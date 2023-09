Agenda 2030: Auch Moskau will zu einer “smart city” werden

Ein Bekann­ter von mir ist vor gut einem Jahr nach Mos­kau über­sie­delt. Immer mal wie­der schickt er begeis­ter­te Nach­rich­ten oder Film­chen wie die­sen. Alles sieht so west­lich aus … Kürz­lich berich­te­te er, daß in den Mos­kau­er Fuß­gän­ger­zo­nen selbst die Bett­ler und Stra­ßen­mu­si­ker ein Schild mit einem QR-Code oder einer Tele­fon­num­mer für Sofort­über­wei­sun­gen vor sich ste­hen haben.

Miet­ver­trag, Bank­kon­to­er­öff­nung, Kran­ken­kas­se, Wohn­sitz­mel­dung: alles online im Hand­um­dre­hen mit der­sel­ben Kar­te erle­digt. Er fand das unge­mein prak­tisch. Ich lern­te ihn als gro­ßen Impf­geg­ner und Maß­nah­men­kri­ti­ker ken­nen, damals hat­te er erheb­li­che Vor­be­hal­te gegen Digi­ta­li­sie­rung und “chi­ne­si­sche Ver­hält­nis­se”. Ist alles in Ruß­land anders, weil die Digi­ta­li­sie­rung dort ande­ren Zie­len dient?

Han­delt es sich womög­lich bei digi­ta­len Tech­no­lo­gien um ein für sich genom­men neu­tra­les Werk­zeug, das sich dar­in als “gut” erweist, daß es gut funk­tio­niert und nicht miß­braucht wird, wie es Aris­to­te­les in sei­nem Ergon-Argu­ment in der Niko­ma­chi­schen Ethik nahe­ge­legt hat?

Aris­to­tels spricht vom ergon eines guten Mes­sers, das taug­lich zum chir­ur­gi­schen Schnitt wie zum Mord ist. Das grie­chi­sche Wort ergon bezeich­net die spe­zi­fi­sche Funk­ti­on oder Auf­ga­be einer Sache, die für die­se Sache essen­ti­ell ist. Daß etwas „gut“ ist, defi­niert sich durch die Anwen­dung sei­ner beson­ders guten Funktionalität.

Im Jah­re 2018 hat Mos­kau ein Doku­ment ins Inter­net gestellt, das den Plan, bis 2030 zur smart city zu wer­den, in allen Details vor­stellt. Man bezieht sich expli­zit auf die Ent­wick­lungs­zie­le der Gene­ral­ver­samm­lung, die die UNO 2015 for­mu­liert hat.

Am 18. und 19. Sep­tem­ber die­ses Jah­res wird die UN-Voll­ver­samm­lung erneut zusam­men­tre­ten, um die “Agen­da 2030” end­gül­tig in Stein zu mei­ßeln. Ruß­land ist Teil davon.

Als “Futu­ro­lo­gen”, die “glo­ba­le Trends” schein­bar objek­tiv fest­ge­stellt bzw. selbst nor­ma­tiv vor­ge­ge­ben haben, wer­den in dem rus­si­schen Doku­ment aus­schließ­lich anglo­ame­ri­ka­ni­sche Ver­tre­ter und die glo­bal play­ers, für die sie arbei­ten, zitiert, nament­lich Ray Kurz­weil (Goog­le), David Coplin (Micro­soft), Nico­la Mil­lard (Bri­tish Tele­com), Bri­an David John­son (Intel) usw.

Die 17 “Nach­hal­tig­keits­zie­le” der UN, die in einem regen­bo­gen­far­be­nen Kreis so man­ches Revers west­li­cher Poli­ti­ker als Ansteck­na­del schmü­cken, wer­den auch in der rus­si­schen Vari­an­te abgedeckt.

Doch schaut man genau­er hin, sind es bei­lei­be nicht die­sel­ben Begrif­fe. Die west­li­chen 17 hei­ßen: no pover­ty, zero hun­ger, good health and well­be­ing, qua­li­ty edu­ca­ti­on, gen­der equa­li­ty, clean water, clean ener­gy, eco­no­mic and indus­tri­al growth, redu­ced ine­qua­li­ties, sus­tainable cities, respon­si­ble con­sump­ti­on, cli­ma­te action, life below water, life on land, peace, part­ner­ships for the goals.

Die rus­si­schen 17 hei­ßen auf Eng­lisch: public trans­port, IT, tou­rism, finan­ces, manu­fac­tu­ring, retail, inno­va­tions, secu­ri­ty, eco­lo­gy, open govern­ment, govern­ment acti­vi­ties, health­ca­re, edu­ca­ti­on, social ser­vices, cul­tu­re, urban plan­ning, infrastructure.

Die­se klin­gen so neu­tral, als wären es nicht die­sel­ben Zie­le. Die Optik, die Zahl und die Bezugs-Agen­da sind aber gleich.

Schau­en wir uns mal eines näher an: “safe­ty and eco­lo­gy” ist der pro­ble­ma­tischs­te Bereich, wenn man als west­li­cher Sys­tem­kri­ti­ker im Kopf hat, daß in die­sem Bereich digi­ta­le Kon­trol­le und Kli­ma-Maß­nah­men imple­men­tiert wer­den sollen.

Mos­kau ver­laut­bart fol­gen­des dazu:

Owing to sta­te-of-the-art tech­no­lo­gies, by 2030 Moscow will beco­me a smart city offe­ring a com­for­ta­ble – envi­ron­ment-fri­end­ly and safe –life envi­ron­ment. To this end, the envi­ron­men­tal moni­to­ring sys­tem, fire­fight­ing sys­tem, and law-enforce­ment and secu­ri­ty sys­tems are to be upgraded. This moder­niza­ti­on will use advan­ced digi­tal tech­no­lo­gies for moni­to­ring, super­vi­sing, informing, and decis­i­on making based on the AI-ana­ly­sis of the city’s Big data. (Auf dem neu­es­ten Stand der Tech­no­lo­gie soll Mos­kau 2030 eine smart city wer­den, die ein beque­mes, umwelt­freund­li­ches und siche­res Lebens­um­feld bie­tet. Zu die­sem Zweck sol­len die Umwelt­über­wa­chungs­sys­te­me, das Feu­er­alarm­sys­tem, Straf­ver­fol­gungs- und Sicher­heits­sys­tem ver­bes­sert wer­den. Die­se Moder­ni­sie­rung soll hoch­ent­wi­ckel­te digi­ta­le Tech­no­lo­gien nut­zen für Moni­to­ring, Über­wa­chung, Infor­ma­ti­on und Ent­schei­dungs­fin­dung. Dies soll auf KI-Ana­ly­sen der Daten beru­hen, die Big Data in der Stadt erhebt.)

Inter­es­sant ist, daß die glo­ba­lis­ti­schen Trig­ger­wör­ter, mit denen die UN-Zie­le gespickt sind (cli­ma­te, gen­der, equa­li­ty usw.) in der rus­si­schen Ver­si­on gemie­den wer­den. Ein­zig “sus­tainable” und “smart” kom­men vor, wäh­rend “green” gene­rell in Anfüh­rungs­stri­chen steht, z.B. in “green” archi­tec­tu­re. Von Umwelt­freund­lich­keit ist die Rede (envi­ron­men­tal-fri­end­ly), nicht von Kli­ma­schutz. Ist Ruß­land klug genug, unter der­sel­ben Agen­daober­flä­che eige­ne Inhal­te voranzubringen?

Ein wei­te­res Trig­ger­wort, näm­lich “public-pri­va­te part­ner­ship”, womit die Ver­wi­schung zwi­schen demo­kra­ti­schen bzw. staat­li­chen Insti­tu­tio­nen einer­seits, und pri­va­ten Unter­neh­men, NGOs, Stif­tun­gen und ins­be­son­de­re Ban­ken ande­rer­seits gemeint ist, spielt aller­dings sehr wohl eine Rol­le. Ab hier wird es ungemütlicher.

Womög­lich grenzt sich Ruß­land auf der Ebe­ne der Ideo­lo­gie poli­tisch vom west­li­chen Libe­ra­lis­mus, von der typi­schen Klima‑, Gen­der- und One-Health-Pro­pa­gan­da ab, folgt aber auf der Ebe­ne der Öko­no­mie und Tech­no­lo­gie der­sel­ben Agenda?

Ein rus­si­scher Kri­ti­ker teil­te vor kur­zem sei­ne Erfah­rung mit der Sber-Bank in Mos­kau auf Tele­gram. Auf Deutsch übersetzt:

Die Sber­bank-App sen­de­te fast eine Stun­de lang irgend­wo im Hin­ter­grund Daten über mei­nen Stand­ort. Alles natür­lich nur zu dem Zweck, die Qua­li­tät der Dienst­leis­tung zu verbessern.

Was ist das ergon der hef­tig aus­grei­fen­den rus­si­schen Digi­ta­li­sie­rung? Es ist ja immer­hin denk­bar, daß auch sol­che Mit­tel wie Big Data, KI, Digi­ta­li­sie­rung der Arbeits­welt und moderns­te Tech­no­lo­gien in Bil­dung, Gesund­heit, Ver­wal­tung und Pla­nung tat­säch­lich dazu ver­wen­det wer­den, die Indus­tria­li­sie­rung (man kon­tras­tie­re dies mit der De-Indus­tria­li­sie­rung Deutsch­lands) und Moder­ni­sie­rung vor­an­zu­trei­ben, die Stadt­ver­wal­tung, Uni­ver­si­tä­ten und Schu­len, Feu­er­wehr, Kran­ken­häu­ser und die Städ­te­pla­nung effi­zi­en­ter und aus der Sicht der Bewoh­ner bes­ser zu gestal­ten – letzt­lich könn­te die Digi­ta­li­sie­rung nichts ande­res als ein beson­ders taug­li­ches Werk­zeug in einer neu­en Plan­wirt­schaft sein.

Die­se Denk­mög­lich­keit ist einer gewis­sen Grund­sym­pa­thie für Ruß­land geschul­det. Für den Wes­ten haben kri­ti­sche Geis­ter wie ich bereits inner­lich alle Schot­ten dicht­ge­macht und lesen die huma­nis­tisch klin­gen­den Glo­ba­li­sie­rungs­plä­ne von UNO, WHO, WEF et. al. als emi­nen­te Bedro­hung statt als Ver­hei­ßung und glau­ben ihnen kein Wort.

Anti­pa­thie und Sym­pa­thie ver­hin­dern objek­ti­ve Erkennt­nis. Doch kön­nen sowohl Ver­dacht als auch Hoff­nung den ers­ten Schritt im Erkennt­nis­pro­zeß moti­vie­ren. Dabei darf man es aber im wei­te­ren Ver­lauf des Pro­zes­ses nicht bewen­den las­sen, son­dern man muß unab­läs­sig skep­tisch blei­ben auch gegen­über dem, wor­auf man hof­fen möchte.

Ruß­land ist und bleibt Mit­glied der Ver­ein­ten Natio­nen. Die BRICS+ sind wahr­lich nicht des­in­ter­es­siert am Inter­na­tio­na­len Wäh­rungs­fonds und an der Welt­bank. Mög­li­cher­wei­se sind und blei­ben sie auch in den Hän­den der­sel­ben Inter­es­sen­grup­pen. Man strei­che hier die wil­des­ten Spe­ku­la­tio­nen über die gehei­men Ver­ant­wort­li­chen und die rück­wir­ken­de, schein­bar lücken­los pas­sen­de Deu­tung eines längst geplan­ten Rocke­fel­ler-Sze­na­ri­os – übrig bleibt his­to­ri­sches Mate­ri­al, das Ruß­land und Chi­na nicht als “Sys­te­mal­ter­na­ti­ve” ausweist.

In die­sem Lich­te erschei­nen die aktu­ell pro­pa­gier­te Befrei­ung Afri­kas vom Neo­ko­lo­nia­lis­mus, die Befrei­ung der Welt vom Dol­lar­sys­tem, die Befrei­ung Euro­pas durch ein “Jal­ta 2.0” oder einen neu­en “Wie­ner Kon­greß” unter rus­si­scher Füh­rung als nicht all­zu ver­hei­ßungs­voll. Die Vor­stel­lung, die “Neue Welt­ord­nung” wäre bloß ein west­li­ches Unter­fan­gen, muß mei­nes Erach­tens um die Vor­stel­lung einer “NWO Ost” erwei­tert werden.

Mit die­ser Vor­stel­lung im Kopf müs­sen dann die offen dalie­gen­den Plä­ne wie der­je­ni­ge, Mos­kau zur smart city zu machen, genau stu­diert wer­den: Wor­in unter­schei­den sie sich von den west­li­chen? Was ist auch im Osten poli­ti­sche Rhe­to­rik, nur unter Ver­wen­dung ande­rer Schlag­wör­ter und mit einer ande­ren Schlag­sei­te? Wel­che über­ge­ord­ne­ten Ver­stri­ckun­gen gibt es ins­be­son­de­re im öko­no­mi­schen Sek­tor? Da ich mich damit am wenigs­ten aus­ken­ne, über­ge­be ich die Auf­ga­be, hier wei­ter­zu­for­schen, an die wirt­schafts­kun­di­ge­ren Leser.