Soviel ist klar: Wer die AfD wählt, wählt immer auch etwas ab!

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Wahl­er­fol­ge ste­hen in Aus­sicht, auf Koali­tio­nen darf trotz ritua­li­sier­ter Abwehr durch den Block gehofft wer­den, so wie es anders­wo in Euro­pa ja lief.

Was für eine Demo­kra­tie­gläu­big­keit: Die AfD stellt erst kom­mu­nal Bür­ger­meis­ter und Land­rä­te, dann tritt sie regio­nal aus der Oppo­si­ti­ons­rol­le her­aus und darf als Koali­tio­när mitregieren.

Und damit wird Deutsch­land end­lich ein bes­se­res Land. Tat­säch­lich? So mit Grund­ge­setz und auf artig demo­kra­ti­schem Wege, so mit Mehr­heits­be­schlüs­sen und gründ­li­cher Aus­schuß­ar­beit, beglei­tet von kri­ti­scher Pres­se und dem Ver­fas­sungs­ge­richt? Da sind die medio­kren Rou­ti­niers der Par­la­men­te und die best­be­zahl­ten Beam­ten der Exe­ku­ti­ve, all die jahr­zehn­te­lang breit­ge­ses­se­nen Berufs­de­mo­kra­ten, ganz sicher­lich praxiserprobter.

Viel­mehr vor­stell­bar, daß die AfD an der Macht unter der­zei­ti­gen Bedin­gun­gen auf Rea­lis­mus gestutzt oder gar demon­tiert wür­de. Sie dürf­te kaum umset­zen, was sie umzu­set­zen ver­spricht. Ja, sie hat klu­ges Per­so­nal, auch in der zwei­ten Rei­he. Aber reich­te es, wenn die Brand­mau­er fällt? Ist demo­kra­tisch alles drin?

Viel­leicht doch mal gegen den Strich Lenin lesen: „Staat und Revo­lu­ti­on“. Oder min­des­tens bei Carl Schmitt nachblättern.

Abge­se­hen von den demo­kra­ti­schen Illu­sio­nen: Darf man dar­auf hof­fen, daß zur „woken“ Kul­tur­re­vo­lu­ti­on, zu den Aus­wüch­sen der Can­cel-Cul­tu­re und zur aggres­si­ven Re-Ideo­lo­gi­sie­rung end­lich ein Kor­rek­tiv ent­steht – im Sin­ne einer wirk­sa­men Gegen­be­we­gung, die sich – schon rein logisch und sys­te­misch – aus­schließ­lich von rechts den­ken ließe?

Deutsch­land fehlt bis­lang als wirk­sa­me Kraft eine Jugend, die so auf­tak­tet, wie es einen Augen­blick lang mit dem Ent­ste­hen der „Iden­ti­tä­ren Bewe­gung“ mög­lich erschien. Ein Video von damals – aus Frank­reich – wirk­te wie ein Fanal. Inhalt­lich und bild­sprach­lich ist dar­in alles gesagt.

Aber genau des­we­gen wur­de die Bewe­gung dis­kre­di­tiert und inten­siv bekämpft, denn ganz rich­tig erkann­te die grün-links­li­be­ra­le Mei­nungs­füh­rer­schaft der Ber­li­ner Repu­blik dar­in einen ernst­zu­neh­men­den und kraft­vol­len Geg­ner und nutz­te erschro­cken alle ihr zu Gebo­te ste­hen­den Mit­teln, ihn zu zer­set­zen, mit der Sta­si-Ansa­ge: Wer sich dort enga­giert, den brin­gen wir um sei­ne beruf­li­che Exis­tenz, also um die finan­zi­el­le Sicher­heit, mit­hin um per­sön­li­che Handlungsfreiheit.

In noch ver­stärk­tem Maße wird seit­her der abstru­se Nazi-Vor­wurf zum Nie­der­hal­ten selbst der mode­ra­ten Oppo­si­ti­on von rechts her­an­ge­zo­gen – poli­tisch instru­men­ta­li­siert, ahis­to­risch, ver­sim­pelt, pro­pa­gan­dis­tisch aber bis­lang hoch­wirk­sam. Es ist mitt­ler­wei­le alles „Nazi“, was nicht „demo­kra­tisch“ in Sin­ne der Deu­tungs­be­hör­den erscheint.

Die Frak­ti­on von Bünd­nis 90/Die Grü­nen im Land­tag von Meck­len­burg-Vor­pom­mern etwa, jen­seits von Umwelt­the­men eher ver­schnarcht, trug gera­de einen Geset­zes­ent­wurf ein, der nament­lich Kin­der­ta­ges­müt­ter einer Gesin­nungs­kon­trol­le unter­wer­fen soll­te: Man sug­ge­rier­te eine rechts­extre­mis­ti­sche Indok­tri­nie­rung von Klein- und Kleinst­kin­dern, obwohl es dazu nir­gend­wo im Bun­des­land je Anlaß gab.

Von links­grü­ner Sei­te wird so inten­siv alar­miert, als stün­de eine rech­te Macht­er­grei­fung unmit­tel­bar bevor. Unfrei­wil­lig skur­ril. Indes­sen fehl­te einer jun­gen rech­ten Bewe­gung schon in sich selbst die Wucht, derer es bedürf­te, um kul­tu­rell jenes Gegen­ge­wicht zu schaf­fen, das nötig wäre, eine apar­te Gegen­kul­tur zu eta­blie­ren. Zwar erscheint die intel­lek­tu­el­le Rech­te leb­haft und beweg­lich, aber es fehlt dem hell­wa­chen Kopf die Phy­sis eines kraft­vol­len Körpers.

Eine kul­tu­rel­le Eman­zi­pa­ti­on neu­en rech­ten Den­kens fand nicht statt. Es blieb bei eng geschar­ten, quan­ti­ta­tiv eher schwa­chen, den­noch hys­te­ri­scher Ver­un­glimp­fung aus­ge­setz­ten Dis­kus­si­ons­grup­pen. Die ver­si­chern sich ihrer Bedeu­tung. Gut so. In die Gesell­schaft hin­ein wir­ken sie kaum; wo es über­haupt geschieht, da über die Trans­mis­sio­nen der AfD, mit­hin also par­tei­tak­tisch gedämpft.

Aber wo und wann über­haupt wirk­ten Intel­lek­tu­el­le je maßgeblich?

Klar, die AfD ist im Auf­wind. Dies weni­ger aus eige­nem Ver­dienst als dank des poli­ti­schen Dilem­mas der anderen:

Je enger die sich zu einem „demo­kra­ti­schen“ Block inte­grie­ren und so die Res­te ursprüng­li­cher Eigen­hei­ten auf­ge­ben, um so deut­li­cher wird die von die­ser Ein­heits­front um so kla­rer unter­scheid­ba­re und irre geschmäh­te AfD zur Allein­ver­tre­te­rin der Oppo­si­ti­on. Hält man das pseu­do­ma­jes­tä­ti­sche Büro­kra­ten-Kon­ter­fei Stein­mei­ers gegen das mar­kan­te Ant­litz von Ali­ce Wei­del, dann ist dies ein aus­drucks­vol­les Bild für das Oppo­si­ti­on-Regie­rungs­ge­fäl­le im Land.

Die AfD bie­tet alter­na­ti­ven Kräf­ten von rechts eher inof­fi­zi­ell als offi­zi­ell einen gewis­sen Rück­halt, avan­ciert zur ech­ten Alter­na­ti­ve jedoch nur, wenn sie sich, wie gera­de maß­geb­lich von Maxi­mi­li­an Krah ver­tre­ten, als ech­te Rechts­par­tei ver­steht, die nicht nur eine bes­se­re, irgend­wie wie­der ursprüng­li­che­re CDU sein will, son­dern der woken und links­li­be­ra­len Wen­dung der Ber­li­ner Repu­blik fest entgegensteht.

In der Brei­te wirkt die AfD noch ält­lich-behä­big, in der Far­be eher rent­ner­bei­ge als frisch im Blau, dazu – abge­se­hen von einer Hand­voll her­vor­ra­gen­der Rhe­to­ri­ker wie eben Ali­ce Wei­del – in ihrem Duk­tus bestimmt vom kaum modu­lie­ren­den Quen­gel- und Nör­gel­ton, der von par­la­ments­taug­li­chen Par­tei­en in Deutsch­land offen­bar so erwar­tet und daher selbst von der „Alter­na­ti­ve“ nach­ge­ahmt wird.

Erfol­ge fährt die AfD bis­lang weni­ger kraft Esprit als in ihrer Funk­ti­on als Fru­st­adres­sat ein. Für die Wäh­ler eine ein­fa­che Ent­schei­dung, inso­fern die Pro­pa­gan­da ihnen bestän­dig klar­stellt, wer poli­tisch abzu­leh­nen ist. Ein­fach dann, mal anti­zy­klisch AfD zu wäh­len und sich dabei etwas sub­ver­siv füh­len zu dür­fen, wenn man aus der Wahl­ka­bi­ne tritt. Wobei es sym­pa­thisch ist, daß ins­be­son­de­re die soge­nann­ten ein­fa­chen Leu­te, jene mit gesun­dem Men­schen­ver­stand, zur AfD halten.

Wäh­rend man frü­her nur wäh­len konn­te, kann man mit der Stim­me für die AfD seit zehn Jah­ren auch etwas abwäh­len. Das allein ist eine immens wich­ti­ge Ver­än­de­rung und bringt die fest­ge­ses­se­nen Ein­heits­front­ler auf. Die nicht pri­vi­le­gier­ten Men­schen, die Nicht-Ent­schei­dungs­rä­ger, jene, die eben nicht hipp sind, nicht selbst­ge­recht mit Bon­mots bril­lie­ren, fol­gen ihrer siche­ren Intui­ti­on und suchen die Alter­na­ti­ve zum Estab­lish­ment Habeck­schen Zuschnitts.

Aber: Wer sich in den Par­la­men­ta­ris­mus begibt, wird dar­in ab- und aus­ge­bremst. Die AfD, die staats­ge­hor­sam die Iden­ti­tä­ren auf ihrer Unver­ein­bar­keits­lis­te führt, soll­te sich nicht in Bekennt­nis­sen und Übun­gen ver­schlei­ßen, noch demo­kra­ti­scher als jene „Demo­kra­ten“ erschei­nen zu wol­len, die sie ihrer­seits ver­ach­ten und has­sen, sie kri­mi­na­li­sie­ren und am liebs­ten eher heu­te als mor­gen ver­bie­ten wür­den. Sie muß sich nicht geadelt füh­len, wenn ein soge­nann­ter Christ­de­mo­krat zum Hand­schlag bereit ist.

Man­fred Weber hat recht: Die AfD ist Feind und Geg­ner. Damit ist er ganz bei Carl Schmitt. Nur so wer­den die Kräf­te mobi­li­siert und ver­öden nicht in den Parlamentssesseln.

Wäh­rend die Iden­ti­tä­ren nach erfri­schen­dem Auf­takt nahe­zu der Bedeu­tungs­lo­sig­keit anheim­fie­len und die AfD in ihrer Brei­te zwar dem Sys­tem ein Ärger­nis, als oppo­si­tio­nel­le Kraft aber noch all­zu wenig schlag­kräf­tig ist, trumpft der „Wokeism“ gera­de­zu fana­tisch auf – getra­gen von gym­na­sia­ler und aka­de­mi­scher Jugend, in den deut­schen Schu­len zur poli­ti­schen Sys­tem­hö­rig­keit erzo­gen und jetzt enorm aktiv in der Sicher­heit, daß die Ber­li­ner Repu­blik, deren poli­ti­sche Bil­dung sie erst her­vor­brach­te, auch ihren radi­ka­li­sier­ten Aktio­nis­mus pro­te­gie­ren wird.

Für ihre poli­ti­sche Ange­paßt­heit und das Nach­spre­chen der Bekennt­nis­se gegen rechts wird die neue deut­sche Schul­ju­gend mit einem immer jün­ge­ren Wahl­al­ter belohnt. Oder anders: Sie wird als Stimm­vieh für die Block­par­tei­en rekrutiert.

Die gegen­wär­tig lin­ke Umwer­tun­gen und Radi­ka­l­öko­lo­gie ins Extrem trei­ben sind kei­ne jun­ge Alter­na­ti­ve zur Ber­li­ner Repu­blik, sie sind viel­mehr genau das Ergeb­nis der staat­li­chen Erzie­hung und des neu­en Staats­bür­ger­kun­de­un­ter­richts der letz­ten drei Jahr­zehn­te, ech­te Staats­ju­gend also, künf­tig unter dem mani­pu­la­ti­ven Titel der „Zivil­ge­sell­schaft“ zusätz­lich über das Demo­kra­tie­för­de­rungs­ge­setz aus Steu­er­mit­teln bezahlt.

Sie ent­spre­chen in ihrem Absol­ven­ten­bild den bil­dungs­po­li­ti­schen Zie­len und gehen nun selb­stän­dig über die­se hin­aus. Die lan­des­ho­heit­li­chen Kul­tus­bü­ro­kra­tien, unter­stützt von den Ideo­lo­gie-Lan­des­zen­tra­len für poli­ti­sche Bil­dung, wer­den stolz auf die­se Jugend sein: „demo­kra­tisch“, „welt­of­fen“, „regen­bo­gen­bunt“, sowie­so „gegen rechts“, wobei „rechts“ stets all das meint, was die­se Jugend eben nicht beschwört.

Einer­lei ob Eine-Welt-Traum­tän­zer, Deutsch­land-Has­ser, Migra­ti­ons­hel­fer auf hoher See oder zu Land, ver­schwul­te oder que­e­re Gen­der­mas­ke­ra­de oder selbst­kle­ben­de Kli­ma-Akti­vis­ten – sämt­lich Aus­druck ein und der­sel­ben staats­in­spi­rier­ten und staats­fi­nan­zier­ten, mit­hin offi­ziö­sen Jugend­kul­tur, die dem letz­ten Rest natio­na­ler Iden­ti­täts­be­stre­bun­gen den Schneid abkauf­te. Ihnen scheint die Gesell­schaft zu gehö­ren, eben weil es der Staat so will und sei­ne Anhän­ger kraft Staats­macht beschirmt.

Aber nicht ein Gesicht dabei, das man sich irgend­wie mer­ken könn­te, nur so infan­ti­le wie poli­tisch kor­rekt aus­ge­rich­te­te Mas­se, offi­zi­el­ler Dok­trin kri­tik­los ange­passt. Und dies in der Jugend! Wie arm­se­lig doch.

Phä­no­me­nal, wie inner­halb der letz­ten drei­ßig Jah­re ein lin­ker Umbau der Gesell­schaft statt­fand, der kei­ner äuße­ren Revo­lu­ti­on – im Sin­ne eines Umstur­zes – bedurf­te. Qua­si evo­lu­tio­när wuchs sich Deutsch­land zu einem Staat links­mo­ra­lis­ti­schen und kul­tur­so­zia­lis­ti­schen Geprä­ges aus.

Und nir­gend­wo ein Kor­rek­tiv, eine rech­te Alter­na­ti­ve in Sicht, obwohl in der Geschich­te des frü­hen zwan­zigs­ten Jahr­hun­derts gegen lin­ke Revo­lu­tio­nen im welt­an­schau­li­chen Reflex und an das gro­ße reak­tio­nä­re Erbe anschlie­ßend kraft­vol­le cha­ris­ma­ti­sche Bewe­gun­gen ent­stan­den waren.

Faschis­ti­sche, ja. Es gibt dafür kei­nen ande­ren als die­sen dis­kre­di­tier­ten Begriff, der zunächst mal mit dem, was sich dann in Deutsch­land Natio­nal­so­zia­lis­mus nann­te, wenig gemein hat­te. Man sehe his­to­risch viel­mehr nach Ita­li­en, nach Spa­ni­en, nach Ungarn und Rumänien.

Selbst­ver­ständ­lich dreht in Deutsch­land alles durch, wenn der Begriff Faschis­mus fällt, selbst wenn das abge­grenzt und sehr genau im Moh­lerschen Sin­ne geschieht oder in der Wei­se von Karl­heinz Weiß­manns „Klar­stel­lun­gen“. – Was denn könn­te sich als Alter­na­ti­ve zur woken Kul­tur­re­vo­lu­ti­on den­ken las­sen, das selbst nicht radi­kal wäre? –

Zudem: Man gilt heu­te umstands­los sofort als Faschist und Ras­sist, wenn man nur nach­denk­li­che Ein­wän­de gegen durch­ge­schal­te „Grund­ver­ein­ba­run­gen“ vor­bringt, also bei­spiels­wei­se unge­re­gel­te Ein­wan­de­rung als Pro­blem ansieht. Soll­te man den Anwurf nicht mit Gelas­sen­heit neh­men, anstatt sogleich artig zu beteu­ern, man wäre selbst­ver­ständ­lichst kein Ras­sist und Faschist? Man wird ohne­hin als sol­cher angesehen.

Letzt­lich sind poli­ti­sche Aus­ge­wo­gen­heit und das Bewah­ren von Maß und Mit­te zwar hohe Güter im Sin­ne des gesell­schaft­li­chen und inner­staat­li­chen Frie­dens, nur erschei­nen sie eben­so wie kri­ti­sche Dis­kurs­kul­tur ange­sichts der lin­ken Unwucht gegen­wär­tig völ­lig verloren.

Kei­ne Spur von „Tole­ranz“. Zu die­ser wie ande­rer Dau­er­phra­sen paßt eine Notiz Davilas:

„Täg­lich sehen wir die Zahl der Wör­ter anstei­gen, die ihr Gegen­teil bedeuten.“

Tole­ranz gewährt das woke Spek­trum nur in sich. Zum Dis­kurs mit alter­na­tiv Posi­tio­nier­ten ist es nicht bereit.

Bleibt also der Kampf ideel­ler Stand­or­te, in des­sen Ver­lauf ein neu­er Kom­pro­miß erst gefun­den sein will. Gera­de jetzt gibt es kei­ner­lei Kon­sens außer­halb der weit­ge­hend bereits rea­li­sier­ten Gleichschaltungen.

Die von der Demo­kra­tie satt­sam gesi­cher­te Herr­schaft des Mit­tel­ma­ßes und deren Bekennt­nis­kul­tur der Mit­tel­mä­ßi­gen – etwa zur Inklu­si­on und Wohl­stands­ver­sor­gung aller Ange­paß­ten bzw. Nicht­deut­schen – gibt dem Beson­de­ren kei­nen Raum mehr.

Ent­we­der ph-neu­tra­ler Demo­krat nach zen­tra­ler Vor­ga­be oder eben geschmäh­ter und ver­folg­ter rech­ter Abweich­ler, der es sich gefal­len las­sen muß, als Faschist bezeich­net zu werden.

Moh­ler griff einst Gott­fried Benn als Zeu­gen auf, den Prot­ago­nis­ten des „groß­ar­tig kal­ten Stils“, den man gegen­über Umar­mungs­be­dürf­nis­sen des Wokeis­mus wie­der ein­üben sollte.

Aber bevor es nun jemand mit der Angst bekommt:

Es gibt für eine rech­te Sub­kul­tur von Bedeu­tung der­zeit kei­ne star­ke jugend­li­che Dyna­mik. Abge­se­hen davon, daß es aus demo­gra­fi­schen Grün­den an der Kraft der gro­ßen Zahl fehlt, ja offen­bar sogar an phy­si­scher Fit­neß und Belast­bar­keit, man­gelt es an neu anset­zen­der Welt-Anschau­ung und, ja, ideo­lo­gi­scher Neu­be­sin­nung, die auch nur ein paar tau­send jun­ge Leu­te auf die Bei­ne brächte.

Es fehlt das, was Ernst Jün­ger Hoff­nung gab:

„Unse­re Hoff­nung ruht in den jun­gen Leu­ten, die an Tem­pe­ra­tur­er­hö­hung lei­den, weil in ihnen der grü­ne Eiter des Ekels frißt, in den See­len von Gran­dez­za, deren Trä­ger wir gleich Kran­ken zwi­schen der Ord­nung der Fut­ter­trä­ger ein­her­schlei­chen sehen. Sie ruht im Auf­stand, der sich der Herr­schaft der Gemüt­lich­keit ent­ge­gen­stellt, und der der Waf­fen einer gegen die Welt der For­men gerich­te­ten Zer­stö­rung, des Spreng­stoffs bedarf, damit der Lebens­raum leer­fegt wer­de für eine neue Hierarchie.“ –

Eine sol­che Jugend, eine sol­che „Gran­dez­za“ fehlt, der Spreng­stoff – im meta­pho­ri­schen Sin­ne min­des­tens – sowieso.

Lebt in der Gesell­schaft über­haupt die Erwar­tung eines leben­di­gen rech­ten Kor­rek­tivs über jene „Alter­na­ti­ve“ hin­aus, die die AfD in ihrer Fixiert­heit auf die par­la­men­ta­ri­sche Demo­kra­tie zu bie­ten vorgibt?

Gut, es ver­stört die Leu­te, daß unse­re Gren­zen ille­ga­le Migra­ti­on nicht nur nicht abhal­ten, son­dern nicht mal mehr kana­li­sie­ren kön­nen; es irri­tiert die Bür­ger, wenn sich im Berufs­ver­kehr Mäd­chen und Jun­gen auf als leben­di­ge Blo­cka­den auf den Asphalt kle­ben, um auf Kli­ma­ver­än­de­run­gen hin­zu­wei­sen. Es wirkt auf die Spie­ßer schon etwas mehr als unhöf­lich, wenn die glei­chen Typen sich mit Sekun­den­kle­ber an Kunst­wer­ke leimen.

Wohl­mei­nen­de sehen es als jugend­lich ver­rannt oder als lie­bens­wert kindlich-„kreativ“ an. Ver­läß­lich erscheint dann die Poli­zei und löst behut­sam freund­lich die Kle­be­flä­chen auf der­ma­to­lo­gisch emp­foh­le­ne Weise.

Die­se Kräf­te aber sind die glei­chen, die, poli­tisch und päd­ago­gisch mani­pu­liert, das geis­ti­ge, his­to­ri­sche und lite­ra­risch-künst­le­ri­sche Erbe rund­weg aus­schla­gen und zer­stö­ren, dabei einem mora­li­sie­ren­den Uto­pis­mus fol­gend, der nicht nur für Deutsch­land ver­hee­ren­de Fol­gen haben wird.

In zehn, gar zwan­zig Jah­ren wird die­ses Land nicht mehr als Deutsch­land, viel­leicht kaum mehr als euro­pä­isch zu erken­nen sein. Wie lan­ge braucht es, bis sich dage­gen eine Bewe­gung her­aus­bil­det, die beim Begriff „Ein­stu­fung durch den Ver­fas­sungs­schutz“ nicht sogleich die Hosen voll hat? – Oder man gesteht sich ein: Es ist ver­geb­lich. Wir haben dem glo­ba­lis­ti­schen Trend nichts entgegenzusetzen.

Zwar stört es mitt­ler­wei­le die Leh­rer, wenn sie Unter­richts­zie­le wegen zu hoher Migran­ten­quo­ten kaum ansatz­wei­se errei­chen und bald ein Drit­tel aller Grund­schü­ler nicht mal Mini­mal­stan­dards erfül­len. Die sys­te­mi­sche Insuf­fi­zi­enz des Bil­dungs­sys­tems ist den Prak­ti­kern seit Jahr­zehn­ten bewußt. Sie wis­sen, daß in einem evo­lu­tio­när-refor­me­ri­schen Pro­zeß kei­ner­lei Bes­se­rung zu erwar­ten ist, son­dern – im Gegen­teil – kraft Schul­po­li­tik letz­te kul­tu­rel­le Rest­be­stän­de auf­ge­ge­ben wer­den. Nur ist die Leh­rer­schaft in ihrer Mehr­heit selbst Teil des ideo­lo­gi­schen Appa­rats und durch­gän­gig kritiklos.

Man wird vor die­sem Hin­ter­grund doch nicht artig dar­auf war­ten wol­len, bis die Ber­li­ner Repu­blik „tole­rant“ eine drin­gend not­wen­di­ge kri­ti­sche Bewe­gung von rechts gestat­tet, die sich als jung und iden­ti­tär ver­steht und sich das Ziel setzt, min­des­tens jene Struk­tu­ren und Wer­te zu ver­tei­di­gen, die ein Fort­be­stehen der Vater­län­der in Euro­pa gewähr­leis­ten – gegen isla­mi­sche Ver­ein­nah­mun­gen und gegen lin­ke Indok­tri­nie­rung der gesam­ten Kultur.

Man darf da nicht mehr um Erlaub­nis fra­gen, und man kann in die­ser Hin­sicht nicht allein auf die AfD set­zen, die hier und da etwas Hoff­nung zu ver­hei­ßen schien und den Staat artig dar­um bit­tet, doch so gnä­dig zu sein, end­lich die Mit­tel für ihre poli­ti­sche Stif­tung und das Anrecht auf ein paar Par­la­ments­prä­si­den­ten zu gewähren.

Der Staat der Ber­li­ner Repu­blik wird gar nichts gewäh­ren, er ist dabei, die Exe­ku­ti­ve von der Ket­te zu las­sen, wäh­rend die Judi­ka­ti­ve sich bereits spür­bar nach den exe­ku­ti­ven Maß­ga­ben rich­tet, wenn es um die poli­ti­sche Rech­te geht. Die­se Rech­te muß selbst zuse­hen, wie sie sich belast­bar konstituiert.

Geduld:

Nicht alles beginnt mit Ideen und Wunsch­vor­stel­lun­gen; eine hin­läng­lich kräf­ti­ge Schar errei­chen Ideen erst, wenn die sozia­len Ver­hält­nis­se es her­aus­for­dern und die Pola­ri­sie­rung durch das Estab­lish­ment auf die Spit­ze getrie­ben wird. Mag aller­dings sein, das geschieht gera­de: Das dreis­te Gebäu­de­en­er­gie­ge­setz wie über­haupt der Ansatz der Grü­nen, zu indi­rek­ten Ent­eig­nun­gen, min­des­tens Eigen­tums­ent­wer­tun­gen über­zu­ge­hen, erklärt ja maß­geb­lich den Stim­men­zu­wachs der AfD.

Inwie­fern aber der Umbau einer extrem kom­ple­xen, frag­men­tier­ten, netz- bzw. infor­ma­ti­ons­ba­sier­ten Gesell­schaft, so dau­er­ner­vös wie dau­er­ge­lang­weilt, über­haupt mög­lich ist, bleibt fraglich.

Apho­ris­tisch gefaßt: Es gibt wohl Offen­bach in Deutsch­land, aber kaum Deutsch­land mehr in Offenbach.

Die Gefah­ren, daß die euro­päi­sche Kul­tur mit ihrer einst groß­ar­ti­gen Inspi­ra­ti­on und Leis­tungs­fä­hig­keit ver­däm­mert, schei­nen grö­ßer als die Chan­cen, sie neu zu bele­ben. Mag sein, die Initia­ti­ve geht an ande­re Welt­re­gio­nen verloren.