Neuer youtube-Kanal und endlich ein Podcast mit Björn Höcke

Ein Podcast mit Björn Höcke eröffnet unseren neuen YouTube-Kanal. Alte Inhalte werden in Auswahl nach und nach wieder zugänglich gemacht. Nun kommt es darauf an, daß wir den größten Teil unserer 16 000 Abonnenten erneut erreichen und für ein Abonnement gewinnen können.

Zu unse­rem neu­en Kanal, der wie­der Kanal Schnell­ro­da heißt und die drei Pro­jek­te Ver­lag Antai­os, Insti­tut für Staats­po­li­tik und Zeit­schrift Sezes­si­on unter einem Dach bün­delt, geht es hier. Bit­te abon­nie­ren Sie.

Es ist uns bis­her nicht gelun­gen, den alten Kanal zurück­zu­be­kom­men und den Grund für sei­ne Löschung zu erfahren.

Wir haben in den ver­gan­ge­nen Tagen Mails von Lesern beant­wor­tet, in denen danach gefragt wur­de, wie es denn nun wei­ter­ge­hen kön­ne. Unse­re Ant­wort lau­te­te stets, daß die Fra­ge falsch gestellt sei. Kern­ge­sun­de und aus ana­lo­ger Zeit stam­men­de Pro­jek­te wie unse­re hän­gen nicht von Reich­wei­ten in Sozia­len Netz­wer­ken und auf Platt­for­men wie Twit­ter, Insta­gram oder You­tube ab.

Die Löschung unse­res Kanals ist daher auch eine Mög­lich­keit, inner­halb des rech­ten “Vor­felds” den Unter­schied zwi­schen Qua­li­tät und Quan­ti­tät zu erläu­tern. Für unse­re Arbeit ist es irrele­vant, ob Reit­schus­ter, Rei­chelt, Wal­l­asch, Kell­ner und xy gigan­ti­sche Abon­nen­ten- und Zugriffs­zah­len haben und ob wir selbst auf sol­che Zah­len kom­men soll­ten. Dort wird auf ande­re Wei­se gear­bei­tet und mone­ta­ri­siert, denn das Pro­blem der Finan­zie­rung kos­ten­lo­sen Inhalts muß jeder lösen, der nicht von Druck­aus­ga­ben lebt.

Pro­jek­te wie unse­re, die seit bald 25 Jah­ren wach­sen, müs­sen nicht auf Skan­da­le und schnellst­mög­li­che Bericht­erstat­tung spe­ku­lie­ren. Ein paar Tau­send Zuschau­er, die sich ein gegen jede Tik­Tok-Ent­wick­lung gedreh­tes andert­halb­stün­di­ges Video über einen kaum mehr bekann­ten Schrift­stel­ler anse­hen, sind eine völ­lig ande­re Bank als 200 000, die sich an der jüngs­ten Ver­bal­at­ta­cke auf Ricar­da Lang und am Prü­gel-Video aus dem Dort­mun­der Clan-Vier­tel erfreuen.

Wenn’s gut läuft, wäh­len die einen beim nächs­ten Mal gar nicht oder die AfD; von unse­ren Zuschau­ern aber grei­fen nach der Sen­dung ein paar hun­dert nach Klep­pers Roman Der Vater, nach Maxi­mi­li­an Krahs Poli­tik von rechts und nach den Büchern, die Ellen Kositza in ihren Vlogs bespricht (um nur drei Bei­spie­le zu nennen).

Die Vide­os unse­res Kanals sind ein zusätz­li­ches Ange­bot für den gründ­li­chen, kon­zen­trier­ten und gebil­de­ten Leser, der schon las, bevor wir film­ten, und wie­der liest, nach­dem er schau­te. Wir leben nicht von Wer­bung, son­dern von unse­rer orga­nisch gewach­se­nen Leser­schaft, die abon­niert, Bücher kauft und vor allem wirk­lich liest. Das ist das Ergeb­nis gründ­li­cher und qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ger Arbeit.

Die poli­ti­sche­ren Vide­os wie­der­um, die wir dre­hen und die auf unse­re Nähe zur AfD hin­wei­sen, zie­len auf Bin­nen­wir­kung. Geschaut wer­den sie von allen poli­ti­schen Beob­ach­tern und vom Feuil­le­ton, von Par­tei­mit­glie­dern und Skep­ti­kern, denn sie sind von Unab­hän­gig­keit und Rele­vanz geprägt und haben Einfluß.

Zuletzt: Die Vor­trä­ge, die auf unse­ren Aka­de­mien und Tref­fen gehal­ten wer­den, zeu­gen von wis­sen­schaft­li­chem Anspruch und von der ernst­haf­ten Atmo­sphä­re unse­rer Bil­dungs- und Vernetzungsarbeit.

Hier nun der ers­te Pod­cast auf unse­rem neu­en Kanal – Ellen Kositza und ich im Gespräch mit Björn Höcke über Nicht-Urlau­be, Urlaubs­lek­tü­ren, den Umgang mit Staats­me­di­en und die Ent­wick­lung der AfD. Was wir natür­lich nicht mehr the­ma­ti­sie­ren konn­ten: Höckes Immu­ni­tät wur­de zum 7. Mal auf­ge­ho­ben – ein infla­tio­nä­rer Vor­gang: Der Geg­ner schlägt sei­ne eige­nen Schwer­ter stumpf.

Noch ein­mal: Bit­te abon­nie­ren Sie unse­ren neu­en Kanal!