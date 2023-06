Sonneberg: Der historische Vergleich kommt um die Ecke – und wieder hinkt er

Der Höhenflug der AfD hält an. Nicht nur in den Umfragen, sondern auch an der Wahlurne. Der Aufschrei war groß, als sich im Thüringer Kreis Sonneberg das ereignete, wovor sich die Altparteien und ihr Vorfeld am meisten fürchten: daß die AfD "an die Macht" komme.

Auch wenn es sich nur um den Pos­ten eines Land­rats han­del­te, waren die reflex­haf­ten Ver­glei­che der Gegen­wart mit der End­pha­se der Wei­ma­rer Repu­blik schnell bei der Hand: Wir sind schon wie­der soweit!

Die Moti­va­ti­on der Auf­schrei­en­den ist dabei eini­ger­ma­ßen durch­sich­tig. Pro­fes­sio­nel­le Anti­fa-Päd­ago­gen wol­len damit auf die För­der­wür­dig­keit ihrer Arbeit hin­wei­sen, Lob­by­grup­pen wie der Zen­tral­rat der Juden ihre Bedeu­tung her­aus­stel­len und die Alt­par­tei­en den Wäh­lern ihre Urteils­fä­hig­keit absprechen.

Denn all die­se Grup­pen haben in ihrer Selbst­be­schrei­bung das „Nie wie­der!“ zu ste­hen, und hof­fen instän­dig, der Sou­ve­rän möge bald wie­der in die Spur finden.

Ange­sichts die­ser Hys­te­rie ist es zunächst wohl­tu­end, wenn die His­to­ri­ke­rin Hed­wig Rich­ter in der FAZ (21. Juni 2023) vor die­sem „fal­schen Wei­mar-Reflex“ warnt:

Der Wei­mar-Ver­gleich ist in jeder Hin­sicht irre­füh­rend und dys­funk­tio­nal. Er blo­ckiert eine ange­mes­se­ne Zukunfts­po­li­tik, nicht zuletzt, weil er die Aus­gangs­la­ge falsch darstellt.

Sie nennt drei Unter­schie­de zwi­schen Wei­mar und Ber­lin: Ers­tens bestün­de heu­te eine Mehr­heit aus über­zeug­ten Demo­kra­ten. Zwei­tens sei Deutsch­land eines der sichers­ten Län­der der Welt. Und drit­tens gebe es in der Gegen­wart kei­ne ver­gleich­ba­re Verarmung.

Die­se Auf­zäh­lung lie­ße sich noch durch posi­ti­ve Merk­ma­le von Wei­mar ergän­zen, wie den natio­na­len Selbst­be­haup­tungs­wil­len, den damals fast alle Par­tei­en ver­tra­ten und der heu­te kaum noch zu fin­den ist.

Wer Rich­ter kennt, ahnt schon, daß sie es mit ihrer Beschwich­ti­gung nicht ernst meint. Denn die Kata­stro­phen der Ver­gan­gen­heit sei­en zwar vor­bei, jedoch dro­he uns eine noch viel grö­ße­re – die Klimakatastrophe:

Wenn es kei­ne Kli­ma­po­li­tik gibt und die Bevöl­ke­rung nicht auf die Trans­for­ma­tio­nen vor­be­rei­tet wird, dann bekom­men die Fein­de der Demo­kra­tie das ersehn­te Cha­os, Heer­scha­ren an Geflüch­te­ten, Hit­ze­to­te, Über­for­de­rung auf allen Ebe­nen. Und wie der IPCC-Bericht gezeigt hat, gera­ten durch das Nichts­tun die soma­ti­schen Grund­la­gen unse­rer Demo­kra­tie in Gefahr: aus­rei­chend Nah­rung und Was­ser und die Mög­lich­keit eines gesun­den Lebens – für alle. Demo­kra­ti­schen Wer­ten wäre der Boden entzogen.

Das ist inso­fern ein inter­es­san­ter Spin, weil Rich­ter hier gegen die Grund­norm deut­scher Geschichts­po­li­tik ver­stößt: Du sollst nicht rela­ti­vie­ren! Sie betont zwar eingangs:

Die Beschäf­ti­gung mit den Ver­bre­chen der Ver­gan­gen­heit ist unver­zicht­bar, Deutsch­land wird immer die Ver­ant­wor­tung dafür tra­gen und muss das Gedächt­nis dar­an wachhalten.

Aber das wirkt doch eher wie das Marx-Engels-Zitat am Anfang jeder Dis­ser­ta­ti­ons­schrift zu DDR-Zei­ten. Das Wort „Kli­ma­leug­ner“ bekommt hier, auch wenn Rich­ter es nicht ver­wen­det, den Rit­ter­schlag der Geschichtswissenschaft.

Kein Wun­der, daß sich kurz dar­auf ein Kol­le­ge von ihr in der FAZ (24. Juni 2023) mit einer Erwi­de­rung zu Wort mel­det. Der win­del­wei­che Bei­trag von Alex­an­der Gal­lus ( “Wei­mar war ges­tern und ist heu­te”) zeigt, auf welch nied­ri­gem Niveau intel­lek­tu­el­le Debat­ten mitt­ler­wei­le mög­lich sind. Denn anstatt eine struk­tu­rel­le Gemein­sam­keit zwi­schen dem reli­giö­sen Wahn der Kli­ma­ideo­lo­gie und dem poli­ti­schen Mes­sia­nis­mus der Natio­nal­so­zia­lis­ten auf­zu­zei­gen, und so dafür zu plä­die­ren, die Kir­che bezüg­lich der AfD im Dorf zu las­sen, win­det er sich wie ein Aal.

Sein Wider­spruch beschränkt sich auf Zwei­fel dar­an, ob der Wei­mar-Reflex wirk­lich so ver­brei­tet ist, wie Rich­ter behaup­tet, und ob das Bild von Wei­mar nicht mitt­ler­wei­le ein ganz ande­res sei:

Schon seit vie­len Jah­ren wird mitt­ler­wei­le Wei­mars Eigen­ent­wick­lung Auf­merk­sam­keit geschenkt und die­se Kri­sen­pha­se der klas­si­schen Moder­ne als eine höchst ambi­va­len­te Epo­che vol­ler Risi­ken, aber auch Chan­cen wie­der­ent­deckt, die demo­kra­tie­ge­schicht­li­ches Inno­va­ti­ons­po­ten­zi­al bereit­hielt und sich als lern­fä­hi­ger und resi­li­en­ter erwies als lan­ge geglaubt.

Das klingt der­art betu­lich und ver­schwie­melt, daß es schon fast als Erbau­ungs­li­te­ra­tur durch­ge­hen könn­te: Gehen Sie wei­ter, hier gibt es nichts zu sehen. Daß wir der­zeit mit­ten in einem Kul­tur­kampf ste­cken, kann Gal­lus natür­lich nicht auffallen.

Da ist die End­zeit­ideo­lo­gin Rich­ter wesent­lich wacher. Sie sieht den Kul­tur­kampf völ­lig zu Recht als Grund für den Erfolg der AfD. Aller­dings spricht sie von einem „Kul­tur­kampf gegen die Phä­no­me­ne“, weil für sie die Kli­ma­ka­ta­stro­phe kei­ne Hypo­the­se, son­dern Wirk­lich­keit ist.

Die AfD ist in ihren Augen so etwas wie das gro­ße Ver­spre­chen an die Bür­ger, daß alles wie­der so wer­den könn­te, wie es war. Da die Alt­par­tei­en die Kli­ma­ka­ta­stro­phe abwen­den woll­ten und dem Bür­ger dabei eini­ges zumu­ten müß­ten, habe die AfD leich­tes Spiel.

Hier kommt bei Rich­ter die gute alte Jako­bin­erlo­gik (Carl Schmitt) zum Tra­gen, nach der der Wil­le der Min­der­heit dem Volks­wil­len ent­spre­chen kann, viel­mehr ent­spre­chen sollte.

Die Macht der gegen­wär­tig herr­schen­den Min­der­heit stößt an ihre Gren­zen: nicht, weil sich die Mehr­heit in Rea­li­täts­ver­wei­ge­rung ergeht und des­halb AfD wählt, son­dern weil die Min­der­heit in einer irra­tio­na­len Hybris der Rea­li­tät den Krieg erklärt hat.

Ob Mas­sen­ein­wan­de­rung, Coro­na, Gen­der oder Kli­ma, der Kampf gegen die Rea­li­tät wird auf dem Rücken der Mehr­heit aus­ge­tra­gen, die zuneh­mend die nega­ti­ven Fol­gen die­ses Kamp­fes zu spü­ren bekommt. Ob das genügt, um in Deutsch­land die Wei­chen für eine ande­re Poli­tik zu stel­len, ist offen.

Der Ver­gleich mit Wei­mar, wie der mit jeder kri­ti­schen Pha­se der Geschich­te, macht aber eines deut­lich: Geschich­te ist offen, die Herr­schaft der Jako­bi­ner ist kein Natur­ge­setz. Aus die­ser Ein­sicht kann man Mut schöp­fen, resi­gnie­ren oder zum Jako­bi­ner werden.