Kritik der Woche (51): “Deutsch-russische Nachbarschaft” von Johannes Barnick

Eine deutsch-rus­si­sche Nach­bar­schaft ist heu­te in wei­te Fer­ne gerückt, wenn man sich anschaut, daß uns mitt­ler­wei­le Ukrai­ne und Weiß­ruß­land von Ruß­land tren­nen. 1959, als das Buch Deutsch-rus­si­sche Nach­bar­schaft zum ers­ten Mal erschien, war das anders. Denn damals beherrsch­ten die Sowjets Ost- und Mit­tel­eu­ro­pa – die Gren­ze zwi­schen den Blö­cken ver­lief mit­ten durch Deutschland.

Seit­dem ist viel pas­siert, gera­de im Hin­blick auf das deutsch-rus­si­sche Ver­hält­nis, was einen bezüg­lich der Gül­tig­keit die­ses Buches skep­tisch stim­men sollte.

Der Ver­lag, der die­ses Buch neu her­aus­ge­bracht hat, meint, daß es sich liest, „als wäre es für heu­te geschrie­ben wor­den: ein außen­po­li­ti­scher Trak­tat mit detail­lier­ten Ein­bli­cken in die psy­cho­lo­gi­schen, geo­po­li­ti­schen und macht­phy­si­ka­li­schen Bedingt­hei­ten der deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen in Geschich­te und Gegenwart“.

Der Autor, Johan­nes Bar­nick (1916–1987), war ein Pri­vat­ge­lehr­ter, der nach dem Zwei­ten Welt­krieg in West­deutsch­land eini­ge Groß­essays zur deut­schen Lage und zu geschichts­phi­lo­so­phi­schen The­men vor­ge­legt hat. Daß Bar­nick dabei eher der rech­ten Sei­te zuzu­ord­nen war, kann man einer SPIE­GEL-Rezen­si­on eines sei­ner Bücher ent­neh­men, der in ihm einen Wie­der­gän­ger der Kon­ser­va­ti­ven Revo­lu­ti­on sieht:

Der Unter­schied zwi­schen der Geis­tes­ver­fas­sung sol­cher miß­ver­gnüg­ten Publi­zis­ten, die Ende der zwan­zi­ger Jah­re für eine vom deut­schen Wesen beherrsch­te Welt strit­ten, und der Geis­tes­ver­fas­sung von Johan­nes F. Bar­nick im Jah­re 1958 ist offen­sicht­li­che nur gering. Drei­ßig Jah­re und ein ver­lo­re­ner Krieg sind vor so groß­räu­mi­gen und Jahr­hun­der­te umspan­nen­den Betrach­tun­gen, wie die Bar­nicks sie pfle­gen, nur ein Hauch.

Sei­ne Trak­ta­te erschie­nen sei­ner­zeit nicht ohne Grund im See­wald-Ver­lag, der auch Schrenck-Not­zings Cha­rak­ter­wä­sche und Moh­lers Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung veröffentlichte.

In der Tat denkt Bar­nick noch ganz in den Kate­go­rien der Zwi­schen­kriegs­zeit, die in den 1950er Jah­ren lang­sam in die Defen­si­ve gedrängt wur­den. Sein Buch ist voll von völ­ker­psy­cho­lo­gi­schen Ste­reo­ty­pen, geo­po­li­ti­schen Lehr­sät­zen und apo­dik­ti­schen Urtei­len, die die Lek­tü­re zumin­dest in der zwei­ten Hälf­te zu einem kurz­wei­li­gen Ver­gnü­gen machen.

Über allem steht die The­se, daß es Euro­pa immer dann gut ergan­gen sei, wenn auch die deutsch-rus­si­schen Bezie­hun­gen in Ord­nung gewe­sen sei­en. Die his­to­ri­sche Her­lei­tung über das Mira­kel des Hau­ses Bran­den­burg, die Kon­ven­ti­on von Tau­rog­gen und Bis­marcks Schau­kel­po­li­tik ist etwas ermü­dend. Hier wer­den die Vor­lie­ben des Autors deut­lich, wenn er die sich selbst ord­nen­de Ord­nung des euro­päi­schen Mit­tel­al­ters als den neu­zeit­li­chen Ver­hält­nis­sen ein­deu­tig über­le­gen preist, weil sie den „Krebs­scha­den“ der Gegen­wart, den „gesell­schaft­li­chen Struk­tur­zer­fall im kom­pen­sa­to­risch wuchern­den Staat“, unmög­lich machte.

Bar­nick sieht in der Nach­bars­nach­bar­schaft, der feh­len­den gemein­sa­men Gren­ze bzw. der zwi­schen den Rus­sen und Deut­schen woh­nen­den Polen den Grund für das Mit­ein­an­der­aus­kom­men bei­der Völ­ker. Ihr Cha­rak­ter als ger­ma­nisch-sla­wi­sche Misch­völ­ker und ihre ver­gleichs­wei­se auto­ri­tä­re Ver­fas­sung sei­en ein Garant dafür gewe­sen, daß sie erst spät vom natio­na­lis­ti­schen Furor ergrif­fen wor­den seien.

Die pol­ni­schen Tei­lun­gen sieht Bar­nick dadurch „weit­ge­hend gerecht­fer­tigt“, daß es sich nicht nur um pol­ni­sche Gebie­te gehan­delt habe und vor allem, daß Polen zum Zeit­punkt der Tei­lun­gen nicht mehr in der Lage war, die­se „Schüt­ter­zo­ne“, den „Teu­fels­gür­tel“ der Völ­ker­schaf­ten zwi­schen Ruß­land und dem Deut­schen Reich zu beherr­schen. Bei­de Welt­krie­ge sei­en hier ent­stan­den, weil der Zwi­schen­raum durch nie­man­den wirk­sam beherrscht wor­den wäre.

Bar­nick denkt in den Kate­go­rien von Her­aus­for­de­rung und Ant­wort und kann daher auch in der deut­schen Tei­lung nach 1945 ein „bei­spiel­lo­se Posi­ti­vum“ sehen, weil Deutsch­land dadurch wie­der ein Ziel besit­ze, die Wie­der­ver­ei­ni­gung. Außer­dem befin­de sich die BRD in einer bes­se­ren Lage als die Wei­ma­rer Repu­blik, weil sie sich dem stärks­ten Macht­block der Welt ange­schlos­sen habe.

Lei­tend ist bei ihm „die still­schwei­gen­de Unter­stel­lung, daß wir noch nicht am Ende sind, daß sich unser Dasein für die Welt­ge­schich­te noch lohnt“. Er sieht es als Glück an, daß die Sowjets über die Schüt­ter­zo­ne herr­schen und damit die Polen in Schach hal­ten, die ihrer­seits auf Unter­stüt­zung durch den Wes­ten hof­fen, um Deutsch­land erneut einzukreisen.

Bar­nick wird schließ­lich pro­phe­tisch, wenn er schreibt: „Eine auf­er­stan­de­ne Schüt­ter­zo­ne mit kom­ple­xem Rück­halt am Wes­ten wäre auf unab­seh­ba­re Zeit das Grab aller grö­ße­ren deut­schen Hoff­nun­gen.“ Dar­un­ter fällt bei ihm auch die Wie­der­ver­ei­ni­gung mit den deut­schen Ost­ge­bie­ten, die ja tat­säch­lich nicht statt­ge­fun­den hat. Statt­des­sen gehört die Schüt­ter­zo­ne heu­te der Nato an.

Wenn Bar­nick es als Kin­der­glau­be bezeich­net, daß Ruß­land Ost­eu­ro­pa jemals fried­lich frei­ge­ben wür­de, kann man das zwar als falsch bezeich­nen, darf dann aber nicht ver­ges­sen, daß der Krieg, den Bar­nick meint, jetzt gera­de in der Ukrai­ne tobt. Kurz: Bar­nicks Buch ist ein Beleg dafür, daß his­to­ri­sche, völ­ker­psy­cho­lo­gi­sche und geo­po­li­ti­sche Bil­dung zur Lage­be­ur­tei­lung äußerst hilf­reich ist.

– – –

Johan­nes Bar­nick: Deutsch-rus­si­sche Nach­bar­schaft. Mit einem Vor­wort von Tho­mas Fas­ben­der, Neu­rup­pin 2022, 171 S., 18 € — hier bestel­len.