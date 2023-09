“Oh Boy” – Wie Männer sehr, sehr gern ein schweres Problem mit sich hätten

Das Buch Oh Boy, herausgegeben von Donat Blum und Valentin Moritz (muß man nicht kennen, C-Promis in ihrem Bereich), macht von sich reden.

Zunächst lag es dar­an, daß der Grün­der des jun­gen Kanon-Ver­lags (*2020) her­vor­ra­gend ver­netzt ist. Ver­le­ger Gun­nar Cyny­bulk war in lei­ten­der Posi­ti­on sowohl bei Auf­bau, dann bei Ull­stein tätig, bevor er sei­nen eige­nen Ver­lag grün­de­te. Fast alle sei­ner (noch weni­gen) Bücher wur­den land­auf, land­ab pro­mi­nent bespro­chen. Von sol­cher Medi­en­prä­senz kön­nen ande­re „unab­hän­gi­ge Ver­la­ge“, zumal nicht-lin­ke, nur träu­men! Auch Oh Boy wur­de gefeiert.

Nun wur­de die Aus­lie­fe­rung gestoppt, und das ist dann doch etwas mehr an Auf­merk­sam­keit, als für einen Ver­le­ger wün­schens­wert ist. Was ist da los?

Oh Boy ver­sam­melt acht­zehn Autoren, die je klei­ne Auf­sät­ze zum The­ma „Männlichkeit*en [sic] heu­te“ lie­fer­ten. Klap­pen­text, Auszug:

Ein Mann, der sich die eige­ne Über­grif­fig­keit ein­ge­steht. Eine non-binä­re Per­son, die ihr Geni­tal nicht goo­geln kann. Ein Gefan­ge­ner zwi­schen Krie­ger oder Loser. Die­se Tex­te erzäh­len von männ­li­chem Leis­tungs­druck, von Män­ner­freund­schaf­ten, Söh­nen und ihren Vätern. Sie ergrün­den die Kapi­ta­li­sie­rung von Männ­lich­keit, beschrei­ben Inti­mi­tät und Ver­lust. Kün­den von dem gelern­ten dröh­nen­den Schwei­gen, das sich auf­löst, sobald sich die­se 18 Erkun­dun­gen zusammensetzen .

Ich habe vor etwa zehn Jah­ren mein schma­les, mehr­fach auf­ge­leg­tes Büch­lein Gen­der ohne Ende – Was vom Man­ne übrig­blieb ver­faßt, und ehr­lich gesagt, inter­es­siert mich das The­ma (Männlichkeit/Weiblichkeit) noch immer. Wie steht es denn heu­te um die Män­ner? Wie defi­nie­ren sie sich selbst?

Kurz gesagt: Es ist apo­ka­lyp­tisch. Die Män­ner und ihre „Männlichkeit:en“ sind total auf den Hund gekommen.

In Oh Boy sind fast aus­schließ­lich zar­te Gemü­ter unter­wegs. Das darf durch­aus sein, eini­ge Bei­trä­ge sind bei aller Männ­lich­keits­kla­ge inter­es­sant und kunst­voll – etwa der kur­ze Text des schwer­kran­ken Peter Wawer­zi­nek, der des nord­rhein­west­fä­li­schen Gabel­stap­ler­fah­rers und Schrift­stel­lers Din­cer Gücye­ter (des­sen als „Sip­pen­äl­tes­ter“ ver­ehr­ter Urgroß­va­ter vier Frau­en hat­te, von denen eine an Blu­tun­gen nach erzwun­ge­nem Anal­ver­kehr starb) oder der nach­denk­li­che Text des in Kolum­bi­en gebo­re­nen Phi­lo­so­phen Hernán D. Caro über den eige­nen Vater.

Die­se Autoren sind nun mit­ge­fan­gen in einem ultra­wo­ken Sze­na­rio. Etwa die Hälf­te der Autoren ist schwul oder „que­er“. Reprä­sen­ta­tiv ist dies also schon­mal nicht.

Die Leu­te, die sich hier äußern, bekun­den „absicht­lich lei­se zu spre­chen“ (weil das den Vater „zur Weiß­glut treibt“) und daß „sie fast alle von Nazis abstam­men. Ganz Deutsch­land hat Longnazi.“

Das behaup­tet Frie­de­mann Karig, der angibt (man­che Tex­te spie­len mit Fik­tio­na­li­tät), als „Hure“ zu arbei­ten. Er sagt das sei­nem Vater – all­ge­mein geht es in die­sem Buch oft um „Auf­ar­bei­tun­gen“.

Wo die hier ver­tre­te­nen „Männlichkeit:en“ nicht wei­ner­lich oder zickig auf­tre­ten, erge­hen sie sich in gro­tes­ken Obszönitäten.

Ein Tho­mas Köck beschreibt aus­gie­big, wie es sich anfüh­le, „beim sex pene­triert“ zu wer­den, er berich­tet über „Orgas­men“ und „sys­tem­er­hal­ten­de quickies“;

der Best­sel­ler­au­tor Dani­el Schrei­ber läßt sei­nen Prot­ago­nis­ten Noah sich fra­gen, ob er wohl ein­fach schon mit zu vie­len Män­nern geschla­fen habe und läßt ihn in sei­nem Text Schluß machen mit sei­nem „wei­nen­den, zit­ter­en­den“ Freund, der doch so wun­der­schön aus­sah in sei­nem „blü­ten­rein wei­ßen Tüllkleid“;

ein ande­rer Autor beklagt sich, wie sehr er sei­ne gan­ze Jugend unter „Hete­ro­pro­pa­gan­da“ gelit­ten habe; Mit­her­aus­ge­ber Donat Blum erin­nert sich dar­an, wie ihm die Jungs im Sport­un­ter­richt immer die Unter­ho­se weg­nah­men; ein Trans­mann berich­tet Expli­zi­tes aus schwu­len Darkrooms.

Vie­le Tex­te klin­geln mit anglo­pho­nen Inter­jek­tio­nen wie „that´s fucked up“, „OMG“, „no mat­ter what“. Inso­fern – alles schön zeitgeistkonform.

War­um aber wur­de die Aus­lie­fe­rung nun unter­bun­den? Weil einer der bei­den Her­aus­ge­ber, Valen­tin Moritz, sich nicht ent­blö­det hat, sich in sei­nem eige­nen Bei­trag selbst reu­mü­tig per Innen­schau als „Täter“ zu ent­tar­nen. Täter, wie? Gegen das weib­li­che Selbstbestimmungsrecht!

Die Sach­la­ge ist so komisch, daß man gern ein­mal die sel­ten gebrauch­te Meta­pher des „sich Tot­la­chens“ ver­wen­den will. Also: Eine Frau hat nun den Ver­kauf die­se but­ter­wei­chen Män­ner­pu­bli­ka­ti­on aus­ge­bremst , weil sie sich als Sex-Opfer von Moritz empfindet.

Bereits im Som­mer 2022 hat­te, wie nun bekannt wur­de, das „Opfer“ dem „Täter“ signalisiert:

Ich möch­te nicht, dass du den Über­griff, egal wie anony­mi­siert auch immer, benutzt. […] Wie auch schon wäh­rend des Gesprächs for­mu­liert – du kannst kei­nen Pro­fit aus dei­ner Täter­schaft machen und mich zusätz­lich auch noch belasten.

Him­mel. Täter­schaft! Es muß etwas wirk­lich Kras­ses vor­ge­fal­len sein, oder? Schau­en wir mal. Der Text von Valen­tin Moritz in Oh Boy beginnt (und, par­don, bleibt) etwas peinlich:

Vor eini­ger Zeit sag­te ich zu der Frau, die ich damals lieb­te, dass ich mich selbst nicht für einen glück­li­chen Men­schen hal­te. Autsch!

Es geht dann im wei­te­ren um männ­li­che Reue, Selbst­fin­dung, um Ver­lust­ängs­te, Selbst­zwei­fel, Erek­ti­ons­stö­run­gen, also um Zeug, um das es bereits in Män­ner­grup­pen anno 1970 ging.

Frau­en gegen­über fällt es mir leich­ter, Schwä­chen und Feh­ler ein­zu­ge­ste­hen oder inti­me Pein­lich­kei­ten aus­zu­spre­chen. War­um berich­te ich nur mei­ner Exfreun­din davon, als ich zum Uro­lo­gen gehe, weil ich mich auf einer Auto­fahrt unkon­trol­liert ein­ge­pisst habe!

Das ist … ver­stö­rend, es ist arg. Es wird aber noch ärger, näm­lich ange­sichts der Schlag­zei­len, auf­grund derer die­ses Buch nun tat­säch­lich vom Markt genom­men wur­de. Ein Bei­spiel, welt.de:

Erst fass­te er sie an. Dann schrieb er dar­über. Bei­des gegen ihren Willen.

Was war pas­siert? Das: Herr Moritz hat ein­mal eine Frau beläs­tigt. (Also: Da war nichts, was auch nur ent­fernt in Rich­tung Ver­ge­wal­ti­gung gehen könn­te.) Nur, O‑Ton Herr Moritz:

Ich bin Täter gewor­den. Ich habe unge­fragt eine Gren­ze über­schrit­ten. Indem ich mei­nen eige­nen Tren­nungs­frust nicht erar­bei­tet habe, wur­de eine Frau, die nichts mit mei­nen Pro­ble­men zu tun hat­te, zum Ziel mei­ner unter­drück­ten Wut: Ich berühr­te ihren Kör­per in einer Situa­ti­on, in der ich hät­te ahnen kön­nen, dass sie das nicht woll­te, und als sie sich mei­nem Wil­len ent­zog, habe ich mich fei­ge und wort­los davon­ge­macht. Ich will kein Täter sein, aber ich bin min­des­tens ein­mal einer gewe­sen. Ich habe einen sexua­li­sier­ten Über­griff begangen.

Dar­auf­hin fol­gen lan­ge Sei­ten scham­haf­tes­ter Reue, pein­vol­ler Intro­spek­ti­ve. Ein Mensch kann sehr tief sinken!

Es ist ver­wir­rend, die Wor­te zu schrei­ben. Ich habe das Gefühl, in einer Zwick­müh­le zu ste­cken, umge­ben von einem rie­si­gen Minen­feld. (…) Ich bin Teil des Pro­blems. Teil des Patri­ar­chats. Und damit Teil der Rape Culture.

Oh Boys, nun ist es also aus. Die „Jungs“ (das Durch­schnitts­al­ter der Bei­trä­ger liegt deut­lich über 40) haben sich verquatscht.

Too much waren nicht die Blas­exzes­se des brust­am­pu­tier­ten Trans­manns, der kurz davor noch „eine jun­ge hot­te Frau mit pral­len gro­ßen Brüs­ten“ war. Too much war auch nicht das hys­te­ri­sche Gedan­ken­ges­plat­ter eines Kim de l’Ho­ri­zon (vgl. zu die­sem preis­ge­krön­ten Autoren Sezes­si­on 111), das unge­fähr so klingt:

Nach die­sem letz­ten Burn­out also habe ich mich mit mei­nen Kör­per hin­ge­setzt und habe ihm gesagt, mei­nem Kör­per, MEIN LIEBER KÖRPER DER ICH BIN (UND NICHT HABE) habe ich gesagt ICH SCHREIBE NICHT MEHR ÜBER DICH SONDERN NUR NOCH MIT DIR LIEBER K ICH VERSPRECHE ES und des­halb muß ich sagen, dass ich, seit ich um die­sen Text tige­re und eigent­lich über mei­ne [insert fee­lings] schrei­ben WOLLTE (…)

Too much war, daß ein Mann dar­über schrieb, wie er ein­mal den Kör­per einer Frau (die völ­lig anonym bleibt und mit kei­nem Wort näher beschrie­ben wird) unge­fragt berührt habe – die Frau fühlt sich nun dadurch retraumatisiert.

Weil der Autor, selbst trau­ma­ti­siert durch sei­ne eige­ne Über­grif­fig­keit, nach die­ser sei­ner Schreib­the­ra­pie das Ver­let­zungs­po­ten­ti­al sei­nes Tex­tes geahnt hat­te, hat­te er ange­bo­ten, sei­nen Bei­trag vor Druck­le­gung zurückzuziehen.

Der Ver­lag ent­schied dage­gen und bit­tet das Berüh­rungs­op­fer nun klein­laut um Ent­schul­di­gung. Wir sind weit gekommen.