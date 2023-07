Alice Schwarzer, Trans-Schwestern und die Venus von Flensburg

"Becken zu gebärfreudig! Uni entfernt Frauen-Skulptur" titelte die BILD-Zeitung am 21. 7. Was war geschehen? Eine kleine, 1956 von dem Bildhauer Fritz During (1910-1993) geschaffene Bronzefigur wurde aus dem Foyer der Europa-Universität Flensburg entfernt.

Beti­telt “Pri­ma­ve­ra” (Früh­ling), stellt sie eine mil­de abs­tra­hier­te nack­te Frau dar, die won­nig ihren jugend­li­chen Leib streckt, die Arme über dem leicht empor­ge­ho­be­nen Kopf zusam­men­ge­fal­tet. Dadurch wer­den ihre recht klei­nen Brüs­te geho­ben und her­vor­ge­streckt. Ihr schma­ler Ober­kör­per kon­tras­tiert mit ihren brei­ten Hüften.

Der Titel impli­ziert, daß es sich hier um eine Alle­go­rie han­delt. Land­rat Björn Dem­min (par­tei­los) erklär­te: „Die ‚Pri­ma­ve­ra’ soll­te ver­mut­lich das wach­sen­de Leben sym­bo­li­sie­ren.“ BILD fährt nun fort:

Mar­ti­na Spir­ga­tis ist Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te der Uni und sieht das offen­bar anders. Sie ver­weist dar­auf, dass man einen „hohen Frau­en­an­teil unter den Stu­die­ren­den als auch den Lehr­kräf­ten“ habe – der sich zum Teil „unwohl“ bei dem Anblick füh­le. Die Sta­tue ste­he für ein „über­hol­tes Bild der Weib­lich­keit und legt nahe, Weib­lich­keit auf Frucht­bar­keit und Gebär­fä­hig­keit zu reduzieren“.

Ein Foto zeigt Spir­ga­tis, eine aus­ge­spro­chen mas­ku­lin wir­ken­de, ver­mut­lich post­me­no­pau­sa­le Frau mit kur­zen Haa­ren und kan­ti­gem Gesicht, wie sie, Hän­de in den Hosen­ta­schen, tri­um­phie­rend lächelnd vor dem Ersatz für die Sta­tue posiert: Einem Fra­ge­zei­chen in Regenbogenfarben.

Frau Spir­ga­tis scheint also sicht­lich stolz dar­auf zu sein, ihre ver­ant­wor­tungs­vol­le und bedeut­sa­me Auf­ga­ben als “Haupt­amt­li­che Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te” im Arbeits­be­reich “Chan­cen­gleich­heit” so gewis­sen­haft erfüllt zu haben.

Sie ist dafür ja auch hoch­qua­li­fi­ziert: Laut Lebens­lauf sind ihre Schwer­punkt­the­men “Gender/Diversity, Gleich­stel­lung, Inklu­si­on” und, ähm, “Fami­li­en­freund­lich­keit”. Ihre Kar­rie­re ver­lief vor­ran­gig im Rah­men der “Gen­der Stu­dies”. Von 1997–2000 war sie “wis­sen­schaft­li­che Mit­ar­bei­te­rin im Schwer­punkt Frau­en- und Geschlech­ter­for­schung” an der Ham­bur­ger Uni­ver­si­tät für Wirt­schaft und Poli­tik, 2000–2006 “Pla­ne­rin und Koor­di­na­to­rin des hoch­schul­über­grei­fen­den Stu­di­en­pro­gramms Gen­der und Que­er Stu­dies, Uni­ver­si­tät Hamburg”.

Zu ihren Publi­ka­tio­nen gehö­ren bahn­bre­chen­de Sam­mel­band­bei­trä­ge wie “Gen­der und Que­er Stu­dies in Ham­burg” (2005), “Ham­bur­ger Stu­di­en­pro­gramm Gen­der und Que­er Stu­dies. Geschlech­ter­stu­di­en und Gleichstellungsstrategie”(2003), “Die Inter­na­tio­na­le Fach­kon­fe­renz ‘Gen­der Novem­ber – Gen­der in Leh­re und Didak­tik” (2003), “Gen­der und Que­er Stu­dies in Ham­burg” (2001), sowie Vor­trä­ge zu so viel­fäl­ti­gen und diver­sen The­men wie “Gen­der­kom­pe­ten­zen”, “Ent­wick­lun­gen und Per­spek­ti­ven der Ham­bur­ger Gen­der Stu­dies” oder “Gen­der Stu­dies Hamburg”.

Die Sto­ry aus Flens­burg beant­wor­tet wohl die Fra­ge, wie jemand beschäf­tigt wird, der das Stu­di­um der “Gen­der Stu­dies” absol­viert hat, oder auch, was so eine “Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te” an einer Uni­ver­si­tät den lie­ben lan­gen Tag an schwe­rer Arbeit zu tun hat. Viel wird da wohl nicht mehr zum “Gleich­stel­len” übrig sein, wenn man sich über unschul­di­ge sieb­zig Jah­re alte Sta­tu­en her­ma­chen muß.

Aber das liegt nun mal im Wesen einer ideo­lo­gi­sier­ten Büro­kra­tie: Daß sie unter einem unun­ter­bro­che­nen Voll­zugs­zwang steht, stän­dig “etwas tun”, “Pro­ble­me” fin­den und “lösen” muß, ein Mus­ter, das man auch aus dem Hygie­ne-Regime oder dem anti­ras­sis­ti­schen Akti­vis­mus kennt. Damit die Insti­tu­ti­on ihre Exis­tenz­be­rech­ti­gung nicht ver­liert, muß man immer neue Gesund­heits­be­dro­hun­gen oder Ras­sis­men und Sexis­men aus­fin­dig machen und verfolgen.

Ähn­li­che Geschich­ten gab es schon des öfte­ren: 2018 wer­te­ten “Stu­die­ren­de” ein müdes Gedicht von Eugen Gom­rin­ger an der Fas­sa­de einer Ber­li­ner Hoch­schu­le als “sexis­tisch”, weil dar­in “Blu­men und Frau­en” mit­ein­an­der in Ver­bin­dung gebracht wer­den, und for­der­ten erfolg­reich sei­ne Ent­fer­nung; im sel­ben Jahr häng­te die Man­ches­ter Art Gal­lery eines der schöns­ten Meis­ter­wer­ke von John Wil­liam Water­house aus ähn­li­chen Grün­den ab.

Nun also ein wei­te­rer “Fall” aus die­sem trau­ri­gen Gen­re. Die Begrün­dung, die Spir­ga­tis gibt, ist ziem­lich erbärm­lich: Irgend­wel­che anony­men “Frau­en” haben sich “unwohl gefühlt”. Bestä­tigt das nicht ein altes Kli­schee über Frau­en? Die Füh­lis zum Maß­stab aller Din­ge zu machen, Emo­tio­nen über den Ver­stand zu stel­len, gilt als eine sehr weib­li­che Eigen­schaft, und fatal wird die­se Dis­po­si­ti­on, wenn sie aka­de­mi­sche Stan­dards ero­diert, was in der west­li­chen aka­de­mi­schen Welt seit Jah­ren Trend ist und die Uni­ver­si­tä­ten zerrüttet.

Und schließ­lich die Begrün­dung, die Sta­tue zei­ge ein „über­hol­tes Bild der Weib­lich­keit” und lege nahe, “Weib­lich­keit auf Frucht­bar­keit und Gebär­fä­hig­keit zu redu­zie­ren“. Kann man denn von “Reduk­ti­on” spre­chen, wenn ein Kunst­werk einem bestimm­ten kon­kre­ten Aspekt der Wirk­lich­keit Aus­druck ver­leiht? Bean­sprucht die­ses kon­kre­te Kunst­werk denn tat­säch­lich, die abso­lu­te und ein­zi­ge Wahr­heit über “Weib­lich­keit” auszudrücken?

Psy­cho­lo­gisch inter­es­sant und auf­schluß­reich ist die Tat­sa­che, daß es offen­bar gera­de die brei­ten Hüf­ten sind, die Frau Spir­ga­tis so pein­lich gepiekst haben. Hät­te sie weni­ger Bauch­schmer­zen gehabt, wenn die Figur schma­le Hüf­ten gehabt und einem Son­nen­an­be­ter von Fidus mit andro­gy­nen Zügen geäh­nelt hätte?

Ant­wor­ten auf die Fra­ge nach der hand­lungs­lei­ten­den Moti­va­ti­on hin­ter die­ser Akti­on wider Frucht­bar­keit und Weib­lich­keit, lie­gen auf gera­de­zu komi­sche Wei­se zuta­ge. Man muß sich Frau Spir­ga­tis nur anse­hen, um sie zu erah­nen. Über ihre nicht schwer zu erra­ten­de “sexu­el­le Ori­en­tie­rung” will ich hier nicht spe­ku­lie­ren (nun habe ich es aber doch getan).

Bezeich­nend ist auch, wie unfrucht­bar die­ser Akt der Dekon­struk­ti­on des Frucht­ba­ren ist. Eine kon­kre­te, sinn­li­che Form, die offen­bar jeman­des Res­sen­ti­ment und wun­de Punk­te gereizt hat, wur­de durch eine reiz- und ein­falls­lo­se, vor allem aber häß­li­che Abs­trak­ti­on mit einer sehr plum­pen “Bot­schaft” ersetzt. Pro­pa­gan­da tritt an die Stel­le der Kunst. Etwas Erdach­tes wird etwas Geform­tem gegen­über­ge­stellt. Das Fra­ge­zei­chen dient der Dekon­struk­ti­on, und steht dabei für nichts ande­res als für die Dekon­struk­ti­on selber.

Über die­se Ste­ri­li­tät täuscht auch sei­ne “bun­te” Bema­lung mit “Pride”-Farbstreifen nicht hin­weg, die nichts wei­ter als einen ideo­lo­gi­schen Code bedeu­ten. Sie ent­spricht der Ste­ri­li­tät und Ödnis der “Gen­der Stu­dies”, die gigan­ti­sche Flu­ten aus unles­ba­ren, noto­risch selbst­re­fe­ren­ti­el­len und auf der Stel­le tre­ten­den Publi­ka­tio­nen her­vor­ge­bracht haben.



Judith Sevinc Basad, die gera­de einen sehr guten Film über den “Trans-Trend” her­aus­ge­bracht hat, kom­men­tier­te den Vor­fall auf Twit­ter so:

Bes­ser könn­te man den tota­li­tä­ren Kern der quee­ren Bewe­gung nicht dar­stel­len: Kunst wird besei­tigt, weil sie Weib­lich­keit dar­stellt – und ersetzt durch ein ultra­häss­li­ches, mah­nen­des Fra­ge­zei­chen in Regenbogenfarben.

Ob “tota­li­tär” hier das rich­ti­ge Voka­bel ist, las­se ich mal dahin­ge­stellt. Unter den fri­scher Dazu­ge­stos­se­nen sehe ich eine Ten­denz, dem rela­tiv jun­gen “Trans­gen­de­ris­mus” allein die Schuld an den aktu­el­len anti-weib­li­chen oder anti-femi­ni­nen Exzes­sen der “Woken” zuzu­schrei­ben. Das ist jedoch zu kurz gegriffen.

Ein schrump­fen­der har­ter Kern der Femi­nis­tin­nen alter Schu­le wider­setzt sich seit gerau­mer Zeit vehe­ment dem Trans-Trend, der an einem Punkt ange­langt ist, an dem gefor­dert wird, daß jeder Mensch als “ech­te” Frau akzep­tiert wer­den muß, der behaup­tet eine zu sein, und der zum Frau­sein auch nicht mehr zu tun braucht, als das zu behaupten.

Wie weit die­ses kul­tu­rel­le Deli­ri­um vor allem im Epi­zen­trum USA fort­ge­schrit­ten ist, hat Matt Walsh in sei­nem Film “Was ist eine Frau?” über­zeu­gend dar­ge­stellt. Es ist eine Far­ce, gewiß – aber eine, über die kei­ner mehr lacht, und die sich zur “neu­en Nor­ma­li­tät” dekla­riert hat, inklu­si­ve Büt­tel­an­dro­hung via “Haßrede”-Gesetze.

Mit die­ser Ent­wick­lung steht der Femi­nis­mus kurz davor, aus­ge­dient zu haben. Die Femi­nis­tin­nen, die nicht zum neu­en Trend über­lau­fen wol­len, spü­ren das sehr deut­lich, nicht zuletzt durch die mas­si­ven Anfein­dun­gen aus der “Trans”-Ecke. Sie sehen ihr “weib­li­ches Pri­vi­leg” bedroht, ihre Posi­ti­on als selbst­er­nann­te Advo­ka­ten qua­si der Hälf­te der Mensch­heit, die auf­grund ihrer Geschlechts­zu­ge­hö­rig­keit als “unter­drück­te” Klas­se aus­ge­ge­ben wur­de, oppo­niert vom männ­li­chen Geschlecht in sei­ner Gesamt­heit in der Rol­le des ewi­gen Unterdrückers.

Die­ses Bild wird vom Trans­gen­de­ris­mus zuneh­mend unter­mi­niert: “Poli­tisch kor­rekt” oder “woke” ist es nun, als “Fort­schritt” zu akzep­tie­ren, daß “bio­lo­gi­sche” Män­ner “ech­te” Frau­en bei Sport- oder Schön­heits­wett­be­wer­ben schla­gen oder, noch schlim­mer, inti­me Berei­che wie Toi­let­ten, Sau­nen und ande­re “safe spaces” betre­ten dürfen.

Der größ­te Hor­ror ist für vie­le Femi­nis­tin­nen die Tat­sa­che, daß heu­te tau­sen­de jun­ge Mäd­chen, denen fal­sche Heils­ver­spre­chen gemacht wer­den, durch den Fleisch­wolf der Trans-Tech-Indus­trie gedreht und phy­sisch ver­stüm­melt und ste­ri­li­siert werden.

Aber da ich ein Zyni­ker bin, ver­mu­te ich, daß es in ers­ter Linie der Ver­lust des Plat­zes in der lin­ken Hier­ar­chie ist, der so vie­le Femi­nis­tin­nen plötz­lich ihre Lie­be zur Bio­lo­gie der Geschlech­ter­un­ter­schie­de ent­de­cken läßt.

Tat­sa­che ist jeden­falls, daß der Haß auf klas­si­sche weib­li­che Arche­ty­pen (und nicht nur “Rol­len­bil­der”) und ins­be­son­de­re das Bild der Frau als Mut­ter ein aus­ge­präg­ter Zug des “second wave femi­nism” war, der in den sieb­zi­ger Jah­re sei­nen gro­ßen Auf­stieg erleb­te. Man kann in ihm zu einem gro­ßen Teil eine (männ­li­che?) Revol­te gegen die Natur sehen, gegen das Gefäng­nis und die Beschrän­kun­gen des weib­li­chen Kör­pers, und damit auch gegen die Mut­ter­schaft oder gegen die sexu­el­le Ange­wie­sen­heit auf den Mann. Frau Spir­ga­tis Atta­cke auf die Bron­ze­sta­tu­et­te folgt durch­aus die­ser älte­ren Tra­di­ti­on, die sich aber pro­blem­los mit heu­te herr­schen­den “quee­ren” Trends kurz­schlie­ßen läßt, da die­se aus den­sel­ben ideo­lo­gi­schen Quel­len stammen.

Das Ide­al die­ser Gene­ra­ti­on von Femi­nis­tin­nen war der mehr oder weni­ger geschlechts­neu­tra­le “Mensch”. Sie gaben vor, daß sie in ers­ter Linie als “Men­schen” und nicht als “Frau­en” betrach­tet wer­den zu wol­len. “Gen­der Main­strea­ming”, die schritt­wei­se Nivel­lie­rung von Frau­en und Män­nern zu “Men­schen”, war femi­nis­ti­sches Pro­gramm, bevor es die­ses Wort gab.

Gleich­zei­tig sti­li­sier­ten die Femi­nis­tin­nen die Frau­en zu einer Art Juden unter den Geschlech­tern, und sicher­ten sich dadurch einen Platz in der lin­ken Opfer- und Dis­kri­mi­nie­rungs­hier­ar­chie. So auch Ali­ce Schwar­zer, die auf die­ser Grund­la­ge in einer TV-Debat­te im Jahr 1975 die Nazi-Keu­le gegen die Jüdin Esther Vilár schwang.

Schwar­zer mag heu­te, als Acht­zig­jäh­ri­ge, ver­nünf­ti­ger oder gar “kon­ser­va­ti­ver” erschei­nen als ande­re Ver­tre­te­rin­nen ihres Spek­trums, aber es bleibt die Tat­sa­che bestehen, daß sie jahr­zehn­te­lang als Wühl­maus gear­bei­tet hat, um die Gesell­schaft geschlecht­lich zu neu­tra­li­sie­ren, was aller­dings uner­war­te­te auch aus femi­nis­ti­scher Sicht unlieb­sa­me Fol­gen hatte.

2014 schrieb ich einen bis­si­gen Arti­kel über Schwar­zers Panik vor dem „Männ­lich­keits­wahn“ des Islams, den sie zuneh­mend auch in Deutsch­land ein­drin­gen sah wie ein Krumm­schwert in die wei­che Butter:

Man muß schon ein Herz aus Stein haben, um die Panik, die Gestal­ten wie Schwar­zer nun befällt, nicht mit einer gewis­sen maka­bren Genug­tu­ung zu sehen. Jahr­zehn­te­lang haben sie und ihres­glei­chen nichts ande­res getan, als die Abwehr­kräf­te des Wes­tens zu schwä­chen, und nun wun­dern sie sich, war­um sich die isla­mi­sche Infek­ti­on so aus­brei­ten kann. Ja, Ali­ce! Du und Dei­nes­glei­chen, ihr wart groß­ar­ti­ge Pla­nier­rau­pen für die „bär­ti­gen Brü­der“! Wer wird euch beschüt­zen, wenn sie eines Tages tat­säch­lich vor eurer Tür ste­hen? Ob die „eman­zi­pier­ten Män­ner“ dazu noch in der Lage sein wer­den, ist frag­lich; ihr habt sie ja schon vor­her „in die Knie gezwun­gen“. Und hey: dazu muß man kein Pro­phet sein, son­dern die Sache nur nüch­tern betrachten.

Heu­te ist Schwar­zer besorgt über die Aus­wüch­se des Trans­gen­de­ris­mus, aber auch hier betriebs­blind, inwie­fern sie selbst das Feld pla­niert hat. Wo genau der Wurm drin­nen­steckt, kann man in ihrem Vor­wort zu ihrem zusam­men mit Chan­tal Lou­is her­aus­ge­ge­be­nen Buch Trans­se­xua­li­tät (2022) nach­le­sen. Sie betont, daß Femi­nis­tin­nen “zu allen Zei­ten” zwi­schen bio­lo­gi­schen (Sex) und dem sozia­len Geschlecht (Gen­der) unter­schie­den und dar­auf “hin­ge­wie­sen” haben, daß “das bio­lo­gi­sche Geschlecht nur ein Anlaß sei für die Zuwei­sung der sozia­len Geschlech­ter­rol­le”. Wohl­ge­merkt: Ein “Anlaß”, nicht mehr.

In die­ser Hin­sicht hat sich Schwar­zer in den sieb­zi­ger und acht­zi­ger Jah­ren so radi­kal wir nur irgend mög­lich geäu­ßert. Das berüch­tig­te Expe­ri­ment von Dr. John Money (1921–2006) an den ein­ei­igen kana­di­schen Zwil­lin­gen Bruce (spä­ter David) und Bri­an Rei­mer (gebo­ren 1965) galt ihr als unum­stöß­li­cher wis­sen­schaft­li­cher Beweis, daß Geschlech­ter­rol­len belie­big zuweis­bar sind.

Ich reka­pi­tu­lie­re die Geschich­te für alle, die sie nicht ken­nen: Der Penis von Bruce wur­de im Zuge einer Vor­haut­be­schnei­dung des Säug­lings irrepa­ra­bel ver­letzt und muß­te ampu­tiert wer­den. Money über­re­de­te die Eltern, das Kind zu kas­trie­ren, den Hoden­sack zu fal­schen Scham­lip­pen umzu­for­men, und es als Mäd­chen auf­zu­zie­hen. Mit Beginn der Puber­tät muß­ten “Bren­da”, wie das Kind nun genannt wur­de, Östro­ge­ne ver­ab­reicht werden.

Moneys Ehr­geiz war, die Gen­der­theo­rie der frei­en Geschlechts­zu­wei­sung anhand von Zwil­lin­gen wis­sen­schaft­lich zu bewei­sen. Wäh­rend das Expe­ri­ment der Öffent­lich­keit als Erfolg prä­sen­tiert wur­de, sah die Wirk­lich­keit anders aus: Das Kind fühl­te sich nicht als Mäd­chen, ver­hielt sich nicht wie ein Mäd­chen, und stürz­te als Jugend­li­cher in tie­fe Depressionen.

“Bren­da” nahm schließ­lich den Namen “David” an, hei­ra­te­te sogar und adop­tier­te drei Kin­der. Als ihn sei­ne Frau 2004 ver­ließ, schoß er sich mit einer abge­säg­ten Flin­te in den Kopf. Sein Bru­der Bri­an war bereits 2002 an einer Über­do­sis Dro­gen gestorben.

Im Jahr 2000 behaup­te­te der Jour­na­list John Cola­pin­to in sei­ner Bio­gra­phie David Rei­mers (As Natu­re Made Him: The Boy Who Was Rai­sed as a Girl), daß Money die bei­den Brü­der auch inso­fern schwer trau­ma­ti­siert hät­te, indem er sie im Alter von sechs Jah­ren zu sexu­el­len Rol­len­spie­len, etwa Simu­lie­run­gen des Geschlechts­ver­kehrs, gezwun­gen hat­te. Tat­sa­che ist jeden­falls, daß das “Gender”-Experiment die Leben bei­der Jun­gen lang­fris­tig zer­stör­te, und daß Dr. Money über sei­nen Aus­gang und sei­ne Fol­gen gelo­gen hatte.

Ali­ce Schwar­zer glaub­te die­se Lüge, und benutz­te sie in ihrem Buch Der klei­ne Unter­schied und sei­ne gro­ßen Fol­gen (1975) als Beleg dafür, daß “die Gebär­fä­hig­keit der ein­zi­ge Unter­schied ist, der zwi­schen Mann und Frau bleibt. Alles ande­re ist künst­lich aufgesetzt.“

Und die­ses Mär­chen glaubt sie im wesent­li­chen bis heu­te noch, obwohl das gan­ze Grau­en und die Skru­pel­lo­sig­keit des Money-Expe­ri­ments inzwi­schen weit­hin bekannt sind. In dem Vor­wort zu Trans­se­xua­li­tät zählt sie auf fast schon rüh­ren­de Wei­se die Glau­bens­sät­ze des klas­si­schen Femi­nis­mus auf, nach denen sie ihr Leben und Wir­ken aus­ge­rich­tet hat:

“Die Frau wird frei gebo­ren und bleibt dem Man­ne gleich in allen Rech­ten”, erklär­te Olym­pe de Gou­ges (1748–1793) Ende des 18. Jahr­hun­derts. “Men­schen­rech­te haben kein Geschlecht”, schrieb die deut­sche Frau­en­recht­le­rin Hed­wig Dohm (1831–1919). “Man wird nicht als Frau gebo­ren, man wird es” kon­sta­tier­te Simo­ne de Beau­voir (1908–1986) Mit­te des 20. Jahrhunderts.

Und nun wird’s putzig:

Die­se, wie ich, uni­ver­sa­lis­ti­schen Femi­nis­tin­nen hät­ten sich aller­dings nicht träu­men las­sen, dass ihr Cre­do eines Tages in der fun­da­men­ta­len Leug­nung auch des bio­lo­gi­schen Geschlechts mün­den würde.

“Put­zig” des­we­gen, weil die Behaup­tung eines rei­nen Kon­struk­ti­ons­cha­rak­ters der Geschlech­ter­rol­len die Ablö­sung von der Bio­lo­gie bereits voll­zieht, bzw. auf eine Leug­nung zumin­dest eini­ger Aspek­te des bio­lo­gi­schen Geschlechts hin­aus­läuft. Schwar­zer hat sich indes schon sehr früh der “Leug­nung des bio­lo­gi­schen Geschlechts” ange­schlos­sen, wie sie selbst berichtet:

Eini­ge die­ser neu­en Frau­en [Trans­se­xu­el­le mit ope­ra­ti­ven und hor­mo­nel­len “Anglei­chun­gen” in den sech­zi­ger und sieb­zi­ger Jah­ren] waren Femi­nis­tin­nen und klopf­ten nun an die Türen der Frau­en­zen­tren. Doch die waren in der Regel für sie ver­schlos­sen. Denn die Mehr­heit der Femi­nis­tin­nen war der Auf­fas­sung, Trans­frau­en sei­en kei­ne “rich­ti­gen” Frau­en und hät­ten in Frau­en­räu­men nichts zu suchen. Ich fand das “bio­lo­gis­tisch” und soli­da­ri­sier­te mich mit Trans­frau­en, “mei­nen Schwes­tern”, wie ich 1984 schrieb.

Ali­ce Schwar­zer dach­te also damals: “Trans­frau­en sind Frau­en”, sofern sie den Schritt gemacht haben, “Kör­per und/oder Pass” geän­dert zu haben. “Oder” Pass!

In dem zitier­ten Vor­wort fährt sie fort:

“Der Trans­se­xua­lis­mus scheint mir der dra­ma­tisch­te Kon­flikt über­haupt, in den ein Mensch auf dem Wege zum ‘Mann­sein’ bzw. ‘Frau­sein’ in einer sexis­ti­schen Welt gera­ten kann”, argu­men­tier­te ich. “In die­sem Kon­flikt haben die Trans­se­xu­el­len selbst kei­ne Wahl­mög­lich­keit mehr: Ihr Hass auf den ‘fal­schen’ Kör­per ist weder durch Argu­men­te noch durch The­ra­pien zu lösen. Trans­se­xu­el­le sind zwi­schen die Räder des Rol­len­zwangs geraten.”

Und dann füg­te sie hin­zu (immer noch in “Brief an mei­ne Schwes­tern”, 1984):

“In einer vom Ter­ror der Geschlech­ter­rol­len befrei­ten Gesell­schaft wäre Trans­se­xua­li­tät schlicht nicht denkbar.”

Sie dach­te also, daß es der “Ter­ror der Geschlech­ter­rol­len”, der “Sexis­mus” der Gesell­schaft sei, der die­se Men­schen zu der­art extre­men Lösun­gen ihrer inne­ren Kon­flik­te, zur, wie sie schrieb, “Ver­stüm­me­lung ihres Kör­pers” trie­be – Men­schen, die offen­bar ganz gegen­tei­lig gewi­ckelt waren als Brian/David Rei­mer, dem ein trans­se­xu­el­ler Kör­per gegen sei­nen Wil­len auf­ge­zwun­gen wurde.

Und das muß­te sie auch so sehen, denn sie war ja (und ist offen­bar immer noch) der Ansicht, daß “Weib­lich­keit” und “Männ­lich­keit” nicht “ange­bo­ren”, son­dern “aner­zo­gen” sind, “nicht Pro­dukt irgend­wel­cher Gene und Hor­mo­ne, son­dern das Resul­tat einer zutiefst unter­schied­li­chen Erzie­hung” (wei­te­re Zita­te aus ihrem “Brief an mei­ne Schwestern”).

Wenn das wirk­lich so ist, wie kommt dann ein Phä­no­men wie Trans­se­xua­li­tät zustan­de? Hier waren nun Män­ner, die als Män­ner erzo­gen wur­den, aber sich trotz­dem als Frau­en “fühl­ten”, Frau­en “sein” woll­ten (und nicht bloß “eff­emi­ni­sier­te” Män­ner, die sich kon­trär zur erwar­te­ten Rol­le ver­hal­ten). Schwar­zer beschrieb 1984 Trans­se­xu­el­le als Men­schen, die “nur eines” wol­len: “end­lich ihren Kör­per in Ein­klang brin­gen mit ihrer Seele.”

Wenn der bio­lo­gi­sche Kör­per nichts mit dem künst­li­chen “Gen­der” zu tun hat, wozu ihn dann ver­än­dern, noch dazu auf so dras­ti­sche Wei­se? War­um wäre dann eine ope­rier­te “Trans­frau” ech­ter als eine, die nur einen Fum­mel über­ge­zo­gen hat? Wenn Hor­mo­ne kei­ne bio­lo­gi­schen Merk­ma­le von Weib­lich­keit und Männ­lich­keit pro­du­zie­ren kön­nen, war­um sie dann ein­neh­men, und war­um zei­tigt die­se Ein­nah­me meß- und wahr­nehm­ba­re Ergeb­nis­se? Die­sem logi­schen Wider­spruch der (Trans-)Gendertheorie begeg­nen wir noch heu­te auf Schritt und Tritt.

Nun könn­te man frei­lich ant­wor­ten, na schön, da ging es aber nur um eine klei­ne Min­der­heit, die aus weit­ge­hend uner­klär­li­chen Grün­den so dach­te und fühl­te. Heu­te aber haben wir es mit einem Mas­sen­phä­no­men zu tun, das vor allem in “unan­ge­paß­ten jun­gen Mäd­chen” (Schwar­zer) die Wahn­idee erzeugt, “im fal­schen Kör­per zu ste­cken”, bestärkt durch neue medi­zi­ni­sche, psy­cho­lo­gi­sche und ideo­lo­gi­sche Para­dig­men, die sich immer mehr durch­set­zen. Was ist nun hier­für die Ursa­che? Der “Ter­ror von Geschlech­terrrol­len”, die so fle­xi­bel und durch­läs­sig sind, wie nie zuvor, kann es wohl nicht sein.

Der Kampf gegen die­sen ver­meint­li­chen “Ter­ror” und den “Sexis­mus” ist indes der Haupt­grund, war­um Schwar­zer damals in Trans­se­xu­el­len Ver­bün­de­te, ja “Schwes­tern” sah. Die ver­haß­te “Hete­ro­nor­ma­ti­vi­tät” (oder wahl­wei­se: “das Patri­ar­chat”) war und ist das gemein­sa­me Feind­bild der Femi­nis­tin­nen, der LGBTQ-“Community”, der Gen­de­ris­ten und Trans­gen­de­ris­ten. Sie füh­ren die­sel­be Atta­cke, mobi­li­sie­ren das­sel­be Res­sen­ti­ment aus ver­schie­de­nen Richtungen.

Wenn nun Femi­nis­tin­nen wie Schwar­zer von den letz­te­ren, die heu­te das pro­gres­si­ve Non-Plus-Ultra stel­len, gefres­sen und ver­drängt wer­den, dann auf der Grund­la­ge der­sel­ben fata­len, fal­schen, irre­füh­ren­den Ideen, die sie selbst ent­wi­ckelt und ver­brei­tet haben.

Und zu denen Schwar­zer heu­te noch steht:

Die Idee der Dekon­struk­ti­on der Geschlech­ter­rol­le kommt doch von uns radi­ka­len, also uni­ver­sa­lis­tisch Femi­nis­tin­nen! Aber des­we­gen leug­nen wir noch lan­ge nicht die wis­sen­schaft­li­chen und sozia­len Fak­ten. Wir zie­hen nur ande­re Schlüs­se daraus.

Da kann man nur sagen: Selbst­ver­ständ­lich habt ihr “wis­sen­schaft­li­che und sozia­le Fak­ten” nach Kräf­ten geleug­net, auch wenn ihr davon heu­te nichts wis­sen und der nächs­ten “dekon­struk­ti­ven” Wel­le einen Rie­gel vor­schie­ben wollt, weil nun auch ihr “dekon­stru­iert” wer­det, und fürch­tet, davon­ge­spült zu wer­den, was mit Sicher­heit pas­sie­ren wird.

Und das habt ihr red­lich verdient.