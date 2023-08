Vier Strategien, mit denen die AfD neutralisiert werden soll (3 und 4)

Als das Umfra­ge­insti­tut You­Gov im Febru­ar als eines der ers­ten Insti­tu­te ein deut­li­ches Hoch über 15% für die AfD ver­zeich­ne­te, war dies zeit­gleich der Punkt, an dem sich das The­ma „Asyl und Migra­ti­on“ als wich­tigs­tes The­ma für die Deut­schen nach vor­ne schob und die Ener­gie­kri­se ablöste.

Die ange­spann­te Migra­ti­ons­la­ge wird auch wei­ter­hin anhal­ten. 2023 könn­te laut man­cher Pro­gno­sen sogar an die Kri­sen­jah­re 2015 und 2016 anknüpfen.

Spä­tes­tens ab 2020 haben wir gese­hen, daß mit einem abneh­men­den Agen­da-Set­ting in den Migra­ti­ons­de­bat­ten auch die Umfra­ge­wer­te der AfD sta­gnier­ten und zurück­gin­gen. Die AfD ist kei­ne Par­tei mit beson­de­ren pro­mi­nen­ten Aus­hän­ge­schil­dern. Sowohl die Fes­ti­gung einer Stamm­wäh­ler­schaft als auch die Her­aus­bil­dung eines ideo­lo­gi­schen Kerns ist noch ein lau­fen­der Prozeß.

Dyna­mik ent­fal­tet sich für die AfD ins­be­son­de­re über die öffent­li­che The­men­set­zung. Somit könn­te eine öffent­li­che poli­ti­sche Lethar­gie-Stim­mung durch­aus ein wei­te­res Wachs­tum brem­sen. Die tat­säch­li­chen Aus­sich­ten wei­sen aber auf eine noch schär­fe­re Pola­ri­sie­rung hin.

Wäh­rend die Fol­gen der Grenz­öff­nun­gen 2015 für die meis­ten Men­schen noch nicht ein­mal ver­daut sind, erle­ben wir jetzt unmit­tel­bar die nächs­te Wel­le, die sich nicht nur in den urba­nen Bal­lungs­räu­men ent­lädt, son­dern auch auf klei­ne Land­ge­mein­den und Kom­mu­nen aus­strahlt, wo ein Con­tai­ner­dorf nach dem ande­ren aus dem Boden gestampft wird.

Poten­ziert wird die­se Ent­wick­lung schließ­lich von der öko­no­mi­schen Kri­sen­la­ge. In der unte­ren Mit­tel­schicht zer­bricht gera­de ein gan­zer Hau­fen an Wohl­stands­il­lu­sio­nen und wirt­schaft­li­cher Gewiß­hei­ten. Die Infla­ti­ons­fol­gen fres­sen sich bis in die höhe­ren Ein­kom­mens­klas­sen. Haus­hal­te mit einem monat­li­chen Net­to­ein­kom­men von über 3.500€ sind laut Spar­kas­sen­stu­die nicht mehr spar- und rücklagenfähig.

Nach einer gesell­schaft­li­chen Ent­span­nung und feh­len­den the­ma­ti­schen Hebeln für die AfD sieht es aktu­ell also nicht aus. Dies ist auch dadurch bedingt, daß die poli­ti­schen The­men kei­nes­wegs nur eine tem­po­rä­re Epi­so­de aus­ma­chen. Der Ukrai­ne-Krieg ist am Ende nur die Beschleu­ni­gung für die ohne­hin geplan­ten Maß­nah­men im Rah­men Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik der Ampel-Regie­rung gewesen.

Mit dem Jahr 2023 hat auch in der demo­gra­phi­schen Sub­stanz eine Zei­ten­wen­de statt­ge­fun­den. Die ers­ten gebur­ten­star­ken Jahr­gän­ge der Baby­boo­mer gehen nun in Ren­te und hin­ter­las­sen jähr­lich eine Erwerbs­po­ten­ti­al­lü­cke von bis zu 300.000 Men­schen, die als neue Kräf­te auf den Arbeits­markt kommen.

Das heißt: Jedes Jahr errei­chen bis zu 1 Mil­li­on Men­schen das Ren­ten­ein­tritts­al­ter, wäh­rend aber nur ca. 700.000 jun­ge Men­schen neu in das Berufs­le­ben ein­stei­gen. Die­se Tat­sa­che wird die aggres­si­ve Ein­wan­de­rungs­po­li­tik der Ampel noch wei­ter beför­dern. Die mul­ti­plen Kri­sen­her­de wer­den selbst von den eta­blier­ten Par­tei­en nicht geleug­net, und man ist bereits dar­auf ein­ge­stellt, daß vie­le Men­schen öko­no­misch zurück­ge­las­sen werden.

Stra­te­gie 4: Zuspit­zung und Polarisierung

In den letz­ten Wochen ist die Debat­te rund um ein Ver­bot der AfD inten­si­ver gewor­den und wird inzwi­schen sogar von eini­gen pro­mi­nen­te­ren Poli­ti­kern aus SPD- und Uni­ons­krei­sen als Mög­lich­keit in Betracht gezo­gen. Auf die intel­lek­tu­ell fla­che und ermü­den­de Begrün­dung mit­tels der „wehr­haf­ten Demo­kra­tie“ will ich hier im Detail gar nicht eingehen.

Für die meis­ten klingt das Ver­bot einer Par­tei, die in den Umfra­gen bei über 20% liegt, völ­lig skur­ril. Doch in der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler-Bla­se ist man bereits eif­rig dabei, eini­ge legi­ti­mie­ren­de Begrün­dun­gen zu liefern.

So wür­den die 20% Zustim­mung für die AfD nur ein Wäh­ler­spek­trum wider­spie­geln, das über die letz­ten Jahr­zehn­te ohne­hin als rech­tes Poten­ti­al latent gewe­sen ist. Ein AfD-Ver­bot wür­de die­se Wäh­ler­mas­sen ledig­lich zwi­schen eta­blier­ten Par­tei­en und Nicht­wäh­ler­spek­trum neu ver­tei­len. Die Gefahr eines demo­kra­ti­schen Reprä­sen­ta­ti­ons­de­fi­zits sehen die For­scher dem­nach nicht.

Man will die Paria­stel­lung der AfD um jeden Preis auf­recht­erhal­ten. Das erzeugt ins­be­son­de­re für die CDU im Osten auf lan­ge Sicht einen enor­men Dis­zi­pli­nie­rungs­druck gegen­über der eige­nen Basis. Dort ist man sich der schwin­den­den Macht­op­tio­nen sehr wohl bewußt.

So ist es auch nicht ver­wun­der­lich, daß es aus­ge­rech­net der ehe­ma­li­ge Ost-Beauf­trag­te Mar­co Wan­der­witz gewe­sen ist, der die Ver­bots­for­de­rung als einer der ers­ten einbrachte.

Für die AfD schafft die­ses Span­nungs­feld aus Nor­ma­li­sie­rung und Pola­ri­sie­rung eine äußerst güns­ti­ge Aus­gangs­la­ge. Die Nor­ma­li­sie­rung hebt das erwei­ter­te Wäh­ler­po­ten­ti­al und ver­fes­tigt die Bestands­wäh­ler­schaft. Die Pola­ri­sie­rung mar­kiert die ideo­lo­gi­schen und lebens­welt­li­chen Bruch­stel­len und läßt somit wei­te­re Mobi­li­sie­rungs­re­ser­ven her­an­wach­sen. Laut einer der letz­ten INSA-Umfra­gen liegt das erwei­ter­te AfD-Wäh­ler­po­ten­ti­al bun­des­weit bereits bei 33%.

Die Aus­gren­zungs­stra­te­gie gegen­über der AfD kann als geschei­tert ange­se­hen wer­den. Es ist nur noch ein Selbst­ver­ge­wis­se­rungs­ri­tu­al, um die Domi­nanz der eige­nen Schuld­n­eu­ro­se im gesell­schaft­li­chen Dis­kurs zu hal­ten. Die AfD wächst nicht nur in einer Zeit mit einer für sie güns­ti­gen the­ma­ti­schen Bedin­gungs­la­ge, son­dern eben auch zum Trotz von Ver­fas­sungs­schutz­be­ob­ach­tung, fort­ge­setz­ter Dif­fa­mie­rung und media­ler Iso­la­ti­on. Der Werk­zeug­kas­ten des Estab­lish­ments ist abgenutzt.

Das alles bedeu­tet nicht, daß ein wei­te­res AfD-Wachs­tum oder auch nur eine Sta­bi­li­sie­rung auf einem 20% Pla­teau eine Selbst­ver­ständ­lich­keit wäre, die auch lang­fris­tig auf­grund von exter­nen Fak­to­ren kata­ly­siert wer­den könn­te. Die Her­aus­for­de­run­gen habe ich bereits zum Beginn die­ses Bei­trags skiz­ziert. Die in die Höhe wach­sen­den Äste der Par­tei brau­chen mit­tel­fris­tig auch ein robus­tes Wurzelwerk.

Umfra­gen blei­ben am Ende nur ein tem­po­rä­rer Stim­mungs­in­di­ka­tor, die jetzt aber auch dazu genutzt wer­den müs­sen – um meta­po­li­ti­sche Res­sour­cen zu schaf­fen, um sich für die Gegen­of­fen­si­ve im Kul­tur­kampf aufzurüsten.