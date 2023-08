Verfall, Zentralismus, Dysfunktionalität – und irgendwie zurechtkommen

„Die Leu­te“ haben längst die Flü­gel gestreckt. Man befin­det sich im Trans­for­ma­tion­cha­os – in dem alle im Bewußt­sein leben: „Nun geht es eben zu Ende, und es war ja seit lan­gem angekündigt…“

Klei­nes Update aus der ost­deut­schen Provinz:

1. der Nah­ver­kehr. Als Kaff ist man ohne­hin abge­hängt vom gro­ßen Rau­schen der Bus­se und Bah­nen. Das weiß man, wenn man hier hin­zieht. Nur: daß jeder x‑te Bus, jede x‑te Bahn ein­fach aus­fällt („Per­so­nal­man­gel“), das gab es vor 20 Jah­ren noch nicht.

Als gran­dio­se Idee (der ÖRR berich­te­te ver­schie­dent­lich freu­de­trun­ken) wer­den weit­hin die „Ruf­bus­se“ ange­prie­sen. Super, man kann also zum ÖPNV-Preis zu gewis­sen (zuge­ge­ben sehr sel­te­nen) fest­ge­leg­ten Zei­ten einen „Ruf­bus“ außer­halb des Fahr­plans anfor­dern! Für Spar­ta­ner, die auto­frei leben wol­len, frag­los eine tol­le Idee! Gan­ze drei Fahr­zei­ten an einem Sams- oder Sonn­tag! (Aber bit­te bis Frei­tag anmelden.)

Im länd­li­chen Sach­sen-Anhalt hat­te die­ser for­mi­da­ble (hüs­tel) Ser­vice jah­re­lang groß­ar­tig funk­tio­niert. Man rief das ört­li­che Taxi­un­ter­neh­men an, man kann­te sich eh, 20-Sekun­den-Tele­pho­nat und: schwupp! Mitt­ler­wei­le geht die­se Bestel­lung aber – war­um auch immer, Nach­ha­ken blieb erfolg­los – über eine Zen­tra­le in der Lan­des­haupt­stadt Magdeburg.

War­te­schlei­fe. Dann: War­te­schlei­fe. Dann: War­te­schlei­fe … dann Aus­buch­sta­bie­rung des Namens. Nach­ha­ken, ob mit k oder ck? Gubit­schek oder Cup­itscheck oder Kupits­zek? (Dau­ert immer ca 3 Minu­ten; den Ser­vice­mit­ar­bei­tern ist die rich­ti­ge Namens­schrei­bung extrem wich­tig!) Email­adres­se bit­te, Tele­fon­num­mer bit­te, wie groß ist ihr Gepäck? Haben Sie einen Roll­stuhl? Seit Jah­ren drei­mal wöchent­lich die­ser Vor­gang… Lei­der funk­tio­niert dann das Fax zur Über­stel­lung an den loka­len Taxi­un­ter­neh­mer oft nicht; sprich: Kind sitzt im Regen und wird nicht abge­holt: „Wir ent­schul­di­gen uns.“

(Bereits mehr­fach pas­siert. Am „bes­ten“ war, als die Regio­nal­bahn mal auf offe­ner Stre­cke im Nir­gend­wo anhielt und der Schaff­ner alle Pas­sa­gie­re ein­fach aus­stei­gen ließ. Unbe­treut, was damals auch unser 10jähriges Mäd­chen betraf. Sie irr­te unauf­find­bar durch die ver­schnei­te Gegend; nach drei Stun­den Suche nach dem Kind half die Poli­zei mit.)

2. die Kir­che. Noch vor 10 Jah­ren hat­ten wir die Mög­lich­keit, an vier Orten in gut fahr­ba­rer Nähe eine katho­li­sche Sonn­tags­mes­se zu besu­chen: 9 km, 11 km, 16 km und 33 km ent­fernt. (Von „die Kir­che im Dorf las­sen“ war von Anfang an kei­ne Rede, aber das wuß­ten wir, als wir herzogen.)

Das alles ist nun zusam­men­ge­klappt, ohne daß sich die Zahl der gläu­bi­gen „Inter­es­sen­ten“ sicht­bar ver­rin­gert hät­te. Aber man nimmt es so hin; es ist eben „Trans­for­ma­ti­ons­zeit“ – ein Narr (so den­ken die Ver­ant­wort­li­chen wohl), der es nicht begreift! „Unter Coro­na“ wur­de es arg. Logisch muß­ten die Gläu­bi­gen ver­ste­hen, daß es Wich­ti­ge­res gäbe als die Hei­li­ge Mes­se, zum Bei­spiel die Gesundheit!

Mit­ten in „Coro­na“ wur­den die Sonn­tags­mes­sen in erreich­ba­rer Nähe extrem zusam­men­ge­stri­chen. „Nach Coro­na“ hat sich gezeigt, daß es so auch irgend­wie rei­che. Frau­en zele­brie­ren nun in pries­ter­li­chen Kos­tü­men „Wort­got­tes­diens­te“, na und, geht doch.

3. die Schu­len. Das ist schon län­ger ein The­ma, eigent­lich seit der Wen­de. Wo wir heu­te woh­nen, im ehe­ma­li­gen Rit­ter­gut, war nach 1945 die Dorf­schu­le. Auf dem Dach­bo­den haben wir all die alten Schul­bän­ke gefun­den. Drei davon waren restau­rier­bar und wer­den heu­te noch von unse­ren Kin­dern genutzt.

So soll­te es sein: drei, vier Dör­fer erge­ben eine Dorf­schu­le. Längst ist auch das länd­li­che Schul­sys­tems zen­tra­li­siert. Es gibt Mega­schu­len mit vier Klas­sen pro Zug. Mei­ne Toch­ter fährt 35 Minu­ten zu ihrer wei­ter­füh­ren­den Schu­le, bei man­chen Mit­schü­lern sind es 70 Minu­ten, also 140 Bus­sitz­mi­nu­ten pro Schul­tag. Es ist per­vers – und natür­lich ist es über­haupt nicht alter­na­tiv­los. Wie so oft ist es eine Fra­ge des poli­ti­schen Wil­lens. Geld ist ja da. Man müß­te es an der rich­ti­gen Stel­le einsetzen.

Auch unser Dorf­kin­der­gar­ten soll­te vor ein paar Jah­ren via Amts­wil­len geschlos­sen wer­den, da die Kin­der­zahl in einem Jahr gering­fü­gig unter „der Norm“ lag. Nur durch vehe­men­tes bür­ger­schaft­li­ches Enga­ge­ment wur­de er am Leben erhal­ten. Er blüht heute.

4. die Ämter und ihre Ter­min­ver­ga­ben. “Vor Coro­na” konn­te man zu bestimm­ten Zei­ten “auf´s Amt” kom­men – um den Paß zu ver­län­gern, ein Füh­rungs­zeug­nis zu bean­tra­gen etc. Nun ist das reich­lich kom­pli­ziert gewor­den; Online-Ter­min­ver­ga­be (die armen Senio­ren!) und unend­li­che War­te­zeit. “Nach Coro­na” ist wie ein neu­er Zeitabschnitt.

Man könn­te das Lamen­to noch ergänzen:

5. die Ärz­te, erst recht die Fach­ärz­te, 6. die Ver­ei­ne, 7. die Feu­er­weh­ren… usw, usf.; das Schlecht­re­den und das Sich-Ein­fin­den trei­ben einen Teu­fels­kreis an.

Die zustän­di­gen Ämter und Ver­wal­tun­gen haben nie gelernt, wie man ordent­lich schrumpft. Dort wer­den 08/15 zemen­tier­te Vor­ga­ben bear­bei­tet, oft ohne Sinn & Ver­stand, aber mit bein­har­ter Betonkopfmentalität.

Dabei ist Schrump­fen kei­ne Schan­de, son­dern eine Chan­ce. Eine Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land mit – sagen wir – nur 70 Mio Ein­woh­nern (ich wür­de noch deut­lich drun­ter­ge­hen) stün­de kei­nes­falls vor dem Bankrott!

Es müß­te kein „Fach­kräf­te­man­gel“ herr­schen, und dazu bräuch­te es kei­nen Diri­gis­mus, son­dern schlicht ein Umstel­len von heu­te völ­lig ver­quer­ste­hen­den Leit­plan­ken (wie etwa dem „Bür­ger­geld“.)

Es ist, wie gesagt, rein eine Fra­ge des poli­ti­schen Wil­lens. Wie man es seit den sieb­zi­ger Jah­ren ff. durch eiser­nen poli­ti­schen Wil­len geschafft hat, Hinz & Kunz an die Uni­ver­si­tä­ten zu trei­ben, so könnte/müßte man heu­te umsteu­ern. Uns feh­len kei­ne Aka­de­mi­ker, son­dern Leu­te, die ihr Feld ein­fach hand­fest bestel­len können.

Es herrscht das “Peter-Prin­zip und die Hier­ar­chie der Unfä­hi­gen”, und dem wäre rela­tiv leicht abzu­hel­fen. Die All­ge­mei­ne Hoch­schul­rei­fe erreich­ten 1960 7 %, 1975 sprung­haft 15%, 1990 23%, 2011 36% und 2015 gigan­ti­sche 41,2% eines Jahr­gangs. Weder all­ge­mei­ner Wohl­stand noch per­sön­li­che Zufrie­den­heit haben sich dadurch ver­bes­sert. Nie hat­ten wir mehr „aus psy­chi­schen Grün­den“ Krank­ge­schrie­be­ne als heute.

NOCH ist nichts “alter­na­tiv­los” in die­sem Land. Es gäbe nur eini­ge ent­schei­den­de Wei­chen zu stel­len. Kaum ein Mensch, außer schwers­tens behin­dert, soll­te die Aus­sicht auf ein arbeits­lo­ses Grund­ein­kom­men haben. Jeder All­er­gi­ker, jeder Rücken­kran­ke, jeder psy­chisch Beein­träch­tig­te könn­te leich­ter­hand eine Arbeit aus­füh­ren. Es muß im Grun­de kei­ne “Erwerbs­un­fä­hig­keits­ren­ter” mehr geben. Was für ein elen­des Luxus­seg­ment! Und was es kostet!

Ech­te Här­te­fäl­le sind sel­te­ne Ausnahmen.

Schrump­fen­ler­nen und Stand­hal­ten müß­te ein ver­pflich­ten­der Grund­kurs für Ver­wal­tungs­an­ge­stell­te und Chefs auf Regio­nal- und Lokal­ebe­ne sein. Es ist näm­lich alles mach­bar, erst recht auf nied­ri­ge­rem Niveau, in über­schau­ba­ren Grö­ßen. Unser Land leb­te schon immer aus der Pro­vinz! Ein Wert, den wir unbe­dingt hoch­hal­ten müssen!

Liber­tä­re mei­nen ja (sinn­ge­mäß): Wer‘s nicht bringt, wird halt abge­schnit­ten – das habe ich aus mei­ner eigen­tüm­lich frei -Lek­tü­re mitgenommen.

Es wäre ein Feh­ler. Man müß­te die Wei­chen nur grund­sätz­lich anders stel­len, zum Woh­le des gan­zen Lan­des. Wer nicht arbei­tet oder Ange­hö­ri­ge pflegt und betreut, muß ran. Sonst gibt´s nichts, punkt. Es wäre nicht äußerst kom­pli­ziert, und es wäre ein Segen.

Nach­trag: Die Mise­re betrifft natür­lich nicht nur den Osten. Vor vier Mona­ten besuch­te ich in Hes­sen mit mei­nem Vater eine recht ent­fern­te Post­fi­lia­le (in mei­ner Jugend: in jedem Ort ein Post­amt!), um Voll­mach­ten zu regeln. Wir stan­den 80 Minu­ten in der Schlan­ge, übri­gens als ein­zi­ge Bio­deut­sche; Offen­bach halt. Wir leg­ten die benö­tig­ten Formulare/Ausweise etc. vor, alles soll­te sei­nen Gang gehen. Mitt­ler­wei­le (tele­pho­ni­sche Aus­künf­te: nicht mög­lich) stand mein Vater zwei wei­te­re Male an. Vor drei Wochen wur­de eine “Beschwer­de­stel­le” ein­ge­schal­tet. Wir har­ren der Din­ge. Noch immer gibts kei­ne Auskunft.

PPS: Gera­de war ich im “Net­to” zufäl­lig Zeu­gin, wie eine “Bewer­bungs­map­pe” abge­gen wur­de. Das ging so: Viel­fach gesichts­be­ring­te Kun­din reich­te der Kas­sie­re­rin einen karier­ten Zet­tel rüber. Sprach:

Hier also das Zeug für mei­ne Toch­ter, ob sie anfan­gen kann bei Ihnen. Zeug­nis hatt­se nicht, da gabs Probleme…

Net­to-Frau: