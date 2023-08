Kritik der Woche (52) – Guillaume Paoli: “Geist und Müll”

verlangen, in die Radikalenkartei der Verfassungsschützer aufgenommen zu werden.

Und auch Pao­li kennt unse­re Zeit­schrift, zumin­dest ihren Publi­ka­ti­ons­ort: In sei­nem neu­en Buch Geist und Müll, das aus Noti­zen, Kurz­bei­trä­gen und losen Kom­men­ta­ren besteht, zitiert er jeden­falls ein Buch aus dem Sezes­si­on-Ideen­k­os­mos wie folgt:

Jean Ras­pail, Das Heer­la­ger der Hei­li­gen, erschie­nen, wen wundert’s, in Schnell­ro­da 2015.

Der Grund für die­se lau­ni­sche Bemer­kung ist Pao­lis Beschäf­ti­gung mit Ras­pails Klas­si­ker in einem der 123 eher anar­chisch struk­tu­rier­ten Kurz­ka­pi­tel des vor­lie­gen­den Bandes.

Er führt das Heer­la­ger als „Kult­buch der Neu­en Rech­ten“ ein und dia­gnos­ti­ziert eine „angst­be­la­de­ne Ver­ar­bei­tung der Aktua­li­tät“ wie auch eine „Per­fi­die der Erzäh­lung“, die, der Leser ahnt es, Ängs­te wecke und Feind­bil­der konstruiere.

Man kann die­se Anwür­fe ers­tens selbst über­prü­fen und zwei­tens mit den bekann­ten Details zu Mas­sen­mi­gra­ti­on und Gewalt­an­stieg kon­tern. Man kann aber, drit­tens, Pao­li auch eine Dosis Pao­li ver­ab­rei­chen. Pao­li führt in einem der lesens­wer­tes­ten Kapi­tel­chen näm­lich vor, wie ding­li­che Rea­li­täts­ver­drän­gung aus­se­hen kann – indem man Greif­ba­res schlicht ver­neint. Man leug­net Fak­ten und rea­le Bege­ben­hei­ten, beschä­digt das argu­men­ta­ti­ve Gegen­über und zieht sich so aus der Affäre:

Ver­nei­ner wol­len nur Zeit gewin­nen, Reak­tio­nen so lan­ge zu ver­schie­ben, bis es für ande­re Lösun­gen zu spät ist als die, die sie parat haben.

Pao­li schränkt ein, es wer­de aber schwieriger,

Tat­sa­chen ganz zu leug­nen, die immer offen­sicht­li­cher sind.

Nun, was macht also die offen­sicht­li­che Über­frem­dung west­eu­ro­päi­scher Groß- und Mit­tel­städ­te mit Pao­lis Modell? Es bestä­tigt es inso­fern voll­um­fäng­lich, als daß hier – wie bei kaum einem zwei­ten The­ma der Tages­po­li­tik – Fak­ten geleug­net wer­den, die wirk­lich für jeden, der ratio­nal an die Migra­ti­ons­the­ma­tik her­an­tritt, offen­sicht­lich sind.

Aber auch auf die­sem Feld wol­len die „Ver­nei­ner“ des Pro­blems an sich Zeit schin­den – bis man uns vor voll­ende­te Tat­sa­chen gestellt hat und man eben nichts mehr tun kön­ne. Wäre Pao­li so ideo­lo­gie­kri­tisch, wie er sich gibt, müß­te er die Axt an sein eige­nes Welt­bild, min­des­tens in der Zuwan­de­rungs­fra­ge, legen. Daß er das nicht tut, beweist sein ätzen­der Raspail-Exkurs.

Die­se not­wen­di­ge Kri­tik soll nicht sug­ge­rie­ren, man hät­te es bei Geist und Müll aus­nahms­los mit letz­te­rem zu tun.

Pao­li, der von sei­nem Ver­lag als ehe­ma­li­ger „Haus­phi­lo­soph am Schau­spiel Leip­zig“ vor­ge­stellt wird, kennt den bun­des­deut­schen Kul­tur­be­trieb aus dem Eff­eff. So weiß er, daß dort nur jener auf För­der­gel­der hof­fen dür­fe, der „obli­ga­te Rede­wen­dun­gen“ auf­grei­fe und im Rah­men des „wach­sen­den Kon­for­mis­mus“ in „kor­rekt gegen­der­ter Spra­che, bar­rie­re­frei, divers, anti­ras­sis­tisch“ auftrete.

Neben dem links­li­be­ra­len Kul­tur­main­stream wird auch der Ver­fas­sungs­schutz atta­ckiert: Sei­ne „repres­si­ve Lächer­lich­keit“ unter­mi­nie­re das Ver­trau­en in die FDGO mehr, als es „Extre­mis­ten“ leis­ten könn­ten. Jeder „anstän­di­ge Mensch“, spitzt Pao­li zu, soll­te „ver­lan­gen, in die Radi­ka­lenkar­tei der Ver­fas­sungs­schüt­zer auf­ge­nom­men zu wer­den“. Pao­li schließt also sei­nen Band mit einer stei­len The­se. Die­se ret­tet ihn aber nicht vor Punkt­ab­zü­gen ob sei­ner selek­ti­ven Realitätswahrnehmung.

– – –

