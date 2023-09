Sondervermögen und Tilgungspflicht: der Schwindel des Kassenwarts

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Die Bun­des­re­gie­rung ver­senkt zum einen ver­ant­wor­tungs­los Volks­ver­mö­gen in kli­en­tel­po­li­ti­sche Sozi­al­pro­gram­me und ent­grenz­te Asyl­po­li­tik, zum ande­ren kaschiert sie in Per­son des sich red­lich geben­den Finanz­mi­nis­ters auf unred­li­che Wei­se Haushaltsdefizite.

Red­lich hin­ge­gen han­delt der Bun­des­rech­nungs­hof. Er warnt vor einer immensen Neu­ver­schul­dung und der Ver­schär­fung der Finanz­la­ge ab spä­tes­tens 2028.

Dann näm­lich set­zen die Til­gungs­ver­pflich­tun­gen aus den Not­la­gen­kre­di­ten und den Kre­di­ten des Son­der­ver­mö­gens Bun­des­wehr ein – mit mini­mal rund 11 Mil­li­ar­den Euro, ab 2031 sogar mit min­des­tens rund 17 Mil­li­ar­den Euro jährlich.

Dazu kommt ab 2028 der deut­sche Anteil an der Rück­zah­lung der von der Euro­päi­schen Uni­on für den Wie­der­auf­bau­fonds auf­ge­nom­me­nen Kredite.

Der Bun­des­rech­nungs­hof kann noch kei­ne Stra­te­gie und auch kei­ne kon­kre­ten Maß­nah­men erken­nen, wie die Trag­fä­hig­keit des Bun­des­haus­halts mit­tel- und lang­fris­tig gewähr­leis­tet wer­den soll,

so sein Bericht an den Haus­halts­aus­schuß vom 31. August, der die Regie­rung auf­for­dert, dem Bun­des­tag end­lich mal „rei­nen Wein“ ein­zu­schen­ken, damit der sei­ner Ver­ant­wor­tung nach­kom­men kann.

Der aktu­el­le Haus­halts­ent­wurf lis­tet Aus­ga­ben von 445,7 Mil­li­ar­den Euro für das nächs­te Jahr, damit etwa 30 Mil­li­ar­den Euro weni­ger als in die­sem. Das sind aber, so der Rech­nungs­hof, immer noch 90 Mil­li­ar­den Euro mehr als im Vor­co­ro­na­jahr 2019. Zugleich bestün­de für 2025 bis 2027 ein „haus­halts­po­li­ti­scher Hand­lungs­be­darf“ von 14,4 Mil­li­ar­den Euro.

Stei­gen­de Aus­ga­ben zu pla­nen, ohne ihre Finan­zie­rung zu klä­ren ist kein Aus­weis haus­halts­po­li­ti­scher Solidität

mahnt die von der Regie­rung unge­lieb­te Behör­de an; die Finanz­pla­ner soll­ten nicht „Hand­lungs­be­dar­fe“ aus­wei­sen, son­dern die­se viel­mehr klä­ren, also auf­zei­gen, wie das Land aus dem Minus her­aus­kom­me. Liest man den Bericht, sieht man förm­lich die hoch­ge­zo­ge­ne Augen­braue des ehr­li­chen Revisors.

Vie­le Bun­des­aus­ga­ben erwei­sen sich mitt­ler­wei­le als „bud­get­flüch­tig“, inso­fern sie in Son­der­ver­mö­gen aus­ge­la­gert sind. Zwar wer­den die als Anla­gen zum Bun­des­haus­halts­plan auf­ge­führt und sind vom Gesetz­ge­ber irgend­wann ja beschlos­sen wor­den, nur ste­hen die Dimen­sio­nen die­ser diver­sen Extra­kas­sen außer­halb der im Haus­halt genann­ten Plan- und Ist-Zah­len. Sie müß­ten jedoch – wie­der­um red­li­cher­wei­se – dring­lich in die Aus­ga­ben ein­ge­rech­net werden.

Näm­lich:

Unter Ein­be­zie­hung der Son­der­ver­mö­gen ver­grö­ßert sich der Abstand zwi­schen den Pla­nun­gen für das Jahr 2024 und dem von der Bun­des­re­gie­rung her­an­ge­zo­ge­nen Refe­renz­jahr 2019 noch ein­mal deut­lich auf rund 177 Mil­li­ar­den Euro.

Mit Ein­rech­nung der Son­der­ver­mö­gen – dem Euphe­mis­mus für Son­der­schul­den – kommt der Rech­nungs­hof auf ein Man­ko von 85,7 Mil­li­ar­den Euro, wäh­rend der offi­zi­el­le Haus­halt per­fi­der­wei­se nur ein Minus von 16,6 Mil­li­ar­den Euro ausweist.

Klar, mit sol­chen Zah­len kann und mag kein Nor­mal­ver­brau­cher rech­nen, des­halb wer­den die Wirt­schafts- und Finanz­sei­ten wohl kaum noch gele­sen. Nichts­des­to­trotz aber trifft der anste­hen­de Schul­den­dienst als­bald unwei­ger­lich jeden Deutschen.

Die Poli­tik aller­dings denkt nur in Legis­la­tur­pe­ri­oden und rech­net mehr als mit dro­hen­den Minus­be­trä­gen mit der Igno­ranz der Leu­te, die ein­fach mei­nen, es wür­de irgend­wie schon pas­sa­bel wei­ter­lau­fen. – Nein, wird es nicht.

Die Schul­den­re­geln bzw. die Schul­den­brem­se haben ihre Funk­ti­on als Siche­rung lang­fris­tig trag­fä­hi­ger Staats­fi­nan­zen längst eingebüßt.

Allein in den Jah­ren 2020 bis 2022 wur­den ins­ge­samt rund 400 Mil­li­ar­den Euro ihrer limi­tie­ren­den Funk­ti­on entzogen.

Vorm Hin­ter­grund der neu­en Sozi­al­aus­ga­ben, der soge­nann­ten Kin­der­grund­si­che­rung (500 Mil­lio­nen allein für Ver­wal­tungs­auf­wand) und dem erhöh­ten Bür­ger­geld, rech­ne­te die „Frank­fur­ter All­ge­mei­ne Zei­tung“ kürz­lich ein­drucks­voll vor: Ab 2024 bezieht eine fünf­köp­fi­ge Fami­lie mit drei jugend­li­chen Kin­dern 2.425 Euro Geld­leis­tun­gen und 917 Euro Wohn­geld. Über die­se 3.242 Euro hin­aus darf sie sich noch über zwan­zig Euro Kin­der­so­fort­zu­schlag freu­en, also über einen Bonus von wei­te­ren sech­zig Euro.

Die F.A.Z. wei­ter: Um mit Kin­der­geld auf die­ses Ein­kom­men zu gelan­gen, müß­te ein Allein­ver­die­ner ein Net­to von 2.700 € erzie­len. – Mit­un­ter scheint es einem, als hät­te der eigent­li­che Sozia­lis­mus nicht in der eins­ti­gen DDR statt­ge­fun­den, son­dern wür­de jetzt zele­briert, viel kom­for­ta­bler für die Trans­fer­emp­fän­ger und sowie­so für die wach­sen­de Zahl Migranten.

Zur Kos­ten­bi­lanz der for­cier­ten Mas­sen­ein­wan­de­rung exem­pla­risch ein Blick nach Mecklenburg-Vorpommern:

Die Maß­nah­me­grup­pe „Asyl- und Flücht­lings­an­ge­le­gen­hei­ten“ ist von der Lan­des­re­gie­rung für die bei­den Haus­halts­jah­re 2024 und 2025 gera­de mit ins­ge­samt 590 Mil­lio­nen Euro (!) geplant. Die gesam­ten Bau­in­ves­ti­tio­nen des Lan­des betra­gen im glei­chen Zeit­raum übri­gens nur 587 Mil­lio­nen Euro.

Die Wohn­geld­aus­ga­ben, hälf­tig von Land und Bund getra­gen, stie­gen in MV von gerun­det 33,3 Mil­lio­nen im Jahr 2018 auf 77,7 Mil­lio­nen Euro in die­sem Jahr, wohl­ge­merkt mit Stand 31. Juli im noch nicht abge­lau­fe­nen Jahr. So ergab das eine Nach­fra­ge des rüh­ri­gen AfD-Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Mar­tin Schmidt, wirt­schafts- und finanz­po­li­ti­scher Spre­cher sei­ner Frak­ti­on, der dazu erklärte:

Die Lan­des­re­gie­rung pro­gnos­ti­ziert für 2023 fast eine Ver­dopp­lung der Haus­hal­te, die Wohn­geld bezie­hen. Die kon­kre­ten Kos­ten für das Land stei­gen sogar noch stär­ker – denn für das lau­fen­de Jahr sind die Zah­len erst bis Juli erfaßt und betra­gen allein im ers­ten Halb­jahr fast 40 Mil­lio­nen, hin­zu kommt der Bund mit dem­sel­ben Anteil. Dage­gen sank die Zahl deut­scher Staats­an­ge­hö­ri­ger, die zwi­schen 2018 und dem letz­ten Jahr ALG-II bezog, um ein Drit­tel. Die Zahl der Bezie­her aus soge­nann­ten Dritt­staa­ten – also Nicht-EU-Bür­ger – stieg hin­ge­gen rasant um zehn Pro­zent auf über 21.000. Zu beden­ken ist aber, daß die Ein­bür­ge­run­gen in den letz­ten Jah­ren erheb­lich erleich­tert wur­den, vie­le Aus­län­der also als ‚deut­sche Leis­tungs­emp­fän­gern‘ geführt wer­den. Die muß man natür­lich hinzurechnen. Daß inzwi­schen allein Ukrai­ner 40 Pro­zent der Dritt­staat­ler aus­ma­chen, ist eine Sache; eine ande­re ist, daß sowohl pol­ni­sche als auch rumä­ni­sche Staats­bür­ger hier kaum ins Gewicht fal­len. Im kras­sen Gegen­satz dazu befin­den sich Syrer und Afgha­nen, die ein Viel­fa­ches an Leis­tun­gen bean­spru­chen. Die Ant­wort auf Mar­tin Schmidts Klei­ne Anfra­ge weist das auf den Sei­ten 9 und 10 sta­tis­tisch ein­drucks­voll aus. Bei der Fra­ge nach wei­te­ren dies­be­züg­li­chen Pro­gno­sen demons­triert die Lan­des­re­gie­rung Ahnungs­lo­sig­keit und ver­weist auf ‚exo­ge­ne‘ Fak­to­ren, sug­ge­riert also, sie tra­ge hier kei­ner­lei Verantwortung. Das Gegen­teil ist der Fall: Für eine ver­ant­wor­tungs­vol­le Ein­wan­de­rungs­po­li­tik ist jedes Land selbst ver­ant­wort­lich, das gilt für den Bund, das gilt für Meck­len­burg-Vor­pom­mern. Die dras­ti­sche Erhö­hung des Bür­ger­gel­des wird die ille­ga­le Mas­sen­zu­wan­de­rung ankur­beln und unse­re Sozi­al­sys­te­me wei­ter aushöhlen.

Und genau das ist das Pro­blem: Aus poli­ti­schen, mitt­ler­wei­le sogar eher ideo­lo­gi­schen Grün­den ver­spielt die Ampel-Regie­rung die Zukunft. Sie fin­det aus der Selbst­ge­fan­gen­schaft links­grü­ner Poli­tik und der sie beglei­ten­den Lebens­lü­gen in den Aus­drucks­for­men woker Pro­pa­gan­da nicht her­aus und wird das deut­sche Volk dafür bezah­len lassen.