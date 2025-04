Goodbye, Klaus Schwab!

Vor ein paar Tagen hatte ich einen seltsamen Traum. Während ich in einem Bahnhofscafé auf einen Zug wartete, erkannte ich Klaus Schwab am Nebentisch.

Ich sprach ihn an, er schien zunächst etwas miß­trau­isch, ent­spann­te sich jedoch, als ich ihm ver­si­cher­te, daß ich nichts Böses wol­le und eben­falls der Mei­nung sei, daß die “Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker” etwas über­trie­ben hät­ten, als sie ihn zum Chef­schur­ken der “Plan­de­mie” erko­ren. Da lächel­te er mich freund­lich an.

Als ich jedoch begann, die Poli­tik der Mas­sen­imp­fun­gen zu kri­ti­sie­ren, wur­de er ner­vös, stand auf, betrat eine Büh­ne, und begann zu sin­gen und zu tanzen.

Mein Unter­be­wuß­tes war wohl durch die von mir nur flüch­tig auf­ge­nom­me­ne Nach­richt sti­mu­liert wor­den, Schwab, Jahr­gang 1938, sei vom Vor­sitz des 1971 von ihm selbst gegrün­de­ten Welt­wirt­schafts­fo­rums (vor­mals Euro­pean Manage­ment Con­fe­rence) zurück­ge­tre­ten – am 21. April, am sel­ben Tag, an dem der etwa ein­ein­halb Jah­re älte­re Papst Fran­zis­kus verstarb.

Ganz frei­wil­lig scheint er den Pos­ten trotz sei­nes hohen Alters nicht geräumt zu haben. Dem Rück­tritt gin­gen von Schwab vehe­ment bestrit­te­ne Vor­wür­fe der Ver­un­treu­ung von WEF-Gel­dern zu pri­va­ten Zwe­cken vor­an, publi­ziert im Wall Street Jour­nal, die zu nun lau­fen­den inter­nen Unter­su­chun­gen geführt haben.

Die NZZ faß­te es so zusammen:

Gestützt auf ein anony­mes Schrei­ben berich­te­te die Zei­tung, Schwab sol­le Mit­tel der Orga­ni­sa­ti­on für pri­va­te Zwe­cke miss­braucht haben. Genannt wer­den Luxus­rei­sen, die pri­va­te Nut­zung einer WEF-Vil­la, Mas­sa­gen auf WEF-Kos­ten und das Abhe­ben von Bar­geld durch Mit­ar­bei­ten­de. Auch das Län­der-Ran­king des WEF zur Wett­be­werbs­fä­hig­keit soll Schwab mani­pu­liert haben, wie die «Finan­cial Times» kurz dar­auf berichtete.

Bereits 2024 hat­te das Wall Street Jour­nal einen Arti­kel publi­ziert, in dem Schwab und ande­ren hohen Tie­ren des WEF sexu­el­le Über­grif­fe bzw. deren Ver­tu­schung und ande­res “toxi­sche” Fehl­ver­hal­ten gegen­über Ange­stell­ten und Mit­ar­bei­tern vor­ge­wor­fen wur­de. Die ent­spre­chen­den Unter­su­chun­gen, gelei­tet von Barack Oba­mas ehe­ma­li­gen Jus­tiz­mi­nis­ter Eric Hol­der, führ­ten schlie­ßen zur Ent­las­sung von Schwabs Sohn Oli­vi­er aus dem WEF.

Schwab habe das WEF, so die NZZ wei­ter, “wie ein all­mäch­ti­ger Patron” geführt. Die Stif­tung sei inzwi­schen eine Art Fami­li­en­un­ter­neh­men, in dem auch Schwabs Frau und sei­ne bei­den Kin­der Oli­vi­er und Nico­le beschäf­tigt sind:

Die Macht­bal­lung bei der Fami­lie stand im ekla­tan­ten Gegen­satz zu allem, was Schwab an Kon­fe­ren­zen und in Publi­ka­tio­nen zu guter Unter­neh­mens­füh­rung pre­dig­te. Die gesam­te Orga­ni­sa­ti­on war auf den Grün­der und sei­ne Fami­lie aus­ge­rich­tet. Die Nach­fol­ge­fra­ge schob er beharr­lich vor sich hin.

Ent­ge­gen der über­wie­gen­den Wahr­neh­mung in “unse­ren” Krei­sen ver­legt die NZZ Schwabs finest hour ins Jahr 2024, lan­ge nach­dem er sei­nen Nim­bus als Gesicht der Pan­de­mie­po­li­tik ver­lo­ren hatte:

Bis vor kur­zem schien Schwab den Geset­zen der Bio­lo­gie zu trot­zen und kaum zu altern. Nach den Aus­fäl­len wäh­rend der Pan­de­mie wur­de das Davo­ser Jah­res­tref­fen 2024 zu einem Tri­umph für den Grün­der. Als Vor­be­rei­tung für die spä­te­re Ukrai­ne-Frie­dens­kon­fe­renz stand er im Mit­tel­punkt der Welt­po­li­tik. Wäre Klaus Schwab damals abge­tre­ten, hät­te es nie­mand kri­ti­siert, wenn er im glei­chen Jahr den Frie­dens­no­bel­preis bekom­men hätte.

Ich muß ehr­lich sagen, daß ich von Davos 2024 abso­lut nichts mit­be­kom­men habe und auch gar nichts mit­be­kom­men woll­te. Schwabs plötz­li­cher Abgang scheint auch jene nicht beson­ders zu inter­es­sie­ren, denen er zwi­schen 2020–22 als der sata­ni­sche Zar des Glo­ba­lis­mus erschie­nen ist.

War­um ist das so?

Auch Mil­len­ni­al Woes hat sich die­se Fra­ge gestellt:

Heut­zu­ta­ge ist es Mode, sich über die­je­ni­gen von uns lus­tig zu machen, die sich wäh­rend der Coro­na­kri­se über das WEF und sei­nen omi­nö­sen Vor­sit­zen­den all­zu sehr auf­ge­regt haben, mich ein­ge­schlos­sen. Ich kann mich ehr­lich gesagt nicht mehr dar­an erin­nern, ob ich glaub­te, daß Schwab selbst die tat­säch­li­che Macht inne­hat­te, oder ob mir von Anfang an klar war, daß er nur das öffent­li­che „Gesicht“ der ech­ten Macht­ha­ber im Hin­ter­grund war. Wie auch immer: das Bedeut­sa­me die­ser Zeit war, daß die Ereig­nis­se eine ganz neue Geschich­te zu erzäh­len schie­nen. Die alte Ord­nung des Gel­des, der Wall Street, des Kapi­ta­lis­mus und des Zio­nis­mus schien durch eine neue, tech­no­kra­ti­sche Ord­nung ersetzt wor­den zu sein, die viel autis­ti­scher und über­ra­schen­der­wei­se auto­ri­tä­rer zu sein schien als die alte. (…) Ich hat­te bis etwa Mai 2020 noch nie von Schwab gehört, als er inmit­ten der Coro­na-Lock­downs plötz­lich über­all auf­tauch­te. Es wur­de von uns erwar­tet, daß wir ihn ken­nen und ihm ver­trau­en. Es schien so, als hät­ten die glo­ba­lis­ti­schen Insti­tu­tio­nen beschlos­sen, „den Vor­hang zu lüf­ten“, ihre natio­na­len Mario­net­ten­re­gie­run­gen zu umge­hen und sich via Schwab direkt an die Öffent­lich­keit zu wen­den. War­um sonst sahen wir plötz­lich die­sen Mann? In die­sen ver­rück­ten Mona­ten ver­kün­de­te Schwab, daß es kei­ne Rück­kehr zur „alten Nor­ma­li­tät“ geben wür­de, daß wir „alles wie­der zum Bes­se­ren auf­bau­en“ (“build back bet­ter”) und die Welt­wirt­schaft in einem Pro­zeß, den er als „Gre­at Reset“ bezeich­ne­te, dras­tisch umge­stal­ten müß­ten, um eine neue Gesell­schaft hervorzubringen. Er dabei wur­de oft von sei­nem kobold­haf­ten Haus­phi­lo­so­phen Yuval Noah Hara­ri beglei­tet. Bei­de Män­ner schie­nen eine bei­läu­fi­ge Ver­ach­tung für gewöhn­li­che Men­schen zu tei­len. (…) Gewöhn­li­che Men­schen sind durch einen bio­lo­gi­schen Zufall ent­stan­den und haben kei­nen Zweck, kei­ne Daseins­be­rech­ti­gung, außer­dem wer­den sie, wie Hara­ri offen sagt, in der neu­en Gesell­schaft der Zukunft kei­nen Platz, kei­ne Arbeit, kei­ne rai­son d’être mehr haben.

Die kur­ze Blü­te­zeit des WEF-Mes­sa­gings wur­de jäh unter­bro­chen durch zwei syn­chron lau­fen­de Ereig­nis­se: den Kol­laps der Pan­de­mie­po­li­tik und den rus­si­schen Angriff auf die Ukrai­ne. Mit der erneu­ten Wahl Donald Trumps zum Prä­si­den­ten der Ver­ei­nig­ten Staa­ten und sei­nem Bemü­hen, mit Hil­fe von Elon Musk und ande­ren Akteu­ren eine von Euro­pa ent­kop­pel­te neue Macht­eli­te auf­zu­bau­en, befin­det sich das WEF in einer poli­tisch deut­lich schwä­che­ren Posi­ti­on als noch 2022.

Bli­cke ich nun sel­ber zurück in die­ses Wen­de­jahr, so erschie­nen damals zwei Publi­ka­tio­nen von mir, in denen Schwab eine Rol­le spielt: Einer­seits im Früh­jahr der gemein­sam mit Mar­tin Sell­ner ver­faß­te Kapla­ken­band Bevöl­ke­rungs­aus­tausch und Gre­at Reset, ande­rer­seits ein aus­führ­li­ches Por­trait Schwabs für eigen­tüm­lich frei- letz­te­res rela­tiv spät, in der Juli-August-Aus­ga­be des Maga­zin, als sein Ein­fluß sei­nen Zenit bereits über­schrit­ten hatte.

Im Streit­ge­spräch mit Mar­tin Sell­ner sprach ich dem Kampf gegen den “Gre­at Reset” höhe­re Prio­ri­tät zu als dem Kampf gegen den “Gro­ßen Aus­tausch”. “Gre­at Reset” war für mich die zusam­men­fas­sen­de Chif­fre für die Pan­de­mie­po­li­tik und ihre dys­to­pi­schen Umwäl­zun­gen und Per­spek­ti­ven. Mei­ne Argu­men­ta­ti­on erfolg­te aus dem Erleb­nis einer direk­ten, nie zuvor dage­we­se­nen Bedro­hung des Ein­zel­nen und der Gesell­schaft durch den Staat.

Weni­ge Mona­te spä­ter war der Spuk ver­schwun­den, womit ich noch Anfang des Jah­res nicht gerech­net hat­te. Heu­te reden wir wie­der vor­ran­gig über “Remi­gra­ti­on” und ähn­li­che Din­ge, als wäre die Uhr in das Jahr 2019 zurück­ge­stellt worden.

Was jedoch nicht ver­schwun­den ist, sind wesent­li­che Agen­den des “Gre­at Reset”-Komplexes: “Digi­ta­le ID, digi­ta­le Zen­tral­bank­wäh­rung, Zen­sur, Über­wa­chung und KI-Kom­mis­sa­re, die die Res­sour­cen ver­tei­len”, for­mu­liert Mil­len­ni­al Woes. Sie lie­gen heu­te wie­der stär­ker in den Hän­den der EU und ihren Ursu­la van der Ley­ens anstel­le des WEF oder der WHO.

Die Ersatz­be­dro­hun­gen, die Coro­na ablös­ten, haben an Kraft ver­lo­ren: Der “Klimawandel”-Hysterie ist weit­ge­hend die Luft aus­ge­gan­gen, und auch der sich end­los hin­zie­hen­de ukrai­nisch-rus­si­sche Krieg hat an Emo­ti­ons- und Panik­po­ten­ti­al erheb­lich eingebüßt.

Schwab, der Mann mit dem bur­les­ken teu­to­ni­schen Akzent, der aus­sieht wie die Kari­ka­tur eines James-Bond-Schur­ken, war in der Coro­na­zeit dank sei­nes ein­präg­sa­men, unsym­pa­thi­schen Ant­lit­zes und sei­ner wich­tig­tue­ri­schen Auf­ge­bla­sen­heit zur mas­sen­haft ver­mem­ten Sym­bol­fi­gur der ech­ten oder angeb­li­chen Hin­ter­grun­de­mäch­te der Pan­de­mie und ihrer ver­mut­lich äußerst üblen Absich­ten geworden.

In den sozia­len Medi­en erschien er unter ande­rem als “Nazi”, “Sata­nist”, “Roth­schild-Sohn”, okkul­ter Geheim­bünd­ler, Euge­ni­ker, Impe­ra­tor eines tota­li­tä­ren Todes­sterns, Kopf der “Plan­de­mie”, Lakai Chi­nas, Möch­te­gern­dik­ta­tor, Alpha-Ava­tar der arro­gan­ten glo­ba­lis­ti­schen Eli­ten, die für uns Fuß­volk­ma­den eine droh­nen­über­wach­te, schö­ne neue Welt vor­ge­se­hen hat­ten, in der wir an der Ket­te eines Social-Cre­dit-Sys­tems nach chi­ne­si­schem Vor­bild hän­gen, öko­lo­gisch nach­hal­ti­ge Insek­ten­bur­ger ver­zeh­ren und “nichts besit­zen, aber glück­lich” sein würden.

Auch ich habe Schwab und dem WEF damals erheb­li­che Macht zuge­spro­chen, wenn­gleich mir rela­tiv rasch klar war, daß die Wer­ber für den “Gre­at Reset” (in einer frü­he­ren Schrift Schwabs “Vier­te Indus­tri­el­le Revo­lu­ti­on” und noch frü­her “The Gre­at Trans­for­ma­ti­on” genannt) nur Tritt­brett­fah­rer und Antrei­ber, weni­ger Urhe­ber der Poli­tik der Lock­downs und Mas­sen­imp­fun­gen waren.

Was habe ich 2022 über Schwab und sei­ne Agen­da für eigen­tüm­lich frei geschrie­ben? Etwa dies:

Im Juli 2020 publi­zier­te Schwab das Pam­phlet „Covid-19: The Gre­at Reset“, das die hoch­ge­jazz­te „Pan­de­mie­kri­se“ als her­vor­ra­gen­de Chan­ce beschrieb, eine glo­ba­le poli­ti­sche, wirt­schaft­li­che und gesell­schaft­li­che Umwäl­zung ein­zu­lei­ten. „Ein Weg wird uns in eine bes­se­re Welt füh­ren, eine inte­gra­ti­ve­re, gerech­te­re und umwelt­freund­li­che­re Welt“, ver­spra­chen Schwab und sein Co-Autor Thier­ry Malleret. Künst­li­che Intel­li­genz, Digi­ta­li­sie­rung, gene­tisch-bio­lo­gi­sche Inno­va­tio­nen und die Ver­schmel­zung von Mensch und Maschi­ne wür­den in der Zukunft „sämt­li­che Lebens­be­rei­che revo­lu­tio­nie­ren“ und groß­ar­ti­ge Mög­lich­kei­ten schaf­fen, die Pro­ble­me des Pla­ne­ten und der Mensch­heit effek­tiv zu lösen. Da die­se Tech­no­lo­gien auch miß­braucht wer­den kön­nen, bedür­fen sie der ethi­schen Füh­rung durch kom­pe­ten­te und ver­ant­wor­tungs­be­wuß­te Exper­ten, Mana­ger und Tech­no­kra­ten sowie einer „Glo­bal Gover­nan­ce“, um sie welt­weit umzusetzen.

Eng damit ver­bun­den ist eine der Lieb­lings­ideen Schwabs, der “Stake­hol­der Capitalism”:

Das WEF ist nicht nur ein Club der reichs­ten und mäch­tigs­ten Leu­te der Welt, son­dern auch eine Platt­form für „Kapi­ta­lis­mus­kri­tik“, aller­dings nicht in einem grund­sätz­li­chen Sin­ne. Der Weg in die Schö­ne Neue Welt soll über die geläu­ter­te Art des “Stake­hol­der-Kapi­ta­lis­mus” füh­ren, der das nack­te Pro­fit­den­ken – also den “frei­en Markt” der alten kapi­ta­lis­ti­schen Schu­le von Mil­ton Fried­man & Co – ablö­sen und die Kon­zer­ne dazu ver­pflich­ten soll, die Inter­es­sen mög­lichst all ihrer “Teil­ha­ber” (Stake­hol­der) zu berück­sich­ti­gen und zu befriedigen.

Fak­tisch führt der „Stake­hol­der-Kapi­ta­lis­mus“ zu einer Aus­wei­tung der Macht der Kon­zer­ne über Staa­ten, Volks­wirt­schaf­ten und Gesell­schaf­ten, nicht nur in wirt­schaft­li­cher und poli­ti­scher, son­dern auch in “ideo­lo­gi­scher” Hin­sicht, wenn “Big Busi­ness” z. B. geschlos­sen für Imp­fun­gen, “Refu­gees Wel­co­me”, “Black Lives Mat­ter”, “LGBTQ”, “I stand with Ukrai­ne” etc. wirbt und auf die­se Wei­se ver­sucht, sei­ne lin­ken Geg­ner und Kri­ti­ker auf sei­ne Sei­te zu ziehen.

Hier war offen­bar der­sel­be „Davos-Mensch“ am Werk, den Samu­el Hun­ting­ton schon in den neun­zi­ger Jah­ren als Ver­tre­ter einer ent­na­tio­na­li­sier­ten, glo­ba­len Super­klas­se beschrieb, die aus der wirt­schaft­li­chen Glo­ba­li­sie­rung her­vor­ge­gan­gen ist und die eine Wahl­ver­wandt­schaft zum “mora­lis­ti­schen Trans­na­tio­na­lis­mus” der lin­ken Intel­li­genz pflegt.

War Schwab nun der tat­säch­li­che „Boss“ des Clubs von Davos oder nur eine Art Con­fe­ren­cier, der den Rei­chen, Mäch­ti­gen und Wich­ti­gen eine infor­mel­le Platt­form bot, in der sich „vie­le gute Gele­gen­hei­ten fin­den, um sich in hand­lungs- und ergeb­niss­ori­en­tier­ten Initia­ti­ven zu enga­gie­ren“, wie er in sei­ner Eröff­nungs­re­de 2022 formulierte?

Der Sohn eines Schwei­zer Indus­tri­el­len, des­sen Fir­ma im Diens­te der NS-Rüs­tungs­in­dus­trie tätig war, erhielt als jun­ger Mann äußerst pro­mi­nen­te Schüt­zen­hil­fe für sein Lebens­werk: Unter ande­rem Hen­ry Kis­sin­ger, der Öko­nom John Ken­neth Gal­braith und der kon­tro­ver­se Nukle­ar­stra­te­ge Her­man Kahn (eines der Vor­bil­der für Stan­ley Kubricks „Dr. Selt­sam“), waren frü­he Unter­stüt­zer des Euro­pean Manage­ment Symposiums.

Das läßt ver­mu­ten, daß Schwab von Anfang eher ein Front­mann als ein eigen­stän­di­ger Akteur gewe­sen ist. Wie es wirk­lich gewe­sen ist, weiß ich nicht (Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker auf­ge­paßt: er hat das­sel­be Gym­na­si­um in Ravens­burg wie Götz Kubit­schek besucht!).

Das WEF war ursprüng­lich als „euro­pä­isch-ame­ri­ka­ni­sches Mana­ger­sym­po­si­on“ (Jür­gen Dunsch) kon­zi­piert, mit dem Ziel, den wirt­schaft­li­chen Vor­sprung der Ame­ri­ka­ner auf euro­päi­scher Sei­te auf­zu­ho­len, nicht in Kon­kur­renz, son­dern in Zusam­men­ar­beit mit den USA. So war das WEF auch immer ein Instru­ment und ein Kno­ten­punkt der ame­ri­ka­nisch-west­li­chen Hege­mo­nie. Die­se Ver­bin­dung scheint nun durch­trennt zu sein, wäh­rend mit Putins Ein­marsch in die Ukrai­ne das Zeit­al­ter der “mul­ti­po­la­ren Welt­ord­nung” begon­nen hat.

2022 schrieb ich in eigen­tüm­lich frei:

Nun ver­hält es sich so, daß vor „Coro­na“ die Auf­lö­sung von gewach­se­nen Kol­lek­ti­ven als Haupt­stra­te­gie der glo­ba­lis­ti­schen Macht­po­li­tik galt. Genau­er gesagt des­sen, was Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge 2011 in sei­nen Büch­lein „‘Neue Welt­ord­nung’ – Zukunfts­plan oder Ver­schwö­rungs­theo­rie?“ als “Soli­dar­ge­mein­schaf­ten” bezeich­ne­te: “intak­te Fami­li­en, intak­te Völ­ker, intak­te Reli­gi­ons­ge­mein­schaf­ten”: „Wer buch­stäb­lich ewig herr­schen will, darf die Gesell­schaft nicht ver­fes­ti­gen, er muß sie ver­flüs­si­gen; nicht kol­lek­ti­vie­ren, son­dern atomisieren.“ Die­se „Atomisierungs“-Strategie scheint nun an ihr Ende gekom­men zu sein, zur glei­chen Zeit, in der ein epo­cha­ler “Deglobalisierungs”-Prozeß begon­nen zu haben scheint, der auch ein Ent­li­be­ra­li­sie­rungs­pro­zeß ist. Die Coro­na-Poli­tik hat zu einer Re-Kol­lek­ti­vi­sie­rung des Wes­tens geführt, zu einer Her­stel­lung von „Soli­da­ri­tät“ von oben, durch Angst­ma­che, poli­tisch-sozia­len Druck und ein mora­li­sches Sta­tus­sys­tem, das auf Gehor­sam­keit gegen­über den Pan­de­mie-Maß­nah­men beruht.

2025 spü­re ich nicht mehr viel von die­ser “Angst­ma­che” und “Kol­lek­ti­vi­sie­rung”. Alle Buh­män­ner sind nun durch­mar­schiert: Viren, Rechts­po­pu­lis­ten, Rus­sen, Kli­ma­wan­del, “Oran­ge Man”. Die EU fühlt sich von Putin und Trump in die Zan­ge genom­men, und kann sich zu kei­ner wirk­lich kla­ren, kon­struk­ti­ven Poli­tik gegen­über bei­den durch­rin­gen. Uto­pi­sche Ideen hat sie auch nicht mehr so recht, und das hat wohl auch damit zu tun, daß Geld aus den USA (USAID) und Ener­gie­lie­fe­run­gen aus Ruß­land pre­kär gewor­den sind.

Kein Arti­kel über Klaus Schwab ist voll­stän­dig, der nicht erwähnt, wie unfaß­bar banal und tri­vi­al, wie ober­fläch­lich und leer das Den­ken und die Spra­che die­ses Man­nes sind. Wer sich das Büch­lein The Gre­at Reset (dt. Der gro­ße Umbruch) ange­schafft und durch­ge­le­sen hat, wird wis­sen, wovon ich rede.

Es han­delt sich dabei kei­nes­wegs um einen raf­fi­niert durch­dach­ten Meis­ter­plan, son­dern um ein läh­mend lang­wei­li­ges, inko­hä­ren­tes Wirr­warr aus halb­ga­ren Ana­ly­sen, gewun­de­nen Pla­ti­tü­den und abs­trak­ten Welt­ver­bes­se­rungs­plä­nen, das Tief­gang und Intel­lek­tua­li­tät ledig­lich simuliert.

Bana­li­tät und Ober­fläch­lich­keit sind per­sön­li­che Eigen­schaf­ten Schwabs, die sich im Stil des Welt­wirt­schafts­fo­rums in voll­kom­me­ner Wei­se widerspiegeln.

Aus mei­nem ef-Arti­kel von 2022:

Sieht man sich nun die auf Hoch­glanz polier­ten, phra­sen­ge­sät­tig­ten Pro­mo­ti­ons­vi­de­os des WEF an, so fragt man sich, ob sie über­haupt irgend­je­man­den außer­halb der Davos-Par­ty ernst­haft anspre­chen sol­len. Auch in den dort geführ­ten, öffent­lich ein­sicht­ba­ren Debat­ten begeg­net einem eine selt­sa­me Mischung aus geschäf­ti­ger Bana­li­tät, Wich­tig­tue­rei und sinis­tren Anlie­gen, die sich in fort­schritt­lich-huma­nis­ti­sches Neu­sprech hüllen.

Eugyp­pi­us kom­men­tier­te im Sep­tem­ber 2022:

Letzt­lich ist Schwabs tat­säch­li­che Bedeu­tung schwer zu fas­sen. Ich wür­de sagen, er ist haupt­säch­lich ein Gefäß für die Zie­le und Ambi­tio­nen der füh­ren­den Poli­ti­ker und Unter­neh­mer, die das Welt­wirt­schafts­fo­rum umkrei­sen. Er ist ein schlech­ter Den­ker mit einem trä­gen Intel­lekt, aber er ist gut dar­in, die­sen Leu­ten zu sagen, was sie hören wol­len, und über ihn gewin­nen wir einen inter­es­san­ten Ein­blick in ihre Ängs­te, Über­zeu­gun­gen und Nei­gun­gen. Die nach­läs­si­ge und unaus­ge­go­re­ne Art sei­ner Ana­ly­sen ent­spricht paß­ge­nau dem ver­kürz­ten Zeit­ho­ri­zont und den Auf­merk­sam­keits­de­fi­zi­ten, die für die Atti­tü­de der poli­ti­schen Eli­ten so cha­rak­te­ris­tisch sind.

Der Nach­fol­ger Schwabs ist übri­gens der 1944 gebo­re­ne Öster­rei­cher Peter Bra­beck-Let­ma­the, ehe­ma­li­ger CEO von Nest­lé. Die­se Gru­sel­ge­stalt fiel mir zum ers­ten Mal 2006 in dem scho­ckie­ren­den Doku­men­tar­film We Feed the World von Erwin Wagen­ho­fer auf. In einer Bespre­chung für die Jun­ge Frei­heit beschrieb ich ihn als einen Mann “mit einem Charme, als wäre er der Anti­christ persönlich”.

Das liegt nicht nur an sei­nen toten, selt­sam rep­ti­li­en­ar­ti­gen Augen, son­dern unter ande­rem auch dar­an, daß er die For­de­rung man­cher NGOs, den Zugang zu Trink­was­ser zu einem öffent­li­chen (Menschen-)Recht zu erklä­ren, als “Extrem­lö­sung” bezeich­ne­te; er hin­ge­gen äußer­te die Mei­nung, daß auch Was­ser einen Markt­wert haben sol­le, und impli­zier­te somit, daß es ohne wei­te­res pri­va­ti­siert wer­den kön­ne. Von dem gan­zen Film ist mir – neben den am Fließ­band geschred­der­ten Küken – sein Auf­tritt bis heu­te am stärks­ten in Erin­ne­rung geblieben.

Eines die­ser bei­den Augen war spä­ter eine Zeit lang durch eine Krank­heit ent­stellt. Fotos aus die­ser Zeit kur­sie­ren gera­de in den sozia­len Medi­en, und dazu der Witz: Nun wur­de Blo­feld durch Le Chif­fre ersetzt.