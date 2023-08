Ist der Film “Barbie” ein Kunstwerk? Susanne Dagen und Ellen Kositza im Gespräch

Noch im I. Quar­tal 2023 waren die Umsät­ze des Bar­bie-Uni­ver­sums dras­tisch ein­ge­bro­chen. Trotz (oder wegen) all die­ser Diver­si­täts­vor­stö­ße? Es gab längst Bar­bie im Roll­stuhl, schwar­ze Bar­bies, ampu­tier­te Bar­bies etc.

Der „Barbie“-Film nun lös­te hef­ti­ge Kon­tro­ver­sen aus. Das deut­sche Feuil­le­ton lieb­te ihn fast rund­um: „Wow, Eman­zi­pa­ti­on!“ In den USA wur­de er vor allem von Kon­ser­va­ti­ven hart kri­ti­siert: „Ganz fal­sches Frau­en­bild.“ Regis­seu­rin Gre­ta Ger­wig fei­er­te: Ihr „Barbie“-Film spiel­te mehr als eine Mil­li­ar­de Dol­lar an ame­ri­ka­ni­schen Kino­kas­sen ein.

Das Unter­neh­men Mat­tel hat den Film ko-finan­ziert. Es ist also kein ganz frei­es „Kunst­stück“. Man soll­te dar­über reden! Sprich: wir sollten!

– – –

ELLEN KOSITZA: Lie­be Susan­ne, wir bei­de haben den „Barbie“-Film gese­hen. Du gleich zwei­mal, stimmt´s? Mei­ne Twit­ter-Freun­din Marie-Thé­rè­se Kai­ser, AfD-Kan­di­da­tin, fand, es sei der schreck­lichs­te Film, den sie je gese­hen habe. Soweit wür­de ich nicht gehen. Ich muß­te min­des­tens zehn­mal laut lachen! Ich fand zumal die bei­den Haupt­dar­stel­ler Mar­got Rob­bie und Ryan Gosling ein­fach groß­ar­tig. Über­haupt ist ja alles an die­sem Strei­fen äußerst pro­fes­sio­nell, dar­über muß man kaum streiten

Die Bot­schaft des Films aber miß­fällt mir sehr. Ich darf mal den Inhalt kurz reka­pi­tu­lie­ren? Also: Es gibt eine Art Vor­film. Gaa­anz frü­her spiel­ten klei­ne Mäd­chen mit nied­li­chen Baby­pup­pen. Sie spiel­ten Mut­ter-Sein. Das ist (via Erzähl­stim­me) natür­lich ganz schön, aber doch nicht erfül­lend. Dann tritt die „Bar­bie“ in den Raum. Die­se stein­zeit­li­chen Mäd­chen mit ihren Baby­pup­pen sind voll elek­tri­siert. Denn Bar­bie ist ganz anders! Sie ist eman­zi­piert, sie ist eine Figur, die ein­fach alles kann! Die moder­ne Bar­bie kann Erfin­de­rin sein, sie kann in den Welt­raum düsen, sie kann alle Haut­far­ben, sie kann Prä­si­den­tin sein!

Nun kriegt unse­re „ste­reo­ty­pi­sche Bar­bie“ (eben die strah­lend schö­ne Mar­got Rob­bie) aber inmit­ten einer so schö­nen Bar­bie-Par­ty einen Depri-Flash: Memen­to Mori! Auch du wirst ster­ben! Geht ja gar nicht in die­ser Hap­py-Welt! Die Ur-Bar­bie hat­te High-Heels-Füße. Mar­got Rob­bies Füße nun sind, ver­dammt!, flach gewor­den. Sie muß nun in die „ech­te Welt“, um das zu behe­ben. In der ech­ten Welt aber herrscht das Patri­ar­chat. Bar­bies Lebens­part­ner Ken beglei­tet sie. Logisch fin­det er das Patri­ar­chat cool und will es nun auch in der Bar­bie-World reak­ti­vie­ren. Spoi­ler: Er wird scheitern.

Susan­ne, sor­ry. Das ist nicht mein Film. Was fin­dest Du dar­an gut?

SUSANNE DAGEN: Oh, es ist ein fabel­haf­ter Film! Ich habe ihn, das stimmt, schon zwei­mal gese­hen und pla­ne nun noch einen drit­ten Kino-Besuch. Ich sehe den Film pri­mär als ein gro­ßes Kunst­werk, was mir gefällt und was mich inspi­riert. Auch dahin­ge­hend, daß die­ser von den Zuschau­ern so unter­schied­lich und so mul­ti­per­spek­ti­visch inter­pre­tiert wird. Das ist für mich vor allem eine Defi­ni­ti­on für Kunst. Im Übri­gen wis­sen wir, daß Regis­seu­rin Gre­ta Ger­wig das Dreh­buch gemein­sam mit ihrem Lebens­ge­fähr­ten Noah Baum­bach schrieb, und ich glau­be, die hat­ten rich­tig viel Spaß dabei!

Wir stei­gen in die­sen Film mit einem ers­ten Zitat ein. Über­haupt wim­melt es in die­sem Strei­fen von fil­mi­schen und ver­ba­len Anspie­lun­gen. Für mich ist das eine höchst erfreu­li­che und auch spie­le­ri­sche Gele­gen­heit, mei­ne, zuge­ge­be­ner­ma­ßen, nicht so umfang­rei­che Film­erfah­rung retro­spek­tiv zu prü­fen. Die Klas­si­ker aller­dings ken­ne ich. Und sie­he da, mir ist eini­ges auf­ge­fal­len: wir begin­nen mit einer Situa­ti­on in einer Mond­land­schaft, in der klei­ne Mäd­chen mit Pup­pen spie­len. Aller­dings spie­len sie vor allem eins, näm­lich Mut­ter sein. Und das ist für mich das Grund­the­ma die­ses Fil­mes. Ursäch­lich steht da natür­lich das Man­n/­Frau-The­ma, was uns aktu­ell als ein Flui­des, nicht Star­res beschrie­ben wird und dar­aus resul­tie­rend die Fra­ge um Mut­ter­schaft. Denn, was ist denn Bar­bie? Bar­bie spricht selbst im Film von sich als einer Figur, die kei­ne Vagi­na hat. Also, kei­ne Frau ist.

Nun ist es seit Men­schen­ge­den­ken, selbst wenn man uns heu­te ande­res glau­ben las­sen möch­te und selbst wenn es so wäre, daß Unvor­stell­ba­res schon tech­nisch mög­lich ist, so und bleibt es dabei, daß nur die Frau mit ihrer ent­spre­chen­den geschlechts­or­ga­ni­schen Beschaf­fen­heit, die nun doch unbe­strit­te­ner­wei­se eine völ­lig ande­re als die des Man­nes ist, Mut­ter sein kann. Die Erzähl­stim­me spricht in der Ein­gangs­sze­ne, der bom­bas­tisch musi­ka­lisch unter­leg­ten Ouver­tü­re, über die­se Mut­ter­rol­le, die klei­ne Mäd­chen schon im Spiel mit Pup­pen erler­nen und eben auch üben.

Eine Rol­le, das wis­sen wir bei­de, die wahr­schein­lich die schwers­te, wenn man sie aller­dings als eine Auf­ga­be betrach­tet, dann doch die am schöns­ten, auch leid­volls­te zu erfül­len­de Ur-Auf­ga­be im Leben einer Frau ist. In dem Moment aller­dings, wo Bar­bie auf die­se Mond­land­schaft, die uns von ihrem Bild­the­ma vor allen Din­gen an Stan­ley Kubricks „Odys­see im Welt­all“ erin­nert, auf­taucht, zer­stö­ren die Mäd­chen ihre Baby-Pup­pen und wen­den sich die­ser rei­nen, weil geschlechts­lo­sen Frau­en-Attrap­pe zu…

KOSITZA: Stopp bit­te kurz, Ein­halt: Es ist nicht nur das Bild­the­ma, es ist eben­falls die Musik, „Also sprach Zara­thus­tra“ von Richard Strauss. Bei Kubricks Film von 1968 sehen wir in der ent­spre­chen­den Ein­gangs­sze­ne eine Hor­de wil­der Affen. Als die bom­bas­ti­schen Zara­thus­tra­klän­ge ertö­nen, beginnt einer der Affen vol­ler Furor, das her­um­lie­gen­de Ske­lett eines toten Tie­res zu zer­trüm­mern. Die Sze­ne, wo die­se net­ten, hübsch geklei­de­ten Mäd­chen ange­sichts der Her­ab­kunft der Bar­bie ihre nied­li­chen Pup­pen zer­stö­ren, fand ich übri­gens schlim­mer als den gan­zen Rest des Films.

Mei­ne 12 und 17jährigen Töch­ter, die mit mir im Kino waren, sahen das ähn­lich. Sie waren dann beru­higt, daß es hin­ter­her „so hei­ter“ war. Naja, das waren dann Gesprä­che! Für mich bedeu­te­te die­ses Intro: Als die Mäd­chen noch bezopft Mama spiel­ten, waren sie eigent­lich auf dem Niveau instinkt­ge­trie­be­ner Affen. Übri­gens sehe ich nicht, daß sie die Bar­bie als geschlechts­lo­ses Wesen begrü­ßen. Bar­bies Geschlechts­lo­sig­keit wird doch erst spä­ter im Film zum The­ma. In mei­ner Sicht bewun­dern die Kin­der im Film die­se über­le­bens­gro­ße Bar­bie auf­grund ihrer sorg­lo­sen Perfektion.

DAGEN: Du sprichst etwas Wich­ti­ges an, näm­lich die Ein­stu­fung der FSK auf 6 Jah­re. Das heißt, daß man ent­we­der den Film dort vor­ab nicht gese­hen hat oder man tut eben nichts ande­res, als sich an die eige­nen Regeln strikt zu hal­ten, näm­lich, daß Fil­me ohne sicht­ba­re Gewalt und Sex­hand­lun­gen eben die­se Kate­go­ri­sie­rung erhal­ten. Es tut mir furcht­bar leid, wenn ich dann pink­far­ben geklei­de­te Mäd­chen mit ihren Müt­tern im Kino­saal sehe, denn im bes­ten Fall gehen die rat­los, wenn nicht gar ver­stört aus die­sem Film heraus.

Zur Ein­gangs­sze­ne: Du fin­dest die Mäd­chen nett und hübsch geklei­det? Es herrscht End­zeit­stim­mung vor und es gibt nur Braun­tö­ne, die die­sen Ein­druck noch ver­stär­ken. Plötz­lich erscheint die hüb­sche Bar­bie, und ja, mit einer Traum­fi­gur und far­big geklei­det. Ihr Zwin­kern, an die Klein­mut­tis gerich­tet, bringt die­se dazu, ihr bis­he­ri­ges Dasein zu zer­stö­ren. Alle wol­len nur noch das Heils­ver­spre­chen Bar­bie – per­fekt, sinn­lich und lichtumflossen….

Du weißt viel bes­ser als ich, daß das Rei­ne das Anbe­tungs­wür­di­ge ist, daß die Got­tes­mut­ter aus der rei­nen Leh­re her­aus nie berührt wur­de. Auch Bar­bie ist frei von sol­cher Art Berüh­run­gen, selbst wenn Mat­tel ihr einen Part­ner an die Sei­te gestellt hat, näm­lich den schö­nen Ken. Nur, was soll das für eine Part­ner­schaft sein, wenn sie doch als Mann und Frau nie zusam­men­kom­men kön­nen, sich ihrer Auf­ga­be nicht bewußt sind. Wenn Ken nicht Mann und Bar­bie nicht Frau sein kann,…

KOSITZA: Ich geh‘ noch­mal dazwi­schen, par­don. Das ist ein Punkt, den ich so nicht bedacht habe. Aller­dings will Ken ja offen­kun­dig dau­ernd – also ins Bett mit Bar­bie. Nur weiß ich nicht, ob die Rein­heit oder sagen wir es noch stren­ger, die Ste­ri­li­tät der her­kömm­li­chen – im Film heißt es selbst­iro­nisch: der „ste­reo­ty­pi­schen“ Bar­bie – das gro­ße Pro­blem ist.

Ich selbst und mei­ne Kin­der haben übri­gens nie mit Bar­bies gespielt. Du? Wie war das über­haupt im Osten mit Bar­bie? Ich konn­te die nie lei­den. Mäd­chen, die mit Bar­bie spiel­ten, waren für mich Zim­per­lie­sen. Und mei­ne Töch­ter hab ich lie­ber davon fern­ge­hal­ten, weil ich kei­ne Tus­sis woll­te, mal grob gesagt. Zurück zur Rein­heit, heu­te ja ein ver­fem­ter Begriff. Du weist mich dar­auf hin, daß die ste­reo­ty­pi­sche Bar­bie ase­xu­ell sei. Ja, gut, „natür­lich“ ist Ase­xua­li­tät nicht. Daß Kin­der heu­te mit Bar­bie und Ken Geschlechts­ver­kehr spiel­ten, erscheint mir aller­dings nicht beson­ders erstrebenswert.

DAGEN: Ich glau­be nicht, daß Ken mit Bar­bie andau­ernd in die Kis­te will – er will ein­fach bei ihr sein. Im Film heißt es ja auch „Sie ist alles, er ist nur Ken.“ Wir wis­sen, daß es zuerst nur Bar­bie gab, erst dann kam Ken als ihr „Part­ner“, eher als ihr Pen­dant dazu. War­um ist das so? Wo doch die reli­giö­se Erzäh­lung umge­kehrt ist, wenn Gott Adam in einen tie­fen Schlaf fal­len läßt und aus sei­ner Rip­pe, „der schö­nen Sei­te“ Eva schuf. Es braucht eben das Paar von Mann und Frau, was als Part­ner, als Gegen­über fun­giert, bei­de erst zum Gan­zen wer­den, ver­schmel­zen und sich ver­meh­ren läßt.

Hier scheint Ken aus Bar­bies Sei­te geformt, sucht ihre Gegen­wart und bedrängt sie, die Nacht mit ihm zu ver­brin­gen. „Was machen wir dann?“ fragt Bar­bie, als er sie dar­um bit­tet. „Ich weiß es nicht“, sagt Ken. Inter­es­sant in dem Zusam­men­hang ist dann noch die Sache mit Allan, der weder zu den Kens, noch zu den Bar­bies gehört: Mat­tel hat­te vor Jah­ren Ken und Bar­bie die Pup­pen Allan und Midge zur Sei­te gestellt. Midge war neben der Nobel­preis­trä­ger-Bar­bie, der Ste­war­dess-Bar­bie, der Pilo­tin-Bar­bie – also neben all den Bar­bies – nur schwan­ger. Die Pro­duk­ti­on wur­de sehr schnell wie­der ein­ge­stellt, die unför­mi­ge, weil: schwan­ge­re Bar­bie ver­kauf­te sich nicht. Seit­her ist Allan allein. Aber wenigs­tens gibts den nur ein­mal… Merkst Du was?

KOSITZA: Ehr­lich gesagt: nein. Klär mich auf, bit­te. Die Allan-Geschich­te hab ich zwar nach­ge­le­sen – aber im Film kam mir Allan doch als so was wie ein non-binä­rer Trot­tel vor. Er ist unat­trak­tiv weich, pein­lich und das, was man heu­te einen NPC nennt, einen Non-Play­er-Cha­rak­ter. Noch pein­li­cher als Ken, der ja immer­hin ein Ziel hat: die Errich­tung eines Patriarchats.

DAGEN: Allan hat sei­nen Lebens­sinn ver­lo­ren, näm­lich der „Mann“ von Midge zu sein. Inter­es­sant ist ja auch der Kniff, Allan in der „rea­len Welt“ als Ange­stell­ten bei Mat­tel zu zei­gen. Dort spielt er eine ent­schei­den­de Rol­le als der­je­ni­ge, der den Mut hat, zur Geschäfts­lei­tung vor­zu­drin­gen, dies wohl erst­ma­lig mit gan­zem Ein­satz, um dort die ent­setz­li­che Kun­de von Bar­bies Aus­bruch und Ein­drin­gen zu über­brin­gen. An der Suche nach ihr ist er dann end­lich gleich­wer­tig betei­ligt, ist Teil einer Grup­pe fast iden­ti­scher Mana­ger­ty­pen. Zum guten Ende dann umarmt er gar den Chef, der ihn aber brüsk abweist und kei­ne ech­te Berüh­rung wünscht. In dem Moment ist er wie­der der Allan aus der Bar­bie-Welt, der zu nie­man­dem gehört. Ein star­ker schau­spie­le­ri­scher Charakter!

Ken folgt eben­falls Bar­bie in die „rea­le Welt“ und erlebt dort das ers­te Mal Aner­ken­nung. Inter­es­san­ter­wei­se macht er das dar­an fest, daß ihn eine Frau nach der Uhr­zeit frag­te. Ihn! Und dann auch noch mit der ent­schei­dends­ten Fra­ge danach, in wel­cher Zeit wir leben! Er ist fas­zi­niert von den Insi­gni­en der Männ­lich­keit, bekommt end­lich (männ­li­che) Kon­tur und beschließt, genau dies in die Bar­bie-Welt zu über­tra­gen und end­lich Ken-Land zu schaf­fen! (Huch, er eman­zi­piert sich!) Ist das herr­lich! Über­all pran­gen nun star­ke Pfer­de, die gerit­ten wer­den wol­len, zei­gen sich Geg­ner, die gesto­ßen wer­den müssen…

KOSITZA: Klei­ner Zwi­schen­ruf. Vie­les war auch so lieb­los über­setzt oder syn­chro­ni­siert. Bei einem Film, der den Anspruch hat, Kunst zu sein, pas­siert sowas eigent­lich nicht! Dar­an mei­ne ich zu sehen, daß es um „Markt­macht“ ging. Die­ses wie­der­keh­ren­de „sich sto­ßen“ war so ein Bei­spiel. Das sagt man doch auf Deutsch gar nicht: „Ich sto­ße dich!“- „Los, stoß mich!“ Bei die­ser alber­nen Prü­gel­sze­ne, wo sich alle Kens mit lächer­li­chem Strand­spiel­zeug am soge­nann­ten Beach „sto­ßen“, also prü­geln, bin ich übri­gens kurz ein­ge­nickt. Unter ande­ren die­se Sze­ne war für mich noch so ein Indiz, daß hier die Grund­schul­kli­en­tel ein­ge­fan­gen wer­den soll.

DAGEN: Ellen, Du bist süß… Die Prü­ge­lei, wie Du es nennst, ist eine mei­ner Lieb­lings­pas­sa­gen in die­sem Film, adap­tiert und iro­ni­siert sie doch die end­lo­sen Schlacht­sze­nen in all den gro­ßen Strei­fen, die ich so gern mag, zum Bei­spiel bei „Herr der Rin­ge“ oder bei „Vikings“. Star­ke, wüten­de Män­ner toben, brül­len, kämp­fen da gegen­ein­an­der. Fil­misch wird’s dann noch ein­drucks­vol­ler, wenn schar­fe Schnit­te oder Zeit­lu­pe ein­ge­setzt werden.

Der ste­reo­ty­pe Ken und Asia-Ken schei­nen nur auf die­sen erlö­sen­den Moment gewar­tet haben, hier end­lich gegen­ein­an­der anzu­tre­ten – wenn auch nur mit Spiel­zeug in die­ser gera­de noch so hei­len Spiel­zeug­welt. Daß sie sich sto­ßen ist für mich da Wort­witz ers­ter Güte; was soll es denn auch ande­res sein bei die­sen Püpp­chen??? Wenigs­tens aber wer­den die besetz­ten rosa Bar­bie-Häu­ser zum „Mojo Dojo Casa House“ und schon wie der neue Ken-Mann in Stal­lo­nes Web­pelz das aus­spricht, über die Lip­pen per­len und mit der Zun­ge for­men lässt, ist so sexy – wow! Er lernt schnell.

KOSITZA: Wo ich laut lachen muß­te: als Ken (er nennt sein Land „Ken­dom“ und trägt ein Shirt mit der mun­ter-zufrie­de­nen Auf­schrift „Kenough“) Bar­bie in sei­nem Patri­ar­chat emp­fängt und sich dabei läs­sig auf­stützt. Beim Auf­stütz­vor­gang wan­dert sein Blick kurz zum eige­nen Bizeps. Ist er deut­lich zu sehen? Noch nicht ganz. Er spannt nach…

DAGEN: So über­zeich­net, wie die fröh­li­chen Bar­bies vor­mals agier­ten, sind nun die Kens: Sie trin­ken, rau­fen, hal­ten sich die Bar­bies (vor­mals Prä­si­den­tin, Nobel­preis­trä­ge­rin, Erfin­de­rin) als Hos­tes­sen, die las­ziv nach den Wün­schen der Her­ren fra­gen. „Noch jemand ein Mango-Bierchen?“.

Nun zeigt sich, daß alle assis­tie­ren­den Bar­bies gehirn­ge­wa­schen sind und die Aus­sa­ge der „komi­schen Bar­bie“, die vor allem die Rol­le der wei­sen, weil erfah­re­nen Frau hat, scheint end­gül­tig: „Ent­we­der du bist einer Gehirn­wä­sche unter­zo­gen oder du bist seltsam.“

Ich hat­te übri­gens kei­ne Bar­bie, bin ja ein Zonen­kind und ich kann­te auch nie­man­den, der ein solch dür­res Pup­pen­ge­rip­pe hat­te. Und dann auch noch mit Brüs­ten und die­sen komi­schen Füßen! Wir haben unse­re dral­len Baby­pup­pen in Kin­der­wa­gen, die so aus­sa­hen wie die gro­ßen, wenn sie mit ech­ten Babies rei­hen­wei­se vor der Kauf­hal­le stan­den, in der wie­der­um die Müt­ter nach Lebens­mit­teln anstan­den, rum­ge­scho­ben. Haben die geherzt und geküsst, sie an- und umge­zo­gen, geba­det und gewi­ckelt, in den Schlaf gesun­gen, mit ihnen geschimpft und manch­mal auch den Hin­tern ver­sohlt, so wie wir es von zu Hau­se kannten…

KOSITZA: Ich benei­de Dich, fast. Ich hab nie­mals mit Pup­pen gespielt, ver­mut­lich auch wegen die­ser Vor­macht der Bar­bie bei uns im Wes­ten. Mit–Puppen- Spie­len war für mich nichts.

DAGEN:…und es gab auch immer die böse Pup­pe, der man die Haa­re abge­schnit­ten hat und die wir mit Fil­zern ver­schönt haben. Ähn­lich der „komi­schen Bar­bie“ im Film, die dann ver­sto­ßen wur­de und nun Her­rin über all die aus­sor­tier­ten Bar­bies, wie eben auch Mitch ist.

KOSITZA: Die böse Pup­pe, die im Film „die komi­sche Bar­bie“ heißt und ein unkon­ven­tio­nel­ler Punk ist, bedient natür­lich das übli­che Nar­ra­tiv: Es ist die Aus­ge­sto­ße­ne, die der eigent­li­che Kata­ly­sa­tor für die not­wen­di­ge Eman­zi­pa­ti­on der Bar­bie ist.

Ihr Mot­to: Mach alles anders, als es von Dir erwar­tet wird. Spreng ein­fach die Rol­len! Hei­kel, fin­de ich. Wir bei­de, Du, Susan­ne, und ich, haben ja auch gewis­se Rol­len gesprengt. Aber dies eben nicht im Sin­ne einer Uto­pie. Nicht, um ein phan­ta­sier­tes „Patri­ar­chat“ zu über­win­den. Ich hal­te es, mal glas­klar gesagt, für fatal, wenn die Frau ihre Rol­le, was für ein dum­mes Wort, als Frau „spren­gen“ will. In die­sem Film wol­len die Frau­en, die Bar­bies, aber nichts ande­res als: die Ober­hand. Sie wol­len min­des­tens Prä­si­den­tin sein und jeden­falls die­se dümm­li­chen Män­ner auf zwei­te oder nie­de­re Rän­ge ver­wei­sen. Haha, wie wit­zig. Wer war­tet denn dann die Flug­zeu­ge, wer plant, kon­stru­iert und baut Brü­cken? Wer erfin­det Maschi­nen? Die Bar­bies im Engel­bert-Strauss-Dress? Das ist doch ein Witz!

Daß die Bar­bies im Film auch Müll­wer­ke­rin­nen waren, hab ich übri­gens als iro­ni­schen Bonus ver­bucht. Ich mei­ne aber, im Real­li­fe ist das see­ehr sel­ten. Das sagt doch alles! Frau­en fah­ren weder Müll weg, noch erkun­den sie den Mond.

DAGEN: Der Film ist für mich vor allem eins: eine sehr geschick­te, weil unter­halt­sa­me Art der Kri­tik an der der­zei­tig woken und völ­lig absur­den Auf­fas­sung, dass es kei­nen Unter­schied zwi­schen Mann und Frau gäbe, daß dies nur ein Kon­strukt sei, das es zu dekon­stru­ie­ren gilt. Und, was dem Gan­zen die Kro­ne auf­setzt, uns glau­ben machen zu wol­len, daß natür­lich auch Män­ner schwan­ger wer­den können.

Wenn Sebas­ti­an Klein­schmidt in sei­nem Buch Lob der Auto­ri­tät dar­über schreibt, daß die 68-er nicht nur den Marsch durch die Insti­tu­tio­nen, son­dern auch den Weg durch die Defi­ni­tio­nen beschrit­ten haben, ist es doch so, daß sie nun beim Ur-The­ma ange­kom­men zu sein schei­nen, näm­lich der völ­li­gen Ent­glei­sung zur Auf­fas­sung von Mann und Frau, von Mut­ter und Vater, von Fami­lie und Geschlech­ter­rol­len. Das Mut­ter­the­ma im Film zieht sich ja auch auf einer wei­te­ren Ebe­ne, näm­lich auf der der „Rea­len Welt“, in die Bar­bie und Ken gehen müs­sen, durch. Was meinst Du zu mei­ner These?

KOSITZA: Daß es kei­nen Unter­schied zwi­schen Mann und Frau gäbe, ist eine Theo­rie, die von einer mini­k­lei­nen, natür­lich ton­an­ge­ben­den Schicht ver­foch­ten wird. Inso­fern hal­te ich es für rei­nes Appease­ment, wenn im Film nicht vom binä­ren Geschlech­ter­mo­dell abge­wi­chen wird. Anders als du fin­de ich den Bar­bie-Film furcht­bar „woke“, obwohl ich das Attri­but mitt­ler­wei­le fast so sehr has­se wie „links­grün­ver­sifft“. Eine der Bar­bies wird ja auch von einer Trans­frau gespielt, das wur­de auch eigens und stolz kom­mu­ni­ziert. Mat­tel selbst hat längst eine Trans­gen­der-Bar­bie kre­iert. Das, und daß Mat­tel den Film kofi­nan­ziert hat, sagt für mich alles.

DAGEN: Wie gesagt, ist die­ser Film für mich eine herr­li­che Sati­re. Eben auch auf das „woke“ Tun, was das Anbie­dern an den Zeit­geist betrifft. Man muß bei all dem Tem­po, der Far­big­keit und den schö­nen Melo­dien schon sehr gut auf­pas­sen, um die eine oder ande­re Selbst­kri­tik herauszulesen…

Ein Brül­ler, wenn auch nur von weni­gen wahr­ge­nom­men ist die Sze­ne, als der Chef von Mat­tel hör­te, daß nach Jah­ren eine Bar­bie (und nun auch noch die ste­reo­ty­pe, die Ur-Bar­bie) mal wie­der eine Rei­se in die „ech­te Welt“ unter­nimmt, um ihr mensch­li­ches Pen­dant zu fin­den. Sie ist gezwun­gen dazu, denn plötz­lich nimmt sie mensch­li­che Züge an. Das heißt, sie fühlt und fürch­tet den Tod. Naja, eigent­lich nur das Ende der rosa­far­be­nen Tag­ein-Tag­aus-Bar­bie­welt. Auf die Fra­ge, ob sie so geschun­den lie­ber in ihrer Welt blei­ben will (High-Heel) oder der Sache auf den Grund gehen soll­te (Bir­ken­stock-Schuh braun) wählt sie natür­lich den Hacki, der ihr aber ver­wehrt wird. Sie muß die rote Pil­le schlu­cken und raus in die Welt. Will­kom­men bei „Matrix“!

Die Chef­eta­ge Mat­tel erfährt davon recht schnell, der Boss schäumt und zählt noch­mal flink all das auf, was er doch rich­tig gemacht hat. Es hät­te doch eben des­halb nichts pas­sie­ren dür­fen – kei­ne Umsatz­ein­brü­che, kei­ne Vor­wür­fe von Femi­nis­tin­nen, Bar­bie wäre voll­kom­men unty­pisch und vor allem sexua­li­siert und vor allem nicht, daß die erdach­te Bar­bie nun in der Rea­li­tät lan­det. Die Auf­zäh­lung all sei­ner guten Taten endet mit dem erschöpf­ten Aus­ruf „Und zwei mei­ner bes­ten Freun­de sind Juden!“ Ach, das gefällt mir – soviel Iro­nie war selten!

KOSITZA: Das Juden-Ding war echt gut. Ich hal­te die The­ma­ti­sie­rung des Mut­ter­the­mas im Film aber für ver­gif­tet. Einen kras­sen Tief­punkt stell­te für mich die­se Brand­re­de dar, die Glo­ria – im Film eine auf­ge­klär­te Ange­stell­te von Mat­tel und Mut­ter einer reni­ten­ten Toch­ter – hält. Ich zitie­re jetzt rein aus der Erin­ne­rung, also nicht wort­wört­lich: „Wir Frau­en sol­len Hei­li­ge sein, aber gleich­zei­tig Huren. Wir sol­len die Fami­lie betreu­en, aber auch einen guten Job haben. Wir sol­len schön sein, aber auch gute Zuhö­re­rin­nen. Wir sol­len span­nend sein, aber auch zuver­läs­sig. Wir sol­len cool sein, aber auch sen­si­bel. Das Patri­ar­chat hat uns total im Griff, und das muß weg.“

Ich kann die­ses Gela­ber ehr­lich nicht ertra­gen. Die Frau zwi­schen allen Fron­ten! Die sie doch nur selbst ima­gi­niert bezie­hungs­wei­se sich ein­re­den läßt! Frü­her über irgend­ei­nen Benimm-Code, heu­te über Insta­gram. Ich kann mich mit die­sen Kla­ge­wei­bern über­haupt nicht iden­ti­fi­zie­ren. Ich fin­de die­se Art Auf­schrei kon­tra­pro­duk­tiv. Total.

Und wie lan­ge Frau­en schon die­se Phil­ip­pi­ka im Mund füh­ren… Wenn mei­ne Mut­ter „Kri­se“ hat­te, hör­te sie sich laut Git­te Haen­nings Wut-Schla­ger „Ich will alles“ von 1963 an. Die Gene­ra­ti­on unse­rer Töch­ter hör­te „Stron­ger“ von Brit­ney Spears und­und­und; dau­ernd gab und gibt es orches­trier­te Aus­brü­che gegen das „Patri­ar­chat“, die west­li­che Frau­en­welt wird doch seit Jahr­zehn­ten damit ange­fixt! Weib­li­ches „Empower­ment“ geht dabei mit der Ver­ächt­lich­ma­chung des Man­nes ein­her. Und der Bar­bie-Film streut die­sen seit lan­gem schwe­len­den Dis­kurs nun unters aller­jüngs­te Volk. Inso­fern glau­be ich nicht, daß „FSK 6“ ein Miß­ver­ständ­nis ist – es ist Teil des Coups!

DAGEN: Ach­was! Auch hier sehe ich das anders. Wir kön­nen einer Ent­wick­lung bei­woh­nen, die eben nur Müt­ter durch­le­ben kön­nen, dür­fen, müs­sen. Die puber­tie­ren­de Toch­ter ist wie ein Kerl, schart eine Grup­pe Mädels um sich, die sie als Anfüh­rer und Beschüt­zer sehen. In der Rol­le gefällt sich die Toch­ter der Mat­tel-Ange­stell­ten, stößt ihre Mut­ter von sich und bezeich­net Bar­bie als Faschis­tin. Upps, da muß die Bar­bie wei­nen, und ich habe mich kurz gefragt, wie Bar­bie denn eigent­lich wis­sen kann, was Faschis­mus ist? Aber selbst in der Bar­bie-Welt sind wohl sol­cher­art Zuschrei­bun­gen bekannt, ob nun rich­tig oder falsch – ganz egal.

Aller­dings zeigt sich, daß Glo­ria, die Mut­ter des Tee­nies, das eigent­li­che Ziel­ob­jekt für Bar­bie ist, denn die­se hat Depres­sio­nen und Gedan­ken von der Schwär­ze ihrer eige­nen Rea­li­tät. Einen Vater gibt es auch, der aber lernt por­tu­gie­sisch, viel­leicht um sei­ne Frau zu beein­dru­cken, die ihm in ihrem wie­der­um kli­mak­te­ri­schen Unmut voll­kom­men fremd ist. Augen­schein­lich ist sie aber wenigs­tens por­tu­gie­sisch­spra­chig, und der arme Mann ver­sucht sich auf die­ser Ver­ständ­nis-Brü­cke. Ver­ächt­lich gemacht wird er den­noch nicht, nur in sei­ner Unsi­cher­heit gezeigt.

Bar­bie, nun wie­der in der Bar­bie-Welt, ist nach ihrer Rück­kehr aus der „rea­len Welt“ ent­setzt, woll­te sie doch der mit ihr gemein­sam ange­reis­ten Mut­ter die schöns­te aller Wel­ten vor­füh­ren – und kapi­tu­liert ange­sichts der aus­ge­bro­che­nen Här­te, wenn Ken sich zwar ver­letzt zeigt, aber der neue Macho in ihm die Ober­hand gewinnt. Ein­zig Sascha, die reni­ten­te Toch­ter, ver­steht es, Bar­bie und ihre ver­zwei­fel­te Mut­ter zu moti­vie­ren, die­se Welt wie­der in Ord­nung zu brin­gen. Eine Hand­rei­chung der Toch­ter, die bereit ist, sich der Mut­ter wie­der anzunähern.

Mut­ter und Toch­ter fin­den dar­über wie­der zuein­an­der; rüh­rend anzu­se­hen, wie gemein­sa­me Erin­ne­rung an frü­he­res Pup­pen­spiel mit Bar­bie die Ober­hand gewinnt. Eine schö­ne Sen­ti­men­ta­li­tät, wie sie nur in der „rea­len Welt“ vor­kommt. Ich behaup­te, das ist größ­tes Mutterglück!

KOSITZA: Oh … ich bin berühr­bar, aber hier nicht…Mal hart gesagt – wenn puber­tä­re Toch­ter und kli­mak­te­ri­sche Mut­ter ein Bünd­nis im eman­zi­pa­to­ri­schen Sin­ne ein­ge­hen, dann fin­den wir doch eher einen hor­mo­nel­len Aus­nah­me­zu­stand vor? Sol­len wir damit enden, Susan­ne? We agree to disagree?

Ich fand die­sen Film gif­tig und befin­de mich damit anschei­nend im kon­ser­va­ti­ven Main­stream. Für mich war er Gehirn­wä­sche. Du wirst ihn dir dem Ver­neh­men nach dem­nächst ein drit­tes Mal anse­hen und tol­le Zwi­schen­tö­ne her­aus­hö­ren. Ja, oder?

DAGEN:

Ich sag mal so, es ist doch meis­tens der Aus­nah­me­zu­stand, der uns zuein­an­der bringt; wie auch immer geartet…

Bar­bie, soviel sei ver­ra­ten, macht sich, nach­dem sie die Bar­bie-Welt mit weib­li­cher List und aus der Kennt­nis der ein­fa­chen Struk­tur eines Ken-Brain wie­der auf­ge­räumt hat, wie­der­um auf in die „rea­le Welt“. Nun in beige­far­be­nem Jackett und Hosen, ein­zig die Bir­ken­stock-San­da­len glit­zern pink an ihrem schlan­ken Fuß. Sie ist auf dem Weg zu ihrer Gynä­ko­lo­gin, wie sie sagt, und ich erin­ne­re mich an ihre Aus­sa­ge gegen­über Ruth, der Erfin­de­rin der Pup­pen­welt, die sie an einem ver­steck­ten Ort im Glas­pa­last, dem Fir­men­sitz von Mat­tel traf: „Ich will etwas erschaf­fen, statt nur eine Erschaf­fe­ne zu sein.“

Ihrer bei­der inein­an­der­ge­leg­ten Hän­de läu­ten damit Anfang und Ende ein, sind als Zitat Michel­an­ge­los zu deu­ten, der den gött­li­chen Fun­ken an die Mensch­heit wei­ter­gibt. Lebt nun end­lich so, wie ihr leben müßt, schafft und erschafft!

Die letz­ten Sze­nen gehö­ren der Bebil­de­rung eines ganz nor­ma­len Lebens als Frau, Mut­ter, Groß­mutter – nicht als Pilo­tin, nie­mals als Müll­ver­räu­me­rin und nicht zwangs­läu­fig als Prä­si­den­tin. Der Kreis schließt sich…

Ich hof­fe, daß die­ses Kunst­werk (ich blei­be dabei!), von dem ich mei­ne, daß dies der am meis­ten miß­ver­stan­de­ne Block­bus­ter aller Zei­ten ist, noch vie­le Zuschau­er fin­det. Vie­le, die genau sol­chen Spaß am Dechif­frie­ren haben wie ich und sol­che, die sich auch nur in die Kis­sen eines tie­fen Kino­ses­sels sin­ken und an der Spiel­freu­de der Schau­spie­ler, dem Kitsch, den Bil­dern und der Musik erfreu­en las­sen wol­len. Manch­mal ent­ste­hen Gesprä­che und Dis­kus­sio­nen dar­aus, wie die­ses hier. Und unse­re Gedan­ken, Deu­tun­gen und Inter­pre­ta­tio­nen sagen so viel über uns aus.

All das darf sein, mei­ne ich. Dan­ke, Ellen!