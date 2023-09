Zermürbungskrieg? Ein fahrlässige Rechnung, sagt Gastautor Uwe Jochum

Am 25. August 2023 plädierte in der Zeitung »Die Welt« der Militärtheoretiker Edward Luttwak dafür, den Krieg in der Ukraine von seiten der Ukrainer als »nationalen Befreiungskampf« zu führen, will sagen: alles zu mobilisieren, was sich an kampffähigen Männer mobilisieren läßt.

Lutt­wak kal­ku­lier­te dabei so: Für den Fall, daß sich nur fünf Pro­zent der ukrai­ni­schen Bevöl­ke­rung mobi­li­sie­ren lie­ßen, wür­den bei einer Bevöl­ke­rung von rund 30 Mil­lio­nen andert­halb Mil­lio­nen neue Sol­da­ten her­aus­sprin­gen. Und er schloß:

Mit einer sol­chen Trup­pen­stär­ke könn­te die Ukrai­ne ihre Schlach­ten gewin­nen und ihr Ter­ri­to­ri­um auf die alt­mo­di­sche Art und Wei­se befrei­en: in einem Zer­mür­bungs­krieg, so wie in den meis­ten euro­päi­schen Unabhängigkeitskriegen.

Das läuft prak­tisch auf die Mobi­li­sie­rung eines letz­ten Auf­ge­bots hin­aus, wie wir es in Deutsch­land aus der End­pha­se des Zwei­ten Welt­kriegs ken­nen. Denn was Lutt­wak hier mit einer ein­fa­chen Pro­zent­zahl — ledig­lich fünf Pro­zent, blo­ße fünf Pro­zent! — als leicht mach­bar und wün­schens­wert hin­stellt, um die Ukrai­ne wie­der kampf­fä­hig zu machen, kippt bei nähe­rem Hin­se­hen ins Unmög­lich weg. Um das zu sehen, muß man kein Mili­tär­theo­re­ti­ker sein, es genü­gen ein­fa­cher Com­mon sen­se und die Grund­re­chen­ar­ten. Ver­su­chen wir es ein­mal damit.

Die Ukrai­ne, so wis­sen wir, hat eine Bevöl­ke­rung von 30 Mil­lio­nen. Bei einem Frau­en­an­teil von, grob geschätzt, 50 Pro­zent, macht das 15 Mil­lio­nen Män­ner. Davon sind — wenn sich west­li­che Durch­schnitts­zah­len auf die Ukrai­ne über­tra­gen las­sen — wahr­schein­lich 30 Pro­zent unter 20 Jah­ren alt, kom­men also als Sol­da­ten nicht oder nur sehr bedingt in Fra­ge, und 30 Pro­zent sind älter als 60 Jah­re und sind als Sol­da­ten zunächst auch ein­mal außen vor. Blei­ben also von 15 Mil­lio­nen Män­nern noch 40 Pro­zent, die als wehr­fä­hig gel­ten kön­nen; das sind 6 Millionen.

Von die­sen wer­den min­des­tens 10 Pro­zent nicht ver­wen­dungs­fä­hig sein, und min­des­tens 10 Pro­zent wer­den sich dem Wehr­dienst durch Flucht ins Aus­land ent­zie­hen. Blei­ben, rea­lis­tisch gese­hen, nur noch rund 4,8 Mil­lio­nen Män­ner übrig, die man in den Krieg schi­cken könn­te. Das ist das Maxi­mum, wenn man nicht mit Alten und Kran­ken und Kin­dern kämp­fen will.

Nun sagt uns die Wiki­pe­dia, die ukrai­ni­schen Streit­kräf­te hät­ten 250.000 Mann akti­ver Sol­da­ten und 1.000.000 Reser­vis­ten (das waren die Anga­ben zu Kriegs­be­ginn). Das ist in der Sum­me ein Vier­tel der oben genann­ten 4,8 Mil­lio­nen, die sich über­haupt mobi­li­sie­ren und mit einer Waf­fe an die Front stel­len ließen.

War­um nur ein Vier­tel? Weil die ande­ren Drei­vier­tel Män­ner im bes­ten Alter sind und anders­wo eben­so benö­tigt wer­den wie an der Front: für den Betrieb der Kraft­wer­ke, den Erhalt der Ver­kehrs­in­fra­struk­tur, die Ver­wal­tung, die Kran­ken­häu­ser, die Schu­len. Und weil ein kämp­fen­des Heer immer einen erheb­lich grö­ße­ren Troß von Nicht­kämp­fen­den braucht, die die Bewe­gung des Hee­res orga­ni­sie­ren und sei­ne Ver­sor­gung sicherstellen.

Kurz­um: 4,8 Mil­lio­nen Mann an der Front sind ein Ding der Unmög­lich­keit, und die Wahr­heit wird dar­in lie­gen, daß die Ukrai­ne für den Krieg zwi­schen 1,25 Mil­lio­nen Män­ner (jet­zi­ge Akti­ve plus Reser­vis­ten) und 2,5 Mil­lio­nen Mann (die Hälf­te der über­haupt Mobi­li­sier­ba­ren) zur Ver­fü­gung haben wird.

Lutt­waks Zah­len lie­gen also durch­aus im Bereich des Mög­li­chen. Aber es ist ein Mög­li­ches, das an der Gren­ze des Mög­li­chen liegt und unmerk­lich ins Unmög­li­che über­geht oder bereits über­ge­gan­gen ist. Denn was Lutt­wak ver­schweigt, ist die Anzahl der bereits jetzt gefal­le­nen ukrai­ni­schen Män­ner, über die es natür­lich nur Schät­zun­gen gibt, denn bei­de Sei­ten, die rus­si­sche und die ukrai­ni­sche, haben ein Inter­es­se dar­an, daß die­se Zah­len nicht öffent­lich werden.

Es gibt jeden­falls Mel­dun­gen, in denen von 400.000 gefal­le­nen Ukrai­nern die Rede ist. Soll­te das stim­men, wür­den die Ver­lus­te jetzt schon die Anzahl der zu Kriegs­be­ginn ver­füg­ba­ren Sol­da­ten über­stei­gen. Und nimmt man die Maxi­mal­mo­bi­li­sie­rungs­men­ge von 2,5 Mil­lio­nen Mann, dann sind davon jetzt bereits fast 20 Pro­zent tot oder durch Ver­let­zung kampf­un­fä­hig. Ein­satz­fä­hig sind auf ukrai­ni­scher Sei­te also nur noch zwi­schen 800.000 und maxi­mal 2 Mil­lio­nen Mann.

Wer an die­ser Stel­le rasch in der Wiki­pe­dia nach­schaut, um sich dar­über zu infor­mie­ren, wie­vie­le Sol­da­ten Ruß­land hat und als Maxi­mum mobi­li­sie­ren kann — näm­lich 1 Mio Akti­ve plus 2 Mio Reser­vis­ten plus 2–5 Mil­lio­nen wei­te­re Wehr­fä­hi­ge —, der wird zu dem Schluß kom­men müs­sen, daß die Ukrai­ne kei­ne Chan­ce hat, die­se Krieg zu gewin­nen. Sie ist fak­tisch aus­ge­blu­tet oder steht kurz vor der Ausblutung.

Wäre es um die Kampf­mo­ral der Ukrai­ner wirk­lich so gut bestellt, wie die Pro­pa­gan­da­me­di­en uns ein­re­den wol­len, müß­te Selen­ski nicht damit dro­hen, daß die Aus­mus­te­run­gen, die es seit Kriegs­be­ginn gege­ben hat, alle noch ein­mal über­prüft wer­den sol­len. Und neu­er­dings bit­tet man auf ukrai­ni­scher Sei­te sogar dar­um, die fah­nen­flüch­ti­gen Ukrai­ner aus­zu­lie­fern. Das macht man nur, wenn einem die regu­lär zur Ver­fü­gung ste­hen­den Män­ner aus­ge­hen bzw. bereits aus­ge­gan­gen sind.