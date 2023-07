Politiker sind zweifelsohne die Prinzen der Bürowelt

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Jeden­falls im Sin­ne des mit­tel­hoch­deut­schen Wor­tes are­beit, das für Mühe, gar für Pla­ge steht, also für eine Anstren­gung jen­seits untä­ti­gen Wohllebens.

Tho­ma­sin von Zer­clae­re (1186 – 1236) dazu:

Swer wil rîters ambet phlegen,/der muoz mêre arbeit legen/an sîne vuor dan ezzen wol: / (…) /der mac niht rîters ambet phlegen,/der niht enwil wan samfte leben. – Wer das Rit­ter­tum anneh­men will, der muß mehr Mühe auf sein Beneh­men ver­wen­den als auf das Essen. Man kann nicht das Rit­ter­tum anneh­men, wenn man bequem leben möchte.

Ein­fa­cher, aber immer noch roman­tisch mit Alain Finkielkraut:

Was die­se Arbeit so herr­lich macht, ist die Mühe, die ver­eint unter­nom­men wird, damit die Erde nicht län­ger ein Tal der Trä­nen ist.

Jahr­zehn­te­lang stand ich zwi­schen Leh­rer­tisch und Tafel vor stünd­lich wech­seln­dem, schwie­rig-anspruchs­vol­lem jun­gen Publi­kum. Oder zog Sport­un­ter­richt in der Turn­hal­le und auf dem Sport­platz durch.

Vie­le Jah­re leb­te ich als Men­tor in einem Inter­nat mit 24 Fünft- bis Neunt­kläß­lern unmit­tel­bar zusam­men, so ähn­lich wie in Käst­ners „Flie­gen­dem Klas­sen­zim­mer“, die Tür der Dienst­woh­nung zum Flur hin stets offen.

Vor den Klas­sen kam es bestän­dig dar­auf an, auf­merk­sam abzu­spü­ren, ob die Kom­mu­ni­ka­ti­ons­si­tua­ti­on einen Pro­zeß des Ent­de­ckens und Ler­nens gera­de über­haupt ermög­lich­te. Auf daß es min­des­tens nicht lang­wei­lig wurde.

Geschah das doch, stock­te der Pro­zeß, wur­de es öde, muß­te sen­su­el­le, künst­le­ri­sche oder schlicht kör­per­li­che Erfri­schung her. Zumal die Lei­den­schafts­am­pli­tu­den der Jugend mit den Jah­ren immer fla­cher wur­den, so daß ich grü­bel­te, wie über­haupt noch anzu­re­gen wäre. Also bestän­dig neu anfeu­ern, not­falls doch rüber in die Turn­hal­le: dort in Bewe­gung ein Gedicht ler­nen oder bei Kraft­gym­nas­tik ein phi­lo­so­phi­sches Pro­blem wei­ter­den­ken. Mit­un­ter läuft das in Bewe­gung bes­ser und freud­vol­ler als im Sitzen.

Jeden­falls galt es, plau­si­bel die Rele­vanz des­sen erleb­bar zu machen, was man anbot und was jun­ge Gemü­ter ent­zün­den könn­te. Denn es gibt kaum irgend­wo eine so schwie­ri­ge Aus­gangs­si­tua­ti­on wie im Unter­richt, wo Schü­ler sich kraft Schul­ge­setz in einem Nöti­gungs­zu­stand befin­den, aber den­noch min­des­tens akzep­ta­bel fin­den sol­len, was ihnen der Stun­den­plan auf­zwingt, wäh­rend der Leh­rer kurz­schlüs­sig mei­nen darf, sei­ne zwei­fel­haf­te Sen­dung müs­se unmit­tel­bar Inter­es­se fin­den. Von selbst läuft das nicht, man muß­te selbst ent­facht sein – und dranbleiben.

Also hat­te ich zu moti­vie­ren, zu enter­tai­nen, zu mode­rie­ren und neben­her als Luh­mann­scher Beob­ach­ter wie neben mir selbst ste­hend zu prü­fen, ob es wirk­lich lief und wel­che Mög­lich­kei­ten und Hin­der­nis­se es gab. Im nächs­ten Moment schon konn­ten Kon­flik­te oder Affek­te auf­bre­chen, auf die augen­blick­lich zu reagie­ren war, ja, selbst ein Insekt im Raum reich­te aus, einen gera­de viel­ver­spre­chen­den Ver­lauf jäh ins Cha­os stür­zen. Sechs­mal, acht­mal am Tag woll­te der Anspruch, irgend­wie sinn­voll wir­ken zu kön­nen, neu an- und umge­setzt werden.

Unter­richt ist eine Ange­le­gen­heit zwi­schen Dut­zen­den Men­schen, die in ihrer Hete­ro­ge­ni­tät qua­si zwangs­wei­se in einem Raum ver­sam­melt wer­den, also eine psy­cho­lo­gisch recht inti­me Ange­le­gen­heit des Aus­ta­rie­rens und ein treff­li­ches Bei­spiel für die „Unwahr­schein­lich­keit funk­tio­nie­ren­der Kom­mu­ni­ka­ti­on“.

Zudem kon­kur­rier­te ich in den Neun­zi­gern erst mit den Ange­bo­ten des Pri­vat­fern­se­hens, dann mit jenen des Net­zes und am Ende mit Dut­zen­den Apps um jene Auf­merk­sam­keit und eine trotz Reiz­über­flu­tung noch ver­blie­be­ne Aus­dau­er, die viel­leicht Erkennt­nis­ge­winn oder min­des­tens geist­rei­che Unter­hal­tung ermöglichten.

Wenn ich sah, wie Schü­ler gedan­ken­ver­lo­re­nen an ihren Nägeln knab­ber­ten und mit dem Geo-Drei­eck ihre Radier­gum­mis zer­säg­ten oder Abitu­ri­en­tin­nen ver­son­nen began­nen, ihre Haar­spit­zen auf Spliß zu unter­su­chen, wuß­te ich, daß ich das Inter­es­se irgend­wie neu star­ten mußte.

Dazwi­schen die Pau­sen in der immer lau­te­ren Ner­vo­si­tät des Schul­hau­ses, oft genug Auf­sich­ten oder eben das Ein­tau­chen ins Leh­rer­zim­mer, die­sen Bun­ker der Kla­ge, wo ver­brauch­te Kol­le­gen öli­gen Maschi­nen­kaf­fe tran­ken, der ihrer ohne­hin labi­len phy­si­schen Ver­fas­sung den Rest zu geben schien, wäh­rend sie immer­fort von der näher­rü­cken­den Ver­ren­tung schwärm­ten, die sie sich wie nie enden­de Som­mer­fe­ri­en nach dem Ende des Berufs­le­bens erträumten.

Der durch­schnitt­li­che Kran­ken­stand von Leh­rern in Meck­len­burg-Vor­pom­mern beträgt der­zeit 30 Tage. Durch­schnitt­lich! Also ganz sechs Arbeits­wo­chen, eine Som­mer­fe­ri­en­län­ge. Und der Hin­ter­grund des­sen ist meist ein Über­las­tungs­syn­drom, einer­lei was für ein Dia­gno­se­schlüs­sel auf dem Kran­ken­schein ste­hen mag.

Wie eine an aller­lei Ver­schleiß lei­den­de End­fünz­i­ge­rin nach Jahr­zehn­ten zeh­ren­den Unter­richts den Arbeits­tag an einer Regio­nal­schu­le so zu über­ste­hen ver­moch­te, daß ihre Lebens­er­war­tung dabei nicht spür­bar sank, konn­te ich mir kaum vorstellen.

Des­we­gen bleibt ihr nur die Flucht in die Teil­zeit, des­we­gen gibt’s den Leh­rer­man­gel, zumal die Jün­ge­ren, anders ein­ge­stellt, noch weni­ger aus­zu­hal­ten schie­nen und mit ihrer illu­sio­nä­ren Uni-Päd­ago­gik noch geschock­ter von den Anfor­de­run­gen der schul­prak­ti­schen Front waren. Ganz im Gegen­satz zur Wahr­neh­mung des Bil­dungs­mi­nis­te­ri­ums, das Leh­rer­tä­tig­keit in Meck­len­burg-Vor­pom­mern als gera­de­zu traum­haft geeig­net für die ange­nehms­te Life-Work-Balan­ce dar­stellt, grun­diert von kitsch­ro­man­ti­schen Landschaftsmotiven.

Ich emp­fand mei­nen tap­fe­ren Kol­le­gen gegen­über, die sich Tag für Tag teils kras­ser Respekts­lo­sig­keit aus­ge­setzt fan­den, soviel Mit­leid wie Hoch­ach­tung. Durch­zu­ste­hen war die Sisy­phos-Arbeit ent­we­der nur mit peri­odi­schen Krank­schrei­bun­gen (Der Beruf selbst reich­te als Dia­gno­se aus.) oder mit einem guten Trai­nings­zu­stand, der einen dar­wi­nis­tisch sta­bil pla­zier­te und in der Nah­rungs­ket­te nicht zu weit vorn schwim­men ließ. Klar gab es Erfol­ge und Momen­te tie­fer Rüh­rung, aber die woll­ten errun­gen sein; sie fie­len kei­nem Leh­rer ein­fach zu.

Wäh­rend außer­schu­li­sche Berufs­grup­pen die lan­gen Leh­rer­fe­ri­en für unge­bühr­li­chen Luxus hal­ten mögen, weiß ich: Die sind zur Kom­pen­sa­ti­on der spe­zi­fi­schen Extrem­zu­stän­de an den Schu­len min­des­tens nötig, um ein­fach nur durch­zu­kom­men. Und in Meck­len­burg-Vor­pom­mern kom­men unter einem links­dre­hen­den Bil­dungs­mi­nis­te­ri­um, das alles ver­spricht und immer weni­ger hält, noch die sechs Wochen durch­schnitt­li­chen Kran­ken­stan­des hinzu.

An der Schu­le also muß­te ich durch­zie­hen, zog mit der Tasche unterm Arm von Raum zu Raum, nahm’s aber sport­lich, wur­de zwi­schen­drin bestän­dig um irgend­was gebe­ten, hat­te per­ma­nent etwas zu ent­schei­den, von Nich­tig­kei­ten bis Kata­stro­phen­ver­mei­dung, muß­te dabei den Über­blick behal­ten und gerecht sein, aus­kunfts­fä­hig und kom­pe­tent und über­dau­er­te nach­mit­tags gedul­dig das lee­re Gedöns all der Sit­zun­gen und Bespre­chun­gen, bis ich end­lich nach Hau­se radel­te, durch­at­me­te und mir meist sag­te: Geschafft hast du was.

Lief nicht opti­mal, man­ches lief gar nicht, aber letzt­lich war’s doch bes­ser, als wärest du nicht vor Ort gewe­sen. Und zwar für alle, sogar für dich selbst. Abge­hakt, gut gemacht, min­des­tens wohl Note drei.

Wenn man das jahr­zehn­te­lang so prak­ti­zier­te, prak­ti­zie­ren muß­te, damit es lief, dann kann man das Büro eigent­lich gar nicht als Arbeits­ort iden­ti­fi­zie­ren, selbst wenn da durch­aus etwas zu tun ist, selbst wenn es dort gleich­falls mal Streß geben mag. Schul­streß, mit­un­ter hef­tig kul­mi­nie­rend, ist‘s jeden­falls nicht. Einen streß­frei­en Schul­tag gibt es an sich nicht, streß­freie Büro­ta­ge viele.

Man hat dort ja mit leid­lich kul­ti­vier­ten Erwach­sen zu tun, man kann sich jeder­zeit einen Kaf­fee holen und mit der Tas­se in der Hand im Nach­bar­bü­ro einen Schwatz hal­ten; und wenn man ganz­tags gezwun­ge­ner­ma­ßen vorm Bild­schirm sitzt, darf man wenigs­tens im Netz sonst­wo­hin aus­wei­chen und kann es als Ori­en­tie­rung ver­ste­hen, die gesam­te FAZ durch­zu­le­sen. Nie­mand hat etwas dagegen.

Sind einem aber Schul­klas­sen anver­traut und meint man es ernst mit ihnen, soll­te man nicht aus­wei­chen, denn der Käpt’n gehört auf die Brü­cke und kann da nur schlecht ver­tre­ten wer­den. Man kann die Ver­bin­dung zu den einem anver­trau­ten Kin­dern nicht ein­fach kappen.

Also kam ich manch­mal erst nach dem letz­ten Klin­gel­zei­chen zu ruhi­gem Atem, ja mit­un­ter dann erst aufs Klo. Das fal­sche Heils­ver­spre­chen Ganz­tag­schu­le inter­niert ja nicht nur die Kin­der irrer­wei­se bis zum spä­ten Nach­mit­tag, es hält auch Leh­rer zu lan­ge fest, so daß ihnen Zeit für Vor­be­rei­tung, Kor­rek­tu­ren, Muße und Kom­pen­sa­tio­nen fehlt.

Hat­te ich die letz­te Stun­de Sport, roll­te ich mir danach allein die Yoga-Mat­te in der stil­len Turn­hal­le aus und setz­te mich aus mei­nen Frag­men­ten wie­der zusam­men. Pie­tät­voll kreis­te die Putz­frau mit ihrem Saal­be­sen um mich her­um. Schmun­zelnd. Sie kann­te das Bild schon.

Selbst schuld, wenn ich grog­gy war, denn ich arbei­te­te immer leh­rer­zen­triert, ich führ­te, was heut­zu­ta­ge als unmo­dern, ja als reak­tio­när gilt; und des­halb hat­te ich im Vor­be­rei­tungs­raum einen Turm Mine­ral­was­ser­käs­ten ste­hen. Drei, vier Fla­schen trank ich wäh­rend einer Schicht aus. So als absol­vier­te ich einen Aus­dau­er­lauf. Und genau das war’s, ein kraft­vol­ler Lauf, anders bekam ich‘s nicht hin.

Als Büro­mensch habe ich hin­ge­gen ein schlech­tes Gewis­sen gegen­über jedem, der rich­tig arbei­tet und des­sen Kla­mot­ten und Werk­zeu­ge nach Arbeit aus­se­hen, nach Auf­wand und Kraft, nach Anstren­gung eben, nach Geschick und Müh­sal, bis­wei­len gar nach Risi­ko und Gefahr. Gab’s so ähn­lich sogar in der Schu­le, erleb­te ich im Büro aller­dings nie.

Gut, Inge­nieur­tä­tig­keit, tech­ni­sche Pla­nun­gen, alles, was das Hirn wie einen Mus­kel for­dert, das kann ich als Arbeit iden­ti­fi­zie­ren, Tätig­kei­ten, die ech­tem Hand-Werk ver­wandt sind, weil etwa das Hand­werk der­glei­chen als Grund­la­ge braucht: Pro­jek­tie­rer, Tech­no­lo­gen, Bau­lei­ter, also „tech­ni­sche Intel­li­genz“; da geht es um etwas, und wer sich Feh­ler erlaubt, gefähr­det den Arbeits­ver­lauf, das Ergeb­nis und sogar Men­schen­le­ben. Des­glei­chen Mathe­ma­ti­ker und Natur­wis­sen­schaft­ler, Medi­zi­ner, sogar Advo­ka­ten – alles enga­gier­te Arbei­ter, Pro­fis, ech­te Könner.

Nur mei­nen die Büro­men­schen aus dem über­bläh­ten öffent­li­chen Dienst unse­res skl­ero­ti­schen Lan­des, aus Ver­wal­tung und Poli­tik eben­falls, sie wür­den unter enor­men Las­ten arbei­ten, rich­tig was bewe­gen und wacker durch­hal­ten. Selbst das soge­nann­te Home-Office, Syn­onym für laxe Arbeits­ein­tei­lung in Jog­ging­ho­sen und hei­mi­scher Her­me­tik, oft nur Euphe­mis­mus fürs Nichts­tun oder Haus­ar­beit, galt ja in der soge­nann­ten Pan­de­mie gera­de­zu als Hel­den­tat, für die es Son­der­zu­wen­dun­gen im Sin­ne von Ent­schä­di­gun­gen gab. Absurd. Ver­stand ich nie. Eben­so­we­nig ver­ste­he ich, wenn sich die durch­ge­ses­se­ne Büro­ge­mein­schaft ab 16.00 Uhr im Ges­tus der Erschöp­fung einen schö­nen Fei­er­abend wünscht. So als ver­lie­ße man gera­de die Stre­cke eines Bergwerksstollens.

Fei­er­abend, fin­de ich, hat einer ver­dient, wenn er sei­nen Trenn­schlei­fer aus­schal­tet oder auf­hört, Beweh­rungs­stahl in der Beton­scha­lung zu versplei­ßen; Fei­er­abend­stim­mung emp­fand ich, wenn ich nach acht Stun­den Unter­richt auf dem Rad saß und spür­te, wie mir noch immer die Pum­pe ging, so hef­tig, daß ich aufs kleins­te Rit­zel schal­te­te und bes­ser noch mal rich­tig in die Peda­len stieg, um dem Herz mal Grund zur Höchst­fre­quenz zu geben und auf­ge­stau­tes Adre­na­lin wegzubrennen.

Man höre Poli­ti­ker, die Prin­zen der Büro­ar­beit: Sit­zun­gen erle­ben sie als ech­te Her­aus­for­de­run­gen, Nacht­sit­zun­gen sind für sie heroi­sche Aben­teu­er, die es zu bestehen gilt. Sie kom­men zwar nicht auf Puls und sind eher vom klei­nen Machia­vel­lis­mus und Throm­bo­sen gefähr­det, jedoch abso­lut der Über­zeu­gung, zuguns­ten des Bür­gers zu schin­dern wie Braue­rei­pfer­de. Dabei ver­mit­telt allein schon ihr wei­ßes Hemd die Botschaft:

Seht mal, ich bin einer, der sich nicht schmut­zig machen muß und der sich jeden Tag neu so was Rei­nes und Gebü­gel­tes über­strei­fen kann, weil dafür in mei­nem Hin­ter­grund irgend­ein Ser­vice wirk­sam ist, und sei’s die beflis­se­ne Ehe­frau, die mich wich­ti­gen Ent­schei­dungs­trä­ger mor­gens aus­staf­fiert wie ein Muttersöhnchen.

Ver­sor­gungs­lu­xus ist die­sen Selbst­dar­stel­lern selbst­ver­ständ­lich, sie hal­ten den für ver­dient, denn sie haben irgend­wann mal Abitur gemacht und dann artig ein Stu­di­um durch­ge­hal­ten, das mit einem Prä­di­kats­examen ende­te, was sie berech­tigt, täg­lich wei­ße Hem­den zu tra­gen und für ande­re, als deren Ver­tre­ter oder Chefs sie sich ver­ste­hen, Ent­schei­dun­gen zu fäl­len, die die­se für sich selbst, mei­nen sie kurz­schlüs­sig, gar nicht tref­fen könnten.

Des­halb die­se neu­en Acces­soires des moder­nen Hof­staa­tes in Fir­men­welt oder Demo­kra­tie – die alber­nen spit­zen Schu­he, das fei­ne Zwirn, Föhn­fri­su­ren selbst bei Män­nern, die mon­dä­nen über­mo­to­ri­sier­ten Karos­sen, der Mont­blanc-Stift, mit dem gewich­tig unter­schrie­ben wird, was man­chen nützt und vie­len scha­det, sowie­so die deka­dent fet­ten Gehäl­ter, die meist qua Stel­lung, kaum aber durch Leis­tung ver­dient werden.

Schon rich­tig, wenn die soge­nann­ten ein­fa­chen Leu­te gegen­über sol­chen Schran­zen klas­sen­in­stink­ti­ve Abnei­gun­gen und Anti­pa­thien hegen, wäh­rend die Sak­ko­ty­pen mei­nen, der Pöbel hät­te doch in der Schu­le mal bes­ser auf­pas­sen kön­nen, um dann eben auch ein Prä­di­kats­examen abzu­le­gen. Chan­ce eben ver­tan, schlech­tes Kar­ma, ungüns­ti­ge Prä­de­sti­na­ti­on, feh­len­der Grips, man­geln­de Coolness.

Dabei wird ein guter Hand­wer­ker beim Mes­sen, Rech­nen, Ent­wer­fen und beim Umset­zen sei­ner kon­struk­ti­ven Vor­stel­lun­gen kogni­tiv weit mehr bewe­gen als bei­spiels­wei­se die­se obskur kühl­rip­pi­ge Ursu­la von der Ley­en, die straf­los famo­se Pro­ben ihrer Inkom­pe­tenz ablie­fern konn­te und kaum je red­lich bei der Wahr­heit blei­ben muß­te. Daß die­ser Hand­wer­ker im Wort­sin­ne mehr schafft als so eine grund­los geadel­te EU-Figur, steht sowie­so außer Frage.

Das neue Bon­zen­tum nament­lich der Appa­rat­schiks der Demo­kra­tie weist sich in deren Phy­sio­gno­mie und Ges­tus aus, hier ein­drucks­voll eine Mini-Pro­be davon. Wer als Arbei­ter, Tech­ni­ker, Inge­nieur auf Dau­er nichts bringt, wird irgend­wann als unfä­hig aus­sor­tiert. Anders im Staats­dienst oder gar in den Par­tei­en­kar­tel­len der Politik:

Unter der „Herr­schaft der Min­der­wer­ti­gen“ (Edgar Juli­us Jung) sind Druck­pos­ten – bei­spiels­wei­se all die „Son­der­be­auf­trag­ten“ für irgend­was – gera­de­zu struk­tur­be­stim­mend. Mit der Fol­ge einer wei­ter gestei­ger­ten Staats­quo­te, mit deren Hyper­tro­phie der Staat selbst para­si­tä­rer, aber in sich skl­ero­ti­scher wird.

Frü­her dach­te ich:

Als Leh­rer gehörst du zu einer Art aka­de­mi­schem Pro­le­ta­ri­at, gut so, an nicht­gym­na­sia­len Schu­len gar zum aka­de­mi­schen Lum­pen­pro­le­ta­ri­at. Steh dazu! Inter­es­sant: Die West­leh­rer spra­chen nicht von einem Leh­rer­stu­di­um wie wir Sim­pel-Ossis, sie sag­ten nicht, sie sei­en Leh­rer für Deutsch und Eng­lisch, son­dern beton­ten ganz spät­bür­ger­lich, Ger­ma­nis­tik und Anglis­tik stu­diert zu haben, in Klam­mern viel­leicht noch: auf Lehr­amt. Aber waren die so rich­tig Leh­rer? Nein viel­mehr eben Ger­ma­nis­ten und Anglis­ten. So wie West-Geschichts­leh­rer nicht ein­fach Geschich­te unter­rich­te­ten, son­dern sich als His­to­ri­ker ver­ste­hen wollten.

Wäh­rend die Physik‑, Bio‑, Che­mie­frak­ti­on West sich gern als Natur­wis­sen­schaft­ler ansah. Aka­de­mi­ker, klar. Als Leh­rer woll­ten sie so ganz nicht gel­ten, das erschien ihnen redu­zie­rend, wert­ge­min­dert, abschät­zig, und es gab wel­che, die gern öfter mal mit­teil­ten, mit ihrer bei­na­he fer­tig­ge­stell­ten Pro­mo­ti­on hät­te es aus wid­ri­gen Grün­den dann doch nicht geklappt, was sie immer noch bedau­er­ten, da die Grün­de nicht bei ihnen lagen, natür­lich nicht.

Und das bedau­er­te man dann bes­ser ganz kol­le­gi­al mit: Leh­rer gewor­den, weil eben was Fie­ses im Weg war. Sie hat­ten ein gro­ßes Opfer gebracht, inso­fern sie ihrem wis­sen­schaft­li­chen Talent nach an sich nicht an eine pop­li­ge Schu­le gehör­ten. Tra­gisch, aber ein­drucks­voll cou­ra­giert so was – sein Schick­sal zu tra­gen, so als ver­hin­der­ter Aka­de­mi­ker unter all den min­der­be­mit­tel­ten Kol­le­gen und vor limi­tier­ten Schü­lern, die nicht wür­dig­ten, ja denen es schnurz war, daß ein ech­ter Aka­de­mi­ker sie unterrichte.

Pro­mo­vier­te Leh­rer gab‘s frei­lich auch. Sie pfleg­ten die Anmu­tung, aus irgend­wel­chen Grün­den zwar an einer Schu­le not­un­ter­ge­bracht zu sein, aber eher sou­ve­rän drei Ligen höher spie­len zu kön­nen, was sie aus selbst­lo­sem päd­ago­gi­schem Impe­tus aber ver­mie­den, weil selbst ein­fa­che Kin­der ja einen wis­sen­schaft­lich fun­dier­ten Unter­richt ver­dient hät­ten. Wich­tig: Wenn man Dok­tor ist, heißt das ja, daß man sofort ins Lager der Büro­ty­pen wech­seln kann, ja eigent­lich dort­hin gehört, also in ein Wis­sen­schafts- oder poli­ti­sches Büro im Orbit der Entscheidungsträger. –

Vor Klas­sen darf ich aus poli­ti­schen Grün­den nicht mehr ste­hen, dafür aber bestän­dig zum Espres­so­au­to­ma­ten oder rüber zu den Kol­le­gen, um einen Schwatz zu hal­ten. Als Adla­tus sit­ze ich still eine Rei­he hin­ter den Ent­schei­dern mit den spit­zen Schu­hen, dem fei­nen Zwirn und den geschmack­voll abge­stimm­ten Krawatten.

Ich darf in Ruhe beob­ach­ten, mir ein stil­les Urteil bil­den, wohl­wol­lend dem Jahr­markt der Eitel­kei­ten zuse­hen und ab und an ein durch­dach­tes Ange­bot machen, das die Ent­schei­dungs­trä­ger dann ableh­nen können.

Vor allem bil­de ich gan­ze Sät­ze und pro­du­zie­re wie eine leben­di­ge KI Tex­te für sie, und wenn’s eng wird, souf­flie­re ich schnell mal was. Schon auf den alten Reichs­ta­gen gab’s zum einen die mit der Feder am Hut und zum ande­ren jene mit der Feder in der Hand. Letz­te­re waren ja oft die ver­schmitz­te­ren Typen, und ab und an neig­te sich ihnen gnä­dig oder hil­fe­su­chend ein Ohr.

Als Emi­grant im Büro den­ke ich oft, auf die Uhr blickend:

Genau jetzt hät­te ich nach den ers­ten drei Stun­den Unter­richt gro­ße Pau­se, jetzt säße ich im Leh­rer­zim­mer oder stün­de auf dem Pau­sen­platz und wür­de über­le­gen, wie ich die ver­blei­ben­den drei, vier, gar fünf Stun­den so anfan­gen wer­de, daß etwas dabei her­aus­kommt, damit ich nach­her auf dem Rad wie­der sicher sein darf:

Ach, war ganz gut, jeden­falls bes­ser, als wenn du nicht auf Schicht gewe­sen wärest. Min­des­tens hat­test du gewis­ser­ma­ßen Füh­lung mit dem Wis­sen und mit den Men­schen, und man­chem von ihnen konn­test du einen Impuls geben.

Heu­te, als „Büro­krat“, bin ich mir in die­ser Wei­se nicht so ganz sicher. Am „Fei­er­abend“.