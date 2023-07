Unsere Friedhöfe, unsere Beerdigungen, unser Tod

Die einen stößt es ab, die ande­ren zieht es hin. Mich zieht es hin.

Die einen fürch­ten den Gru­sel und das Mor­bi­de, die ande­ren schät­zen die Sphä­re des Zur-Ruhe-Kom­mens, der Ewigkeitsahnung.

Die Lite­ra­tur­ge­schich­te ist voll von Fried­hofs­pan­ora­men. Von Fon­ta­ne über Kel­ler, Dros­te-Hüls­hoff, Kaf­ka, Stif­ter, Ril­ke, Tra­kl und Möri­ke bis hin zu Ste­phen King: Grä­ber sind poe­ti­scher Stoff par exzel­lence. Nun ist heu­te jede Poe­to­lo­gie auch sozio­lo­gisch zu greifen.

Mei­ne Leu­te ste­hen Fried­hö­fen wohl „neu­tral“ gegen­über. Sie rol­len aber mit den Augen, wenn wir in einem ande­ren Land (oder nur einem ande­ren Land­strich) sind und mich vor den eigent­li­chen Sehens­wür­dig­kei­ten zuvör­derst der Fried­hof interessiert.

Deut­sche Fried­hö­fe sind beson­ders schön, eng­li­sche natür­lich auch. In bei­den Fäl­len: sofern es „alte“ angeht. Über neue, „indi­vi­dua­li­sier­te“ Grab­mä­ler müß­te man für bei­de Län­der ein Extra­ka­pi­tel schrei­ben. Motor­rad, Eif­fel­turm, Fuß­ball, Angel­schnur, ein „hei­te­res Zitat“ als stei­ner­ne Zeugnisse…

Es ist schon okay. Heu­te soll­te man sich wohl dar­auf eini­gen, daß “jede/r auf seine/ihre Wei­se” trau­ert. Man muß gene­rell aller­lei Abstri­che in sol­chen Fra­gen machen, zumal wir heu­te “ganz ande­re Pro­ble­me” haben.

Jüdi­sche Fried­hö­fe stel­len eine Extra­klas­se dar; ihre Anzie­hung ruht auch daher, daß für Juden eine dau­er­haf­te Toten­ru­he vor­ge­schrie­ben ist – sprich, deren Grä­ber wer­den nicht nach einer bestimm­ten Frist beräumt, was viel vom „Zau­ber“ jüdi­scher Fried­hö­fe erklärt. Unter nicht­jü­di­schen Deut­schen hin­ge­gen berät man sich (und das ist frag­los unschön), ob ein Grab kost­spie­lig „ver­län­gert“ wer­den sol­le oder nicht.

Fried­hö­fe, die ich in Ser­bi­en (und ich mei­ne: ortho­do­xe) besuch­te, waren für mich ein Grau­en, der­glei­chen in der Tür­kei (logisch mus­li­misch), teil­wei­se auch in Polen (logisch katholisch.)

Der gemein­sa­me Nen­ner ist hier das Plas­tik­zeug. Wäh­rend es in Ser­bi­en und der Tür­kei um „abge­la­ger­ten“ Kunst­stoff geht (Zeug, das vor vie­len Jah­ren als Plas­te­blu­men oder als ech­te Blu­men in opu­len­ter Kunst­stoff­um­hül­lung nie­der­ge­legt und nie beräumt wur­de), han­delt es sich in Polen (auch in Rumä­ni­en) eher um stets erneu­er­ten Plastik-“Schmuck“ oder um eine Bat­te­rie an aus­ge­brann­ten LED-Kerzen.

Sprich: Bei den einen war es eine jähe, bei den ande­ren eine andau­ern­de Gefühls­auf­wal­lung. Aber bit­te: Wer darf schon “Kitsch” sagen, wo es um das Intims­te geht?

Spa­ni­sche Fried­hö­fe ver­bin­de ich lei­der mit Lei­chen­ge­ruch. Man mag es ja „authen­tisch“ und unver­brämt fin­den, aber es gibt doch bit­te Grenzen?

Die „spie­ßi­ge“ deut­sche Fried­hofs­ord­nung unter­bin­det der­glei­chen, den Geruch wie den Müll – darf man sagen, zum Glück? Die deut­sche Fried­hofs­ord­nung ähnelt der Schre­ber­gar­ten­ordung: Regeln müs­sen strikt befolgt wer­den! Klein­lich, ja – aber meist ist es doch zum Guten.

Noch vor kur­zem war die Bestat­tungs­kul­tur eth­no­lo­gisch und reli­gi­ös zu grei­fen: In pro­tes­tan­ti­schen Gebie­ten machen sie es so, in katho­li­schen eher anders.

Im euro­päi­schen Raum herrsch­te Sarg­ge­bot, im mor­gen­län­di­schen das Lei­chen­tuch. Heu­te unter­liegt ein Begräb­nis, zumal sei­ne äuße­ren Zuta­ten, nicht mehr dem Bereich der Kon­fes­si­on. Man sieht das locke­rer – auch „rea­lis­ti­scher“ und spar­sa­mer, vor allem aber „indi­vi­du­el­ler“.

Seit eini­gen Jah­ren geht eigent­lich alles. Man kann sich anonym unter Bäu­men bestat­ten las­sen, die eige­ne Asche zum „Dia­man­ten“ pres­sen las­sen und vie­les mehr. Das meist­ge­spiel­te Lied auf Beer­di­gun­gen (haha, wie indi­vi­du­ell!) ist Frank Sina­tras „I did it my way.“

Falls mein Vater je ster­ben soll­te (ich bezweif­le es), wird es, das steht jeden­falls fest, die Bohe­mi­an Rhap­so­dy geben. Er will es so, und es paßt sehr gut.

Mich macht es ein wenig schau­dern, daß ich in mei­nem Leben erst auf sehr weni­gen Beerdigungen/Trauerfeiern Gast war – aller­dings auf bereits vie­ren im Jahr 2023. Es ist, als kämen „die Ein­schüs­se näher“… !

Mei­ne eige­ne lie­be Mut­ter (79) und mei­ne gelieb­te Groß­tan­te (93) lie­ßen sich die­ses Jahr verbrennen.

Im Fall der Mut­ter (die als Ober­schle­sie­rin die ers­ten 25 Jah­re ihres Lebens so katho­lisch auf­ge­wach­sen war, wie es heu­te kaum vor­stell­bar ist; täg­li­che Mes­se plus täg­li­cher Rosen­kranz) war das seit lan­gem klar.

Sie, längst voll­endet in die BRD inte­griert, hat­te prag­ma­ti­sche Grün­de: Ein­äschern ist a) bil­li­ger und b) „hygie­ni­scher“, ins­ge­samt prak­ti­scher. Ich selbst durf­te im Janu­ar die Urne tra­gen und ins Grab ein­sen­ken. Es war ein absur­des Gefühl. Kein „Ecce homo“, son­dern fast, ja, transhumanistisch.

Bei mei­ner Groß­tan­te Resi stutz­te ich echt – sie läßt sich wirk­lich ein­äschern?! Ich kann­te wenig from­me­re Katho­li­ken als sie. Werk­tags­mes­se, Sonn­tags­mes­se, Rosen­kranz: nie ohne Tan­te Resi.

Die letz­ten bei­den Jah­re ihres Lebens war Resi an die Woh­nung gebun­den – ich hör­te doch (sie wohn­te in der Dop­pel­haus­hälf­te neben mei­nem Eltern­haus), daß sie täg­lich via Radio mehr­mals die Hl. Mes­se fei­er­te! (Resi war nicht nur fromm, sie war hell­wach und fast eine intel­lek­tu­el­le Kapazität.)

Die Aschen­fei­er von ihr stieß mich wirk­lich vor den Kopf. Ich frag­te beim Pfar­rer nach – wie das denn heu­te gese­hen wer­de. Ist eine ech­te “Beer­di­gung” (statt einer Ein­äsche­rung) für den treu­en Katho­li­ken nicht non­pu­lus­ul­tra?

Sei­ne Antwort:

Vom Grund­satz her ist es so, dass die Erd­be­stat­tung von der Tra­di­ti­on der Chris­ten her, nicht nur der Katho­li­ken, die ange­mes­se­ne Form ist. Seit der Zeit der Kata­kom­ben wur­de der Leich­nam in die Erde gelegt und die Auf­er­ste­hung von Leib und See­le sind Glau­bens­in­hal­te. Seit der Auf­klä­rung waren die Glau­bens­in­hal­te immer stär­ker ange­fragt, und im Zuge der Indus­tria­li­sie­rung mit dem Auf­kom­men gro­ßer Städ­te hat sich auch die Bestat­tungs­kul­tur ver­än­dert. Als die Frei­mau­rer dann began­nen, die Feu­er­be­stat­tung für ihre Mit­glie­der zu emp­feh­len, weil dies bewusst gegen die Leh­re der leib­li­chen Auf­er­ste­hung ein Zei­chen set­zen soll­te, hat die katho­li­sche Kir­che reagiert und die Feu­er­be­stat­tung verboten. Wenn die Feu­er­be­stat­tung als solch bewuss­tes Zei­chen gegen die kirch­lich-katho­li­sche Leh­re ver­stan­den wird, ist sie auch heu­te noch ver­bo­ten. Aller­dings ist mir ein sol­cher bis heu­te noch nicht begegnet.

Man muß das wohl so daste­hen lassen.

Mei­ne nächs­te Tote anno 2023 war eine gute Freun­din, Mut­ter von acht Kin­dern, weni­ge Jah­re älter als ich. Ich durf­te sie kurz vor ihrem Krebs­tod noch ein­mal besu­chen, es war sehr anrührend.

Sie ließ sich nach über­kom­me­nem katho­li­schen Ritus bestat­ten. Ihr Leich­nam lag wäh­rend der Toten­mes­se auf­ge­bahrt in der Nähe des Altars. Irgend­wann wäh­rend des latei­ni­schen Ritus wur­de der Sarg­de­ckel vom Pfar­rer und dem Ehe­mann der Toten, ja, zugeschlagen.

Mir gefiel das sehr, hof­fent­lich wer­de ich ein­mal ähn­lich beer­digt! „Dem Tod ins Gesicht schau­en“: Es ist heu­te ein Tabu. Aus­ge­rech­net heu­te, wo der vir­tu­el­le Tod (ob per Kri­mi oder per Skan­dal-Schnip­sel via You­tube, von Com­pu­ter­spie­len mal ganz zu schwei­gen) so omni­prä­sent ist!

Mei­nen ers­ten Toten sah ich im Grund­schul­al­ter, und ich erin­ne­re mich noch, daß es skan­da­li­siert wur­de, daß man den Onkel auf­bahr­te. Mei­ne Eltern fan­den immer, Kin­der hät­ten auf Beerdigungen/Trauerfeiern „nichts zu suchen“. Das war damals Com­mon sense.

Gera­de heu­te ist das eine ziem­lich kurio­se Hal­tung. Kin­der wer­den (teils gezielt) mit allen mög­li­chen Per­ver­si­tä­ten kon­fron­tiert, aber aus­ge­rech­net von der Tat­sa­che, daß gestor­ben wird, soll man sie freihalten?

Eine mei­ner Töch­ter ist seit vier Jah­ren Bene­dik­ti­ne­rin in einem blü­hen­den Klos­ter. Bei aller Blü­te wird den­noch gestor­ben. Die Riten sind bestechend. Sie sind, übri­gens wie jede Insti­tu­ti­on, ent­las­tend! Die Mit­schwes­tern ver­ab­schie­den sich vom Leich­nam sogar per Kuß. Die Über­win­dungs­las­tet schwin­det, wo „jede es tut“ – das ist ganz menschlich!

Wie befrei­end ein aus­gie­bi­ges, ritu­ell vor­ge­ge­be­nes Trau­er­ri­tu­al sein kann, hat­te Jen­ny Erpen­beck (ja, das war mal eine groß­ar­ti­ge Schrift­stel­le­rin, bevor sie zur *** wur­de!) in ihrem for­mi­da­blen Roman Aller Tage Abend geschil­dert. Gesi­chert: Wir wären um etli­che Trau­ma­ta ärmer, wenn wir gescheit zu trau­en lernten!

Mein vier­ter Toter die­ses Jah­res ist mein Onkel Peter, einst Kern­kraft­in­ge­nieur in Greifs­wald. Sei­ne – athe­is­ti­sche – Asche wird nächs­te Woche in der Ost­see ver­streut. Amen, so soll es sein. Nie­mand wird ihn zum Abschied geküßt haben. Ver­mut­lich hat­te er auch kei­nen Wert dar­auf gelegt.

Mei­ne eige­nen Toten sind übri­gens in mei­nen Träu­men dau­er­prä­sent, was mich all­nächt­lich erfreut. Ich behaup­te, es sogar per „Traum­trai­ning“ ein wenig steu­ern zu kön­nen. Für mich: ein ech­ter Segen. Ich lie­be die­se nächt­li­chen Mee­tings mit Mama, Tan­te etc.

Schau­en wir dem Tod ruhig ins Gesicht. Er gehört zum Leben! Am Ende trifft er uns alle!