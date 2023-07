Die Flucht der Intellektuellen und der pädagogische Schock

In der Flut der täg­li­chen Nach­rich­ten, dem Wech­sel der Hash­tags und dem Cre­scen­do scho­ckie­ren­der Vide­os ver­lie­ren wir das Wesent­li­che oft aus dem Blick: Wie bringt uns das unse­rem stra­te­gi­schen Ziel näher?

Ich will im Fol­gen­den drei poli­ti­sche Umbrü­che aus dem Bereich der Par­tei­po­li­tik, der Bericht­erstat­tung und der Stra­ße ein­ord­nen und meta­po­li­tisch ana­ly­sie­ren. Wir begin­nen bei einem Vor­fall, der dem Leser ange­sichts des Nach­rich­ten­feu­er­werks noch am ehes­ten ent­gan­gen sein könn­te. Er ist nichts­des­to­we­ni­ger ein Schlüsselmoment:

Chris­ti­ne Pray­on will nicht mehr. Vie­le ken­nen die Dame als „Bir­te Schnei­der“, die im „Sati­re-For­mat“ der heu­te-Show als Repor­te­rin regel­mä­ßig Regie­rungs­kri­ti­ker vor­führ­te. Im Wech­sel­spiel mit Oli­ver Wel­ke betä­tig­te sie sich als aus­füh­ren­des Organ der links­e­li­tä­ren Häme “von oben“.

Gegen „Coro­naschwurb­ler“, „Puti­nis­ten“ und immer wie­der gegen „Rech­te“: Stets stand die Schau­spie­le­rin parat und stell­te ihr Talent in den Dienst der Pro­pa­gan­da. Nun reicht es ihr. Sie ver­läßt die staats­na­he „Sati­re­show“ und erklär­te einem Inter­view ihre Beweggründe:

Wie wenig bedarf es mitt­ler­wei­le, um als rechts gebrand­markt zu wer­den? Wann bin ich rechts, wann bin ich eine Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ke­rin, eine Schwurb­le­rin? […] Da wer­den Nar­ra­ti­ve und Posi­tio­nen von Grup­pen, die gesell­schaft­lich in der Hier­ar­chie weit oben ste­hen, unab­läs­sig wie­der­holt und gleich­zei­tig Stim­mung gegen Anders­den­ken­de gemacht.

Daß eine Framing­spe­zia­lis­tin direkt aus dem Her­zen der ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­te fah­nen­flüch­tig wird, muß ein Schock für den Wel­ke-Böh­mer­mann-Kom­plex sein. Es ist das, was Anto­nio Gramsci in sei­nen meta­po­li­ti­schen Schrif­ten beschrie­ben hat. Es ist ein untrüg­li­ches Sym­ptom dafür, daß ein „his­to­ri­scher Block“ lang­sam ero­diert und die herr­schen­de Ideo­lo­gie ihre kul­tu­rel­le Hege­mo­nie nicht mehr aus­üben kann.

Mit Pray­on beginnt mög­li­cher­wei­se das „Über­lau­fen der Intel­lek­tu­el­len“. Sie ver­las­sen instink­tiv ein sin­ken­des Schiff. Dabei brin­gen sie ent­lar­ven­de Infor­ma­tio­nen aus dem Maschi­nen­raum der kul­tu­rel­len Macht mit, was den Trend wei­ter beschleu­nigt. Immer mehr “Kul­tur­schaf­fen­de” und Intel­lek­tu­el­le ent­frem­den sich auf die­se Art. Sie flot­tie­ren eine Wei­le frei umher und sickern dann in die rech­te Gegen­öf­fent­lich­keit, Gegen­kul­tur und Theo­rie­bil­dung ein.

Ande­re grün­den eige­ne „Brü­cken­pro­jek­te”, wie „Ach­tung Rei­chelt“, das jede Woche AfD-freund­li­cher zu wer­den scheint. Mit­tel­fris­tig dür­fen wir wohl bald mit einer „alter­na­ti­ven Heu­te Show“ rechnen.

Die­ses Äch­zen im meta­po­li­ti­schen Gebälk beglei­tet einen poli­ti­schen Wan­del, der, wie auf die­sem Blog lan­ge vor­her­ge­sagt, im Osten anfängt. Ein Land­rat und ein Bür­ger­meis­ter, Ses­sel­mann und Loth, das sind die ers­ten erober­ten Pos­ten poli­ti­scher Gestaltungsmacht.

Der Sym­bol­wert für die AfD über­steigt hier klar den real­po­li­ti­schen Ein­fluß. Die Reak­ti­on des Geg­ners hät­te sich kein Rech­ter schö­ner wün­schen kön­nen. Die kin­di­sche Wut des schlech­ten Ver­lie­rers war in jedem Arti­kel und jedem „Tweet“ über­deut­lich. Nur noch absurd ist der nun nach­ge­reich­te „Demo­kra­tie­check“. Frü­her nann­te man die­sen „Check“ Wahl, und er wur­de durch eine Stim­men­mehr­heit bestanden.

Daß schon bei die­sen klei­nen ers­ten Erfol­gen die größ­ten Geschüt­ze auf­ge­fah­ren wer­den, ist groß­ar­tig. Die Hys­te­rie läuft sich tot und das „Empö­ri­um“ nutzt sich ab. Eine wei­te­re ver­ba­le Eska­la­ti­on ist kaum mehr mög­lich. Spä­tes­tens, wenn zum zwan­zigs­ten Mal „NSDAP“ in den Twit­ter­trends ist, weil irgend­wo ein AfD-Bür­ger­meis­ter gewählt wur­de, wird das sogar die lin­ken Digi­tal­ak­ti­vis­ten selbst nur noch langweilen.

Indes ver­kün­det der unter­le­ge­ne Kan­di­dat in Rag­uhn-Jeß­nitz, Nils Nau­mann, über den AfD-Bür­ger­meis­ter Han­nes Loth: „Wir haben frü­her im sel­ben Ver­ein Vol­ley­ball gespielt“. Bei­de ver­ste­hen sich gut, grü­ßen sich und reden miteinander.

Dar­an wer­den wohl auch Kon­zer­te von „Fei­ne Sah­ne Fisch­fi­let“, Twit­ter­fä­den von Saw­san Che­b­li und „ein­dring­li­che Appel­le“ der “AAS” (Ama­deu Anto­nio Stif­tung) nichts ändern. Die Hys­te­rie prallt an der Nor­ma­li­tät ab.



In ihr liegt aber auch eine Gefahr. Die­se bringt uns zum The­ma des Migran­ten­auf­stands in Frank­reich. Ein belieb­ter Irr­tum im Den­ken des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus lau­tet, daß die AfD und ihre Ver­tre­ter nor­ma­li­siert wer­den müß­ten. Eigent­lich geht es aber dar­um, die Ideen, Begrif­fe und Bot­schaf­ten zu normalisieren.

Poli­ti­ker und Par­tei­en die­nen dazu im bes­ten Fall nur als Vehi­kel. Wer auf dem Weg in die Mit­te „Bal­last“ abwirft, sich von rech­ten Bewe­gun­gen distan­ziert, Begrif­fe wie “Bevöl­ke­rungs­aus­tausch” und “Remi­gra­ti­on” mei­det, Poli­ti­ker wie Höcke kri­ti­siert, Kotau vor Trans­at­lan­ti­kern (und ande­ren Tran­sen) macht, der kommt viel­leicht irgend­wann in der „Mit­te“ an. Er hat dabei aber unse­re Ideen kei­nen Zen­ti­me­ter wei­ter und das rech­te Lager sei­nem Ziel nicht näher gebracht.

Der ein­zig meß­ba­re „Erfolg“ die­ser Stra­te­gie der Selbst­ver­harm­lo­sung und „neu­tra­len Sach­ar­beit“ ist meist der Kon­to­stand ihrer Vertreter.



Das zeigt sich in Öster­reich am Bei­spiel vie­ler Regie­rungs­be­tei­li­gun­gen der FPÖ (vor allem auf Lan­des­ebe­ne). Der Tabu­bruch des Koal­ti­ons­ver­bots ist zwar ein not­wen­di­ger, aber kein hin­rei­chen­der Schritt auf dem Weg zur ech­ten Gestaltungsmacht.

Soll­ten die AfD Poli­ti­ker in ihren neu gewon­nen Macht­po­si­tio­nen dem Irr­tum ver­fal­len, „erst­mal die Bei­ne still zu hal­ten“ und bloß „gute Lokal­po­li­tik“ zu machen, um die AfD zu „nor­ma­li­sie­ren“, fol­gen sie einem schäd­li­chen Fluchtinstinkt.

Durch meta­po­li­ti­sche Kon­flikt­ver­mei­dung könn­te poli­ti­sche Betei­li­gung sogar zum lang­fris­ti­gen Scha­den für das rech­te Lager wer­den. Die Ent­zau­be­rung droht und mit ihr die Kon­kur­renz durch freie Wählerinitiativen.

Statt­des­sen muß für Freund und Feind vom ers­ten Tag der Amts­aus­übung an ein Wind der Ver­än­de­rung spür­bar wer­den. Tabus müs­sen gebro­chen und die poli­ti­sche Büh­ne täg­lich zur Erwei­te­rung des Dis­kurs­rah­men genutzt werden.

Wenn der Geg­ner hier mit unfai­ren Mit­teln ein­greift, umso bes­ser! Damit ent­larvt er das, was ich als deskrip­ti­ven Begriff für das Kar­tell der Alt­par­tei­en, Sys­tem­me­di­en, ihrer Finan­ziers und links­ter­ro­ris­ti­schen Voll­stre­cker vor­schla­ge: die „Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on“.



Wir brau­chen kla­re, ein­präg­sa­me und gute Begrif­fe, um die stän­di­gen Ein­zel­fäl­le der anti­de­mo­kra­ti­schen Repres­si­on, Dämo­ni­sie­rung, Exklu­si­on, Angrif­fe etc. zu iko­ni­schen geis­ti­gen Bil­dern zu schmieden.

In mei­nem neu­en Buch stel­le ich den Begriff der „Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on“ vor. (Er legt die Bezeich­nung „Demo­kra­tie­si­mu­lan­ten“ für Rame­low, Mai­er und Fae­ser nahe.) Das Wort beschreibt die Über­la­ge­rung unse­rer dys­funk­tio­na­len Demo­kra­tie durch nicht gewähl­te, media­le und finan­zi­el­le Inter­es­sens­grup­pen. Gleich­zei­tig aber umfaßt es deren krampf­haf­te Bemü­hung, den Anschein von Demo­kra­tie auf­recht zu erhal­ten. Vor allem aber impli­ziert “Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on” eine Wie­der­her­stel­lung und Resti­tu­ie­rung der ech­ten Demo­kra­tie als Ziel.

Schritt­ma­cher dafür sind Ereig­nis­se wie in Frank­reich. Die schie­re Wucht der Aus­schrei­tun­gen und die Macht der Bil­der lähmt die geg­ne­ri­schen “Wahr­heits­sys­te­me” für kur­ze Zeit. Ähn­li­ches erleb­ten wir nach der Köl­ner Sil­ves­ter­nacht. Die­se Pha­se muß vom rech­ten Lager gezielt, mas­siv und fokus­siert genutzt wer­den, damit der Rah­men des Dis­kur­ses ver­scho­ben wer­den kann.

Ein Twit­ter­nut­zer schrieb dazu anläß­lich des Auf­stands in Frankreich:

Die Lage­ver­schär­fung muss zu einer geis­ti­gen Ver­schär­fung füh­ren. Die rech­te und natio­na­le Debat­te müs­sen sich irr­ver­si­bel ändern. Das ist der ein­zi­ge posi­ti­ve Fort­schritt, der aus dem fol­gen kann.

Blo­ße „Empö­rung“ reicht nicht aus. Ein blu­mi­ger Strauß an For­de­run­gen, Begriffs­schöp­fun­gen und krea­ti­ven Reak­tio­nen bringt Reich­wei­te, aber kei­ne meta­po­li­ti­sche Ver­än­de­rung. Statt­des­sen muß das rech­te Lager gezielt und metho­disch die­se und ähn­li­che Ereig­nis­se aus­nut­zen, um aus­ge­wähl­te Schlüs­sel­be­grif­fe und For­de­run­gen zu nor­ma­li­sie­ren. Der erwähn­te Nut­zer schlägt zu Frank­reich fol­gen­de Punk­te vor:

Die Inter­pre­ta­ti­on der Aus­schrei­tun­gen als mili­tä­ri­scher Auf­stand, liegt nahe und könn­te auch auf Clan­krie­ge in Deutsch­land ange­wandt wer­den. Aus­sa­gen von Eric Zemm­our gin­gen bereits in eine ähn­li­che Rich­tung. Von da ist es nur ein klei­ner geis­ti­ger Schritt zum Staats­bür­ger­schafts­ent­zug und der sofor­ti­gen Abschie­bung der Täter und ihres Umfelds.

Die­se For­de­rung wirkt im Moment noch „zu radi­kal“. Wird sie jedoch nach jedem „pädgo­gi­schem Schock“ immer wie­der beharr­lich vom gesam­ten rech­ten Lager wie­der­holt, wan­dert sie im „Over­ton­fens­ter“ lang­sam in Rich­tung Zentrum.

Ist eine poli­ti­schen For­de­rung dis­kurs­fä­hig und „popu­lär“, wird die Fra­ge der “recht­li­chen Umsetz­bar­keit” sekun­där. Das lehr­ten uns Mer­kels Migran­ten­flut, Baer­bocks Waf­fen­lie­fe­run­gen und Habecks Wär­me­pum­pen. Neben die­ser visio­nä­ren For­de­rung müs­sen Vor­fäl­le wie in Frank­reich stets Anlaß sein, das Begriffs­paar „Bevöl­ke­rungs­aus­tausch (Pro­blem) – Remi­gra­ti­on (Lösung)“ zu wie­der­ho­len, zu stär­ken und zu normalisieren.

(Mar­tin Licht­mesz wider­spricht dem in sei­nem jüngs­ten Bei­trag, den ich erst nach der Ver­fas­sung des Tex­tes gele­sen habe. Ich wer­de in einem wei­te­ren Text auf sei­nen ver­lo­re­nen Impe­tus und sei­ne Resi­gna­ti­on ob der Remi­gra­ti­on eingehen.)



Vie­le im rech­ten Lager haben bereits erkannt, daß mit die­sen Begrif­fen Deutsch­land und Euro­pa ste­hen oder fal­len wird. „#remi­gra­ti­on“ tren­det seit Tagen auf Twit­ter, obwohl hin­ter dem rech­ten Reak­ti­ons­kald­ei­o­skop noch kei­ne Stra­te­gie steht. Mein neu­es Buch will vor allem dazu bei­tra­gen, daß die Chan­cen die­ser „meta­po­li­ti­schen Zeit­fens­ter“ erkannt werden.

Wenn das rech­ten Lager die immer häu­fi­ge­ren „päd­ago­gi­schen Schocks“ in der End­pha­se des Bevöl­ke­rungs­aus­tausch zur meta­po­li­ti­schen Pio­nier­ar­beit nützt, kön­nen wir die Demo­kra­tie­si­mu­la­ti­on über­win­den. Das gelingt vor allem, weil wir nicht „instru­men­ta­li­sie­ren“, son­dern die Wahr­heit auf unse­rer Sei­te haben. Wir machen den Hor­ror des Bevöl­ke­rungs­aus­tausch unge­schönt sicht­bar. Zugleich bie­ten wir mit der Remi­gra­ti­on eine rea­lis­ti­sche, legi­ti­me und poli­tik­fä­hi­ge Lösung an.

Die­se Ideen sind nicht „zu radi­kal“, sie sind nur „früh dran“. Machen wir sie gemein­sam mehrheitsfähig!

