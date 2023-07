Agrarpolitik zurück in die nationalen Parlamente – fordert Hansjörg Schrade

Da sind zum einen fehl­ge­lei­te­te Agrar­sub­ven­tio­nen, die die gro­ßen Betrie­be noch rei­cher und kon­kur­renz­stär­ker machen und für die klei­nen Betrie­be nur Bro­sa­men übrig­las­sen. Ver­hee­rend wirkt sich außer­dem der Frei­han­del bei offe­nen Gren­zen ohne Zöl­le mit Sozi­al- und Umwelt­dum­ping aus. Denn die Bau­ern in der EU haben bei Lohn- und Ener­gie­kos­ten, Land­prei­sen, Umwelt- und Tier­schutz­stan­dards kei­ne Chan­ce haben gegen Impor­te aus Län­dern mit viel nied­ri­gen Kos­ten und nied­ri­ge­ren Auf­la­gen in allen Bereichen.

Ob ein Trak­tor in Bra­si­li­en, Indo­ne­si­en oder Süd­afri­ka jemals zum TÜV oder mit der moderns­ten Die­sel-Tech­nik wie PKW und LKW (Adblue) aus­ge­stat­tet sein muß? Ob eines von meh­re­ren tau­send Rin­dern in einem Feed­lot in Argen­ti­ni­en oder Bra­si­li­en genau­so scharf vom Amts­tier­arzt beob­ach­tet wird wie bei einer Stall-Kon­trol­le in Deutschland?

Meh­re­re Berei­che drän­gen sich auf, in denen die Agrar­po­li­tik der AfD sich aus bis­he­ri­gen Glau­bens­sät­zen und Leit­plan­ken der agrar­po­li­ti­schen Dis­kus­si­on befrei­en und ech­te Alter­na­ti­ven anbie­ten sollte:

Frei­han­del und offe­ne Gren­zen für Agrar­pro­duk­te scha­den Bau­ern, Umwelt, Ver­brau­chern und Gesell­schaft. Gren­zen (müs­sen!) schüt­zen – gera­de die ein­hei­mi­sche Land­wirt­schaft, die unse­re Ernäh­rung sichert;

Bau­ern brau­chen kei­ne Kli­ma-Ideo­lo­gie, Bau­ern sind schon immer Mit­ge­stal­ter des natür­li­chen CO 2 -Kreis­laufs;

-Kreis­laufs; die EU-Agrar­sub­ven­tio­nen als „Brand­be­schleu­ni­ger des Struk­tur­wan­dels“ (so Hans Georg von der Mar­witz 2013 beim Bau­ern­tag) müs­sen refor­miert, viel stär­ker degres­siv gestal­tet, gede­ckelt oder ganz abge­schafft wer­den, weil es nicht sein kann, daß ein Pro­zent der größ­ten Betrie­be 22 Pro­zent der Sub­ven­tio­nen aus der soge­nann­ten ers­ten Säu­le abgreift und für die unte­re Hälf­te der klei­ne­ren Betrie­be nur 7 Pro­zent des Gel­des übrigbleibt;

zusätz­li­che Wert­schöp­fung auf den Betrie­ben darf nicht durch über­trie­be­ne (EU-) Stan­dards ver­hin­dert wer­den. Auch hand­werk­li­che und mit­tel­stän­di­sche Lebens­mit­tel­ver­ar­bei­ter kön­nen die­se immer höhe­ren tech­ni­schen, öko­no­mi­schen und büro­kra­ti­schen Hür­den nicht mehr über­win­den und kämp­fen ums Über­le­ben. Hof­na­he Schlach­tung, Bäcke­rei, Käse­rei, sons­ti­ge Wei­ter­ver­ar­bei­tung von Lebens­mit­teln auf den Höfen muß Wert­schöp­fung und Arbeits­plät­ze auf den Höfen hal­ten. Statt der „Wach­sen oder Weichen“-Ideologie müs­sen wir eine sta­bi­le, regio­na­le Land­wirt­schaft zur Siche­rung der Nah­rungs­ver­sor­gung mit regio­na­ler Pro­dukt­viel­falt erhal­ten oder wie­der ent­ste­hen lassen;

der Krieg gegen die Tier­hal­tung mit immer mehr Vor­schrif­ten, will­kür­li­chen, selek­ti­ven Kon­trol­len gera­de bei Klein­be­trie­ben (und geziel­tem Weg­schau­en bei man­chen Groß­be­trie­ben), Mei­nungs­ma­che von NGOs und Pres­se muß auf­hö­ren durch Erleich­te­run­gen aller Art für Klein- und Mit­tel­be­trie­be mit einer flä­chen­ge­bun­de­nen Tierhaltung;

die gesam­te Agrar­po­li­tik muß von der EU zurück in die natio­na­len Par­la­men­te oder noch bes­ser in die Land­ta­ge und Par­la­men­te der Regio­nen zurück­ge­holt wer­den: gera­de über unse­re Nah­rung, unse­re Lebens­mit­tel müs­sen wir selbst bestim­men können!

Fol­gen­de kon­kre­ten poli­ti­schen For­de­run­gen erge­ben sich daraus:

1. Grenz­schutz für die ein­hei­mi­sche Land­wirt­schaft statt Frei­han­del für die Konzerne

Der schwei­ze­ri­sche Volks­wirt­schafts­pro­fes­sor Mathi­as Bins­wan­ger zeigt in sei­nem Buch Mehr Wohl­stand durch weni­ger Agrar­frei­han­del, wie fal­sche, ein­sei­ti­ge Annah­men des Ricardo’schen Tuch­mo­dells schon vor 200 Jah­ren zur Zer­stö­rung der pro­duk­ti­ven por­tu­gie­si­schen Tuch­in­dus­trie geführt haben, ohne dem por­tu­gie­si­schen Wein­an­bau genützt zu haben – weil Eng­land zwar viel mehr Tuch nach Por­tu­gal expor­tie­ren konn­te, aber nicht in glei­chem Maß mehr por­tu­gie­si­schen Wein importierte.

Für vie­le Ent­wick­lungs­län­der ist nach­ge­wie­sen, wie die erzwun­ge­ne Öff­nung der Gren­zen für Agrar­pro­duk­te zu Land­flucht und sin­ken­dem Wohl­stand für die gesam­te Gesell­schaft geführt haben, weil die loka­len Bau­ern mit den her­un­ter­sub­ven­tio­nier­ten Prei­sen der Impor­te aus USA, Latein­ame­ri­ka und EU nicht kon­kur­rie­ren konnten.

Schon Bis­marck führ­te Schutz­zöl­le ein, die USA ahm­ten das Anfang der 1930er Jah­re nach. „Und es hat funk­tio­niert: Die Stahl­in­dus­trie hat sich moder­ni­siert, die Land­wirt­schaft konn­te sich sta­bi­li­sie­ren“, sagt der Wirt­schafts­his­to­ri­ker Pro­fes­sor Abels­hau­ser im Deutsch­land­funk. Schon ein gerin­ger, jedoch lang­sam anstei­gen­der Zoll auf Agrar­pro­duk­te (Fut­ter­ge­trei­de, Mais, Soja, Zucker) wür­de Inves­ti­tio­nen umlen­ken, neue Mas­sen­tier­hal­tun­gen unren­ta­bel machen, Prei­se für ein­hei­mi­sche Agrar­roh­stof­fe (nicht unbe­dingt die End­pro­duk­te!) anstei­gen las­sen und somit die flä­chen­ge­bun­de­ne Tier­hal­tung auch in Mit­tel­ge­bir­gen oder der süd­li­chen Hälf­te von Deutsch­land wie­der stärken.

2. Bau­ern müs­sen zu Gewin­nern der Kli­ma-Ideo­lo­gie gemacht werden.

Die Kuh ist kein Kli­ma­kil­ler ist der Titel eines Buchs von Prof. Ani­ta Idel über die Geschich­te und posi­ti­ven öko­lo­gi­schen Wir­kun­gen der Tier­hal­tung. Auch wenn wir die gesam­te Kli­ma­hys­te­rie und Kli­ma­wen­de-Poli­tik als Wohl­stands­ver­nich­tung, Ent­eig­nung, Frei­heits­raub, Unter­drü­ckungs­in­stru­ment und unwis­sen­schaft­lich kri­ti­sie­ren: sie ist der­zeit poli­ti­sche Realität.

Es ist ver­lo­gen, wenn in der gan­zen Dis­kus­si­on (EU, „Farm-to-Fork“, „Green Deal“) Bau­ern nur als Pro­blem und Ver­ur­sa­cher von CO2-Emis­sio­nen genannt wer­den. Dabei ist die orga­ni­sche CO2-Bin­dung in Humus in Acker- und v.a. Grün­land-Böden neben Wald, Moo­ren und Mee­ren die wich­tigs­te Kohlenstoff-“Senke“, also Depot für CO2.

Eine gute Bewirt­schaf­tung mit Grün­land, Fut­ter­bau, Vieh­wirt­schaft, Bewei­dung, wei­ten Frucht­fol­gen im Acker­bau statt Mais-Wüs­ten durch Bio­gas-Mono­kul­tu­ren führt zu Humus-Auf­bau und damit CO2-Bin­dung. Wenn die Agrar­po­li­tik hier posi­tiv Ein­fluss neh­men möch­te, dann darf sie Bau­ern nicht mit impor­tier­ten Dum­ping-Prei­sen oder Bio­gas-Sub­ven­tio­nen zu ein­sei­ti­ger Wirt­schafts­wei­se zwingen.

Die Wie­der­käu­er Kuh, Zie­ge und Schaf sind unver­zicht­ba­re Mit­ar­bei­ter bei der ord­nungs­ge­mä­ßen, ener­gie­ef­fi­zi­en­ten, umwelt­ver­träg­li­chen und insek­ten­för­der­li­chen Bewirt­schaf­tung von Grün­land­bö­den, einem der mäch­tigs­ten CO2-Depots weltweit!

3. Eine neue Agrar­po­li­tik für die Bau­ern, für die Regio­nen, für den Natur­schutz, für die Ver­brau­cher ist mit die­ser EU nicht machbar.

Der DEXIT muß in der Agrar­po­li­tik begin­nen, wenn wir unse­re Bau­ern, unse­re Hei­mat, unse­re Nah­rungs­grund­la­ge ret­ten wol­len! Die Agrar­po­li­tik ist ein beson­ders gutes Bei­spiel, wie in dem Ber­mu­da-Drei­eck von EU, Bun­des­po­li­tik und Lan­des­po­li­tik die Demo­kra­tie untergeht.

Wer auf Lan­des­ebe­ne etwas ver­än­dern möch­te, bekommt zu hören: Bun­des­ge­setz, da hat der Land­tag nichts zu sagen. Im Bun­des­tag hört sich das meist ähn­lich an: kei­ne Chan­ce, EU-Vor­ga­be. Und auf EU-Ebe­ne hat das Par­la­ment kei­ne Gesetz­ge­bungs­kom­pe­tenz, kann also selbst kei­ne Geset­ze auf den Weg brin­gen, son­dern nur über von der Kom­mis­si­on vor­ge­leg­te Ent­wür­fe entscheiden.

Der ehe­ma­li­ge Bun­des­ver­fas­sungs­rich­ter Prof. Fer­di­nand Kirch­hof hat das 2017 in einem FAZ-Arti­kel „Demo-cra­zy“ genannt (FAZ vom 21. Dezem­ber 2017, S. 7). Wenn pro Monat 1.785 EU-Doku­men­te vom Bun­des­tag in natio­na­les Recht über­führt wer­den müs­sen (!), dann wird der Bun­des­tag „von die­ser Doku­men­ten­flut gera­de­zu „zuge­müllt““, schreibt er. Dann ist es vor­bei mit der Herr­schaft des Vol­kes durch Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te oder gar mit dem Selbst­be­stim­mungs­recht der Völker.

Nur der DEXIT kann die Land­wirt­schaft aus der Kli­ma-Plan­wirt­schaft der EU befreien.

Die EU macht die Land­wirt­schaft pau­schal und ohne Bewei­se zu Haupt­ver­ur­sa­chern von Kli­ma­wan­del und Umwelt­zer­stö­rung. Die­ser Angriff auf unse­re Nah­rungs­grund­la­ge und unse­re Land­be­völ­ke­rung lie­fert den Vor­wand für Maß­nah­men, die auf eine Ent­eig­nung der Bau­ern, Zer­stö­rung von ‑zig­tau­sen­den bäu­er­li­cher Exis­ten­zen und Ver­wil­de­rung unse­rer Kul­tur­land­schaft hinauslaufen.

4. Sub­si­dia­ri­tät: Ent­schei­dun­gen für das Land müs­sen auf dem Land von der Land­be­völ­ke­rung getrof­fen werden!

Bei einer Volks­ab­stim­mung über die Locke­rung des Wolfs­schut­zes in der Schweiz im Herbst 2020 stimm­ten in den haupt­säch­lich betrof­fe­nen Kan­to­nen Grau­bün­den, Uri und Wal­lis über zwei Drit­tel der Wäh­ler mit Ja. Auch in vie­len ande­ren länd­li­chen Kan­to­nen erreich­te die Vor­la­ge eine deut­li­che Mehrheit.

Ent­schie­den wur­de die bun­des­wei­te Volks­ab­stim­mung jedoch in den bevöl­ke­rungs­rei­chen städ­tisch gepräg­ten Kan­to­nen wie Zürich, Genf, Basel, auch im gemisch­ten Kan­ton Bern gaben die Städ­ter den Aus­schlag. In der Stadt lässt es sich gut vom Wolfs­schutz reden – kein Züri­cher Ban­ker oder Anwalt lebt von Wei­de­tie­ren und er geht im Som­mer nicht auf die Alp. Auch die Sozi­al­ar­bei­te­rin­nen in der Dro­gen- oder Migran­ten­hil­fe in Zürich und die hoch­be­zahl­ten Mit­ar­bei­ter der inter­na­tio­na­len Orga­ni­sa­tio­nen in Genf oder die Wis­sen­schaft­ler in der Bas­ler Che­mie­in­dus­trie wer­den vom Wolf nicht bedroht.

Vie­le Alpen muß­ten in den Som­mern 2021 und 2022 vor­zei­tig abge­trie­ben wer­den, weil die Tier­ver­lus­te durch Wöl­fe zu hoch waren. Die Fol­gen für den Land­schafts­schutz, Lawi­nen­schutz, Tou­ris­mus und schließ­lich für die Land­wirt­schaft selbst sind dra­ma­tisch und es trifft die Spar­sams­ten und Fleißigsten.

Es kann nicht sein und wider­spricht demo­kra­ti­schen Prin­zi­pi­en, wenn im Tübin­ger Rat­haus und in den Stu­den­ten-WGs die Wind­kraft hoch­ge­lobt wird, die Wind­rä­der dann aber die Schwä­bi­sche Alb ver­schan­deln und die Bewoh­ner der Alb­dör­fer vom Infra­schall krank wer­den. Oder wenn in Ber­lin hohe Bio­gas-Sub­ven­tio­nen beschlos­sen wer­den, aber auf dem Land dann selbst Bio-Bau­ern bei den Pacht­prei­sen nicht mehr mit­hal­ten kön­nen und Land ver­lie­ren, auf dem dann Mais-Wüs­ten für weit ent­fern­te Bio­gas-Anla­gen Land­schafts­bild und Flo­ra und Fau­na zerstören.

Die Land­be­völ­ke­rung muß selbst ent­schei­den kön­nen, was auf dem Land pas­siert oder auch nicht. Das fla­che Land darf nicht zur ent­völ­ker­ten Ener­gie- und Roh­stoff­wüs­te für die Städ­te degra­diert werden.

5. Die AfD muß sich mit dem Vor­feld ver­bin­den und verbünden!

Der Ungeist der Unver­ein­bar­keits­lis­te hat die AfD bis­her iso­liert und den Effekt der Dif­fa­mie­rung durch Alt­par­tei­en und Medi­en ver­stärkt, weil die­ser Ungeist jede Unter­stüt­zung durch ein gesell­schaft­li­ches Vor­feld ver­hin­dert hat. Daß es auch anders geht, zeigt der Erd­rutsch-Sieg der Boer­Bur­ger­Be­weging bei den Pro­vinz­wah­len am 15. März die­ses Jah­res in den Nie­der­lan­den, der die (Pseu­do-) Mit­te-Rechts-Regie­rung von Rut­te ins Wan­ken bringt.

Die­se Pro­test­par­tei Bau­ern-Bür­ger-Bewe­gung wur­de in allen Pro­vin­zen stärks­te Par­tei und könn­te so über­all in den Pro­vinz­re­gie­run­gen ver­tre­ten sein. Vor allem die CDU-Schwes­ter­par­tei CDA wur­de fast hal­biert. Die dra­ma­ti­schen Geset­zes­vor­ha­ben gegen die Bau­ern mit Zwangs­ent­eig­nun­gen, dras­ti­schen Bewirt­schaf­tungs­ein­schrän­kun­gen und Tier­hal­tungs­ver­bo­ten haben damit die ver­dien­te demo­kra­ti­sche Ant­wort bekommen.

Die AfD ist bun­des­weit der letz­te ver­blie­be­ne mög­li­che par­la­men­ta­ri­sche Part­ner der Agrar­op­po­si­ti­on. Von der CDU/CSU wur­den die Bau­ern ver­ra­ten, die SPD hat sich für die Bau­ern nie son­der­lich inter­es­siert (wenn dann mit Ver­bo­ten und mehr Kon­trol­len). Die FDP hat zwar eini­ge anstän­di­ge und kom­pe­ten­te Abge­ord­ne­te in Sachen Land­wirt­schaft, die jedoch gegen den Zahnarzt‑, Mak­ler- und Wirt­schafts­flü­gel der FDP kei­ne Chan­ce für eine wirk­lich bäu­er­li­che Poli­tik haben.

Über die Grü­nen erüb­rigt sich mitt­ler­wei­le jedes Wort, der aktu­el­le Bun­des­land­wirt­schafts­mi­nis­ter Cem Ö. ist gelern­ter Sozi­al­ar­bei­ter und wil­li­ger Voll­stre­cker der Klima‑, Tier­schutz- und Natur­schutz-NGOs gegen die Bau­ern. Erzwun­ge­ne Flä­chen­stil­le­gun­gen in der EU füh­ren im End­ef­fekt zu noch mehr Urwald-Rodun­gen in Latein­ame­ri­ka und ande­ren Export­län­dern, weil der feh­len­de Anbau in der EU durch noch mehr Impor­te ersetzt wer­den muß.

„Ist der Bau­er rui­niert, wird das Essen impor­tiert“ – das soll­ten selbst grü­ne Funk­tio­nä­re und Wäh­ler ver­ste­hen können.

Die AfD hat hier eine gro­ße Ver­ant­wor­tung, ein Allein­stel­lungs­merk­mal und eine gro­ße Chan­ce: Wie die Bau­ern-Bür­ger-Bewe­gung kön­nen wir den Wider­stand der Bau­ern in die Städ­te und Gre­mi­en tra­gen und uns damit an die Spit­ze des Wider­stands gegen die­se mora­li­sie­ren­de Kli­ma-Ent­eig­nungs­po­li­tik set­zen, die nach den Bau­ern den gan­zen Mit­tel­stand und das Bür­ger­tum tref­fen wird.

6. Der Wider­stand der AfD in den Par­la­men­ten gegen den Wahn­sinn der aktu­el­len Agrar­po­li­tik muß inten­si­viert werden.

Dün­ge­ver­ord­nun­gen, Pflan­zen­schutz­ein­schrän­kun­gen bis hin zu Bewirt­schaf­tungs­ver­bo­ten in immer mehr Schutz­ge­bie­ten, büro­kra­ti­sche Hin­der­nis­se für die Ab-Hof-Ver­mark­tung, Ver­nich­tung von regio­na­len Ver­mark­tungs­struk­tu­ren wie Schlacht­hö­fen, feh­len­de Inves­ti­ti­ons­si­cher­heit durch immer neue Tier­schutz­auf­la­gen, büro­kra­ti­sche Doku­men­ta­ti­ons­pflich­ten: nur wenn die AfD-Abge­ord­ne­ten in Bund und Län­dern mit dem bäu­er­li­chen Vor­feld ver­netzt sind, bekom­men sie die not­wen­di­gen Detail­in­for­ma­tio­nen, um effek­ti­ve Oppo­si­ti­ons­ar­beit machen zu können.

Nur ganz weni­ge Abge­ord­ne­te haben eine land­wirt­schaft­li­che Vor­bil­dung, umso drin­gen­der wäre die Ver­bin­dung zur Agraropposition.

7. So lan­ge der DEXIT in der Agrar­po­li­tik nicht voll­zo­gen ist, muß die AfD im EU-Par­la­ment ihre Rol­le als par­la­men­ta­ri­sche Stim­me der Agrar­op­po­si­ti­on annehmen.

Das Enga­ge­ment der AfD im EU-Par­la­ment beschränk­te sich bis­her auf einen Stell­ver­tre­ter-Sitz im Aus­schuss für Land­wirt­schaft und länd­li­che Ent­wick­lung. Auf der Web­sei­te der Abge­ord­ne­ten Syl­via Lim­mer sind kei­ne nen­nens­wer­ten agrar­po­li­ti­schen Initia­ti­ven zu finden.

Das soll kein Vor­wurf sein, ihr Fokus waren ein­fach ande­re The­men wie v.a. die COVID-Imp­fung, wo sie ver­dienst­vol­le Arbeit leis­te­te. Die The­men­set­zung und der agrar­po­li­ti­sche Anspruch müs­sen von der EU-Wahl­ver­samm­lung Ende Juli und Anfang August die­ses Jah­res durch eine ent­spre­chen­de Nomi­nie­rung auf der Lis­te erfol­gen – Agrar­po­li­tik war wohl kein The­ma für die Strip­pen­zie­her und Ver­hand­ler beim Zustan­de­kom­men der letz­ten Lis­te im Herbst 2018 und Früh­jahr 2019 in Mag­de­burg und Riesa.

– – –

Hans­jörg Schr­a­de, Jahr­gang 58, arbei­tet als Refe­rent der AfD für Agrar­po­li­tik im Stutt­gar­ter Land­tag. Er hat in Stutt­gart-Hohen­heim Agrar­wis­sen­schaf­ten stu­diert und führ­te von 1988 bis 2016 in eige­nes Unter­neh­men mit zuletzt 30 Mit­ar­bei­tern. Schr­a­de ist seit 2022 Mit­glied im Lan­des­vor­stand Baden-Würt­tem­berg und Gemein­de­rat und Kreis­tags­mit­glied in Reut­lin­gen seit 2019.