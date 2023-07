Rechte retten die Demokratie? – “Querfront” von Kleine-Hartlage

In Sonneberg hat die AfD nun einen ersten Landrat. Zwar übersteigt der Symbolwert die reale politische Gestaltungsmacht des Postens. Doch die Vision einer AfD in Regierungsverantwortung bestimmt zunehmend - ob als Hoffnung oder als Albtraum - die politische Debatte in der Bundesrepublik.

Ein rea­lis­ti­scher Blick auf die Macht­op­ti­on ist jedoch ernüch­ternd. Die Poli­tik des Seu­chen­gür­tels ver­schärft sich ange­sichts der AfD-Erfol­ge. Noch sind Koali­tio­nen für die Alt­par­tei­en „undenk­bar“.

Man­fred Klei­ne Hart­la­ge hat in sei­nem aktu­el­len Buch Quer­front sei­ne Schlüs­se dar­aus gezogen.

Sein Fazit lau­tet: Ohne eine außer­sys­te­mi­sche lin­ke Oppo­si­ti­on kann das rech­te Lager nicht die nöti­ge Mas­se und Legi­ti­ma­ti­on für einen Sys­tem­wech­sel aufbauen.

Das maxi­ma­le bun­des­wei­te Poten­ti­al der AfD schätzt Klei­ne-Hart­la­ge auf rund 30%. Lan­des­re­gie­run­gen sind zwar schon vor­her mög­lich, doch auf die­ser Ebe­ne kön­nen die ent­schei­den­den bevölkerungs‑, migrations‑, iden­ti­täts- und geo­po­li­ti­schen Wei­chen eben nicht umge­stellt wer­den. Die rea­lis­ti­sche Macht­op­ti­on wäre eine Koalition.

Hier ver­bie­tet sich nach Klei­ne-Hart­la­ges Ana­ly­se aber jede Zusam­men­ar­beit mit den Sys­tem­par­tei­en. Ers­tens wol­len die­se nicht – und zwei­tens wäre der Preis dafür die Auf­ga­be eige­ner Prinzipien.

Sei­ne Visi­on ist daher die Ent­ste­hung einer authen­ti­schen, oppo­si­tio­nel­len lin­ken Kraft, die mit der AfD zusam­men­ar­bei­ten könn­te. Selbst­ver­ständ­lich fällt hier mehr als ein­mal der Name Wagenknecht.

Auch wenn eine sol­che außer­sys­te­mi­sche Links­par­tei nur den Seuchen­gür­tel lockern wür­de, könn­te das die „Ver­hand­lungs­po­si­ti­on jeder der bei­den Par­tei­en gegen­über even­tu­el­len Koali­ti­ons­part­nern aus dem Kar­tell“ ent­schei­dend stär­ken (S.203)

Eine Wagen­knecht-Par­tei könn­te zwar auch die AfD Stim­men kos­ten. Doch das wäre es nach Klei­ne-Hart­la­ge wert, ergä­be sich so doch erst­mals ein mehr­heits­fä­hi­ges, oppo­si­tio­nel­les Potential.



Das Buch Quer­front bleibt nicht bei die­sem Plan­spiel ste­hen. Ein Schwer­punkt liegt auf der Klä­rung welt­an­schau­li­cher Fron­ten. Klei­ne-Hart­la­ge erspart uns die belieb­ten Steh­sät­ze, nach denen „es heu­te kei­nen Unter­schied mehr zwi­schen links und rechts gäbe“. Statt­des­sen lie­fert er eine her­vor­ra­gen­de Defi­ni­ti­on bei­der Lager, wobei er nicht ver­hehlt, daß er selbst ein über­zeug­ter Rech­ter ist.

Beson­ders inter­es­sant ist hier sei­ne Ein­ord­nung des Faschis­mus, den er als kon­ser­va­ti­ve Ent­ar­tung und „rech­ten Leni­nis­mus“ ein­ord­net. Hier sei die Rech­te in einer Über­re­ak­ti­on auf den Mar­xis­mus der tota­li­tä­ren Ver­su­chung ver­fal­len, und habe gegen ihre Natur gehandelt.



Dage­gen sol­len Neue Rech­te „nicht den Uto­pis­mus, son­dern die Herr­schafts­kri­tik der Lin­ken in ihr Selbst­ver­ständ­nis“ inte­grie­ren. (S.113) Die ideo­lo­gi­sche Unter­schei­dung zwi­schen rechts und links ist also nicht ver­al­tet. Ihre Front­stel­lung hin­ge­gen schon:

Der Ana­chro­nis­mus besteht nicht dar­in, dass es einen Unter­schied zwi­schen links und rechts nicht gäbe, son­dern dass er im Ver­gleich zu der Front­stel­lung zwi­schen Kar­tell und Oppo­si­ti­on sekun­där ist! (S. 166f)



Anders als Bene­dikt Kai­ser in sei­nem gleich­na­mi­gen Kapla­ken­band geht Klei­ne-Hart­la­ge in sei­ner Quer­front weni­ger auf die his­to­ri­sche Gene­se des Begriffs ein. Kai­ser sieht eine Quer­front als „der­zeit nicht mög­lich, nicht nötig, nicht erstre­bens­wert“, plä­diert jedoch für eine tem­po­rä­re und ziel­ge­bun­de­ne Zusam­men­ar­beit. Vor allem regt er an, sich als Rech­te durch die Beschäf­ti­gung mit Quer­front­kon­zep­ten für die Bedeu­tung der sozia­len Fra­ge zu öffnen.

Klei­ne-Hart­la­ge schlägt hier eine ande­re Rich­tung ein. Er plä­diert für eine Rekon­struk­ti­on des demo­kra­ti­schen Plu­ra­lis­mus jen­seits des „Kar­tells“ (das er in sei­nem Ver­kaufs­schla­ger „Sys­tem­fra­ge“ analysiert).

Die AfD brau­che eine wei­te­re außer­sys­te­mi­sche Oppo­si­ti­ons­par­tei nicht nur für Stim­men­mehr­hei­ten. Ein ein­zel­nes poli­ti­sches Lager könn­te das Kar­tell nie­mals beer­ben, da es nicht den Plu­ra­lis­mus der Gesamt­ge­sell­schaft abbil­det. Eine ech­te demo­kra­ti­sche Wen­de ist also nach Klei­ne-Hart­la­ge nur mög­lich, wenn bereits Ansät­ze eines neu­en Par­tei­en­sys­tems bestehen.



Als letz­te Chan­ce der deut­schen Demo­kra­tie schlägt er die Errich­tung einer demo­kra­ti­schen Par­al­lel­struk­tur vor. In ihr sol­len welt­an­schau­li­che Dif­fe­ren­zen wei­ter aus­ge­tra­gen wer­den, wäh­rend man sich aber auf eini­ge Grund­la­gen einigt: den Erhalt der Sou­ve­rä­ni­tät des Natio­nal­staats gegen glo­ba­le Macht­eli­ten, den Erhalt des Staats­volks durch eine rea­lis­ti­sche Migra­ti­ons­po­li­tik und das Ende der aus­ufern­den Mei­nungs­zen­sur. Dies führt zu einem „Burg­frie­den“, des­sen „Agree to dis­agree“ Basis für die­se Vari­an­te einer „Quer­front“ sein soll:

Dies bedeu­tet, dass die Rech­te (und sei es zäh­ne­knir­schend) bereit ist, um der Exis­tenz der Burg wil­len not­falls auch eine lin­ke Haus­ord­nung in Kauf zu neh­men, die Lin­ke bereit ist, die Burg zu ver­tei­di­gen, um sich die Chan­ce auf eine sol­che Haus­ord­nung zu bewah­ren. (S.166f)



Was Klei­ne-Hart­la­ge hier vor­schwebt, ist nicht nur eine tem­po­rä­re Zusam­men­ar­beit, son­dern die Neu­grün­dung und der Neu­auf­bau einer deut­schen Demo­kra­tie außer­halb des Kar­tell­sys­tems. In nuce sieht er dies bereits im Bereich der Gegen­öf­fent­lich­keit und Theo­rie­bil­dung ange­legt. Spä­tes­tens seit der Coro­na­kri­se herrscht hier eine rege Debat­te zwi­schen Alt­kom­mu­nis­ten, Neu­rech­ten, klas­sisch Libe­ra­len, tra­di­tio­na­lis­ti­schen Chris­ten, New Age-Eso­te­ri­kern und vie­len wei­te­ren Strö­mun­gen, Nischen und Fraktionen.

Die AfD allei­ne kann die­ser Viel­falt womög­lich kei­ne Hei­mat bie­ten. Es braucht wei­te­re Par­tei­en, zumin­dest aber eine außer­sys­te­mi­sche Lin­ke als Koope­ra­ti­ons- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­part­ner, um aus­rei­chend Mas­se und Rele­vanz aufzubauen.

Die Quer­front bedeu­tet hier gera­de nicht, dass die AfD links, oder eine Wagen­knecht­par­tei rechts wür­de. Sie besteht in der gemein­sa­men Ableh­nung der trans­at­lan­ti­schen Geo­po­li­tik, der anti­deut­schen Iden­ti­täts- und Bevöl­ke­rungs­po­li­tik sowie der anti­de­mo­kra­ti­schen Zen­sur­po­li­tik des Kartells.

Anders als lin­ke, hoch­ideo­lo­gi­sche Kräf­te sind die Rech­ten dazu beru­fen, die Lin­ken zu die­ser distan­zier­ten Koope­ra­ti­on gegen das Kar­tell ein­zu­la­den. Klei­ne-Hart­la­ge sieht im pes­si­mis­ti­schen Men­schen­bild der Rech­ten sowie ihrer Aner­kennt­nis der Unvoll­kom­men­heit jeder Gesell­schafts­form die Basis für Demo­kra­tie und Pluralismus.

Aus die­ser kon­ser­va­ti­ven Demo­kra­tie­theo­rie folgt: Wäh­rend der Lin­ke auf­grund sei­nes ideo­lo­gi­schen Uni­ver­sa­lis­mus prin­zi­pi­ell meist in der Lage ist, mit dem Rech­ten als exis­tenz­be­rech­tig­tem Mit­spie­ler zu koexis­tie­ren, erkennt der Rech­te die ewi­ge Not­wen­dig­keit einer „lin­ken“ Kraft.

Der Rech­te ist damit der authen­ti­sche Plu­ra­list. Weil er erkennt, daß „Links­sein“ oft auch eine Cha­rak­ter­fra­ge und daher nie letzt­gül­tig „aus­rott­bar“ ist. Er erkennt, daß es eine Ord­nung brau­che, in der auch Lin­ke ihren Platz haben – frei­lich nur, solan­ge sie die­se Ord­nung selbst nicht bedrohen.



Die­se außer­ge­wöhn­li­che rech­te Apo­lo­gie der Demo­kra­tie und des Plu­ra­lis­mus allein macht das Buch zur loh­nen­den Lek­tü­re. Ich wün­sche der Quer­front daher nicht nur rech­te, son­dern auch zahl­rei­che lin­ke Leser. Sie sol­len vor allem den flam­men­den Appell Klei­ne-Hart­la­ges gegen Ende des Buches auf sich wir­ken lassen:

Fin­det ihr es wirk­lich so viel schlim­mer, mit deut­schen Patrio­ten in einen Topf gewor­fen zu wer­den, als mit Kriegs­ver­bre­chern und Hand­lan­gern des US-Impe­ria­lis­mus? (S.216)

Mitt­ler­wei­le gibt es unbe­streit­bar ein leben­di­ges Milieu von Anselm Lenz über Danie­le Gan­ser und Han­nes Hof­bau­er bis hin zu Ulri­ke Gue­rot, wel­ches sol­che Wor­te nicht kalt las­sen dürf­te. Ob die­ses Milieu die Kraft zur Bil­dung einer Par­tei in sich trägt, und Klei­ne-Hart­la­ges Quer­front­vi­si­on Wirk­lich­keit wer­den kann, wird die Zukunft zeigen.

Ich sehe der­zeit kei­nen Akteur, der bereit wäre, den Seu­chen­gür­tel par­tei­po­li­tisch zu durch­bre­chen und damit eine Quer­front­vi­si­on Wirk­lich­keit wer­den zu las­sen. Gera­de Wagen­knechts Distan­zie­rungs­or­gi­en und das Ver­hal­ten der Eli­te in der Cau­sa Ses­sel­mann zei­gen: Die AfD ist das ein­zi­ge Flagg­schiff der Sys­tem­op­po­si­ti­on. Sie muß daher ver­schie­de­nen gesell­schaft­li­chen Strö­mun­gen in einem „bin­nen­rech­ten Plu­ra­lis­mus“ eine Hei­mat bie­ten. Nur sie kann der­zeit als inte­gra­le Volks­par­tei das umset­zen, was Klei­ne-Hart­la­ge vor­schwebt: die Bewah­rung und Neu­grün­dung der deut­schen Demo­kra­tie jen­seits des Kartells.

– – –

Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge: Quer­front – hier bestel­len.