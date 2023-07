Magdeburg und Wien, Krah und Sellner, die Partei und ihr Vorfeld

Es ist beruhigend, wenn man dabei zusehen kann, wie die Dinge sich fügen, obwohl man von einem bestimmten Moment an nichts mehr dazu beitragen konnte, daß sie sich fügten. Man hat seinen Teil beigetragen, weit im voraus, wie es sich für Orte gehört, an denen strategisch gedacht wird. Und: wie es das Verlegersein vorschreibt, denn Bücher sind nicht von heute auf morgen im Druck, wenn sie etwas taugen sollen.

Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de haben zwei Autoren unse­res Ver­lags die Revol­te gegen das grü­ne Expe­ri­ment vor­an­ge­trie­ben, weil sie natür­lich weit mehr sind als Autoren unse­res Ver­lags. Sie haben mit ihren prä­gen­den Auf­trit­ten gezeigt, wie es aus­sieht, wenn lehr­buch­haft die Zahn­rä­der des Vor­felds mit denen poli­ti­scher und akti­vis­ti­scher Umset­zung ineinandergreifen.

In Mag­de­burg ist Maxi­mi­li­an Krah als Spit­zen­kan­di­dat der AfD-Lis­te für die Euro­pa­wahl im kom­men­den Jahr gekürt wor­den. Sei­ne weni­gen lau­ten Geg­ner haben in den Wochen vor die­sem wich­ti­gen Auf­stel­lungs­par­tei­tag mit Dreck gewor­fen, am Ende sogar plump; aber sie haben dadurch nicht Krahs Kar­rie­re ver­hin­dert, son­dern ihre eige­ne beendet.

Mit Krah ist das Grund­sätz­li­che bestä­tigt wor­den. Kri­ti­ker die­ser Voka­bel hal­ten uns vor, daß sie nur ein Schlag­wort sei, eine inhalts­lee­re Kampf­vo­ka­bel, die gegen die Real­po­li­ti­ker in den Rei­hen der AfD gerich­tet wür­de. Die­ses Argu­ment war schon unter Lucke falsch, der es gegen Höcke rich­te­te und damit den “Flü­gel” not­wen­dig machte:

“Grund­sätz­lich” zu sein bedeu­tet, das, was ange­rich­tet wur­de, auf sei­ne Kor­ri­gier­bar­keit zu prü­fen, bis hin zu sei­ner mög­li­chen Abschaf­fung – und zwar von einem Stand­punkt aus, der den fes­ten Stand erst ermöglicht.

Die nicht von Gott oder den Natur­ge­set­zen ins poli­ti­sche Euro­pa gestell­te EU kann rück­ge­baut und durch ein ande­res, ein dezen­tra­les, ein Euro­pa ange­mes­se­nes Kon­zept ersetzt wer­den. Und wenn Immi­gra­ti­on in der Dimen­si­on von Völ­ker­wan­de­run­gen mög­lich war und ist, dann ist Remi­gra­ti­on es auch. Man kann Gen­der­pro­fes­su­ren abschaf­fen, ohne daß die Uni­ver­si­tä­ten kol­la­bier­ten, und eine Frie­dens­po­li­tik betrei­ben, ohne daß die USA mor­gen in Ber­lin ein­mar­schier­ten, um uns zum Krie­ge gegen Mos­kau zu zwingen.

“Grund­sätz­lich” zu sein bedeu­tet aber auch, etwas vor­zu­ha­ben, das viel wei­ter reicht als nur die Rück­kehr zu einem “Nor­mal” und die Kor­rek­tur von Fehlern.

Das ist das von vorn­her­ein und bereits jetzt schon so wich­ti­ge Ergeb­nis der erfolg­rei­chen Kan­di­da­tur Krahs: Er ist kein Oppor­tu­nist, son­dern jemand, der ein grund­sätz­lich alter­na­ti­ves Pro­gramm vor­ge­legt hat. Krah hat außer­dem vor und nach sei­ner Wahl erklärt, daß er die­se Grund­sätz­lich­keit, also den rech­ten Gegen­ent­wurf, für den Kern sei­ner Par­tei hal­te. Es geht ihm und denen, die den­ken wie er denkt, nicht um Kurs­kor­rek­tu­ren und um eine poli­ti­sche Exis­tenz als klei­ner Bru­der an der Sei­te einer Uni­on, die wie selbst­ver­ständ­lich die Rich­tung vor­ge­ben würde.

Wenn Krah nun – und das ist unser Anteil – in den Mona­ten vor sei­ner erfolg­rei­chen Kan­di­da­tur an einer poli­ti­schen Grund­la­ge gear­bei­tet und sie als Aus­weis sei­ner Ernst­haf­tig­keit in Buch­form vor­ge­legt hat, dann bedeu­te­te das: Gesprä­che, Zusam­men­künf­te, redak­tio­nel­le Schrit­te, Begriffs­dis­kus­sio­nen, Zuspit­zung – und die Gewiß­heit, daß der Ent­wurf ruhig schär­fer sein dür­fe als das, was man als nicht­ver­han­del­ba­re Sub­stanz bezeich­nen könnte.

Denn ver­han­deln wird man müs­sen, mor­gen oder über­mor­gen oder in zehn Jah­ren, damit im Ver­bund mit einem Koali­ti­ons­part­ner “gestal­tet” wer­den kann. Poli­tik von rechts. Ein Mani­fest – das bedeu­tet dann, nicht schon mit dem Kom­pro­miß auf den Lip­pen in die Ver­hand­lun­gen zu gehen.

Die Arbeit am Buch war also auch eine Vor­be­rei­tung auf die Kan­di­da­tur. In den Gesprä­chen klär­ten sich Begrif­fe, klär­te sich die Über­zeu­gung, daß der poli­ti­sche Vor­trieb mit Wucht erfol­gen müs­se und daß man in die­ser Pha­se nicht auf die Reak­ti­on der Mit­te schie­len dürfe.

“Her­über zu uns!” also: Es scheint an der Zeit zu sein, die Bekennt­nis­lust zu wecken und den Betei­li­gungs­mut einzufordern.

Sowie­so auf die­se Wei­se grund­sätz­lich und kom­pro­miß­los trat, wäh­rend Krah in Mag­de­burg sei­ne Wahl gewann, das akti­vis­ti­sche Vor­feld unter der Füh­rung von Mar­tin Sell­ner in Wien auf. Man darf das eine vom ande­ren nicht tren­nen. Eine Par­tei wäre ohne ein for­dern­des, vor­pre­schen­des, eben­so laut­star­kes wie von Wah­len unab­hän­gi­ges Vor­feld ein Gewächs ohne Humus, wäre dür­res Amts­in­ha­ber­ge­strüpp, ohne den gan­zen sup­pi­gen Kom­post, der not­wen­dig ist, damit es nach oben hin über­haupt Trie­be gibt, die man ver­edeln kann.

Mit Sell­ner fährt auf dem Laut­spre­cher­wa­gen einer mit, der im Akti­vis­mus nicht auf­geht, son­dern nach­ge­dacht hat, bevor er los­legt. In Wien hat­te er zur Demons­tra­ti­on für Remi­gra­ti­on auf­ge­ru­fen – alle Zah­len spre­chen für ihn und sei­ne For­de­rung: die nack­ten Ein­wan­de­rungs­zah­len sowie­so, aber auch die, aus denen abge­le­sen wer­den kann, daß es vor allem jun­ge Män­ner sind, die “flie­hen”, daß sie weit über­pro­por­tio­nal an allen schwe­ren Gewalt­ver­bre­chen als Täter betei­ligt sind und daß ihre schie­re Zahl die Lebens­welt in unse­ren Städ­ten und Dör­fern bra­chi­al und auch im über­tra­ge­nen Sinn “gewalt­sam” verändert.

In sei­nem Buch Regime Chan­ge von rechts hat Sell­ner einen Fahr­plan für die Ret­tung der eth­no­kul­tu­rel­len Sub­stanz und Iden­ti­tät der Deut­schen (und aller bedroh­ten euro­päi­schen Völ­ker) auf­ge­stellt. Er hat nicht erst mit der Remi­gra­ti­on-Demons­tra­ti­on in Wien damit begon­nen, die­se Stra­te­gie umzusetzen.

Wir haben in den andert­halb Jah­ren, in denen das Buch in wie­der und wie­der neu­en Lek­to­rats­durch­gän­gen in Form gebracht wur­de, über die grund­sätz­li­che Fra­ge gespro­chen, inwie­fern man sei­ne Stra­te­gie offen­le­gen soll­te. Denn in Sell­ners Buch kön­nen nun auch der Geg­ner und der Feind nach­le­sen, wie es zu bewerk­stel­li­gen wäre, unser Land zu orba­ni­sie­ren und das anti­deut­sche Fun­da­ment abzutragen.

Jedoch fiel die Ent­schei­dung am Ende nicht schwer: Der Vor­teil, den wir alle aus den Über­le­gun­gen Sell­ners zie­hen kön­nen, über­wiegt den Nach­teil der Offen­le­gung. Und sowie­so ent­spricht es unse­rem Grund­prin­zip: dem der Trans­pa­renz gera­de vor Behör­den, deren Neu­tra­li­täts­an­spruch ein Hohn ist und deren Beob­ach­tungs­ge­gen­stand (also wir) nichts zu ver­ber­gen hat.

Und des­halb noch ein­mal und in aller Deut­lich­keit: Wir wer­den, wenn es so wei­ter­geht, bis zum Ende des Jah­res den Begriff Remi­gra­ti­on in der Gesell­schaft und die War­nung vor blo­ßem Par­la­ments­pa­trio­tis­mus in der Par­tei plat­ziert haben.

Krah in Mag­de­burg, Sell­ner in Wien – das sind Zahn­rä­der, das ist die gelun­ge­ne Ver­schrän­kung von Vor­feld und Par­tei, von Nach­den­ken und Umset­zen. Und damit ganz klar wird, was damit auch gemeint ist:

Zwar hat­te der Bun­des­vor­stand der AfD uns einen Stand auf die­sem Par­tei­tag zuge­wie­sen und uns ein­ge­la­den, unse­re Arbeit zu prä­sen­tie­ren. Jedoch haben wir uns dage­gen ent­schie­den, denn unse­re Arbeit war längst getan, und das, was in Mag­de­burg aus­ge­foch­ten und abge­spro­chen wer­den muß­te, tags und nachts, war nicht mehr unse­re Sache.

Es füg­te sich in Wien und Mag­de­burg ohne uns, und viel­leicht wären wir der Bol­zen gewe­sen, an dem sich irgend­ei­ne für die­sen Moment gar nicht vor­teil­haf­te Auf­merk­sam­keit fest­ge­fres­sen und das Inein­an­der­grei­fen der Zahn­rä­der blo­ckiert hätte.

– – –

