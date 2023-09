Die “rechte Mitte” ist eine verlockende und sehr gefährliche Illusion

1. Bre­men und Bre­mer­ha­ven. Im Mai durf­te dort die libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Platt­form »Bür­ger in Wut« (BiW) jubeln. 9,4 Pro­zent, also zehn Man­da­te in der Bür­ger­schaft, wur­den auch durch eine gespal­te­ne AfD ermög­licht, deren kon­kur­rie­ren­de Lis­ten von der Wahl­lei­tung gar nicht erst für den Urnen­gang zuge­las­sen wor­den waren. So führ­te Jan Tim­ke die BiW zah­len­mä­ßig gestärkt ins Par­la­ment und sogleich in die – vor­her trans­pa­rent kom­mu­ni­zier­te – Par­tei­ver­ei­ni­gung mit dem eben­so libe­ral­kon­ser­va­tiv posi­tio­nier­ten Bünd­nis Deutsch­land (BD).

Bür­ger­lich-frei­heit­li­che Vor­zei­ge­kon­ser­va­ti­ve soll­ten es sein, die den Auf­wind des BD aus Bre­men in die Wei­te der Repu­blik tra­gen wür­den. Man ver­nahm die Eksta­se von der Nord­see bis in die mit­tel­deut­sche Pro­vinz. Fort­an müß­te die Teil-Inte­gra­ti­on in real­po­li­ti­sche Gepflo­gen­hei­ten gelin­gen; schließ­lich stün­den bei der Kon­kur­renz, der AfD, wahl­wei­se Namen wie Höcke oder Hel­fe­rich (oder wer auch immer) für die selbst­ver­schul­de­te Exklu­si­on aus der par­tei­po­li­ti­schen Normalität.

Wie oft muß­te man in ent­spre­chend geis­tig ver­or­te­ten Blät­tern lesen, daß die Aus­gren­zungs­me­cha­nis­men gegen die AfD nicht nur am links­li­be­ra­len Zeit­geist, son­dern ins­be­son­de­re am Front­mann aus Thü­rin­gen oder sei­nem Pen­dant aus Dort­mund lägen? Ohne sol­che anstö­ßi­gen Per­so­na­li­en, so hieß und heißt es gegen jedes logi­sche, erfah­rungs­ge­sät­tig­te und real­po­li­ti­sche Den­ken, könn­te der poli­ti­sche Geg­ner die Mob­bing­struk­tu­ren gegen alter­na­ti­ve Her­aus­for­de­rer nicht zementieren.

Allein, man hät­te es ahnen kön­nen: Die übri­gen Frak­tio­nen in Bre­men ver­wei­gern dem betont wei­chen BD gän­gi­ge par­la­men­ta­ri­sche Gepflo­gen­hei­ten – exakt wie im Fal­le der AfD. So erhal­ten BiW/BD kei­nen Platz im Bür­ger­schafts­vor­stand, und die Beset­zun­gen der Aus­schuß­spit­zen kom­men ohne ihre Betei­li­gung aus. Selbst Bana­li­tä­ten wie obli­ga­to­ri­sche Glück­wün­sche ver­sag­te man den BD-Abge­ord­ne­ten, ja sogar den Hand­schlag ver­wei­ger­te die Land­tags­vi­ze­prä­si­den­tin Sahh­anim Gör­gü-Phil­ipp (Bünd­nis 90 /Die Grünen).

Tim­ke reagier­te gegen­über der Jun­gen Frei­heit empört:

Das ist eine Miß­ach­tung des Wäh­ler­wil­lens und zeigt, daß die Koali­ti­ons­par­tei­en aus dem Wahl­er­geb­nis nichts gelernt haben.

Nur: Ler­nen er und sei­nes­glei­chen denn aus die­sen Vorgängen?

2. Vom Nor­den Deutsch­lands in den Süden Ita­li­ens. Im Wahl­kampf 2022 ver­sprach Gior­gia Melo­ni von der Rechts­par­tei Fratel­li d’Italia (FdI) eine Wen­de in der bis­he­ri­gen Migra­ti­ons­po­li­tik: Ihr Wahl­er­folg im Sep­tem­ber des letz­ten Jah­res sorg­te welt­weit für Schlag­zei­len – rund 26 Pro­zent der Wäh­ler votier­ten für die »Post­fa­schis­ten«.

Doch nach den ers­ten zehn Mona­ten ihrer Amts­zeit erreicht die Ankunft außer­eu­ro­päi­scher Ille­ga­ler an der ita­lie­ni­schen Küs­te neue Rekor­de. So berich­tet der rechts­al­ter­na­ti­ve Hei­mat­ku­rier über fast 73 000 Afri­ka­ner, die allein seit Jah­res­be­ginn offi­zi­ell (!) eintrafen:

Im glei­chen Zeit­raum des Vor­jah­res 2022 waren es ledig­lich 30 939 und im Jahr 2021 rund 23 942. Die Zahl der Lan­dun­gen hat sich somit im Ver­gleich zum Vor­jahr verdoppelt.

Doch damit nicht genug: Melo­ni kün­dig­te an, in Kala­bri­en zusätz­li­che Auf­nah­me­ka­pa­zi­tä­ten für Tau­sen­de Migran­ten bereit­zu­stel­len. Die wirt­schafts­freund­li­che Melo­ni ergänz­te über­dies zur Freu­de der besit­zen­den Klas­sen, daß die Unter­neh­men Ita­li­ens ver­stärk­te »Fach­kräf­te­zu­wan­de­rung« erhal­ten wer­den. Bis 2025 soll rund 450 000 Nicht-EU-Aus­län­dern eine Arbeits­er­laub­nis erteilt wer­den, um den Bedarf der Pri­vat­wirt­schaft an bil­li­gen Sai­son­ar­bei­tern in der Land­wirt­schaft, im Tou­ris­mus sowie im Hotel- und Gas­tro­no­mie­ge­wer­be zu decken.

Melo­ni ist damit erfolg­reich in der Mit­te der poli­ti­schen Mane­ge ange­kom­men. Nur ist das eben kei­ne gute Nach­richt (wie die Apo­lo­ge­ten liberalkonservativ-»seriöser« Mit­te-rechts-Model­le mei­nen), son­dern eine fatale.

An bei­den Fall­bei­spie­len – Nord­deutsch­land und Süd­ita­li­en – kann man gut all­ge­mei­ne Wider­sprü­che des Mit­te-Trends von Rechts­par­tei­en auf­zei­gen. Über­all dort, wo Rechts­mit­ti­ge ins Par­la­ment oder gar in die Regie­rung ein­zie­hen, geht es um die Qua­dra­tur des Krei­ses: Da ist der Drang nach Aner­ken­nung durch die hege­mo­nia­len Kräf­te des Blocks an der Macht, da ist die Bezug­nah­me auf real­po­li­ti­sche und öko­no­mi­sche »Erfor­der­nis­se«, und da ist die ver­meint­li­che Not­wen­dig­keit, dem Geg­ner zu signa­li­sie­ren, man sche­re nicht grund­sätz­lich aus, son­dern möch­te nur lin­ke Ver­stie­gen­hei­ten der ver­lo­ren­ge­gan­ge­nen Fik­ti­on der »Nor­ma­li­tät« zulie­be kurieren.

Die Alter­na­ti­ve zu die­sem fal­schen Selbst­ein­bau der rech­ten Mit­te in das über­lie­fer­te Gefü­ge des eta­blier­ten Links­li­be­ra­lis­mus besteht jedoch nicht dar­in, auf jed­we­de par­la­ments­po­li­ti­sche Akti­vi­tät zu ver­zich­ten und sich in anti­par­la­men­ta­ri­scher Rhe­to­rik zu ver­lie­ren. Die Alter­na­ti­ve besteht dar­in, aus den Feh­lern der west­eu­ro­päi­schen Rechts­par­tei­en zu ler­nen und die­se im bes­ten Fal­le zu ver­mei­den. Das heißt kon­kret und auf die Wir­kungs­reich­wei­te hier­zu­lan­de zugeschnitten:

Aus den habi­tu­el­len, stra­te­gi­schen und welt­an­schau­li­chen Unzu­läng­lich­kei­ten der bekann­ten poli­ti­schen Pra­xis Ita­li­ens, Frank­reichs oder auch Öster­reichs muß das wirk­mäch­tigs­te deut­sche par­la­ments­po­li­ti­sche Pro­jekt rechts der Mit­te – die AfD – die rich­ti­gen Schlüs­se ziehen.

Das sagt sich leich­ter, als es umzu­set­zen ist. Aber die AfD hat Vor­tei­le, die sie nut­zen muß: Sie ist jung (im Sin­ne von: die inter­nen Ver­hält­nis­se sind nicht unver­än­der­bar), und sie ver­fügt über ein pro­fes­sio­nel­les Vor­feld, das bereits vor ihrer Exis­tenz arbeits­tei­lig poli­tisch wirk­te und die Fall­stri­cke des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus an vie­len Stel­len durch­drun­gen und ana­ly­siert hat. Vor allem aber hat die AfD sich erst zur Rechts­par­tei ent­wi­ckelt und dabei Geburts­feh­ler kor­ri­giert und dazugelernt.

Scha­blo­nen­haft for­mu­liert: Wäh­rend die AfD als libe­ra­le Pro­fes­so­ren- und Kli­en­tel­par­tei begann und über Zäsu­ren und Pha­sen­ent­wick­lun­gen hin­aus suk­zes­si­ve zu einer inte­grie­ren­den Volks­par­tei mit kla­rer Rechts­ten­denz wur­de, gin­gen älte­re Pro­jek­te der rechts­par­la­men­ta­ri­schen Poli­tik West­eu­ro­pas den gegen­tei­li­gen Weg.

Um beim ein­ge­führ­ten Bei­spiel der FdI in Ita­li­en zu blei­ben: Man erlag dort der ver­häng­nis­vol­len »Magie der Mit­te« (Tho­mas Bie­bri­cher). Man beschritt bereit­wil­lig den Weg von rechts außen in die­se Mit­te, um fort­an die Poli­tik der einst for­mal befeh­de­ten ton­an­ge­ben­den Eli­ten aus Poli­tik, Wirt­schaft und Gesell­schaft unter rech­ter Rhe­to­rik sowie unter Bei­be­hal­tung eines kul­tur­kon­ser­va­ti­ven Ges­tus fort­zu­set­zen. Man kri­ti­sier­te jah­re­lang wort­reich die par­ti­to­cra­zia, die Beu­te­ge­mein­schaft der Alt­par­tei­en, um, in Ver­ant­wor­tung gelangt, nicht wesent­lich anders als die­se zu agieren.

Das bie­tet kei­ne Alter­na­ti­ve zu den Para­me­tern des bis­he­ri­gen Estab­lish­ments, son­dern allen­falls ein situa­ti­ves (weil gen­der­kri­ti­sches usw.) Kor­rek­tiv. Grosso modo begeht Melo­ni zudem sehen­den Auges die­sel­ben Feh­ler, die ihr Riva­le und nun­meh­ri­ger Koali­ti­ons­part­ner Matteo Sal­vi­ni (Lega) zwei bis drei Jah­re vor ihr verantwortete:

Wah­len gewin­nen durch einen pro­non­ciert rech­ten Wahl­kampf, um nach dem Sieg eine pro­gram­ma­ti­sche Selbst­ent­ker­nung dar­zu­bie­ten und sich dabei die Gunst von Eli­ten und Mei­nungs­ma­chern zu erar­bei­ten, anstatt die­se Schritt für Schritt im Ver­bund mit Part­nern des vor­po­li­ti­schen Raums durch welt­an­schau­lich anders kon­no­tier­te Kräf­te zu erset­zen – was frei­lich mehr Geduld und weni­ger Gla­mour bedeutete.

Der hier nur in Kon­tu­ren umris­se­ne ita­lie­ni­sche Fall ver­an­schau­licht, daß Hege­mo­nie einer »rech­ten« Wahl­par­tei kein Selbst­zweck und kein pau­scha­ler Anlaß für oppo­si­tio­nel­le Freu­den ist. Wenn der Ideen­his­to­ri­ker Tho­mas Bie­bri­cher recht behält und »auto­ri­tä­re Kräf­te« von rechts in Ita­li­en »ein­deu­tig die Hege­mo­nie über das poli­ti­sche Spek­trum rechts der Mit­te erlangt haben«, so lie­ße sich fra­gen, was die­se Form der ver­meint­li­chen Hege­mo­nie – expli­zit auch via Regie­rungs­op­ti­on – wert ist, wenn die ideo­lo­gi­schen Para­me­ter der Vor­gän­ger­re­gie­run­gen ledig­lich von einem demons­tra­tiv kul­tur­kon­ser­va­ti­ven Über­bau über­la­gert werden.

Tat­säch­lich heißt das: Melo­ni setzt die Agen­da der EU-inte­grier­ten ita­lie­ni­schen Eli­ten fort, ver­schreibt sich markt­li­be­ra­len Refor­men und migra­ti­ons­of­fe­nen Agen­den, bezieht außen­po­li­tisch exakt die Posi­tio­nen der NATO, aber prä­sen­tiert die­se klas­si­sche Mit­te-Poli­tik in ita­lie­nisch-patrio­ti­scher Rhe­to­rik und unter sym­bo­li­scher Anru­fung kon­ser­va­ti­ver Werte.

Das Ergeb­nis die­ser ambi­va­len­ten Regie­rungs­po­li­tik der Mar­ke »Mit­te rechts« – das heißt: mit­ti­ge Main­stream­po­li­tik und rech­ter Jar­gon – ist mit­hin das Gegen­teil von dem, was Alain de Benoist als poli­tisch-prak­ti­sche Auf­ga­be eines volks­ver­bun­de­nen »Popu­lis­mus« in sei­ner kon­kre­ten par­la­ments­po­li­ti­schen Erschei­nungs­wei­se erfaßt hat, näm­lich »die Ach­se sozia­le Gerechtigkeit–Sicherheit wie­der­her­zu­stel­len«, also die Ver­bin­dung zwi­schen Inter­es­sen der arbei­ten­den Schich­ten glei­cher­ma­ßen in bezug auf ihre mate­ri­el­le Exis­tenz und auf ihre phy­si­sche Unver­sehrt­heit (die etwa von mul­ti­kul­tu­rel­len Ver­wer­fun­gen bedroht sein kann) zu reparieren.

Nur so bie­te man »eine Alter­na­ti­ve zur neo­li­be­ra­len Hege­mo­nie« aller Alt­par­tei­en, ob die­se nun christ­de­mo­kra­tisch oder links­grün auf­tre­ten. Nicht indem man sich die Para­me­ter der Mit­te zu eigen macht und dies patrio­tisch umman­telt, ver­tritt man die Inter­es­sen sei­ner Wäh­ler aller Klas­sen, son­dern indem man bezüg­lich die­ser Para­me­ter »eine befrei­en­de Rol­le« spielt. Es gehe dar­um, »der Sache des Vol­kes zu die­nen«, nicht den poli­ti­schen und öko­no­mi­schen Inter­es­sen der Eli­ten, an deren Ban­ket­ten man nun an vie­len Orten lächelnd Platz neh­men darf, nach­dem man, wie Melo­ni, in kür­zes­ter Zeit erfolg­reich bewei­sen konn­te, daß man den poli­ti­schen Ver­än­de­rungs­auf­trag sei­ner Wäh­ler nicht zu exe­ku­tie­ren, son­dern zu kaschie­ren gedenkt.

Das Gefähr­lichs­te, was nun wie­der­um einer auf­stre­ben­den oppo­si­tio­nel­len Kraft wie der AfD pas­sie­ren könn­te, wäre, wenn sich Tei­le der Sym­pa­thi­san­ten künf­tig auf­grund bestimm­ter Ver­hal­tens­wei­sen oder ande­rer inter­ner Ent­wick­lun­gen, die ange­sichts eines bei­spiel­lo­sen Umfra­gen-Höhen­flugs jeder­zeit mög­lich sind, fra­gen müß­ten, wer hier­zu­lan­de »die (oder der) deut­sche Melo­ni« sein werde.

Gegen die­se poten­ti­ell dro­hen­de Melo­ni­sie­rung der AfD erfolg­reich anzu­kämp­fen gelingt auf zwei­er­lei Weise:

1. Man beugt ihr vor durch for­cier­te Theo­rie- und Welt­an­schau­ungs­bil­dung, in der das meta­po­li­ti­sche Vor­feld eine zen­tra­le Rol­le ein­nimmt; näm­lich wenn es dar­um geht, den nach­rü­cken­den Par­tei­funk­tio­nä­ren ein Min­dest­maß an poli­ti­schem und his­to­ri­schem Bewußt­sein zu ver­mit­teln, das nach­hal­tig hel­fen wird, den Ver­lo­ckun­gen einer Mit­te-rechts-Illu­si­on zu entgehen.

Ziel­stel­lung muß dies­be­züg­lich sein, daß auch ver­ant­wort­li­che AfD-Poli­ti­ker mehr als bis­her den Denk­an­satz streu­en, wonach neben der »insti­tu­tio­na­li­sier­ten Nor­mal­po­li­tik« fun­da­men­ta­le und sub­stan­ti­el­le »poli­ti­sche Bil­dung« ver­folgt wer­den muß. Es soll­te folg­lich eine Form der Bil­dung geleis­tet wer­den, die die Par­tei weit über das Empö­rungs­ri­tu­al des Vul­gär­po­pu­lis­mus einer­seits und eben­so weit über die ver­meint­lich ideo­lo­gie­freie »Gesun­der Menschenverstand«-Rhetorik hin­aus­füh­ren kann. Denn wo man selbst auf »Ideo­lo­gie« als ideen­ver­bun­de­ne Poli­tik ver­zich­tet, wird das Vaku­um eben durch ande­re gefüllt: Es gibt per se kei­ne ideo­lo­gie­freie Politik.

2. Die Melo­ni­sie­rung kann auf­ge­hal­ten wer­den durch ein stär­ke­res Enga­ge­ment des Vor­fel­des im Hin­blick auf die Bewer­tung und Unter­stüt­zung von geeig­ne­tem AfD-Per­so­nal als par­la­ments­po­li­ti­schen Ver­tre­tern des patrio­ti­schen Mosa­iks. Das hier bei­spiel­haft ange­führ­te Pro­blem, wonach Abge­ord­ne­te, die oft­mals nicht auf­grund ihrer Per­sön­lich­keit, son­dern ob der der­zei­ti­gen Pro­test­stim­mung zu ihrem Man­dat kom­men, davon nichts wis­sen wol­len und statt des­sen vor Selbst­ver­liebt­heit und Bera­tungs­re­sis­tenz nur so strot­zen, wird nicht zu lösen, aber ein­zu­däm­men sein.

Ein Abge­ord­ne­ter, der sich »durch die Wahl berech­tigt« fühlt, »zu tun, was er für rich­tig hält«, und zwar nur, was er für rich­tig hält, soll­te kei­ne Unter­stüt­zung, aber viel mehr Gegen­wind als bis­lang erfah­ren. Mehr denn je gilt der Grund­satz, daß das Vor­feld kei­ne Fort­set­zung des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus mit ande­ren Mit­teln ist, son­dern Kor­rek­tiv und Impuls­ge­ber. Sche­ma­tisch: Das Vor­feld sät Ideen und Begrif­fe und wirkt jen­seits der »rei­nen« Poli­tik auf den All­tags­ver­stand mög­lichst vie­ler Men­schen; eine Par­tei ern­tet in Form von Wahlstimmen.

Bei­de hier skiz­zier­ten Wei­chen­stel­lun­gen sind von­nö­ten, um dem mög­li­chen Lock­ruf der »Regie­rungs­ver­ant­wor­tung« mit dem ange­mes­se­nen welt­an­schau­li­chen Ernst und der erfor­der­li­chen poli­ti­schen Ent­schlos­sen­heit zu begeg­nen. Gelingt es der AfD – ob 2024 oder 2028 –, ers­te Regie­rungs­ko­ali­tio­nen oder Dul­dungs­mo­del­le zu imple­men­tie­ren, droht, aller bis­he­ri­gen Erfah­rung mit Tei­len der AfD-Sphä­re zufol­ge, die Gefahr der Melo­ni­sie­rung, die bei­spiels­wei­se durch den Ver­weis auf die Ent­dä­mo­ni­sie­rung des Ras­sem­blem­ent Natio­nal (RN) in Frank­reich beglei­tet wer­den könnte.

Schon heu­te ver­wei­sen ja diver­se Akteu­re auf die Stra­te­gie der dédia­bo­li­sa­ti­on unter Mari­ne Le Pen, die frei­lich falsch auf­ge­faßt wird. Denn Ent­dä­mo­ni­sie­rung à la Le Pen heißt weder Abgren­zung von pro­gram­ma­ti­schen Eck­pfei­lern noch ideo­lo­gi­sche Selbst­ver­zwer­gung. Gewiß: Man hat Front-Natio­nal-Alt­las­ten wie Geschichts­re­vi­sio­nis­mus und den soge­nann­ten Ultra-Katho­li­zis­mus (zuguns­ten des »klas­sisch« main­stream-fran­zö­si­schen Lai­zis­mus) hin­ter sich gelas­sen; aber dies ist etwas fun­da­men­tal ande­res als das, was deut­sche Ver­tre­ter der Ent­dä­mo­ni­sie­rung dar­un­ter ver­ste­hen, näm­lich unter ande­rem die Abgren­zung vom Vor­feld und ein pro­gram­ma­ti­sches In-die-Mitte-Rücken.

Im Gegen­teil: Hier hält der RN just an der »Gewin­ner­for­mel« fest, von der Timo Loch­o­cki im ­Cice­ro berich­te­te: »eher links« in sozia­len und wirt­schaft­li­chen Fra­gen, »eher rechts« in kul­tu­rel­len und iden­ti­täts­po­li­ti­schen Fra­gen. Mari­ne Le Pen ist zudem nach Ansicht Loch­o­ckis »kon­se­quent« dar­in, sich als »Anwalt der ›klei­nen Leu­te‹« zu prä­sen­tie­ren, unter die sie sich fort­lau­fend publi­kums­wirk­sam begibt, weil sie Ideen von rechts und links (unter Domi­nanz der rech­ten Grund­po­si­tio­nie­rung) zusam­men­bringt und damit besag­te Gewinner­formel als wirk­mäch­ti­ges Allein­stel­lungs­merk­mal für sich bean­spru­chen kann.

Die­se For­mel, zeigt sich Loch­o­cki so über­zeugt wie ver­ängs­tigt, wäre auch in Deutsch­land die erfolg­ver­spre­chends­te Art, Par­tei­po­li­tik zu trei­ben. Auf­grund der »auf­zie­hen­den gesell­schaft­li­chen Stür­me« – er nennt Infla­ti­on, Krieg, Abstiegs­ängs­te, Ener­gie­knapp­heit; man ergän­ze die Migra­ti­ons­pro­ble­ma­tik – sei es nur eine Fra­ge der Zeit, bis Kräf­te von den poli­ti­schen Rän­dern die Gewin­ner­for­mel zu ihrem Pro­gramm machen. Die gute Nach­richt ist: Tei­le der AfD haben damit längst begon­nen, und man kann nur hof­fen, daß die aktu­el­le Eupho­rie­wel­le nicht dafür sorgt, daß die Ver­ant­wort­li­chen, berauscht von Umfra­ge­zah­len, ver­ges­sen, ihre Haus­auf­ga­ben zu machen.

Die Illu­si­on der rech­ten Mit­te zu ver­mei­den heißt daher ­abschlie­ßend, mit kla­rem Ver­stand und offe­nem Visier den kom­men­den Her­aus­for­de­run­gen zu begeg­nen. Den womög­lich auch in Deutsch­land bald ein­set­zen­den Sire­nen­ge­sän­gen der (sub­jek­tiv lukra­ti­ven) »Ver-Mit­tung« als nach­ah­men­de Melo­ni­sie­rung wider­steht jener am bes­ten, der über poli­tisch-welt­an­schau­li­che Plan­ken ver­fügt, die vor einem Abglei­ten in die Hybris des nai­ven Par­la­ments­pa­trio­tis­mus schützen.