Der Mensch hat Weltherstellung zu betreiben. Immer.

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Bestän­dig bedarf es neu­er Ent­wür­fe und des Ein­grei­fens in Geschi­cke und Abläu­fe, in die wir gestellt sind – ob nun im Jahr 918, 1618, 1918 oder 2018, jeden­falls im Zustan­de der „Gewor­fen­heit“, wie Mar­tin Heid­eg­ger unser Wesen begriff­lich faßt.

Unge­fragt gezeugt und gebo­ren wor­den, sind wir im Dasein. Einer­seits macht es einen Unter­schied, wohin wir uns gewor­fen fin­den, ob nun in die Vil­la eines Frank­fur­ter Ban­kiers, unters Well­blech einer bra­si­lia­ni­schen Fave­la oder in ein Dorf an der Stei­ni­gen Tun­gus­ka, ande­rer­seits jedoch gleicht sich unse­re jewei­li­ge Existenz:

Wir sind da und haben uns spä­tes­tens mit erwach­ten Bewußt­sein kraft eige­ner Ent­schei­dun­gen zu unse­ren Umstän­den zu ver­hal­ten – in Nut­zung von Erfah­run­gen und im kri­ti­schen Abgleich mit bestehen­den Kon­ven­tio­nen mög­lichst lebens­er­hal­tend und erfolg­reich sowie idea­ler­wei­se mora­lisch, im Zuge des seit der Neu­zeit gera­de­zu gehei­lig­ten Den­kens und Urtei­lens und also nach Maß­ga­be einer uns angeb­lich allen eig­nen­den Ver­nunft, wenn es nach dem Richt­maß der Auf­klä­rung geht.

Aber schon den All­tag in sei­nen Fähr­nis­sen zu bestehen ist Her­aus­for­de­rung und Aben­teu­er genug. Hin­sicht­lich des uns zuge­mes­se­nen Quan­tums Dra­ma­tik steht das Leben einer Alm­bäue­rin im 19. Jahr­hun­dert dem der Phy­si­ke­rin Marie Curie nicht nach, auch wenn bei­de unter­schied­li­che Her­aus­for­de­run­gen zu bestehen haben. Manch basa­le, also ent­schei­den­de Lebens­auf­ga­ben dürf­ten sogar die­sel­ben sein.

Wir alle erfah­ren unaus­weich­lich Leid und bis­wei­len Glück, sind kon­fron­tiert mit Krank­heit, Schmerz und Tod, kön­nen bereits im nächs­ten Augen­blick trotz der Umsicht, auf die wir uns zu ver­las­sen mei­nen, einen Unfall erlei­den, der eben kein den Geschi­cken des Lebens iso­lier­ter Son­der­fall, son­dern – wie alles – ein kau­sal erfol­gen­des Ereig­nis ist. – Sehr wich­tig und ergie­big daher, bestän­dig über Kon­tin­genz nach­zu­sin­nen. Und sich ihr zu stellen:

Die Dis­kre­panz zwi­schen der Ernst­haf­tig­keit unse­rer Zie­le einer­seits und der Erfah­rung, daß ihnen wid­ri­ge Zufäl­lig­kei­ten und eige­ne Unfä­hig­kei­ten und Unzu­läng­lich­kei­ten ent­ge­gen­ste­hen, offen­bart das Absur­de unse­res Daseins eben­so wie der ewi­ge Ver­such, mit dem Ver­stand etwas begrei­fen zu wol­len, was sich immer­fort hin­ter die Gren­zen eben die­ses Ver­stan­des zurück­zieht. – Wie klein­ka­riert mutet ange­sichts des­sen doch poli­ti­sche Recht­ha­be­rei an.

Streng genom­men fol­gen wir in der Wei­se eines infi­ni­ten Regres­ses bestän­dig unbe­weis­ba­ren Sät­zen, neh­men die aber, wie­der­um vor­zugs­wei­se poli­tisch, als eher­ne Grund­ver­ein­ba­run­gen. Der Sinn des Lebens ist letzt­lich nicht beweis­bar; es bleibt beim Als-ob.

Aber je unsi­che­rer wir wer­den, je mehr suchen wir nach „Grund­über­zeu­gun­gen“ und damit die Gemein­schaft derer, die sie tei­len oder die sie uns als sicher ver­kün­den. Poli­tik als Wunsch nach Heil und Schutz. Zur ver­meint­lich ein­zig rich­ti­gen Par­tei zu gehö­ren, das wird als eine Art Segen emp­fun­den, so wie einst nur eine Kon­fes­si­on als die rich­ti­ge gel­ten konn­te. Reli­gi­ös ist das zu ver­ste­hen, weil Reli­gi­on auf Tran­szen­den­tes gerich­tet ist, aber die poli­ti­sche Erweckt­heit der all­zu Dies­sei­ti­gen erscheint zuwei­len unheimlich.

Ergie­big wäre das Nach­den­ken dar­über, inwie­fern sich das poli­ti­sche Bekennt­nis über­haupt von jenem zu einem Fuß­ball­ver­ein, zu einem Rock- oder Rap-Star oder zu einem Mode-Level unter­schei­det. Oder vom Selbst­ver­ständ­nis, Vege­ta­ri­er oder Vega­ner zu sein. Über­all die­se Sehn­sucht nach dem Sym­bol und dem Ritu­al, das in Aus­schließ­lich­keit für das ver­meint­lich ein­zig Rich­ti­ge steht. Selbst die schril­le LGBTQIA+-Bewegung (Was für ein unge­len­ker Begriff doch!) agiert wie eine Glau­bens­rich­tung und möch­te bei allem Tole­ranz-Gedöns ganz tota­li­tär als Mus­ter für alle gel­ten. Vie­len „quee­ren Per­so­nen“ dürf­te ein simp­ler Hete­ro­se­xu­el­ler doch als ver­irr­te und unvoll­ende­te Per­sön­lich­keit gel­ten. Bizarr, ja.

So absurd das moder­ne Dasein im Gan­zen aber scheint, blei­ben doch die Erfor­der­nis­se des (Über-)Lebens, um die wir uns sor­gen. Nicht nur die Gro­ßen die­ser Welt wer­den zu Hel­den; wir alle sind dazu gera­de­zu gezwun­gen, was Tra­gik, Ver­sa­gen und Schei­tern stets ein­schließt. Wes­halb eigent­lich ver­klä­ren wir die bedeu­ten­den Revo­lu­tio­nä­re und Reaktionäre?

Abge­se­hen davon, daß Berühmt­heit nur sel­ten von ver­dien­tem Ruhm aus­geht, sind die Berühm­ten uns Mus­ter und Illus­tra­tio­nen des eige­nen Bemü­hens um etwas Not­wen­di­ges, Erwünsch­tes, Erhoff­tes. Wir betrach­ten Kunst, lesen Bücher und schau­en Fil­me, weil uns dar­in jene Wider­fahr­nis­se illus­triert auf­ge­führt wer­den, die wir selbst ken­nen. Zur Poli­tik offen­ba­ren schon die anti­ken Dich­ter und Shake­speare jene Tra­gö­di­en um Hoff­nung und Schuld, die sich bis heu­te nicht änderten.

Mit Blick auf die Geschich­te ist ganz ähn­lich der Ver­gleich damit inter­es­sant, wie sich unse­re Vor­fah­ren in Kon­flik­ten ver­hiel­ten – im Nach­sin­nen dar­über, wie wir han­deln wür­den, stün­den wir selbst darin.

Es gibt aller­dings kei­ne Garan­tie dafür, daß wir wacker bestün­den, gerie­ten wir tat­säch­lich in schwie­ri­ge Lagen. Die kurz­fris­tig exis­tenz­si­chern­de Feig­heit dürf­te eher die Regel sein als der sich eher lang­fris­tig – wenn über­haupt – loh­nen­de heroi­sche Mut. Die links­grü­ne Frak­ti­on ist schon des­halb unglaub­wür­dig, weil sie sich über­heb­lich sicher dar­in meint, in einer Dik­ta­tur selbst­ver­ständ­lich im Wider­stand ver­sam­melt zu sein.

Wohl­tu­end ist es beim Erle­ben der Kunst ja gera­de, eben nicht selbst im Dra­ma zu ste­hen, son­dern das Bei­spiel distan­ziert nach­füh­lend, nach­den­kend betrach­ten und allein inner­lich erle­ben und bewer­ten zu dür­fen. Nicht nur am Spiel­feld­rand wähnt sich jeder Ein­zel­ne klü­ger als die Spie­ler und der Schieds­rich­ter zusammen.

Aber wer von uns woll­te selbst Tibe­ri­us Grac­chus, Albrecht von Wal­len­stein oder Rosa Luxem­burg gewe­sen sein, gera­de mit Blick auf deren jewei­li­ges Ende? Wer wirft sich der­art auf, daß es ihm selbst um alles, sei­nen Geg­nern aber gera­de des­we­gen um sei­nen Kopf geht?

Wir mei­nen es gran­di­os fin­den zu müs­sen, wenn unse­re Hel­den auf dem Schei­ter­hau­fen, unterm Fall­beil oder vorm Erschie­ßungs­pel­e­ton enden. Wir benen­nen Stra­ße, Plät­ze und sogar Schu­len nach ihnen, schaf­fen Kult­stät­ten, an denen sich die einen in Ehr­furcht ver­nei­gen, ande­re aber ange­wi­dert ausspeien.

Wer einer Par­tei bei­tritt, folgt dem Bekennt­nis zu irgend­wel­chen Hel­den und ver­sucht sich im Klei­nen an deren Nach­ah­mung. Jeder Lis­ten­par­tei­tag hebt aller­lei Eigen­wer­bung betrei­ben­de Typen auf den Schild, die dann min­des­tens zeit­wei­lig als Her­zö­ge agie­ren wol­len und sol­len, die vor dem Heer herziehen.

Es kommt zu fre­ne­ti­schem Applaus, zu famo­sen Auf­stie­gen, die aller­dings – Zwangs­läu­fig gar? – nicht nur in unwei­ger­li­chen Abstür­zen, son­dern in extre­mer Tra­gik oder Komik enden, sel­ten jeden­falls in dem Glück, das sich die Prot­ago­nis­ten eben­so wie ihre gläu­bi­ge Anhän­ger­schaft von den Wah­len und Wei­hen ver­spre­chen. Noch jeder fana­ti­siert durch­ju­bel­te Wahl­abend ende­te in Katerstimmung.

Daß Ange­la Mer­kel einen offen­bar so ruhi­gen wie kom­for­ta­blen Lebens­abend vor sich hat, ver­dankt sie eben nicht ihrer kon­se­quen­ten Posi­tio­nie­rung, son­dern einem phä­no­me­na­len Oppor­tu­nis­mus. Für ihre per­sön­lich gute Bilanz ver­schliß sie eine gan­ze Partei.

Skep­sis ist gebo­ten gegen­über den beschwo­re­nen Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten des Poli­ti­schen. Bevor man die Poli­tik, die Nati­on, gar die Welt ein­zu­rei­ßen bereit ist, bevor man meint, über die erst­ma­lig gefun­de­ne gro­ße Lösung zu ver­fü­gen und end­lich die ein­zi­ge, also ulti­ma­tiv gül­ti­ge Weg­wei­sung vor­neh­men zu kön­nen, hat man täg­lich die Pro­blem­lö­sun­gen für sich selbst zu fin­den. Das ist das wirk­li­che Aben­teu­er; hier sind die wich­ti­gen Hel­den­ta­ten zu bestehen. Sind des­halb schon im Mär­chen die klei­nen Leu­te die Hel­den und eben nicht die ver­zär­tel­ten Prinzen?

Wenn Poli­ti­ker und soge­nann­te Man­dats­trä­ger ihre Tage und Wochen­en­den in Mara­thon­sit­zun­gen ver­brin­gen, die sie her­nach wie gewon­ne­ne Schlach­ten fei­ern, fragt sich der ein­fa­che Mann ganz zu Recht:

Haben die denn nie Rasen zu mähen oder an einem Zaun ihres Grund­stücks Bren­nes­seln aus­zu­rei­ßen? Wer nur regelt ihren All­tag? Ber­tolt Brechts „Fra­gen eines lesen­den Arbei­ters“ fal­len einem ein. Oft dürf­te die Putz­frau die Hel­din sein, mehr als die Minis­te­rin, deren Büro sie zu säu­bern hat.

Sym­pto­ma­tisch, daß poli­tisch oft genug Figu­ren auf­stei­gen, die für alle ande­ren die Rezep­te anbie­ten, für sich selbst aber kaum in der Lage sind, ein ver­ant­wor­tungs­vol­les Leben zu führen.

Wir bedür­fen der Poli­tik, kom­men an ihr als Sys­tem der Wahr­neh­mung und Gestal­tung öffent­li­cher Inter­es­sen nicht vor­bei, aber wer sich poli­tisch enga­giert, soll­te wis­sen, er befin­det im Weber­schen Sin­ne in einem Geschäft, von dem sich eben nur das erwar­ten läßt, was Geschäf­te ver­hei­ßen. Weber spricht tref­fend von „Stel­len­jä­ger­par­tei­en“, die den Staat als „Pfründ­ner­ver­sor­gungs­an­stalt“ anse­hen. Und der ideo­lo­gisch infi­zier­te Akti­vist wet­tet gar noch ris­kan­ter und aufs Gan­ze gehend.

Pro­vo­kant mit einer Sen­tenz des Sozia­lis­ten Kurt Hil­ler von 1924:

„Dem Inter­es­se des Vol­kes ist am bes­ten gedient, wenn nicht die Mehr­heit, son­dern die Gesell­schaft der sitt­lich und geis­tig Bes­ten in ihm herrscht – : die demo­phils­te Staats­ver­fas­sung ist die aristokratische.“

In eben die­ser Wei­se sprach auch Hans Jonas (1903 – 1993), auf den sich die radi­ka­le Umwelt­be­we­gung beruft, in sei­nem Haupt­werk „Das Prin­zip Ver­ant­wor­tung“ 1979 davon, daß nur eine Eli­te „ethisch und intel­lek­tu­ell die von uns ange­zeig­te Zukunfts­ver­ant­wor­tung über­neh­men“ und jene „außer­or­dent­li­chen Zumu­tun­gen, die eine Umschal­tungs- und Erhal­tungs­po­li­tik mit sich brin­gen wird“, durch­set­zen kön­ne. Das dürf­te rechts grund­sätz­lich ja so ähn­lich gedacht werden.

Aber mit Rück­griff auf die Kon­tin­genz: Was ist die nächs­te Revo­lu­ti­on, die nächs­te „Umschal­tung“ gegen einen mich viel­leicht heu­te noch erei­len­den Motor­rad-Unfall, der mir ein Bein oder bei­de oder gleich noch das Leben nimmt?

Bil­li­ge Lebens­weis­heit, sich gegen­über den Segens- und Heils­er­war­tun­gen der Poli­tik und dem Glücks­rit­ter­tum ihrer Funk­tio­nä­re skep­tisch zu ver­hal­ten und all die von ihnen beschwo­re­nen angeb­li­chen Ver­bes­se­run­gen, Befrei­un­gen, Beglü­ckun­gen kri­tisch anzu­se­hen. Und dabei jene zu erken­nen, die zwar umfas­sen­de Umstän­de ändern wol­len, sich selbst zu ändern aber nie und nim­mer bereit oder auch nur befä­higt wären.

Was sind Ana­ly­sen, Umfra­gen, Mani­fes­te, Direk­ti­ven, gar öde Par­tei­ta­ge und hoch­tra­ben­de Dis­kus­sio­nen gegen eine Bach-Pas­si­on oder ein Beet­ho­ven-Kla­vier­kon­zert? Oder ein­fach gegen­über einer still nach­denk­li­chen Wan­de­rung durch den Hai­nich in Thü­rin­gen? Gut, das mag banal for­mu­liert erschei­nen, weil man ähn­lich fra­gen könn­te: Was ist das tech­ni­sche Wun­der einer Chip-Fabrik gegen das natür­li­che Wun­der eines Apfels?

Man darf die Poli­tik als das not­wen­di­ge Übel zur Gestal­tung des uns unab­ding­bar not­wen­di­gen Gemein­schafts­le­bens anse­hen. Man kann es idea­lis­tisch fin­den, wenn Men­schen sich dafür enga­gie­ren, ja „auf­op­fern“ und eine Men­ge riskieren.

Aber der poli­tisch expo­nier­te Mensch darf einem gleich­falls ver­däch­tig erschei­nen. Er ist „Macher“, klar. Aber dabei muß er auf unkri­ti­sche Wei­se von Sen­dungs­be­wußt­sein erfüllt und etwas hoff­nungs­be­sof­fen sein. Uto­pis­mus, Nar­ziß­mus, kraft­vol­ler Ego­is­mus und das Beherr­schen des Machia­vel­lis­mus beför­dern den poli­ti­schen Erfolg, aber: Kön­nen sie uns als vor­bild­lich gelten?

Wer weiß einen wirk­lich vor­bild­li­chen Poli­ti­ker zu benen­nen? Wenn es nicht gelingt, so liegt das nicht am Män­gel­we­sen Poli­ti­ker, son­dern am Män­gel­we­sen Mensch, wor­über die Poli­tik jedoch hin­weg­zu­täu­schen gezwun­gen ist, und gera­de dar­in grün­det das Problem.

Selbst die uns dau­ernd vor­ge­hal­te­nen Vor­bil­der, Mahat­ma Gan­dhi und Nel­son Man­de­la etwa, glei­chen sie nicht eher Gurus? Sähen sie heu­te an, was aus ihrem „Lebens­werk“ und „Ver­mächt­nis“ in Indi­en und Süd­afri­ka wur­de, wären sie dann glück­lich oder auch nur zufrie­den damit? –

Und Wolo­dym­yr Selen­skyj? Kann man ihn – bei allen Sym­pa­thien der lei­den­den Ukrai­ne gegen­über – nicht als höchst frag­wür­di­gen Cha­rak­ter emp­fin­den, der, wesent­lich kriegs­ver­län­gernd, eine zwei­fel­haf­te Anbie­de­rungs­tour gegen­über dem Wes­ten zele­briert, wäh­rend das Ster­ben im Osten for­ciert weitergeht?

Poli­tik ruft all­zu oft Idea­le auf, die es so glück­li­cher­wei­se nicht gibt und die zu gestal­ten sogar gefähr­lich ist. Je ideo­lo­gi­scher dabei vor­ge­gan­gen wird, um so ver­häng­nis­vol­ler die Fol­gen. Das genau ist gera­de am Bei­spiel der am meis­ten ideo­lo­gi­schen, am deut­lichs­ten idea­lis­tisch ver­faß­ten Par­tei zu erle­ben, an den Grü­nen. Wie leicht sie doch bereit sind, Ver­ant­wor­tung zu übernehmen!

Einst boten die Reli­gio­nen Räu­men des not­wen­di­gen Abstands zum Poli­ti­schen. Sie wid­me­ten sich mit ihren gro­ßen Erzäh­lun­gen, Ritua­len und Sym­bo­len den eigent­li­chen Fra­gen – jenen nach den letz­ten Dingen.

Wenn jedoch die Reli­gio­nen selbst poli­ti­sie­ren, so wie es im Islam, in ande­rer Wei­se, aber kaum weni­ger inten­siv in den christ­li­chen Reli­gio­nen geschieht, wird damit ein Rück­halt zer­stört, den der Mensch mit sei­ner meta­phy­si­schen Sehn­sucht – so er die über­haupt noch ver­spürt – als unpo­li­ti­sches Refu­gi­um sehr nötig hät­te und der ihn vor all­zu kurz­läu­fi­ger und all­zu prag­ma­ti­scher Ver­ein­nah­mung schützte.

Reli­gi­on ging einer­seits aufs Gan­ze, wid­me­te sich ande­rer­seits aber der sehr kon­kre­ten Lebens­ge­stal­tung, wäh­rend Poli­tik sich flir­rend, wech­selnd und unaus­weich­lich irrend in Ent­wür­fen erschöpft, die – aufs Gan­ze gese­hen – immer zum Schei­tern ver­ur­teilt sind. Nament­lich die evan­ge­lisch-luthe­ri­sche Kir­che, der so vie­le ent­schei­den­de Impul­se zu dan­ken sein mögen, schei­tert gera­de, weil sie sich in Gestalt der EKD redu­ziert als Stät­te poli­ti­scher Bil­dung versteht.

Zurück zur Gewor­fen­heit: Gegen das, was gesche­hen will, kann letzt­lich nichts aus­ge­rich­tet wer­den. Ja, die­se Hal­tung ist resi­gna­tiv, aber die Resi­gna­ti­on kann als eine Vari­an­te des Reak­tio­nä­ren gel­ten, wenn sie nicht in Depres­si­on mün­det. Man darf, man soll­te viel­leicht davon über­zeugt sein, daß der Mensch­heit nun mal grund­sätz­lich in ihren Dilem­ma­ta nicht zu hel­fen ist, selbst wenn sie sich tech­nisch beein­dru­ckend behilft. Man muß sich des­we­gen aber nicht ver­zwei­felt auf den Asphalt kleben.

Mit Blick auf die gesam­te Schöpfung:

Die maß­geb­li­chen Kräf­te des Poli­ti­schen pro­ble­ma­ti­sie­ren die Ver­nich­tung nicht­mensch­li­chen Lebens der Mit­ge­schöp­fe eben nicht; sie bedau­ern es nicht mal, son­dern haben, selbst wenn sie sich öko­lo­gisch geben, das bil­li­ge Satt und Sat­ter im Sinn. Auch noch die grüns­te Inno­va­ti­on wird wei­ter Natur ver­wer­ten und ver­schlei­ßen. Und eine Demo­kra­tie, die den Bür­ger auf sei­ne Funk­ti­on als End­ver­brau­cher redu­ziert, ret­tet die Welt gera­de nicht.

Die Her­aus­for­de­run­gen unse­rer Gewor­fen­heit bestehen in engs­ter Unmit­tel­bar­keit. Kei­ne Poli­tik nimmt einem die Ent­schei­dun­gen für das Eigent­li­che des Lebens ab, kei­ne „ret­tet“ einen vor der Wahr­neh­mung der Selbst­ver­ant­wor­tung inner­halb der Lich­tung, auf die man indi­vi­du­ell his­to­risch, sozi­al, kul­tu­rell und geis­tig gera­de gestellt ist.

Längst nicht jeder wich­ti­ge Ent­schluß kann poli­tisch her­ge­lei­tet wer­den; die wesent­li­chen Ent­schei­dun­gen hat der Ein­zel­ne eher jen­seits des Poli­ti­schen zu tref­fen. Inso­fern hat Max Stir­ner nicht nur Hegel, Marx und Nietz­sche kon­se­quent zu Ende gedacht.