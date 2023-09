Ukraine? Waffenstillstand und Entspannungspolitik. Was denn sonst?

Wer in Deutschland gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ist, ist ein Verräter. Er verrät die westlichen Werte, das ukrainische Volk und die amerikanischen Verbündeten. Deutsche Interessen kann er nicht verraten, denn die gibt es nicht.

In Öster­reich scheint die Stim­mung nicht ganz so auf­ge­heizt zu sein wie hier­zu­lan­de. Vie­le wer­den die Vide­os ken­nen, in denen Mar­kus Reis­ner das Kriegs­ge­sche­hen in der Ukrai­ne nüch­tern kom­men­tiert. Das Beson­de­re: Reis­ner ist nicht nur pro­mo­vier­ter His­to­ri­ker, son­dern auch akti­ver Oberst im öster­rei­chi­schen Bundesheer.

Nun liegt es nahe, daß ein Mili­tär mili­tä­ri­sche Ereig­nis­se nüch­tern ana­ly­siert, weil eine Beur­tei­lung der Lage sonst unmög­lich wäre. Das Beson­de­re: Reis­ner äußert sich im Inter­view mit dem Cice­ro (August 2023) auch zu den Mög­lich­kei­ten des Han­delns, die der Wes­ten hat, und ver­schweigt dabei nicht, für wie kon­tra­pro­duk­tiv er die Kriegs­rhe­to­rik des Wes­tens hält:

Das ken­nen wir auch aus der Ver­gan­gen­heit, wo der Geg­ner ent­mensch­licht wor­den ist: Mit denen kön­nen wir nicht reden, denn wir sind die Guten. Erst im Ver­lauf des Kon­flikts hat man dann gese­hen: So wird das nicht funk­tio­nie­ren, man muss also auf­ein­an­der zuge­hen. Und alle Krie­ge, trotz der Tat­sa­che von Kapi­tu­la­tio­nen, haben in letz­ter Kon­se­quenz am Ver­hand­lungs­tisch geen­det. […] Wir erle­ben eine Lager­bil­dung in Euro­pa. Wie gehen wir damit um? In man­chen Lagern ist es zu einer abso­lu­ten Ver­schär­fung in der Rhe­to­rik gekom­men, wo das Reden mit­ein­an­der aus­ge­schlos­sen wird. Und die Kriegs­par­tei­en leben das seit einem Jahr. Die Rus­sen nen­nen die Ukrai­ner „Faschis­ten“ und „Schwei­ne“, die Ukrai­ner die Rus­sen „Orks“. Es ist eine kom­plett ver­fah­re­ne Situation.

Ähn­li­ches gilt für die Sank­tio­nen, von denen sich mitt­ler­wei­le her­um­ge­spro­chen hat, daß sie nur wenig Ein­fluß auf die rus­si­sche Kriegs­fä­hig­keit haben, dafür aber ins­be­son­de­re Deutsch­land umso mehr schaden:

Es sind genug [Staa­ten, die die west­li­chen Sank­tio­nen nicht unter­stüt­zen] da, dass die Rus­sen ihre Wirt­schaft auf lan­ge Sicht noch am Leben hal­ten kön­nen. Und wenn nicht der berühm­te Schwar­ze Schwan auf­taucht, wird das so bleiben.

Mit letz­te­rem ist ein Ereig­nis gemeint, das die Situa­ti­on völ­lig ändert. Reis­ner bezieht sich hier auf den Ers­ten Welt­krieg und die bol­sche­wis­ti­sche Revo­lu­ti­on in Ruß­land. Auf west­li­cher Sei­te sieht Reis­ner daher nur einen Akteur, der eine Stra­te­gie hat:

Die Ame­ri­ka­ner han­deln als eine Hege­mo­ni­al­macht, die zuneh­mend unter Druck kommt. Das Vor­ge­hen der Rus­sen soll kei­ne Schu­le machen, wo jemand gegen jede Regel han­delt, gegen das Völ­ker­recht und UN-Sicher­heits­rat, weil er glaubt, das ste­he ihm zu. Jetzt kann man argu­men­tie­ren, die Ame­ri­ka­ner han­del­ten nicht anders. Was geschah im Koso­vo, in Liby­en, im Irak und in Afgha­ni­stan? Klar. Aber man darf eines nicht ver­ges­sen: Die Ame­ri­ka­ner sehen sich als die letz­te Super­macht, die nach dem Kal­ten Krieg übrig geblie­ben ist. Für sie gibt es nur ame­ri­ka­ni­sche Inter­es­sen in die­ser Welt. Das mag uns gefal­len oder nicht. Tat­sa­che ist aber auch: Die Euro­pä­er haben zuge­las­sen, dass es nur ame­ri­ka­ni­sche Inter­es­sen in Euro­pa gibt.

Und schließ­lich weist Reis­ner noch dar­auf hin, daß ein Waf­fen­still­stand für bei­de Sei­ten vie­le Vor­tei­le hät­te. Kei­ner müs­se zuge­ben, ver­lo­ren zu haben. Und der Krieg, der auf bei­den Sei­ten täg­lich Men­schen­le­ben kos­tet und jeder­zeit wei­ter eska­lie­ren kann, wäre zumin­dest für den Moment been­det. Den Grund, war­um nie­mand im Wes­ten die Initia­ti­ve ergreift, sieht Reis­ner in der feh­len­den Kriegs­er­fah­rung der jet­zi­gen Politikergeneration:

Wür­de die Erleb­nis­ge­ne­ra­ti­on des Zwei­ten Welt­kriegs noch leben, wäre der eine oder ande­re wegen die­ser Erfah­rung in ernst­haf­te Ver­hand­lung gegan­gen. […] Die hät­ten viel­leicht gesagt, wenn ein Poli­ti­ker nach Brüs­sel fährt: Du weißt, was ich erlebt habe. Das möch­te man nie mehr haben. Es ist egal, wie du zurück­kommst, aber wir brau­chen einen Kompromiss.

Auch in Deutsch­land gibt es genü­gend Stim­men, die sich ähn­lich äußern. Aller­dings müs­sen sie hier­zu­lan­de damit leben, als Ver­rä­ter und Rus­sen­knecht beschimpft zu wer­den. Die­se Bür­de neh­men nur weni­ge Leu­te auf sich, die noch etwas zu ver­lie­ren haben. Sie sind daher ent­we­der pen­sio­niert (wie die Ver­fas­ser des jüngs­ten Vor­schlags eines Ver­hand­lungs­frie­dens), unab­hän­gig oder poli­tisch für AfD oder Links­par­tei tätig. Die Main­stream­par­tei­en und Behör­den ste­hen geschlos­sen hin­ter der ame­ri­ka­ni­schen Agenda.

Es gibt aber auch immer wie­der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler, die sich nicht damit abfin­den kön­nen, daß ihr Fach zum Erfül­lungs­ge­hil­fen trans­at­lan­ti­scher Hyper­mo­ral degra­diert wird. Johan­nes Var­wick wäre hier zu nen­nen, aber auch die Her­aus­ge­ber des Sam­mel­ban­des Ukrai­ne­krieg. War­um Euro­pa eine neue Ent­span­nungs­po­li­tik braucht (Wes­tend­ver­lag 2023).

Der Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Ste­fan Luft, einer der Her­aus­ge­ber, ist eini­gen Leser evtl. noch als jemand in Erin­ne­rung, der bereits in den 2000er Jah­ren Bücher zu Migra­ti­ons­kri­se und Aus­län­der­fra­ge ver­öf­fent­licht hat. Er ist neu­rech­ter Posi­tio­nen unver­däch­tig, und ver­mut­lich ist es ihm des­halb gelun­gen, Klaus von Dohn­anyi für ein Inter­view zu gewin­nen, das eini­ge Posi­tio­nen, die in Dohn­any­is Buch Natio­na­le Inter­es­sen ent­hal­ten sind, zu erläu­tern und zu aktualisieren.

Im Zen­trum des Buches steht die For­de­rung nach einer neu­en Ent­span­nungs­po­li­tik. Die­se wird dem­zu­fol­ge nicht als Ursa­che des rus­si­schen Angriffs gese­hen, son­dern als ein Teil der Lösung des Kon­flikts. Das erschließt sich aus den Bei­trä­gen, die sich den Hin­ter­grün­den des gegen­wär­ti­gen Krie­ges widmen.

Das meis­te dürf­te dem auf­ge­klär­ten Zeit­ge­nos­sen bekannt und daher wenig über­ra­schend sein, daß es viel um den ame­ri­ka­ni­schen Anteil an dem Kon­flikt geht. Für rech­te Leser sind man­che For­mu­lie­run­gen sicher etwas gewöh­nungs­be­dürf­tig, z.B. wenn die „Neu­en Rech­te“ für den Ein­fluß des mili­tä­risch-indus­tri­el­len Kom­ple­xes auf die ame­ri­ka­ni­sche Poli­tik ver­ant­wort­lich gemacht wird. Die Wort­wahl erklärt sich dar­aus, daß das Buch in einem dezi­diert lin­ken Ver­lag erschie­nen ist.

Als Fol­gen des Ukrai­ne­krie­ges sieht der fran­zö­si­sche Geo­wis­sen­schaft­ler David Teur­trie vier Einsichten:

Die Ein­stim­mig­keit des Wes­tens ist eine Fol­ge der Kri­sen, denen er aus­ge­setzt ist, also folgt sie aus einer Schwä­che des Westens. Der Wes­ten ist iso­liert, der Rest der Welt bemüht sich um Neutralität. Euro­pa ist durch die Hörig­keit gegen­über den USA poli­tisch geschwächt. Die Spal­tun­gen in Euro­pa wer­den offensichtlich.

Es gäbe also allen Grund, nach einer Lösung des Kon­flikts zu suchen. Statt­des­sen wer­de er mit Waf­fen­lie­fe­run­gen und Sank­tio­nen wei­ter ange­heizt. Die Wirk­sam­keit von letz­ten unter­sucht der fran­zö­si­sche Wirt­schafts­wis­sen­schaft­ler Jac­ques Sapir in sei­nem Bei­trag detail­liert und kommt zu dem Schluß, daß die­se ihr Ziel nicht errei­chen und das Poten­ti­al haben zu einem zeit­lich ver­zö­ger­ten Bume­rang-Effekt zu füh­ren, der die EU am meis­ten tref­fen wird.

Inter­es­sant ist schließ­lich ein Bei­trag des Her­aus­ge­bers Luft, der sich der Trans­for­ma­ti­on der Grü­nen von der Pazi­fis­ten- zur Bel­li­zis­ten­par­tei wid­met. Die­ser Wan­del betrifft nicht nur die grü­nen Poli­ti­ker, son­dern auch deren Wäh­ler, die zu 72 Pro­zent der Erhö­hung des Wehr­etats zustim­men, ein Wert, der nur von FDP- und CDU-Wäh­lern über­trof­fen wird.

Die Ursa­chen für den Bel­li­zis­mus sieht Luft in der Wer­te­fi­xiert­heit der Grü­nen. Deren wer­te­ge­lei­te­te Poli­tik sei abso­lu­tis­tisch, uni­ver­sa­lis­tisch und inter­ven­tio­nis­tisch, mit ande­ren Wor­ten tota­li­tär. Ein dua­lis­ti­sches Welt­bild und mora­li­sche Dop­pel­stan­darts sei­en dabei kein Hin­der­nis, im Gegen­teil: „Wer­te­po­li­tik ist nicht ohne Wider­sprü­che zu haben.“

Daher sein Plä­doy­er für eine inter­es­sen­ge­lei­te­te Ent­span­nungs­po­li­tik, die nicht geschei­tert sei, weil sie nicht ver­sucht wurde:

Geschei­tert sind die Aus­gren­zung und Kon­fron­ta­ti­ons­po­li­tik der USA und der NATO seit den frü­hen 2000er-Jah­ren gegen­über Russ­land. Dies aus­ein­an­der­zu­hal­ten ist eine wich­ti­ge Vor­aus­set­zung für Frie­dens­po­li­tik auf dem eura­si­schen Kon­ti­nent. Auf­rüs­tung und Iso­la­ti­on füh­ren noch tie­fer in die Sack­gas­se und ver­fes­ti­gen die Kon­fron­ta­ti­on. Wenn der Geg­ner zum Feind wird, sein „Ruin“ (Baer­bock) bezweckt wird, wer­den Hass und Aggres­si­on die inter­na­tio­na­len Bezie­hun­gen dau­er­haft prä­gen. Wei­te­re mili­tä­risch aus- getra­ge­ne Kon­flik­te sind die Folge.

San­dra Kost­ner / Ste­fan Luft: Ukrai­ne­krieg. War­um Euro­pa eine neue Ent­span­nungs­po­li­tik braucht, Wes­tend­ver­lag 2023, 348 Sei­ten, 24 Euro – hier bestel­len.