In welchem Dilemma steckt eine Wagenknecht-Partei? – Florian Sander analysiert

Doch die Aus­sicht einer sol­chen Par­tei­neu­grün­dung schwebt nicht nur über den LINKEN wie ein Damo­kles-Schwert. Auch die AfD hät­te vie­les zu ver­lie­ren: Es wäre das Ende ihres der­zei­ti­gen Höhen­flu­ges. Jüngst haben Umfra­gen pro­phe­zeit, daß die Wagen­knecht-Lis­te in Thü­rin­gen womög­lich Sie­ge­rin wäre und die dort bis­her erfolgs­ver­wöhn­te AfD auf den 2. Platz ver­ban­nen würde.

Man darf daher anneh­men, daß – auch wenn Wagen­knecht selbst auf­rich­ti­ge Moti­ve haben mag – eine sol­che Ent­wick­lung dem der­zeit vor Angst zit­tern­den poli­ti­schen und media­len Estab­lish­ment gera­de recht käme.

Wie wür­de es in einem sol­chen Fall wei­ter­ge­hen und vor wel­chen Chan­cen und Pro­ble­men stün­de eine neue Wagenknecht-Partei?

Die poli­ti­sche Kul­tur der Deut­schen hat eine gewich­ti­ge Gemein­sam­keit mit der der Fran­zo­sen, wel­che wie­der­um bei­de von denen der Angel­sach­sen in Groß­bri­tan­ni­en und in Nord­ame­ri­ka unter­schei­det: Der Kon­ti­nen­tal­eu­ro­pä­er „als sol­cher“ tickt etatistisch.

Dies ist nicht nur intui­tiv dahin­ge­sagt, auch wenn es vie­len sicher­lich bereits „aus dem Bauch her­aus“ ein­leuch­tend erscheint: Risi­ko­so­zio­lo­gisch-kul­tur­theo­re­ti­sche For­schun­gen haben gezeigt, daß in der angel­säch­si­schen poli­ti­schen Kul­tur ein markt­in­di­vi­dua­lis­ti­sches Ele­ment vor­herr­schend ist, wel­ches eine Poli­tik begüns­tigt, die auf mehr indi­vi­du­el­les Risi­ko, „gewag­te­re“ Ener­gie- und Außen­po­li­tik und weni­ger sozia­le Siche­rung durch den Staat setzt.

In Kon­ti­nen­tal­eu­ro­pa herr­schen dage­gen ega­li­tä­re­re und kol­lek­ti­vis­ti­sche­re Auf­fas­sun­gen, die mehr Eta­tis­mus erwar­ten las­sen: mehr Absi­che­rung durch den Staat in den Berei­chen Sozio­öko­no­mie, Öko­lo­gie und Ener­gie, mehr außen­po­li­ti­sche Zurück­hal­tung, kon­sen­sua­le Struk­tu­ren der Poli­tik­ge­stal­tung (Koali­ti­ons­zwän­ge, mehr Macht-Ver­tei­lung) statt teils bra­chia­ler Mehr­heits­ent­schei­dun­gen durch die jeweils regie­ren­de Par­tei wie im UK oder in den USA.

Die­se Unter­schie­de grün­den sich in teils Jahr­hun­der­te alten poli­ti­schen Grund­men­ta­li­tä­ten, die mit den Grün­dungs­my­then der betref­fen­den Natio­nen und dem kol­lek­ti­ven Gedächt­nis ihrer Gesell­schaf­ten zusam­men­hän­gen: der US-ame­ri­ka­ni­sche Traum der Unab­hän­gig­keit, der indi­vi­du­el­len Leis­tungs­be­reit­schaft, der Mythos des Sied­lers, der es durch eige­ne Kraft schafft, ohne von einem über­mäch­ti­gen Staat bevor­mun­det zu wer­den, der den ame­ri­ka­ni­schen Sied­lern frü­he­rer Zei­ten wie ein Trau­ma aus der euro­päi­schen Fami­li­en­ge­schich­te im Kopf herumspukte.

Die deut­sche Men­ta­li­tät ist und bleibt hier das Gegen­stück: Man setzt pri­mär auf Sicher­heit statt auf Frei­heit und rich­tet daher ent­spre­chen­de Erwar­tun­gen auch an die Par­tei­en. Wäh­rend das libe­ra­le Gedan­ken­gut, das in Deutsch­land bei der FDP zu fin­den ist, in den USA in ver­schie­de­nen Aus­for­mun­gen im Grun­de bei­de domi­nan­te Par­tei­en prägt (die Demo­kra­ten vor allem gesell­schafts­po­li­tisch, die Repu­bli­ka­ner zumin­dest wirt­schafts- und sozi­al­po­li­tisch) und in Groß­bri­tan­ni­en immer­hin stark in der Kon­ser­va­ti­ven Par­tei zu fin­den ist, führt es hier­zu­lan­de seit jeher ein Schat­ten­da­sein und kämpft regel­mä­ßig wie­der mit der Fünf­pro­zent­hür­de. Bereits seit Bis­marcks Zei­ten ist kon­ti­nen­tal­eu­ro­päi­scher Kon­ser­va­tis­mus gezwun­gen, eta­tis­tisch bis staats­so­zia­lis­tisch zu wer­den, wenn er Erfolg haben will.

Das muß­te auch die AfD begrei­fen, die stär­ker wur­de, weil sie ihren libe­ra­len Prot­ago­nis­ten von Lucke bis Meu­then den Stuhl vor die Tür gestellt hat. In Frank­reich ver­folgt der Ras­sem­blem­ent Natio­nal im Feld der Sozi­al- und Wirt­schafts­po­li­tik qua­si ein sozia­lis­ti­sches Pro­gramm. Auch dort gilt: Kon­ser­va­tis­mus ist das Gegen­mo­dell zum Libe­ra­lis­mus, und nicht, wie in den USA und im UK, des­sen Alli­ier­ter (jeden­falls des Wirtschaftsliberalismus).

In die­sen Fak­to­ren lie­gen die Grün­de dafür, daß eine „links­kon­ser­va­ti­ve“ Wagen­knecht-Lis­te in Deutsch­land ech­te Chan­cen hät­te, wäh­rend die FDP seit Jahr­zehn­ten ein poli­ti­sches Wurm­fort­satz-Dasein fris­tet und „libe­ral­kon­ser­va­ti­ve“ Neu­grün­dun­gen aus der Ecke geschei­ter­ter Ex-AfD-Poli­ti­ker alle­samt versandeten.

Aus die­ser Erkennt­nis, die demo­sko­pisch und polit­so­zio­lo­gisch so klar wie offen­sicht­lich ist, ergibt sich vor allem auch eine Bot­schaft an die AfD: Wenn sie in der Aus­ein­an­der­set­zung mit einer etwa­igen neu­en links­kon­ser­va­ti­ven Kraft nicht mas­siv an Boden ver­lie­ren will, muß sie volks­nah blei­ben, also pro-sozi­al­staat­lich und nah bei der arbei­ten­den Bevöl­ke­rung – anstatt auf neo­li­be­ra­le „Pri­vat vor Staat“-Semantik zu set­zen. Dies muß sie zugleich authen­tisch ver­kör­pern, ohne dabei den Ver­dacht auf­kom­men zu las­sen, nur ober­fläch­li­che sozi­al­po­pu­lis­ti­sche Rhe­to­rik zu pfle­gen. Die Aus­rich­tung soll­te sich also auch in ihrer par­la­men­ta­ri­schen Pra­xis und ihrer inhalt­li­chen Arbeit niederschlagen.

Eine Wagen­knecht-Par­tei pro­fi­tier­te natür­lich vor allem vom Cha­ris­ma und von der rhe­to­ri­schen und intel­lek­tu­el­len Schär­fe ihrer bekann­tes­ten Ver­tre­te­rin. Sie stün­de aber auch vor nicht unbe­trächt­li­chen Pro­ble­men, die sie – nach einem ver­mut­lich anfäng­lich ein­tre­ten­den Hype – mit­tel- bis lang­fris­tig in ihrer Exis­tenz gefähr­den könn­te: Von der per­so­nal­po­li­ti­schen Fra­ge abge­se­hen, hät­te sie den Draht­seil­akt zwi­schen Distan­zie­rung und Dämo­ni­sie­rung zu meistern.

Ein Pro­blem hät­te die Par­tei schon von Beginn an ganz gewiß: Per­so­nal­man­gel. Die Anzahl der LIN­KE-Mit­glie­der ist rela­tiv über­schau­bar, die der Wagen­knecht-Unter­stüt­zer in der Links­par­tei sind nicht zahl­reich – und nur sehr weni­ge darf man zu jenen Wagen­knecht-Unter­stüt­zern zäh­len, die denn auch tat­säch­lich in eine neue Par­tei über­wech­seln würden.

Ein Signal war erst kürz­lich eine Erklä­rung, die von allen LIN­KE-Abge­ord­ne­ten aus Sach­sen (Land­tag, Bun­des­tag, EU) unter­zeich­net wor­den war: Man wer­de auf jeden Fall in der Links­par­tei blei­ben. Nun ist der Lan­des­ver­band Sach­sen der Links­par­tei zwar ohne­hin nicht als Wagen­knecht-nah bekannt, doch auch Wagen­knecht-Unter­stüt­zer befan­den sich unter den Unterzeichnern.

In ihrem ihr eigent­lich ver­hält­nis­mä­ßig wohl geson­ne­nen Hei­mat-Lan­des­ver­band Nord­rhein-West­fa­len ver­lor Wagen­knecht zudem erst kürz­lich auf Beschluß ihrer ört­li­chen Genos­sen hin ihr Bundestagsbüro.

Offen­kun­dig ist, daß selbst anti­im­pe­ria­lis­ti­sche, nicht-glo­ba­lis­ti­sche und pro-natio­nal­staat­li­che „Alt­lin­ke“, die nicht dem grün-urba­nen, links­li­be­ral-trans­at­lan­ti­schen und anti­deut­schen Trend ihrer Par­tei­füh­rung frö­nen, äußerst vor­sich­tig sind und vor einem Par­tei­wech­sel, der nicht weni­ger als den Tod der Links­par­tei zur Fol­ge haben könn­te, zurück­schre­cken. Dies mag auch dar­an lie­gen, daß man Wagen­knecht etwa in Fra­gen ihrer Migra­ti­ons­skep­sis durch­aus zustim­men mag; jedoch steht die­ses The­ma in lin­ken Krei­sen nicht an ers­ter Stel­le. Sozi­al- und wirt­schafts­po­li­ti­sche Fra­gen sind viel wich­ti­ger, und man ist des­we­gen eher bereit, Krö­ten zu schlu­cken, um das lin­ke Lager am Ende nicht zu spalten.

Der­ar­ti­ge Selbst­über­win­dun­gen erfor­dert im Grun­de jedes demo­kra­ti­sche Par­tei­en­sys­tem: Hun­dert­pro­zen­tig „auf Linie“ sind die aller­we­nigs­ten, irgend­et­was stört einen auch an der eige­nen Par­tei immer – doch wenn der Stör­fak­tor in einem poli­ti­schen Feld auf­tritt, der für den Betref­fen­den kei­ne Prio­ri­tät hat, kann man damit leben. Es ist nicht unwahr­schein­lich, daß es gera­de die­se Dyna­mik sein wür­de, die zu einem ekla­tan­ten Per­so­nal­man­gel der mög­li­chen neu­en Par­tei bei­tra­gen könnte.

Das Fol­ge­pro­blem liegt nun nahe: Fin­den sich bei einer sol­chen „Querfront“-Gründung also nicht genug Per­so­nen von links und fischt die neue Par­tei dann zugleich in den Gewäs­sern der AfD, so ist zu erwar­ten, daß neue Akteu­re von der rech­ten Sei­te des Spek­trums dazu­sto­ßen könn­ten (etwa sol­che, denen die AfD nicht sozi­al­staat­lich oder öko­lo­gisch genug aus­ge­rich­tet ist).

Spä­tes­tens ab die­sem Punkt stün­de die neue Par­tei dann vor der media­len Feu­er­pro­be, denn die eta­blier­ten Medi­en wür­den sogleich die ganz schwe­ren polit­rhe­to­ri­schen und dis­kre­di­tie­ren­den Geschüt­ze auf­fah­ren. Bereits in der Ver­gan­gen­heit las man in eta­blier­ten Medi­en im Zusam­men­hang mit den Posi­tio­nie­run­gen Wagen­knechts andeu­tungs­rei­che For­mu­lie­run­gen wie „natio­nal-sozi­al“ oder „natio­nal­bol­sche­wis­tisch“ – also Begrif­fe, deren asso­zia­ti­ves Poten­ti­al in den Redak­tio­nen genau bekannt ist und mit Blick auf die Leser eige­setzt wer­den wird.

Es braucht nun nicht all­zu viel Fan­ta­sie, um sich vor­zu­stel­len, was geschä­he, wenn plötz­lich auch noch Per­so­nen aus dem rech­ten Spek­trum zu Wagen­knecht stießen.

Hier stün­de Wagen­knecht nun vor zwei Möglichkeiten:

Ers­te Opti­on: Offen­heit nach rechts. Wagen­knechts Vor­teil wäre: Die neue Par­tei könn­te scho­nungs­los bei der AfD „wil­dern“ und hät­te ver­mut­lich bin­nen kür­zes­ter Zeit eine sta­bi­le Wäh­ler­schaft und Per­so­nal. Der Nach­teil: Die Par­tei erfüh­re eben­so bin­nen kür­zes­ter Zeit die glei­che Behand­lung wie die AfD durch Medi­en und „Ver­fas­sungs­schutz“: Dämo­ni­sie­rung, Eti­ket­tie­rung als „rechts­extrem“, VS-Beob­ach­tun­gen, poli­ti­sche Aus­gren­zung, sozia­le Sank­tio­nen für Mit­glie­der und Akti­ve und – nicht zuletzt – end­gül­ti­ges Ent­zie­hen der Rol­le als Publi­kums­lieb­ling, Talk­show-Dau­er­gast und Best­stel­ler-Autorin für Wagen­knecht per­sön­lich. Es ist zwei­fel­haft, ob sie die­se Nach­tei­le ein­fach so in Kauf zu neh­men bereit wäre.

Zwei­te Opti­on: Distan­zie­rung. Um sich nicht wie die AfD dem all­ge­mein medi­al wie­der­hol­ten und spä­ter unwei­ger­lich auch vom VS erho­be­nen Vor­wurf aus­zu­set­zen, „Rechts­extre­me in der Par­tei zu dul­den“ und dadurch selbst einer ent­spre­chen­den Nähe beschul­digt zu wer­den, müß­te sie im Rah­men die­ser Opti­on auf die Meu­then-Stra­te­gie der stän­di­gen Distan­zie­rung set­zen: kein Bei­tritt frü­he­rer AfD- oder ande­rer frü­he­rer Mit­glie­der rech­ter Par­tei­en, strik­te und extrem weit­rei­chen­de Unver­ein­bar­keits­lis­te, dau­er­haf­tes Pos­tu­lie­ren, daß man mit die­sem und jenem nie­mals zusam­men­ar­bei­tet und auf kei­nen Fall etwas zu tun haben will.

Zugleich: Pro­gram­ma­ti­sche Zuge­ständ­nis­se ans Estab­lish­ment (z. B. im Sin­ne von: Migra­ti­on begren­zen, aber LGBT- und Gen­der-Folk­lo­re tole­rie­ren; zwar gegen NATO und Waf­fen­lie­fe­run­gen, aber grund­sätz­lich nichts gegen Islam und mul­ti­kul­tu­rel­le Gesell­schaft usw.). Der Vor­teil: Bei­be­hal­tung der „Koali­ti­ons­fä­hig­keit“ mit eta­blier­ten Par­tei­en auf kom­mu­na­ler und even­tu­ell Lan­des-Ebe­ne, wenigs­tens zum Teil wohl­wol­len­de Auf­merk­sam­keit und ansons­ten Dul­dung durch eta­blier­te Medi­en, wei­ter­hin her­aus­ge­ho­be­ne öffent­li­che Rol­le Wagen­knechts als unbe­strit­ten kom­pe­ten­te Publizistin.

Der Nach­teil jedoch: Mas­si­ver Per­so­nal­man­gel und – nicht zuletzt – Weg­fal­len von anfäng­lich zuge­wand­ten Wäh­lern, die wie­der zur AfD ten­die­ren wür­den, weil sie frü­her oder spä­ter mer­ken, daß sie bei der Wagen­knecht-Par­tei zwar als „Stimm­vieh“ gern gese­hen wären, aber nicht als Mit­glie­der oder gar als ent­schei­den­de Akteure.

Auf eine die­ser bei­den Optio­nen müß­te es – das kann man basie­rend auf den inzwi­schen ja reich­hal­ti­gen AfD-Erfah­run­gen sicher sagen – für die mög­li­che neue Par­tei gera­de­zu unwei­ger­lich hin­aus­lau­fen. Frü­her oder spä­ter wäre das Dilem­ma da und Grund­satz­ent­schei­dun­gen wären gefragt. In die­sen und den kom­men­den Mona­ten dürf­ten Wagen­knecht und ihre Unter­stüt­zer aus­lo­ten, wie die­se aus­fal­len würden.

Klar bleibt aber: Ein­fach wür­de es für das betrof­fe­ne „poli­ti­sche Drei­eck“ bestehend aus LINKE, AfD und die etwa­ige neue Par­tei nicht wer­den. Für die LINKE sowie­so nicht; für AfD und Wagen­knecht aber eben genau­so wenig.