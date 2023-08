Vor 100 Jahren verstarb Vilfredo Pareto. Winfried Knörzer erinnert.

Vilfredo Pareto (1848 – 1923) hat den Rang ­eines Klassikers sowohl in der Nationalökonomie als auch in der Soziologie inne. Wie es bei Klassikern oft der Fall ist, wird auch Pareto häufig erwähnt, aber selten gelesen.

In den Lehr­bü­chern zur Geschich­te der Sozio­lo­gie wird er pflicht­schul­dig abge­han­delt, aber die deut­sche Über­set­zung sei­nes Haupt­werks Trat­ta­to di socio­lo­gia gene­ra­le, die sich ohne­hin nur auf die wich­tigs­ten Kapi­tel beschränk­te, ist seit Jahr­zehn­ten ver­grif­fen. Nur eine Samm­lung aus­ge­wähl­ter Auf­sät­ze ist aktu­ell in Deutsch­land erhält­lich. Die ver­dienst­vol­len Bemü­hun­gen Gott­fried Eis­er­manns in den 1960er Jah­ren, Pare­to auch hier­zu­lan­de bekann­ter zu machen, ver­lie­fen im Sande.

Pare­to ist bis heu­te durch einen sei­ner vie­len Bei­trä­ge zur Nut­zen­theo­rie popu­lär – die soge­nann­te 80 : 20-Regel (Pare­to­prin­zip). Bei­spiel: Beim Auf­räu­men eines zuge­müll­ten Zim­mers hat man mit 20 Pro­zent des Gesamt­auf­wan­des bereits zu 80 Pro­zent Ord­nung geschaf­fen; um die rest­li­chen Din­ge sinn­voll zu ver­stau­en, wird ein immer grö­ße­rer Auf­wand erforderlich.

Die Grund­an­nah­men der Nut­zen­theo­rie haben auch die spä­te­ren sozio­lo­gi­schen Arbei­ten Pare­tos geprägt. Um das Han­deln von Men­schen zu ana­ly­sie­ren, darf man nicht von einem abs­trakt kon­stru­ier­ten Homo oeco­no­mic­us aus­ge­hen, der sich auf dem Markt nur am Ver­hält­nis von Ange­bot und Nach­fra­ge ori­en­tiert, son­dern muß die tat­säch­lich statt­fin­den­den Hand­lun­gen beob­ach­ten und deren Moti­va­tio­nen zu ver­ste­hen ver­su­chen. Der Begriff des Nut­zens lei­tet selbst schon von der Öko­no­mie zur Sozio­lo­gie über; er ist kei­ne ratio­na­le Grö­ße, da der »Nut­zen« vom Kon­text abhän­gig ist.

Blickt man auf Pare­tos geis­ti­ges Por­trät, so tre­ten Licht- und Schat­ten­sei­ten in schar­fem Kon­trast her­vor. Er war zwan­zig Jah­re lang Inge­nieur und daher in beson­de­rem Maße vom posi­ti­vis­ti­schen Geist sei­ner Epo­che geprägt. Die Natur­wis­sen­schaf­ten waren sein Vor­bild, wes­halb er auch immer dar­an fest­hielt, deren Erkennt­nis­mo­dell auf die Sozi­al­wis­sen­schaf­ten zu übertragen.

Als Posi­ti­vist glaub­te er, man kön­ne eine objek­ti­ve Wahr­heit ent­de­cken, wenn man nur die Vor­ur­tei­le der herr­schen­den Leh­re und die eige­ne Vor­ein­ge­nom­men­heit abstrei­fe. Aber genau die­ser Glau­be führ­te ihn über den Posi­ti­vis­mus hin­aus, da er ihn dazu ver­an­laß­te, die Wahr­heits­su­che bis zur äußers­ten Kon­se­quenz vor­an­zu­trei­ben. Er fand näm­lich her­aus, daß mensch­li­ches Han­deln weit­aus weni­ger von der Ver­nunft bestimmt sei, als die Wis­sen­schaft behaupte.

Jeder Zei­le sei­nes Wer­kes merkt man das Erstau­nen und manch­mal auch die Empö­rung dar­über an, daß es auf der Welt nicht so ver­nünf­tig zugeht, wie es eigent­lich sein soll­te. Die­se Ein­sicht hat­te zwei Fol­gen: Sie ver­half ihm einer­seits zu einer illu­si­ons­lo­sen, wert­frei­en Welt­sicht, die es ihm ermög­lich­te, die den sozia­len Phä­no­me­nen zugrun­de­lie­gen­den Moti­va­tio­nen inter­pre­ta­tiv frei­zu­le­gen. Die­se Deu­tungs­kunst macht ­Pare­tos Stär­ke aus.

Ande­rer­seits ver­such­te er dem man­nig­fal­ti­gen Cha­os nicht­ra­tio­na­ler Hand­lun­gen eine ratio­nal ana­ly­sier­ba­re Ord­nung in Form eines Sys­tems abzu­ge­win­nen. Mit die­sem Ansatz fiel er aber hin­ter den Posi­ti­vis­mus zurück und zwar in eine baro­cke Taxo­no­mie mit kon­fu­sen Klas­si­fi­ka­tio­nen und abstru­sen Deduktionen.

Pare­to gelang­te nicht dank, son­dern trotz sei­ner Theo­rie zu sei­nen bahn­bre­chen­den Ein­sich­ten in die Funk­ti­ons­wei­se sozia­ler Pro­zes­se. ­Pare­tos sozio­lo­gi­sches Sys­tem ist gewis­ser­ma­ßen die Deri­va­ti­on sei­ner intui­tiv gewon­ne­nen Erkennt­nis­se. Die Schwä­che von Pare­tos Sys­tem­kon­struk­ti­on zeigt sich bereits in einem ihrer zen­tra­len Bestand­tei­le: der Defi­ni­ti­on der Resi­du­en. Die­ser wur­de selbst von den wohl­wol­lends­ten Inter­pre­ten man­geln­de Kon­sis­tenz vor­ge­wor­fen. Resi­du­en sind ide­al­ty­pi­sche Moti­va­ti­ons­kom­ple­xe, von Pare­to oft ein­fach nur Instink­te genannt. Sozia­les Han­deln deu­tet Pare­to, indem er es auf die ihm zugrun­de­lie­gen­den Resi­du­en zurück­führt. All­ge­mei­ne Bekannt­heit erlang­ten nur die bei­den ers­ten Resi­du­en aus einer Grup­pe von ins­ge­samt sechs.

Rela­tiv prä­zi­se ist der Inhalt des »Instinkts der Kom­bi­na­tio­nen«: Die­ser umfaßt eine pro­gres­si­ve Ein­stel­lung, die Suche nach Neu­em, Wage­mut, den Gebrauch von List und Über­re­dung im Umgang mit Men­schen und von Phan­ta­sie in schöp­fe­ri­scher Arbeit. Die­se men­ta­le Dis­po­si­ti­on ver­kör­pert sich in den Ide­al­ty­pen des Spe­ku­lan­ten im Öko­no­mi­schen und des Fuch­ses im Poli­ti­schen. Die­ses Resi­du­um tritt in hoch­zi­vi­li­sier­ten Epo­chen in den Vor­der­grund. Ist die­ser Typus zur Füh­rung gelangt, herrscht er durch Konsens.

Die zwei­te Kate­go­rie trägt den Titel: »Per­sis­tenz der Aggre­ga­te«. Sie wird ver­kör­pert durch die Typen des Rent­ners und des Löwen. Der Rent­ner lebt von sei­nen Erspar­nis­sen, Pfrün­den, Pri­vi­le­gi­en oder sons­ti­gen fes­ten Bezü­gen und ist dar­um Ver­än­de­run­gen abge­neigt; er ist pas­siv und ängst­lich. Der Löwe zieht sein Selbst­be­wußt­sein aus sei­ner Stär­ke und Aggres­si­vi­tät; er herrscht durch Gewalt.

Die men­ta­len Dis­po­si­tio­nen bei­der Typen schlie­ßen ein­an­der aller­dings aus: Man kann nicht gleich­zei­tig pas­siv und aggres­siv sein, mit Gewalt die Macht ergrei­fen und sich vor Ver­än­de­run­gen fürchten.

Trotz die­ses Man­gels an defi­ni­to­ri­scher Prä­zi­si­on tritt hier aller­dings auch Pare­tos Genia­li­tät zuta­ge, da er mit der Unter­schei­dung die­ser bei­den Typen die­je­ni­ge von ­Dani­el Good­hart zwi­schen den »Some­whe­res« und den »Any­whe­res« bei­na­he wört­lich vor­weg­ge­nom­men hat: »In der ers­ten Kate­go­rie befin­den sich die ›Ver­wur­zel­ten‹, in der zwei­ten die ›Ent­wur­zel­ten‹.«

Blei­ben­de Bedeu­tung erlang­te Pare­to durch sei­ne Eli­ten­theo­rie, deren Eigen­heit vor allem in der Ana­ly­se der Eli­ten­zir­ku­la­ti­on besteht. Die Idee der Eli­ten­zir­ku­la­ti­on ergibt sich zwin­gend aus Pare­tos theo­re­ti­schen Grundannahmen:

1. Über­wie­gend bestim­men Instink­te das Handeln;

2. Jede abgrenz­ba­re Groß­grup­pe, also auch die herr­schen­de Klas­se, setzt sich aus Men­schen gleich­ar­ti­ger Instinkt­kon­sti­tu­ti­on zusammen;

3. Da die Instinkt­kon­sti­tu­ti­on und damit auch der Men­schen­ty­pus der herr­schen­den Klas­se sich nicht ver­än­dern kön­nen, kann die herr­schen­de Klas­se sich nur ver­än­dern, wenn der bis­lang domi­nie­ren­de Men­schen­ty­pus durch einen ande­ren ersetzt wird.

Am Anfang jedes neu­en Zyklus steht die Gewalt. Eine Grup­pe aggres­si­ver Men­schen (Resi­du­um der »Per­sis­tenz der Aggre­ga­te«) hat durch Erobe­rung oder Revo­lu­ti­on die Macht ergrif­fen. Herr­schaft kann aber nicht dau­er­haft durch Anwen­dung nack­ter Gewalt auf­recht­erhal­ten wer­den. Sie muß sich legi­ti­mie­ren, auf der Zustim­mung der Herr­schafts­un­ter­wor­fe­nen auf­bau­en. Zugleich beginnt durch inne­ren Frie­den und Rechts­si­cher­heit die Wirt­schaft zu florieren.

Die­se bei­den Ent­wick­lun­gen, Kon­sens­her­stel­lung und Wirt­schafts­wachs­tum, begüns­ti­gen den Auf­stieg eines Men­schen­ty­pus, der sich nicht durch Aggres­si­vi­tät, son­dern durch Intel­li­genz (Resi­du­um des »Instinkts der Kom­bi­na­tio­nen«) aus­zeich­net. Dis­kurs- und Güter­pro­duk­tio­nen gewin­nen an Bedeu­tung und damit auch der die­se Tätig­kei­ten aus­üben­de Men­schen­ty­pus. Die­ser steigt also in die Ober­schicht auf, ist aber noch von der eigent­li­chen, der poli­ti­schen Herr­schaft aus­ge­schlos­sen. Es exis­tie­ren somit in der Ober­schicht zwei ver­schie­de­ne Frak­tio­nen: eine domi­nan­te (die Eta­blier­ten, die durch das Schwert herr­schen) und eine domi­nier­te (die Auf­stei­ger, deren Macht auf ihrer Geis­tes­kraft oder ihrem Reich­tum beruht).

Jetzt ent­schei­det es sich, ob die wei­te­re Ent­wick­lung fried­lich oder gewalt­sam ver­läuft. Fried­lich voll­zieht sie sich, wenn ein­zel­ne, beson­ders unfä­hi­ge Ange­hö­ri­ge der domi­nan­ten Frak­ti­on aus­schei­den und in den frei­ge­wor­de­nen Platz durch Koopt­a­ti­on Ange­hö­ri­ge der domi­nier­ten Frak­ti­on ein­rü­cken. Zur Revo­lu­ti­on kommt es, wenn die domi­nan­te Frak­ti­on sich kom­plett abschließt, und vor allem dann, wenn sie der Lage mit Zucker­brot und Peit­sche Herr zu wer­den versucht.

In die­ser Pha­se macht sich die domi­nier­te Frak­ti­on zum Sprach­rohr der beherrsch­ten, unte­ren Schich­ten. Sie benutzt die Aggres­si­vi­tät, den Zorn und die zah­len­mä­ßi­ge Stär­ke der unte­ren Klas­sen als Instru­ment, um selbst zur Herr­schaft zu gelan­gen. Hat sie die­ses Ziel erreicht, so wird das Bünd­nis auf­ge­kün­digt und der Mohr, der sei­ne Schul­dig­keit getan hat, mit eini­gen Geschen­ken und Phra­sen besänf­tigt. Nie­mals gelan­gen die unte­ren Schich­ten als sol­che an die Macht, son­dern immer nur der­je­ni­ge klei­ne Teil, deren Eli­te, der bereits in die Ober­schicht auf­ge­stie­gen ist.

Der eigent­li­che Klas­sen­kampf ereig­net sich stets nur in der Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen der domi­nan­ten und der domi­nier­ten Frak­ti­on inner­halb der herr­schen­den Klasse.

Pare­to wur­de in sei­nem letz­ten Lebens­jahr von Mus­so­li­ni hofiert, was ihn dem Ver­dacht aus­setz­te, mit dem Faschis­mus zu sym­pa­thi­sie­ren. Aber: Pare­to ist weder rechts noch links, son­dern ein zynisch gewor­de­ner, unbe­stech­li­cher Ana­ly­ti­ker der Gesellschaft.

Er scheint links zu sein, weil er scho­nungs­los die Machen­schaf­ten der herr­schen­den Klas­sen und deren Aus­beu­tung des Vol­kes aufdeckt.

Er scheint rechts zu sein, weil er die Schwä­che der hyper­zi­vi­li­sier­ten Deka­den­ten ver­ach­tet, die vor jedem Gewalt­ge­brauch zurück­schre­cken, und weil er die huma­nis­ti­sche Heu­che­lei verspottet.