Warum youtube derzeit ohne “Kanal Schnellroda” auskommen muß

Die Löschung betrifft hun­dert Video-Rezen­sio­nen Ellen Kositz­as, hun­dert Vor­trä­ge aus den Som­mer- und Win­ter­aka­de­mien der ver­gan­ge­nen Jah­re und 35 Pod­casts, die unter dem Titel “Am Ran­de der Gesell­schaft” zu den bekann­tes­ten For­ma­ten der rech­ten Sze­ne gehö­ren. Außer­dem: Fil­me über Tref­fen und Ver­an­stal­tun­gen, ein­ge­le­se­ne Ana­ly­sen und lite­ra­ri­sche Tex­te und natür­lich auch die gro­ßen Lite­ra­tur­ge­sprä­che, die Erik Leh­nert und ich über rund 15 Schrift­stel­ler und Den­ker führ­ten und die uns vie­le tief­grün­di­ge und wei­ter­füh­ren­de Leser­brie­fe einbrachten.

Über die Grün­de spe­ku­lie­ren wir gründ­lich und rat­los. Offi­zi­ell wird uns eine Urhe­ber­rechts­ver­let­zung vor­ge­wor­fen. Es han­delt sich um ein paar Sekun­den Musik aus der “Fan­fa­re for the Com­mon Man” von Aaron Cop­land, mit der wir unse­re Pod­casts ein­lei­ten. Man mag es als musi­ka­li­sches Klein­zi­tat wer­ten oder nicht – jeden­falls ist die­se Fan­fa­re ein Bruch­teil des Werks.

Man hät­te uns war­nen müs­sen von Sei­ten der Betrei­ber, zumal wir den Pod­cast seit vier Jah­ren betrei­ben und kei­ne Bean­stan­dun­gen ver­nah­men. Aber es ging wohl gar nicht um die Fan­fa­re. Es war ein­fach zu viel los auf dem “Kanal Schnell­ro­da” in den ver­gan­ge­nen Mona­ten: zu auf­fäl­lig die Zugrif­fe, zu kräf­tig der Anstieg der Abon­nen­ten­zahl, zu sehr im Fokus das, was an Ver­knüp­fung von Vor­feld und Par­tei, Lite­ra­tur und Poli­tik gelang und ins rea­le leben über­setzt wur­de. Außer­dem sind wir nicht die ein­zi­gen, die es in letz­ter Zeit erwischt hat.

Sei’s drum. Kein Lamen­to! Es ist eben wie bis­her stets: Man will über­wei­sen, aber das Kon­to ist gesperrt; man möch­te einen pfi­fi­gen Satz twit­tern, aber der Account ist weg; man möch­te ein Video hoch­la­den, aber der Kanal ist gelöscht. Von sol­chen Über­ra­schun­gen kann jeder von uns ein Lied sin­gen (und Mar­tin Sell­ner einen gan­zen Lie­der­abend bestreiten).

Natür­lich sind wir jetzt in Kor­re­spon­denz mit You­tube, zumal 270 Vide­os von der ver­meint­li­chen Urhe­ber­rechts­ver­let­zung über­haupt nicht betrof­fen sind. Wer­den sehen, was der eigent­li­che Grund der Löschung ist.

Nut­zen wir die Zeit, um einen Kanal, den wir par­al­lel bei einem ande­ren Anbie­ter lau­fen lie­ßen, zum Abon­ne­ment zu emp­feh­len: Wir haben jedes ein­zel­ne Video bei Ody­see abge­legt, den “Kanal Schnell­ro­da” also jah­re­lang gespie­gelt, für den Fall der Fäl­le. Nun ist er eingetreten.

Und wenn wir gera­de dabei sind: