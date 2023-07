34 Prozent für die AfD in Thüringen: Fakten zum Umfragehoch

Das Umfragehoch der AfD ist im gesamten rechten Lager mit einer neuen Hoffnung und Wendestimmung verbunden.IneinerUmfrage, die heute veröffentlicht wurde, steht die AfD in Thüringen bei 34 und in Brandenburg bei 28 Prozent.

Auch bun­des­weit hat sie den Trend längst umge­dreht: Nach knapp vier Jah­ren leich­ter Abstiegs- und Sta­gna­ti­ons­pha­sen ist der Par­tei nun erst­mals gleich bei meh­re­ren Umfra­ge­insti­tu­ten der Durch­bruch durch die 20%-Schallmauer gelun­gen – eine wich­ti­ge stra­te­gi­sche Etap­pe, die den Stim­mungs­test unter Real­be­din­gun­gen sogleich auch auf kom­mu­na­ler Ebe­ne bestehen konnte.

Die AfD stellt im Osten inzwi­schen einen Land­rat im Land­kreis Son­ne­berg (Thü­rin­gen) und ihren ers­ten haupt­amt­li­chen Bür­ger­meis­ter in Rag­uhn-Jeß­nitz (Sach­sen-Anhalt). Das snd zwei Regio­nen, die in ihrer demo­gra­phi­schen und sozio­kul­tu­rel­len Zusam­men­set­zung als klas­si­sche AfD-Hoch­bur­gen gel­ten und auch bei ver­gan­ge­nen Wah­len zwi­schen 25–30% erreichten.

Daß der Erfolg der Par­tei aber nicht nur auf ihren stärks­ten Hoch­bur­gen basiert, beweist zumin­dest das Bei­spiel der Lan­des­haupt­stadt Meck­len­burg-Vor­pom­mern Schwe­rin, wo der AfD-Spit­zen­kan­di­dat Leif-Erik-Holm vor weni­gen Wochen in einer tra­di­tio­nel­len SPD-Hoch­burg mit urba­nem Bür­ger­tum und hohem Beam­ten­an­teil immer­hin ein Drit­tel der Stim­men auf sich ver­sam­meln konn­te und es somit in die Stich­wahl schaffte.

Wir kön­nen an die­sen kom­mu­na­len Wah­len auch teil­wei­se neue Mus­ter in der AfD-Wäh­ler­mo­bi­li­sie­rung able­sen. Trotz bereits star­ker Ergeb­nis­se in den ers­ten Wahl­gän­gen schaff­ten es die Kan­di­da­ten in den dar­auf­fol­gen­den Stich­wah­len, wei­te­re Stim­men hin­zu­zu­ge­win­nen, und dies bei stei­gen­der Wahl­be­tei­li­gung, die in All­par­tei­en­al­li­an­zen zumeist nicht der AfD zugutekommen.

Die Kon­stel­la­ti­on „Alle gegen Einen“ wirkt als zusätz­li­cher Mobi­li­sie­rungs­ver­stär­ker. In allen die­sen drei Kom­mu­nal­wah­len konn­te die AfD nicht nur pro­zen­tu­al zule­gen, son­dern im Ver­gleich zu den vor­an­ge­gan­ge­nen Wah­len auch bei den abso­lu­ten Stim­men ihren Anteil um bis zu 60% erhöhen.

Eine aktu­el­le Stu­die des SINUS-Insti­tuts zeigt auf, daß die AfD neben ihren sozio­öko­no­mi­schen Kern­mi­lieus nun auch noch stär­ker in die bür­ger­li­che Mit­te aus­greift. Ins­be­son­de­re im adap­tiv-prag­ma­ti­schen Milieu was als Brü­cken­kopf zwi­schen den moder­nen Auf­stei­ger­mi­lieus und dem tra­di­tio­nell-kon­ser­va­ti­ven Bür­ger­tum fun­giert, zeigt sich inner­halb von zwei Jah­ren ein Anstieg um 7%.

Es stellt sich natür­lich nun die Fra­ge, wie nach­hal­tig und robust sich die­se Umfra­ge­wer­te in den kom­men­den Wah­len in Stim­men umwan­deln las­sen wer­den. Haben wir es nur mit einem tem­po­rä­ren Erre­gungs­mo­men­tum zu tun, das sich über­wie­gend aus der mas­si­ven Regie­rungs­un­zu­frie­den­heit speist? Oder erle­ben wir gera­de die lang­fris­ti­ge Expan­si­on eines rech­ten poli­ti­schen Koor­di­na­ten­rau­mes in der Wäh­ler­schaft und die Her­aus­bil­dung eines eigen­stän­di­gen Milieus?

Der poli­ti­sche Betrieb ist ange­sichts der AfD-Umfra­ge­wer­te in hel­ler Auf­re­gung und sucht ver­zwei­felt nach Iso­la­ti­ons- und Ein­däm­mungs­stra­te­gien. Einer­seits war­nen die Beob­ach­ter vor einer Nor­ma­li­sie­rung der AfD, um aber glei­cher­ma­ßen auch ein­ge­ste­hen zu müs­sen, daß sich in die­sen 20% Umfra­ge­an­teil womög­lich nur die Nor­ma­li­tät eines laten­ten rech­ten Ein­stel­lungs­po­ten­ti­als wider­spie­gelt, das bereits seit den frü­hen 90er Jah­ren in der BRD existierte.

Mit der AfD ist heu­te der ent­schei­den­de poten­te Akteur auf die Büh­ne getre­ten, der die­ses Poten­ti­al erst­mals umfas­send mobi­li­sie­ren und viel­leicht auch erwei­tern konn­te. Die Par­tei füllt das Mit­te-Rechts Vaku­um aus und baut jene ent­schei­den­de Kon­flikt­li­nie auf, wor­aus sich bereits ein exklu­si­ves Pro­test- und Wider­stands­mi­lieu her­aus­ge­bil­det hat.

Die Hoff­nun­gen der eta­blier­ten Par­tei­po­li­ti­ker lie­gen vor allem in der zeit­li­chen Begren­zung die­ses Pro­test­phä­no­mens. Unzu­frie­den­heit in der Bevöl­ke­rung sei dem­nach ledig­lich ein vor­über­ge­hen­des Pro­blem. Man müs­se die aktu­el­le Trans­for­ma­ti­ons­agen­da der Ampel-Poli­tik ledig­lich „bes­ser kom­mu­ni­zie­ren“ und mehr Zukunfts­op­ti­mis­mus stif­ten. Die­se Hal­tung ver­kennt, daß die Pro­ble­me und Sor­gen der Men­schen real sind und im All­tag beim Wochen­ein­kauf, der Ener­gie­rech­nung oder der neu­en Nach­bar­schaft einer Con­tai­ner-Sied­lung deut­lich spür­bar werden.

Doch auch unab­hän­gig der poli­ti­schen und gesell­schaft­li­chen Gegen­warts­la­ge, die immer wie­der kurz­fris­ti­ge Unzu­frie­den­heits­pe­ri­oden erzeugt, hat das AfD-Momen­tum einen tie­fe­ren struk­tu­rel­len Kern. Schon die inter­na­tio­na­le Rechts­po­pu­lis­mus-For­schung konn­te zei­gen, daß sich rech­te und kon­ser­va­ti­ve Ein­stel­lungs­mus­ter nicht nur allein durch eine will­kür­li­che Poli­tik- und Sys­tem­ver­dros­sen­heit ver­mit­teln, son­dern wei­te­re hin­rei­chen­de Kri­te­ri­en hin­zu­tre­ten müs­sen, die sich als ganz kon­kre­te ideo­lo­gi­sche Ein­stel­lungs­mus­ter widerspiegeln.

Wie auch aus ver­gan­ge­nen Erfolgs­pe­ri­oden rech­ter Par­tei­en bekannt ist, so ist auch die aktu­ell ent­schei­den­de Mobi­li­sie­rungs­bat­te­rie ein­mal mehr die Migra­ti­ons­kri­tik und dar­an anknüp­fen­de iden­ti­täts­po­li­ti­sche Fel­der. Migra­ti­ons­kri­ti­sche Ein­stel­lun­gen erhö­hen die Wahl­wahr­schein­lich­keit für die AfD mit einer ledig­lich popu­lis­tisch ein­ge­stell­ten Ver­gleichs­grup­pe um das doppelte.

Die aktu­el­len Gesell­schafts­kon­flik­te haben kei­ne Mode­ra­ti­ons­ba­sis mehr, die vom Estab­lish­ment ange­führt wer­den könn­te. Sie ste­hen sich als grund­sätz­lich ver­schie­de­ne Lebens­ent­wür­fe und ideo­lo­gi­sche Über­zeu­gun­gen gegen­über: Stadt vs. Land – Kos­mo­po­li­tis­mus vs. exklu­si­ve natio­na­le Iden­ti­tät – Mul­ti­op­tio­na­li­tät der Lebens­mo­del­le vs. Sta­bi­li­tät und Sicher­heit – öko­lo­gi­sche Trans­for­ma­ti­on vs. Freiheitserhalt.

Der Rechts­po­pu­lis­mus bie­tet hier eine Ant­wort an, die auf einer tie­fer­ge­hen­den welt­an­schau­li­chen Ebe­ne genau die­se Kon­flikt­struk­tu­ren zum Vor­schein bringt

Obwohl die meis­ten AfD-Wäh­ler in den Nach­wahl­be­fra­gun­gen „Ent­täu­schung über die Poli­tik“ ange­ben, soll­te dies nicht dar­über hin­weg­täu­schen, daß in zahl­rei­chen Stu­di­en die Wäh­ler kei­ner ande­ren Par­tei der­art geschlos­sen und loy­al zu ihrer Wahl­ent­schei­dung ste­hen. Die grund­sätz­li­che Par­tei­wech­sel­be­reit­schaft der AfD-Wäh­ler ist äußerst nied­rig ausgeprägt.

Schon 2016 konn­ten Wis­sen­schaft­ler mit dem soge­nann­ten „ava­li­bi­li­ty index“ (Ver­füg­bar­keits­in­dex) nach­wei­sen, daß die AfD-Anhän­ger auf dem all­ge­mei­nen Wäh­ler­markt für ande­re Par­tei­en kaum zu errei­chen sind. In eini­gen Stu­di­en der Kon­rad Ade­nau­er Stif­tung konn­te gezeigt wer­den, daß AfD-Anhän­ger bei den alter­na­ti­ven Wahl­prä­fe­ren­zen über­durch­schnitt­lich häu­fig „kei­ne Par­tei“ oder „Nicht­wahl“ angaben.

Zumin­dest aus der ver­gan­ge­nen Stu­di­en­la­ge kön­nen wir able­sen, daß die AfD-Wäh­ler­schaft sich im Regel­fall den Wech­sel­dy­na­mi­ken des Wäh­ler­mark­tes ent­zie­hen kann. Auch der Ver­gleich von Zu- und Abwan­de­run­gen in der Wäh­ler­schaft zeigt die Vola­ti­li­tät zuvor­derst inner­halb des Nichtwählerspektrums.

INSA konn­te schließ­lich auch in einer ihrer letz­ten Befra­gun­gen auf­zei­gen, daß der Zuwachs der AfD pri­mär auf einer vor­ma­li­gen Nicht­wäh­ler­ba­sis auf­baut. Der Wäh­ler­raum sor­tiert sich gera­de nicht nur in einer ande­ren Ver­tei­lungs­struk­tur, son­dern mit der AfD ent­steht womög­lich ein völ­lig neu­es Spektrum.

Das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al der AfD liegt laut INSA inzwi­schen bei bis zu 30%. Par­al­lel dazu ist die Fun­da­men­tal­ab­leh­nung inzwi­schen auf unter 60% gesunken.

Für die Ost­wah­len 2024 wird die AfD vor­aus­sicht­lich nun in allen drei Bun­des­län­dern in das Ren­nen um Platz 1 gehen. Dies unter­streicht noch­mals den außer­or­dent­lich wich­ti­gen Sym­bol­wert des Ostens für die Par­tei. Alle gro­ßen Anschluss­fä­hig­keits­stra­te­gien hän­gen für die Par­tei am Ende nur von der Maxi­mie­rung des Mobi­li­sie­rungs­gra­des ab.

Die Brü­cken zur Nor­ma­li­sie­rung der AfD wer­den ein­deu­tig im Osten gebaut. Der Bau­stoff wird dabei ein­zig und allein die eige­ne Stär­ke sein.