de absol­viert, er war in jeder Stadt, in jedem zwei­ten Dorf, er bün­delt die Hoff­nung auf eine poli­ti­sche Wen­de zum Guten wie ein Brennglas.

Wer nach einem Erfolg wie dem in Son­ne­berg noch immer meint, Luckes und Petrys und Meu­thens Abgän­ge hät­ten ver­hee­ren­de und ent­schei­dend schwä­chen­de Ader­las­se zur Fol­ge gehabt, der hat nicht ver­stan­den, wie schlimm die Lage ist. Viel­leicht besinnt sich sogar die Jun­ge Frei­heit nun – ihr Kom­men­tar zum Sieg in Son­ne­berg war jeden­falls frei von den übli­chen Beden­ken­trä­ger­phra­sen, man müs­se nun beson­nen sein, und­so­wei­ter. Beson­nen sind wir doch sowie­so alle.

Maxi­mi­li­an Krah hat in unse­rem letz­ten Pod­cast aus­ge­führt, daß die AfD die der­zeit inter­es­san­tes­te Par­tei von rechts in Euro­pa sei, weil sie bewei­se, daß man grund­sätz­lich blei­ben kön­ne und sich nicht anbie­dern müs­se und gera­de des­halb aufsteige.

(Wer hat übri­gens mit­be­kom­men, wie zuletzt noch zwei ehe­ma­li­ge AfD-Spit­zen­po­li­ti­ker, auf die “man” einst setz­te, vor der AfD in ihrem jet­zi­gen Zustand warn­ten, um in Son­ne­berg Schlim­me­res zu ver­hin­dern? Jörg Meu­then, als Poli­ti­ker vor­ge­stellt, der “jetzt Zen­trums­par­tei” sei, gab der BILD am Sonn­tag ein Inter­view und sprach sei­nen ehe­ma­li­gen Weg­ge­fähr­ten jede Taug­lich­keit ab.

Und Mar­cus Pret­zell, eigent­lich nur als Ehe­mann Petrys bekannt, müh­te sich in der für ihn typi­schen Mischung aus Eitel­keit und Selbst­ein­wech­se­lung auf Twit­ter ab und gab zu Pro­to­koll, die AfD habe ein­fach zu vie­le Spit­zen­po­li­ti­ker ver­lo­ren – womit er vor allem sich selbst meinte.)

Son­ne­berg: Sich gegen die Stimm­häu­fung aller ande­ren Par­tei­en deut­lich durch­zu­set­zen – wor­auf ande­res ver­weist dies als auf die Über­zeu­gung, daß kei­ne der Alt­par­tei­en Wesent­li­ches zur Ver­bes­se­rung bei­zu­tra­gen habe?

Schon gar nicht die CDU, mit oder ohne Wer­te­uni­ons­fort­satz: Man kann nicht auf der einen Sei­te Oppo­si­ti­on gegen Grün-Grün zu spie­len ver­su­chen und stets dort, wo es kon­kret wird, in Treue fest mit Rame­low alles für bes­ser und anstän­di­ger erklä­ren als einen boden­stän­di­gen, gut aus­ge­bil­de­ten, als mode­rat und kom­mu­ni­ka­tiv bekann­ten, orts­bür­ti­gen AfD-Mann.

Der Druck auf die­sen Mann wird unge­heu­er­lich sein. Intern muß man ihn von ihm neh­men, indem man ihm immer wie­der signa­li­siert, daß man sei­nen Hand­lungs­spiel­raum kennt: Er ist als Land­rat an die Ent­schei­dun­gen des Kreis­tags gebun­den, muß umset­zen, was beschlos­sen wird, kann sich ab und an ver­wei­gern und wird ent­schei­den kön­nen, wo er ein Gruß­wort hält und wo nicht.

Land­rat zu sein ist ein bür­ger­li­ches, ein reprä­sen­ta­ti­ves Amt: Ses­sel­mann wird zwi­schen den rich­ti­gen und den fal­schen Wor­ten wäh­len kön­nen, dar­auf ist Gewicht zu legen. Man soll­te außer­dem über ein Maxi­mum an Trans­pa­renz nach­den­ken: Man kann den Bür­gern erklä­ren, daß man Zwän­gen unter­wor­fen sei und daß jede Neu­ord­nung der Ver­hält­nis­se aus Zwi­schen­schrit­ten bestehe. Mit der Neu­wahl des Kreis­tags in abseh­ba­rer Zeit wird sich dann vie­les zum Bes­se­ren wenden.

Lesen Sie mal quer, wie das Estab­lish­ment schäumt. Ver­ba­le Ent­hem­mung, durch­ge­knall­te his­to­ri­sche Ver­glei­che, Wäh­ler­be­lei­di­gung, Rufe nach Ein­griff, Neu­wahl, Amts­ent­he­bung. Das wird sich so rasch nicht beruhigen.

Durch­hal­ten: Das ist alles. Und eines her­aus­strei­chen: Ahnt man von Links bis Wer­te­uni­on, was im kom­men­den Jahr in Thü­rin­gen, Sach­sen und Bran­den­burg pas­sie­ren kann, wenn die Wäh­ler ent­schei­den dür­fen, ob Robert Ses­sel­mann aus Son­ne­berg zurecht als Nazi beschimpft und zur Sau gemacht wor­den ist.

Ich glau­be nicht, daß man in Ber­lin weiß, wie ent­schlos­sen und gut gelaunt Leu­te zur Wahl gehen, die sich nicht mehr ein­schüch­tern lassen.