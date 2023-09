Krieg ist ein politischer, kein moralischer Akt, erklärt Gastautor Uwe Jochum

Zum ers­ten ver­weist Flaig in sei­ner Lage­ana­ly­se zwar auf Zehn­tau­sen­de von Rus­sen, die aus Ruß­land geflo­hen sind, um dem Kriegs­dienst zu ent­ge­hen, der ihnen seit der Teil­mo­bi­li­sie­rung droht. Aber er spricht mit kei­nem Wort von den zehn­tau­sen­den Ukrai­nern, die sich aus der Ukrai­ne abge­setzt haben, nicht um der mög­li­chen Mobi­li­sie­rung, son­dern um der dort längst prak­ti­zier­ten Zwangs­re­kru­tie­rung auf offe­ner Stra­ße zu ent­kom­men. Vide­os, die sol­che Vor­gän­ge zei­gen, hät­te er im Inter­net leicht fin­den können.

Zum zwei­ten ist es natür­lich rich­tig, wenn Flaig schreibt, daß die Ukrai­ne ein Recht auf natio­na­le Selbst­be­stim­mung habe. Das ist aber nicht die kriegs­ent­schei­den­de Fra­ge. Die kriegs­ent­schei­den­de Fra­ge ist viel­mehr die, wie und unter wel­chen Umstän­den ver­sucht wird, die natio­na­le Selbst­be­stim­mung gegen die Inter­es­sen ande­rer Staa­ten durchzusetzen.

Das heißt: Die kriegs­ent­schei­den­de Fra­ge ist die dem Krieg vor­ge­la­ger­te Fra­ge nach dem poli­ti­schen Kal­kül in einer kon­kre­ten Situa­ti­on und nach der his­to­risch-stra­te­gi­schen Per­spek­ti­ve, die für die Durch­set­zung eines poli­ti­schen Ziels rele­vant ist. Auf die­ser Ebe­ne geht es dar­um, ob man ein Ziel mit lan­gem Atem über Gene­ra­tio­nen hin­weg ver­fol­gen will und kann, um kräf­te­scho­nend und mög­lichst kon­flikt­frei das Ziel zu errei­chen; oder ob man der Mei­nung ist, ange­sichts einer momen­ta­nen Schwä­che des Geg­ners kön­ne man das eige­ne Ziel im Hau­ruck­ver­fah­ren auf Kos­ten des geschwäch­ten Geg­ners durchsetzen.

Letz­te­res birgt zwei Gefah­ren: Zum einen die Gefahr der Fehl­ein­schät­zung, wenn sich näm­lich her­aus­stel­len soll­te, daß der Geg­ner stär­ker ist als gedacht; und zum andern die Gefahr des his­to­ri­schen Rück­schlags, wenn der im Krieg über­wun­de­ne Geg­ner wie­der zu Kräf­ten kommt und dann auf eine Revi­si­on der Lage hin­ar­bei­tet und dafür sei­ner­seits Gewalt­mit­tel ein­zu­set­zen bereit ist.

Es geht also um Geduld ver­sus Hast, um lang­fris­ti­ge Stra­te­gie ver­sus kurz­fris­ti­gen tak­ti­schen Gewin­nen, um List ver­sus schie­re Gewalt, um Ein­bin­dung des Geg­ners ver­sus Brüs­kie­rung, um Gewinn auf allen Sei­ten oder Ver­lust auf allen Seiten.

Der »Wer­te­wes­ten« scheint sich, ange­führt von den USA, für die Hast und die schnel­le Über­wäl­ti­gung des Geg­ners ent­schie­den zu haben, den man seit Jah­ren poli­tisch, öko­no­misch und mili­tä­risch unter Druck setzt, offen­bar mit dem bes­ten Gewis­sen der Welt, denn man glaubt, die Moral auf sei­ner Sei­te zu haben.

Dabei ist die »natio­na­le Selbst­be­stim­mung« die mora­li­sche Trumpf­kar­te, die die stra­te­gi­sche Geduld aus­ge­sto­chen hat. Man möch­te alles, und man möch­te es jetzt. Und man glaubt es haben zu dür­fen, weil die Moral der zen­tra­le Para­me­ter des Han­delns ist, der alles recht­fer­tigt, was der Moral zu ent­spre­chen scheint, und alle ande­ren für kon­kre­tes Han­deln rele­van­ten Maß­stä­be depotenziert.

Das drängt selbst­ver­ständ­lich von der Logik her auf den End­kampf zwi­schen dem Guten und dem Bösen, auf ein Har­ma­ged­don, nach dem der Welt das ewi­ge Reich des Frie­dens beschie­den sein werde.

Auf dem Weg dahin wird der Geg­ner frei­lich an jedem Tag etwas mehr ent­mensch­licht und etwas mehr kri­mi­na­li­siert, denn nur so, in der suk­zes­si­ven Zurech­nung des Geg­ners zum schlecht­hin Bösen, kann das eige­ne Han­deln auch dann, wenn es in bestimm­ten Situa­tio­nen so böse ist wie das des Geg­ners, immer noch als gut erschei­nen: weil es nur rela­tiv böse ist, den bösen Umstän­den geschul­det, die, wenn sie denn anders gewe­sen wären, eine weni­ger böse Ant­wort ermög­licht hätten.

So bleibt das eige­ne Böse als ein rela­ti­ves immer eine Reak­ti­on auf das abso­lut Böse, das vom Geg­ner ausgeht.

Poli­tisch klug ist das nicht und kann es nicht sein, denn die Moral liegt auf einer ganz ande­ren Ebe­ne als die Poli­tik. Die Moral gibt die abso­lu­ten Maß­stä­be, die Poli­tik gibt die rela­ti­ven Maß­stä­be für ein situa­tiv ange­paß­tes Han­deln. Wer bei­des mit­ein­an­der ver­mischt, ver­biegt die Moral zu einer Heu­chel­ma­schi­ne, die eben­je­ne Wer­te als abso­lu­te aus­spuckt, die von der Poli­tik gera­de jetzt, in die­ser Situa­ti­on gebraucht werden.

Oder er ver­biegt die Poli­tik zu einer abso­lu­ten Moral­herr­schaft, die kein Zögern und Zau­dern, kein Abwä­gen und kein Sein­las­sen mehr kennt. Das ist die Situa­ti­on, in der wir sind. Und eben des­halb wird sie von Woche zu Woche nicht bes­ser, son­dern schlech­ter und böser. Der gor­di­sche Kno­ten wird immer fes­ter gezurrt. Bis dann, wir wis­sen nicht ob und wann und wie, einer auf die Idee kommt, ihn durchzuhauen.

Es gibt einen Aus­weg aus der Lage. Er ist dort zu suchen, wo der Krieg nicht als fina­les Mit­tel zur Durch­set­zung mora­li­scher Ansprü­che legi­ti­miert wird, son­dern dort, wo er heim­ge­holt wird in den poli­ti­schen Kon­text, in den er gehört. Denn seit Clau­se­witz kann jeder wis­sen, daß der Krieg die »Fort­set­zung der Poli­tik mit ande­ren Mit­teln« ist, womit Clau­se­witz meinte:

Der Krieg ist immer ein poli­ti­scher Akt. Er wird daher nicht auf dem Schlacht­feld begon­nen und dort auch nicht been­det, son­dern in den Kabi­netts­sä­len, in denen die poli­ti­schen Optio­nen vor dem Hin­ter­grund lang­fris­ti­ger Über­le­gun­gen durch­ge­spielt wer­den. Dort wer­den aus der abso­lu­ten Moral wie­der die rela­ti­ven Maß­stä­be unse­rer Welt, also die Abwä­gung zwi­schen Scha­den und Nut­zen, zwi­schen Ver­söh­nung und Haß, zwi­schen abso­lu­ter Moral und rela­ti­vem Kompromiß.

Gro­ße Zie­le kann und darf jeder haben, der ein­zel­ne Mensch so gut wie jeder Staat. Aber gro­ße Zie­le begrün­den nicht immer auch gro­ßes Han­deln, son­dern schla­gen all­zu­ger­ne und all­zu­oft in klein­li­che Maß­nah­men um, die gegen die Wider­stän­dig­keit der Welt anren­nen und jeden Sach­wi­der­stand und jede wider­spens­ti­ge Per­son mit Haß ver­fol­gen. Gro­ße Zie­le, mit ande­ren Wor­ten, wer­den um so maß­lo­ser, je grö­ßer sie sind.

Um das, was hier zu beden­ken ist, noch­ein­mal aus einem fer­nen Blick­win­kel aus zu betrach­ten, muß man an einen Satz aus Meis­ter Suns Kriegs­ka­non erinnern: