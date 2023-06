Bereits das Wort “Demokratie-Check” ist eine einzige Frechheit

Die­se Über­ra­schung bezieht sich nicht dar­auf, daß die Geg­ner die­se Wahl nicht akzep­tie­ren, den Sieg des AfD-Kan­di­da­ten nicht hin­neh­men wol­len. Das war abzu­se­hen. Wer die Funk­ti­ons­ge­set­ze einer Demo­kra­tie kennt, wird die­se man­geln­de Fähig­keit, den Wahl­kampf zu been­den und eine Nie­der­la­ge zu akzep­tie­ren, bereits als Alarm­si­gnal wahr­neh­men. Denn wer nicht akzep­tie­ren kann, daß er über­stimmt wur­de, stellt den grund­le­gen­den Ermäch­ti­gungs­weg der Demo­kra­tie infra­ge: die Wahl, zu der man immer auch mit Aus­sicht auf Miß­er­folg anzu­tre­ten hat.

Nach der Wahl im Land­kreis Son­ne­berg bra­chen bin­nen Minu­ten ver­bal die Däm­me. Das ist auf den unte­ren Ebe­nen nicht schlimm. Twit­ter und Face­book sind Wirts­haus­the­ken, die ein­mal um die Welt rei­chen. Was dort in die Tas­ta­tur gekotzt wird, ist nicht bes­ser oder schlech­ter als das, was frü­her auf dem Tre­sen lan­de­te. Es wur­de damals halt nur von denen ver­nom­men, die auch gera­de im Raum waren.

Nun ist der Raum ein wenig grö­ßer, aber die Aus­brü­che sind des­halb nicht rei­fer. Man soll­te also an das, was an lin­kem, zivil­ge­sell­schaft­li­chem Hate-Speach seit Sonn­tag über die AfD, Robert Ses­sel­mann, Björn Höcke und die Son­ne­ber­ger Mehr­heit her­ein­bricht, kei­ne stren­gen Maß­stä­be anle­gen. So ist die “Zivil­ge­sell­schaft” eben, wenn sie bemerkt, daß es falsch war, über­haupt wäh­len zu lassen.

Bloß dort, wo ein höhe­res Amt beklei­det wird, soll­ten wir hell­hö­rig sein. Thü­rin­gens Ver­fas­sungs­schutz­prä­si­dent Ste­phan Kra­mer weiß, was er anrich­tet, wenn er mit Blick auf die bun­des­weit guten Umfra­ge­wer­te der AfD sagt, man sei nun “bei 20 Pro­zent brau­nem Boden­satz” angelangt.

Man konn­te wis­sen, daß aus die­ser Rich­tung Dif­fe­ren­zier­te­res und vor allem Gemä­ßig­tes nicht zu erwar­ten sei. Aber den­noch sind sol­che Äuße­run­gen der Grund für unse­re Überraschung.

Über­rascht sind wir, weil wir die Geg­ner unge­schickt und schlam­pig vor­be­rei­tet agie­ren sehen, emo­tio­na­li­siert und wenig nüch­tern und – im Fal­le Kra­mers – mit dem gan­zen Besteck aus Unflä­tig­keit und Dra­ma. (Die­ser Mann will samt Fami­lie aus­wan­dern, sobald die AfD Regie­rungs­be­tei­li­gung erhal­te. Vor der Wahl Trumps woll­ten das hun­der­te Pro­mi­nen­te. Eine ist dann wirk­lich umgezogen.)

Der Kor­ken ist aus der Fla­sche, das war abzu­se­hen, und die Son­ne­ber­ger Wahl ist erst der Auf­takt zu einer Wel­le an Ent­schei­dun­gen auf kom­mu­na­ler Ebe­ne. Man hät­te sich also etwas frü­her Gedan­ken dar­über machen kön­nen, was zu tun wäre, wenn es selbst für das brei­tes­te Bünd­nis gegen den Einen nicht mehr reiche.

Daß nun das Land Thü­rin­gen, also “der Staat”, dar­auf ver­fällt, den Wahl­sie­ger Ses­sel­mann einem Demo­kra­tie-Check zu unter­zie­hen, ist so unge­schickt wie frech. Schon der Begriff ist eine Frech­heit. Demo­kra­tie-Check – Vor­sor­ge­un­ter­su­chung an der poli­ti­schen Pro­sta­ta, Welt­an­schau­ungs-TÜV, der Kra­mer tritt für uns alle als ers­ter aufs Eis und schaut, ob es trägt?

Es soll nun also geprüft wer­den, ob jemand, der einem als gesi­chert rechts­extrem ein­ge­stuf­ten Lan­des­ver­band einer an sich als ver­däch­tig ein­ge­stuf­ten Par­tei ange­hört, über­haupt in den Stand eines Berufs­be­am­ten erho­ben wer­den kann, der ihm nach sei­ner Wahl nun zusteht.

Zwei Fra­gen dazu: War­um ist man in Thü­rin­gen nicht vor der Wahl auf die­sen neu­en Trick ver­fal­len? Hat das etwas damit zu tun, daß erst eine Ver­ei­di­gung zum Beam­ten bevor­ste­hen muß­te, daß also erst dann die Fra­ge nach der Ver­fas­sungs­treue des Aspi­ran­ten im Raum steht? Oder ist es eben doch nur die zwar bau­ern­schlaue, aber mit den Flug­ei­gen­schaf­ten eines Bume­rangs aus­ge­stat­te­te Verzzweiflungstat?

Denn nun ist es so, daß die AfD auf jeden Fall gewin­nen wird: Soll­te die Wahl annu­liert wer­den, könn­te Seseel­mann aus- und als par­tei­lo­ser Kan­di­dat erneut antre­ten. Der Soli­da­ri­sie­rungs­ef­fekt wür­de, das ist nicht schwer vor­aus­zu­sa­gen, enorm sein. Soll­te Kan­di­dat Ses­sel­mann hin­ge­gen des Amtes und der damit ver­bun­de­nen Ver­be­am­tung für wür­dig erklärt wer­den, hät­te das Land Thü­rin­gen sei­nen eige­nen Ver­fas­sungs­schutz vor­ge­führt: Die Ein­stu­fung wäre konterkarriert.

Es wäre jeden­falls gut, den Wäh­lern in Son­ne­berg bei­de Mög­lich­kei­ten vor­zu­stel­len. Außer­dem soll­te man ihnen nach­voll­zieh­bar erklä­ren, was ein Begrün­dungs­zir­kel ist: Eine par­tei­po­li­tisch besetz­te Lan­des­be­hör­de bezieht sich in einem Gut­ach­ten über einen par­tei­po­li­ti­schen Kon­kur­ren­ten auf die Vor­ar­beit einer wie­der­um par­tei­po­li­tisch besetz­ten Behörde.

Genau­so wich­tig ist es, den Wäh­lern mit­zu­tei­len, was die­je­ni­gen, die auch für sie die­ses Land zu ver­wal­ten haben und von ihnen bezahlt wer­den, von ihnen hal­ten – Zitat für Zitat, mit Amts­be­zeich­nung und steu­er­fi­nan­zier­tem Jah­res­ge­halt. Man soll­te hier­bei über Papier­form nach­den­ken, also über das gute alte Bestü­cken von Brief­käs­ten, und Robert Ses­sel­mann soll­te unter­zeich­net haben und an das Mäßi­gungs­ge­bot erin­nern, dem Beam­te unter­wor­fen sind.

Auf die­sem Blatt soll­ten vor allem die Ant­wor­ten aller Kon­kur­ren­ten Ses­sel­manns auf fol­gen­de Fra­ge ste­hen: Sind Sie der Mei­nung, daß man den Wäh­ler­wil­len im Land­kreis Son­ne­berg igno­rie­ren soll­te, oder akzep­tie­ren Sie die Wahl Robert Sesselmanns?

Dies alles hat den Zweck, den Unter­schied zu den ande­ren Par­tei­en so deut­lich wie mög­lich her­aus­zu­ar­bei­ten. Unter­scheid­bar­keit ist das Kenn­zei­chen jeder Alter­na­ti­ve. Nie war es leich­ter, eine Alter­na­ti­ve mit weni­gen Sät­zen zu beschreiben.