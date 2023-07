Studieren sollten die Besten, nicht die Bevorzugten. Oder?

von Lukas Mihr -- Erneut sorgt ein Urteil des Obersten Gerichtshofs in den USA für Aufregung. Die „affirmative action“, die Minderheiten den Weg an die Universitäten ebnen sollte, steht vor dem Aus. Schon die Entscheidung der Richter, das Urteil von 1973, das die Abtreibung legalisierte, aufzuheben, hatte Empörung unter den Demokraten hervorgerufen.

Offen­bar macht Donald Trump sei­nen poli­ti­schen Geg­nern nach sei­nem Aus­zug aus dem Wei­ßen Haus mehr zu schaf­fen als noch wäh­rend sei­ner Prä­si­dent­schaft. Denn bei­de Urtei­le wären nicht mög­lich gewe­sen, hät­te er nicht drei kon­ser­va­ti­ve Bun­des­rich­ter ernannt (die übli­cher­wei­se auf Lebens­zeit amtie­ren), die das bis­he­ri­ge Macht­ver­hält­nis kippten.

Wor­um geht es? Nach der Auf­he­bung der Ras­sen­tren­nung durch die Bür­ger­rechts­be­we­gung in den 1960er Jah­ren rief Prä­si­dent John F. Ken­ne­dy das Prin­zip der „affir­ma­ti­ve action“ ins Leben. Dis­kri­mi­nier­te Min­der­hei­ten soll­ten es ein­fa­cher haben, zum Hoch­schul­stu­di­um zuge­las­sen zu wer­den, um das Unrecht ver­gan­ge­ner Jahr­zehn­te auszugleichen.

Ein sol­ches Prin­zip lässt sich ver­ein­facht auch als „posi­ti­ve Dis­kri­mi­nie­rung“ beschrei­ben und kann schon rein logisch nicht ohne die nega­ti­ve Dis­kri­mi­nie­rung ande­rer bestehen. Zudem stellt sich die Fra­ge, ob eine Bevor­zu­gung allein auf­grund der Ras­se nicht dem eigent­li­chen Anlie­gen der Bür­ger­rechts­be­we­gung ent­ge­gen­steht. Schließ­lich hat­te doch Mar­tin Luther King in sei­ner berühm­ten Rede expli­zit das Ide­al einer Far­ben­blind­heit gefordert:

Ich habe den Traum, dass mei­ne vier klei­nen Kin­der eines Tages in einem Land leben, in dem sie nicht nach ihrer Haut­far­be, son­dern ein­zig und allein nach ihrem Cha­rak­ter bewer­tet werden.

Knapp 60 Jah­re lang war die „affir­ma­ti­ve action“ zwi­schen den poli­ti­schen Lagern ein äußerst umstrit­te­nes The­ma. Wäh­rend die Demo­kra­ten auf den Kampf gegen Ras­sis­mus poch­ten, woll­ten die Repu­bli­ka­ner strikt am Leis­tungs­prin­zip festhalten.

Wie nahe­zu alles im Leben sind auch Stu­di­en­plät­ze eine begrenz­te Res­sour­ce. Ein belie­big rei­cher Staat könn­te allen fähi­gen Schü­lern jeden nur erdenk­li­chen Kar­rie­re­weg eröff­nen. In der Rea­li­tät jedoch über­steigt die Zahl der Bewer­ber das Ange­bot der frei­en Plät­ze bei Wei­tem. Jede Uni­ver­si­tät muss daher zwangs­läu­fig ein Ver­fah­ren ent­wi­ckeln, um Spreu von Wei­zen zu trennen.

Klas­si­scher­wei­se ist das Bil­dungs­sys­tem der Ver­ei­nig­ten Staa­ten ein Fli­cken­tep­pich. 50 ein­zel­ne Staa­ten, die eige­ne Richt­li­ni­en erlas­sen kön­nen und dazu ein gro­ßer Anteil an Eltern, die ihre Kin­der ent­we­der auf Pri­vat­schu­len schi­cken oder zuhau­se unter­rich­ten, erschwe­ren es, sich auf einen objek­ti­ven Stan­dard für die Stu­dier­fä­hig­keit zu einigen.

Zu die­sem Zweck wur­de der SAT (Scho­la­s­tic Assess­ment Test, auch Apti­tu­de) ins Leben geru­fen, der bun­des­weit über die Zulas­sung zum Stu­di­um ent­schei­det. Der Test ist in einen sprach­li­chen und mathe­ma­ti­schen Teil unter­glie­dert, in dem jeweils 800 Punk­te, also ins­ge­samt 1600 Punk­te erzielt wer­den kön­nen. Auch wenn der SAT kein Intel­li­genz­test im eigent­li­chen Sin­ne ist, stim­men sei­ne Ergeb­nis­se rela­tiv gut mit dem IQ über­ein. Zudem wird der SAT im mul­ti­ple-choice-Ver­fah­ren abge­fragt. Man kann eine Fra­ge ent­we­der rich­tig beant­wor­ten, oder eben nicht. Einen Ermes­sens­spiel­raum, der Dis­kri­mi­nie­rung Tür und Tor öff­nen wür­de, gibt es daher nicht.

Grund­sätz­lich wäre anzu­neh­men, dass Uni­ver­si­tä­ten ihre begrenz­ten Stu­di­en­plät­ze ein­zig und allein nach den bes­ten SAT-Wer­tun­gen ver­ge­ben wür­den. So könn­ten nur die­je­ni­gen stu­die­ren, die auch die höchs­te Chan­ce auf einen Abschluss und spä­ter im Berufs­le­ben den größ­ten beruf­li­chen Erfolg haben.

Doch dem ist nicht so.

Jahr für Jahr bestä­tigt sich in den Ergeb­nis­sen des SAT näm­lich immer wie­der das glei­che Mus­ter. Weit vorn lie­gen Asia­ten, gefolgt von den Wei­ßen. Weit abge­schla­gen sind die Lati­nos und Schwar­zen. Im Jahr 2019 erziel­ten die Bewer­ber an US-Uni­ver­si­tä­ten fol­gen­de Ergebnisse:

Durch­schnitt: 1068

Asia­ten: 1223

Wei­ße: 1123

Lati­nos: 990

Schwar­ze: 946

Man mag die­se Unter­schie­de für ver­nach­läs­sig­bar klein hal­ten, doch gera­de im sehr hohen Bereich poten­zie­ren sie sich.

Dies zeigt eine Aus­wer­tung rein für den mathe­ma­ti­schen Bereich unter allen Bewer­bern des Jah­res 2015. Die Test­teil­neh­mer waren damals zu 51% weiß, 21%, Lati­nos, 14% schwarz und 14% asiatisch.

Unter allen Bewer­bern, die min­des­tens 750 von 800 mög­li­chen Punk­ten erzielt hat­ten, zeig­te sich jedoch ein ande­res Bild. Die Asia­ten mach­ten 60% aus, die Wei­ßen 33%, Lati­nos 5% und Schwar­ze 2%. In der Eli­te waren Asia­ten also 30-fach stär­ker ver­tre­ten als Schwarze.

Doch eine sol­che Ver­tei­lung zeigt sich – dank „affir­ma­ti­ve action“ – nicht an den US-Uni­ver­si­tä­ten. Schwar­ze wer­den bevor­zugt und Asia­ten dis­kri­mi­niert. Eine Stu­die, die die Neu­zu­gän­ge in Har­vard unter­such­te, kam zu dem Ergeb­nis, dass Asia­ten mehr und Schwar­ze weni­ger Punk­te im SAT erzie­len müs­sen als Wei­ße, um zuge­las­sen zu werden.

Zwar betrug der Anteil der Asia­ten unter den Stu­den­ten 19%, hät­te bei rei­ner Berück­sich­ti­gung der aka­de­mi­schen Leis­tungs­fä­hig­keit aber bei 43% gele­gen. Auch bei der lan­des­wei­ten Zulas­sung zum Medi­zin­stu­di­um zeigt sich die­ser Effekt. Die Asia­ten mit den bes­ten Zugangs­vor­aus­set­zun­gen (ana­log zu deut­scher Abitur­no­te und Medi­zi­ner­test) hat­ten die glei­chen Chan­cen auf einen Stu­di­en­platz wie die schwar­zer Bewer­ber aus der schlech­tes­ten Leistungskategorie.

Die Uni­ver­si­tä­ten umge­hen den SAT als ein­zi­gen Maß­stab, indem sie auch Kri­te­ri­en wie sozia­les Enga­ge­ment ein­flie­ßen las­sen. Da die­se schwam­mig und schwer zu grei­fen sind, wird die Zulas­sung umso willkürlicher.

Nicht Meri­to­kra­tie, son­dern Diver­si­ty (Viel­falt) ist also das obers­te Man­tra der ame­ri­ka­ni­schen Uni­ver­si­täts­land­schaft. Die Fol­gen sind ver­hee­rend. Auch für Schwar­ze, obwohl die­se doch eigent­lich Nutz­nie­ßer des Sys­tems sein sollten.

Zum einen bre­chen sie häu­fi­ger ein Stu­di­um ab, da sie von Beginn an schlech­ter für eine aka­de­mi­sche Lauf­bahn geeig­net waren. Wer nach fünf Jah­ren ohne Abschluss auf einem Schul­den­berg sitzt, hät­te bes­ser von Beginn an eine klas­si­sche Berufs­aus­bil­dung gemacht und im glei­chen Zeit­raum viel Geld verdient.

Zum ande­ren haben Schwar­ze auch mit Stu­di­en­ab­schluss schlech­te­re Chan­cen auf dem Arbeits­markt, sprich: höhe­re Arbeits­lo­sig­keit und nied­ri­ge­res Ein­kom­men. Und nicht zuletzt steht so gegen jeden Bewer­ber unaus­ge­spro­chen der Vor­wurf im Raum, sei­nen aka­de­mi­schen Grad nicht der eige­nen Leis­tung, son­dern nur sei­ner Ras­se zu verdanken.

Doch am stärks­ten lei­den die Asia­ten unter der Dis­kri­mi­nie­rung. Vie­le von ihnen müs­sen den Traum von der beruf­li­chen Kar­rie­re auf­ge­ben, noch bevor er begon­nen hat. Die Dis­kri­mi­nie­rung der Asia­ten ist dabei alles ande­re als offen­sicht­lich, denn Asia­ten sind an den Uni­ver­si­tä­ten stär­ker ver­tre­ten als in der Gesamt­be­völ­ke­rung. Doch in einem fai­ren Sys­tem wären sie noch stär­ker überrepräsentiert.

Und auch die Gesell­schaft als gan­zes lei­det unter der Dis­kri­mi­nie­rung. Zwar kön­nen die klügs­ten Asia­ten nach wie vor stu­die­ren und Fir­men grün­den oder Medi­ka­men­te ent­wi­ckeln. Die Eli­ten ver­har­ren also auf gleich­blei­bend hohem Niveau. Jedoch wird ein Asia­te, der eben nicht geni­al son­dern „nur“ klug ist, nur sehr schwer ein Arzt wer­den. Die ame­ri­ka­ni­schen Medi­zi­ner, die im Zwei­fel über Leben und Tod ent­schei­den, blei­ben daher hin­ter ihren Mög­lich­kei­ten zurück, da weni­ger qua­li­fi­zier­ten Schwar­zen und Lati­nos das Stu­di­um erleich­tert wird.

Immer wie­der beschwö­ren die Demo­kra­ten den Kampf gegen insti­tu­tio­nel­len Ras­sis­mus, zum Bei­spiel wenn kri­mi­nel­le Schwar­ze (genau wie kri­mi­nel­le Wei­ße auch!) von der Poli­zei erschos­sen wer­den. Die tat­säch­lich vor­han­de­ne Dis­kri­mi­nie­rung der Asia­ten ist ihnen jedoch kei­ne Notiz wert. War­um auch? Deren gro­ßer aka­de­mi­scher Erfolg ist die bes­te Wider­le­gung des ver­meint­li­chen „wei­ßen Pri­vi­legs“, laut dem das US-Bil­dungs­sys­tem Nicht-Wei­ße sys­te­ma­tisch diskriminiert.

So man­cher Wei­ße will sich gegen die Dis­kri­mi­nie­rung zur Wehr set­zen. Im Bewer­bungs­ver­fah­ren kommt es immer wie­der vor, dass Per­so­nen, die erkenn­bar weiß sind, ange­ben, von Lati­nos oder den ame­ri­ka­ni­schen Urein­woh­nern abzu­stam­men. Dabei kön­nen sie sich auf pro­mi­nen­te Vor­bil­der beru­fen. Bei­spiels­wei­se beton­te die demo­kra­ti­sche Sena­to­rin Eliza­beth War­ren ihre india­ni­schen Vor­fah­ren, wofür sie von Donald Trump als „Poca­hon­tas“ ver­spot­tet wur­de. Wie eine Gen­ana­ly­se ergab, ist ihr Erb­gut nur zu unter 1% auf die Urein­woh­ner zurück­zu­füh­ren. Vijay Cho­kal-Ingam, der indisch­stäm­mig und dun­kel­häu­tig ist, gab sich im Bewer­bungs­ver­fah­ren als Afro-Ame­ri­ka­ner aus, um zum Medi­zin­stu­di­um zuge­las­sen zu werden.

Die Pra­xis der „affir­ma­ti­ve action“ wird immer wie­der damit gerecht­fer­tigt, dass sie ange­sichts des gras­sie­ren­den Ras­sis­mus gegen Schwar­ze immer noch nötig sei. Tat­säch­lich zei­gen Sta­tis­ti­ken, dass Schwar­ze nur etwa 60% des wei­ßen Durch­schnitts­ge­halts ver­die­nen. Auch beträgt ihre Arbeits­lo­sen­ra­te, allen Auf- und Abschwün­gen auf dem Arbeits­markt zum Trotz, stets das dop­pel­te des wei­ßen Werts.

Aber die­se Zah­len allein begrün­den noch kei­nen insti­tu­tio­nel­len Ras­sis­mus. Vie­le der Unter­schie­de zwi­schen Wei­ßen und Schwar­zen ver­schwin­den nahe­zu, wenn man die Intel­li­genz­un­ter­schie­de zwi­schen den Grup­pen berück­sich­tigt. In den USA lie­gen Schwar­ze zumeist bei einem Durch­schnitts-IQ von 85, Wei­ße bei 100 und Asia­ten bei 105. Natür­lich heißt dies nicht, dass die­se Wer­te in Stein gemei­ßelt sind. Genau so wie es äußerst dum­me Wei­ße gibt, kann es auch sehr intel­li­gen­te Schwar­ze geben – nur eben mit gerin­ge­rer Wahrscheinlichkeit.

Dies ermög­licht, den Effekt des IQ zu „kon­trol­lie­ren“, sprich: her­aus­zu­rech­nen und zwar durch einen Kohor­ten­ver­gleich. Die Lücke im Ein­kom­men aller Schwar­zen und Wei­ßen ist bei die­sem Ansatz weni­ger ent­schei­dend. Wich­ti­ger ist, wel­che Unter­schie­de zu Tage tre­ten, wenn man Wei­ße und Schwar­ze mit glei­cher Intel­li­genz unter­sucht, also z.B. Grup­pen mit einem IQ von jeweils 90, 100 oder 110. Nur durch eine sol­che Paa­rung las­sen sich ver­gleich­ba­re Daten erheben.

Charles Mur­ray und Richard Herrn­stein hat­ten die­sen Ver­such in ihrem Werk „The Bell Cur­ve“ von 1994 unter­nom­men. Bei ihrem Ansatz schrumpf­te die Lohn­lü­cke von Wei­ßen und Schwar­zen, die in Voll­zeit arbei­ten, von 23% auf gera­de ein­mal 2% zusam­men. 20 Jah­re spä­ter bestä­tig­ten neue Stu­di­en zur sozia­len Mobi­li­tät die­sen Befund. Wer in den USA im unte­ren Fünf­tel der Wohl­stands­ver­tei­lung auf­wuchs, schaff­te nur sel­ten den Sprung in die höhe­ren Ein­kom­mens­schich­ten – außer er war außer­ge­wöhn­lich intel­li­gent. Und die­ser Zusam­men­hang galt für Schwar­ze in nur leicht gerin­ge­rem Maße als für Weiße.

Tat­säch­lich ist auf die Meri­to­kra­tie in den USA also Ver­laß. Und wel­che Groß­bank wür­de sich schon frei­wil­lig Pro­fi­te ent­ge­hen las­sen, indem sie einen schlech­ter qua­li­fi­zier­ten Wei­ßen gegen­über einem Schwar­zen bevor­zu­gen wür­de? Nicht umsonst set­zen gro­ße Unter­neh­men weni­ger auf das „Bauch­ge­fühl“ im Bewer­bungs­pro­zess, son­dern auf stan­dar­di­sier­te und damit objek­ti­ve Eignungstests.

Es gibt also gute Grün­de, die gegen die „affir­ma­ti­ve action“ spre­chen – das sehen auch bedeu­ten­de schwar­ze Intel­lek­tu­el­le so. Zu nen­nen wäre an die­ser Stel­le natür­lich Cla­rence Tho­mas, der als Mit­glied des Obers­ten Gerichts­hofs hin­ter der jüngs­ten Ent­schei­dung stand. Aber auch der Öko­nom Tho­mas Sowell spricht sich gegen die Ras­se als Zulas­sungs­kri­te­ri­um aus, eben­so wie Shel­by Ste­e­le, John McW­horter, Lar­ry Elder und Can­dace Owens.

Dem Spie­gel stieß das Urteil des Obers­ten Gerichts­hofs sau­er auf. Marc Pitz­ke konn­te sich einen Sei­ten­hieb auf Cla­rence Tho­mas nicht ver­knei­fen. Er warf ihm zuerst – im Kon­junk­tiv – vor, er hät­te „wohl kei­ne Kar­rie­re gemacht“, wür­de es die „affir­ma­ti­ve action“ nicht geben, nur um sich kurz dar­auf sei­nes Urteils sehr sicher zu sein. Er sei nur „mit­hil­fe der Maß­nah­men zuge­las­sen worden.“

Das kann Pitz­ke aber kaum wis­sen. Tat­säch­lich war die Pra­xis der „affir­ma­ti­ve action“ schon in Kraft, als Tho­mas in Yale ange­nom­men wur­de. Dass er es aber nur durch sie zum Stu­di­um schaff­te, steht nicht fest. Der schwar­ze Anteil in Yale war zwar nied­rig, ers­te schwar­ze Stu­den­ten gab es dort aber schon gegen Ende des 19. Jahr­hun­derts. Tho­mas, der sich oft in sei­nem Leben beklag­te, man habe ihm gegen­über den Vor­wurf erho­ben, sei­ne Kar­rie­re nur sei­ner Ras­se und nicht sei­nen Leis­tun­gen zu ver­dan­ken, lei­de an einem „Min­der­wer­tig­keits­kom­plex“.

Sol­che Fern­dia­gno­sen ver­bie­ten sich eigent­lich von selbst und auch, dass Tho­mas stets beton­te, er hät­te es auch ohne staat­li­che Hil­fe geschafft, wider­spricht die­ser Sicht­wei­se. Pitz­ke bezeich­ne­te ihn als „Nutz­nie­ßer“, der „die Lei­ter, die er erklom­men hat­te, hin­ter sich hoch­zog.“ Die Meri­to­kra­tie sei nur ein „Irr­glau­ben“, gar ein „Mythos“.

Umso erstaun­li­cher, dass es auch ande­re Mei­nun­gen gibt. René Pfis­ter, der zum mode­ra­ten Spie­gel-Flü­gel zählt und jüngst die Ein­schrän­kung der Mei­nungs­frei­heit beklag­te (jeden­falls dann, wenn ihr auch Lin­ke zum Opfer fal­len), ver­tei­dig­te die Ent­schei­dung des Obers­ten Gerichts­ho­fes. Aus­drück­lich pran­ger­te er die Dis­kri­mi­nie­rung der Asia­ten an und kam zum Fazit: