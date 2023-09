Rechte Politik ist das Vorhaben, einer robusten Gestalt Platz zu verschaffen

Die Schmet­ter­lings­theo­rie wird bis heu­te als Begrün­dung für zwei ein­an­der ent­ge­gen­ge­setz­te Ver­hal­tens­mög­lich­kei­ten her­an­ge­zo­gen. Bei­de Ansät­ze blen­den aus, daß Lorenz mit sei­nem Modell vor allem auf chao­ti­sche, also kaum oder über­haupt nicht vor­her­sag­ba­re und somit nicht steu­er­ba­re Abläu­fe hin­wies. Es geht letzt­lich um die Unauf­find­bar­keit des Schmet­ter­lings und die damit ver­bun­de­ne Unmög­lich­keit, ihn an dem einen, ent­schei­den­den Flü­gel­schlag zu hin­dern oder eine kom­pen­sie­ren­de und eben­so hauch­fei­ne Bewe­gung auszuführen.

Man hät­te die­sen Befund zum Anlaß neh­men müs­sen, die Unauf­lös­bar­keit der Schöp­fungs­for­mel stau­nend hin­zu­neh­men und sie auf die Unüber­sicht­lich­keit gesell­schaft­li­cher Ent­wick­lun­gen zu über­tra­gen. Aber das ent­spricht lei­der nicht dem für unse­re Epo­che cha­rak­te­ris­ti­schen Furor des Machens und sei­nem Weg­ge­fähr­ten: der Ängst­lich­keit, die in der bis ins Detail abge­si­cher­ten Welt aus einem damit ein­her­ge­hen­den Man­gel an Abfe­de­rungs­be­reit­schaft und Robust­heit rührt.

(Ein kur­zer Ein­schub, ein lite­ra­ri­scher Hin­weis: Ste­fan Zweigs unbe­dingt emp­feh­lens­wer­te Samm­lung his­to­ri­scher Stern­stun­den der Mensch­heit beschreibt anhand einer Schmet­ter­lings­theo­rie avant la lett­re, wie in ent­schei­den­den welt­ge­schicht­li­chen Situa­tio­nen ein ein­zel­ner Mensch das Züng­lein an der Waa­ge sein und dem Ver­lauf eine ent­schei­den­de Wen­dung geben könne.

Die Annah­me, daß nichts ein­fach ablau­fe, son­dern daß es die­ser oder jener Mensch zur rech­ten Zeit am rech­ten Ort sei, des­sen Ein­griff in sei­ner gan­zen Trag­wei­te erst im nach­hin­ein sicht­bar wür­de, ist zugleich ein Lob­preis der Tat­kraft und ihre Über­schät­zung. Es ist: einen Schnee­ball in einen rut­schen­den Hang wer­fen und ihn zum Aus­lö­ser der Lawi­ne erklä­ren – lite­ra­risch natür­lich unge­mein ergiebig.)

Zurück zu dem, was das machen­schafts­be­ses­se­ne Zeit­al­ter aus der Schmet­ter­lings­theo­rie in die Pra­xis über­tra­gen zu müs­sen meint: Der eine Ansatz lei­tet aus den ver­meint­li­chen Ver­wer­fun­gen auf­grund kleins­ter Regun­gen eine grund­sätz­li­che Skep­sis allem Han­deln gegen­über ab.

Die­se Skep­sis fußt auf der Über­zeu­gung, daß kom­ple­xe Sys­te­me hoch­sen­si­bel reagier­ten und durch Ein­grif­fe unwie­der­bring­lich aus dem Gleich­ge­wicht gewor­fen wer­den könn­ten. Der Wald, das Meer, die Aue, aber auch die Per­sön­lich­keit, das Gemein­we­sen, die Part­ner­schaft sei­en nicht robust, son­dern auf Feder­waa­gen aus­ba­lan­ciert. Hin­ter die­ser Annah­me steckt eine Ängst­lich­keit, die nur aus einem Man­gel an hand­fes­ter Erfah­rung rüh­ren kann.

Auch die ande­re Hand­lungs­ab­lei­tung geht von feins­ten Wir­kungs­zu­sam­men­hän­gen aus. Sie ver­sucht sich seit Jahr­zehn­ten an Vor­her­sa­ge­mo­del­len und simu­liert mit immer grö­ße­ren Daten­men­gen Ver­läu­fe und Ver­än­de­run­gen über Kip­punk­te hin­aus. Die­se hoch­kom­ple­xen Model­le waren und sind dabei stets redu­ziert auf hand­hab­ba­re Para­me­ter: Nicht jeder Flü­gel­schlag kann ein­be­zo­gen werden.

Jeder von uns kennt Ani­ma­tio­nen, auf denen zu sehen ist, wie nach dem Anstieg der Erd­er­wär­mung die Pol­kap­pen abschmel­zen und der Mee­res­spie­gel ansteigt – oder gera­de umge­kehrt: Denn nie­mand kann wis­sen, ob nicht der Ein­trag wär­me­rer Luft in den Nor­den ganz ande­re Aus­wir­kun­gen zei­tig­te, wenn etwa Mee­res­strö­mun­gen sich ver­än­der­ten und Land­bar­rie­ren über­spült würden.

Erst im nach­hin­ein wird sich die Pro­gno­se vom Unter­gang der Welt, von Ver­wüs­tung ent­lang bestimm­ten Brei­ten­gra­den als rich­tig oder panisch erwie­sen haben. Aber mit die­ser Vag­heit mag man dort nicht leben, wo man ans Machen gewohnt, ins Machen ver­liebt ist – in den Umbau, den Reset.

Der beschei­de­ne und nahe­lie­gen­de Vor­schlag, aus der Schmet­ter­lings­theo­rie eine skep­ti­sche und kon­ser­va­ti­ve Ver­hal­tens­leh­re abzu­lei­ten, hat gegen­über dem Furor des Ein­grei­fens stets das Nach­se­hen. Vie­les blie­be ein­fach beim alten, weil bewährt und im Grun­de uner­gründ­bar gut gefügt und geordnet.

Aus dem Unmut über die­ses Bewähr­te und sei­ne Uner­klär­lich­keit rührt der Gewalt­akt, die eben nicht nach dem Binär­code gebau­te Welt in ihrer Kom­ple­xi­tät auf erfaß­ba­re Daten zu redu­zie­ren und sie bere­chen­bar zu machen.

Wenn sich die Schu­le der gro­ßen Ängst­lich­keit durch­ge­setzt hät­te, leb­ten wir in einem emp­find­sa­men, sozu­sa­gen femi­ni­nen Zeit­al­ter, in einem, das Blü­ten trie­be, aber harm­lo­se, rüh­ren­de, sanf­te. Die Poli­tik, die aus die­sem Geis­te gemacht wür­de, wäre eine des »Unter­las­sens«.

Aber es hat sich die kata­stro­phi­sche Berech­nung des zukünf­ti­gen Welt­ver­laufs durch­ge­setzt, und die­se Berech­nung beruht auf der Annah­me, daß die Mensch­heit nicht nur für ein aus sei­ner Balan­ce kip­pen­des Kli­ma ver­ant­wort­lich sei, son­dern durch Ver­hal­tens­än­de­run­gen die­sen gigan­ti­schen Kom­plex zurück­pen­deln las­sen könne.

Das Mit­tel der Wahl, das den an Erwär­mungs­stu­fen fest­ge­mach­ten Unter­gang auf­hal­ten soll, ist dabei so ein­falls­los wie nahe­lie­gend: Es ist eine panisch auf­ge­la­de­ne Tech­no­kra­tie, die indes nicht so genannt wird, son­dern als »Trans­for­ma­ti­on« eine wei­che­re Bezeich­nung bekom­men hat. Aber die­ser Begriff ist – wie stets, wenn bru­tal und unter fal­schen Vor­aus­set­zun­gen ein­ge­grif­fen wird – eine Verschleierung:

Die Trans­for­ma­ti­on der Welt­ge­sell­schaft ist ein Bau­kas­ten aus Ver­bo­ten, erzwun­ge­nem Ver­zicht, grü­nem Kon­sum, »nach­hal­ti­gem« Kapi­ta­lis­mus und weit in die Zukunft gewor­fe­ner Steue­rung des Ver­hal­tens von Mil­li­ar­den bei gleich­zei­ti­ger Pri­vi­le­gie­rung der Macher selbst.

Wer nach einer theo­re­ti­schen Begrün­dung für die­se Anma­ßung sucht, wird unter ande­rem bei Phil­ipp Lepe­nies fün­dig. Lepe­nies lehrt an der Frei­en Uni­ver­si­tät Ber­lin Poli­tik­wis­sen­schaf­ten. Sein Buch Ver­bot und Ver­zicht. Poli­tik aus dem Geis­te des Unter­las­sens ist dicht, selbst­be­wußt und lehr­reich. Lepe­nies hat es für die grü­ne Tech­no­kra­tie geschrie­ben und will sie legi­ti­mie­ren, weil nur sie die Erd­er­wär­mung auf­hal­ten könne.

Wir lesen Lepe­nies trotz sei­ner fal­schen Annah­men, weil er in sei­nem Buch den Fin­ger in eine Wun­de legt, die sich die Rech­te selbst schlug, als der Staat im Rah­men der Coro­na-Jah­re zu Maß­nah­men des Ver­bots und Ver­zichts griff.

Die­se Maß­nah­men waren in kei­ner Wei­se gerecht­fer­tigt, denn nach weni­gen Mona­ten war klar, daß es sich nicht um ein wahl­los töten­des Virus, son­dern um eine Erkran­kung han­del­te, vor der sich die­sel­ben Risi­ko­grup­pen in acht neh­men muß­ten, die sich vor jeder Grip­pe in acht zu neh­men haben. Daß der Staat sie den­noch erließ, führ­te in den Wider­stands­mi­lieus zu einem epi­de­mi­schen Akzep­tanz­ver­lust staat­li­cher Ver­ord­nung und staat­li­chen Durch­griffs an sich. Dem Staat ver­lo­ren­ge­hen – das ist zu einer For­mel gewor­den, von der vor zehn Jah­ren nie­mand gedacht hät­te, daß sie ein­mal von rechts auf­ge­grif­fen würde.

Lepe­nies, der die Maß­nah­men recht­fer­tigt, ver­weist in sei­nem Buch zu Recht dar­auf, daß in die­sem Zusam­men­hang das Wort »Frei­heit« zur hei­li­gen Kuh des Wider­stands erho­ben wor­den und die Hal­tung, sich grund­sätz­lich nichts sagen zu las­sen und Auto­ri­tät nicht mehr zu akzep­tie­ren, von links nach rechts gera­de­zu über­ge­sprun­gen sei.

Mar­tin Licht­mesz hat das aus die­sem not­wen­di­gen Vor­gang erwach­sen­de Dilem­ma der Rech­ten mit den Begrif­fen lage‑, not­fall- und situa­ti­ons­li­ber­tär beschrie­ben: Mas­sen­haft sei­en Leu­te vom Staat abge­rückt, in deren poli­ti­scher DNS eigent­lich das Ver­trau­en auf Insti­tu­tio­nen, Staats­au­tori­tät und Maß­nah­men­ge­hor­sam zum Woh­le aller ein­ge­schrie­ben war. Dem fahr­läs­si­gen eman­zi­pa­to­ri­schen Gefa­sel sei mit rei­fer Begrün­dung immer und immer wie­der das Ernst­fall- und Staats­den­ken ent­ge­gen­ge­hal­ten worden.

Licht­mesz und ande­re ver­su­chen, das Unter­fan­gen von rechts, den Gehor­sam zu ver­wei­gern, auf Situa­tio­nen und Lagen ein­zu­gren­zen, in denen Gehor­sam nicht nur kei­ne Ehre brin­ge, son­dern die For­mie­rung der Gesell­schaft in eine fal­sche Rich­tung zur Fol­ge habe. Das war im Zuge der Coro­na-Maß­nah­men deut­li­cher zu sehen als je in den Jahr­zehn­ten zuvor. Aber die Gefahr lau­ert in der Ver­führ­bar­keit durch den Frei­heits­be­griff an sich. Er hat nicht ohne Grund eine Kar­rie­re als bei­spiel­haf­ter und unfaß­bar erfolg­rei­cher lin­ker Kampf­be­griff hin­ter sich.

Sich als Rech­ter, als Wider­stän­di­ger, vom links erbeu­te­ten Staat grund­sätz­lich zu eman­zi­pie­ren und sich in jeder poli­ti­schen Lage nun auf eine Auto­no­mie in Sachen Betei­li­gung oder Abstand zu beru­fen, ist ver­füh­re­risch und bequem – nicht nur für den ein­zel­nen, son­dern auch für die poli­ti­sche Oppo­si­ti­on gegen die herr­schen­de Poli­tik. Und so pocht das alter­na­ti­ve Poten­ti­al auf sei­ne gegen die Kli­ma­re­li­gi­on gerich­te­te Kon­sum­au­to­no­mie des mün­di­gen Bür­gers. Denn nichts ist der­zeit ein­fa­cher, als die Geg­ner­schaft zur grü­nen Trans­for­ma­ti­ons­po­li­tik mit dem Ver­weis auf das ver­meint­lich gute Recht des ein­zel­nen auf freie Ent­schei­dung in Fra­gen Hei­zung, Zapf­säu­le, Flug­rei­se und Bil­lig­schnit­zel popu­lis­tisch aufzuladen:

»Ich darf alles« ist zur Wider­stands­bot­schaft geworden.

Aber die­se Bot­schaft ist zu bil­lig, und sie ist eine Fal­le. Daß sich die Rech­te damit näm­lich in die Fän­ge einer Markt­lo­gik begibt, die dem Neo­li­be­ra­lis­mus alles, dem Staat fast nichts zutraut, gerät als Argu­ment ins Hin­ter­tref­fen. Lepe­nies argu­men­tiert stark, wo er die Ver­lo­gen­heit des Gere­des vom »frei­en Markt« auf­deckt: Er ver­weist auf die Selbst­über­schät­zung des ein­zel­nen, der sich als ver­nünf­ti­gen Markt­teil­neh­mer begreift und die Fes­se­lung und Außen­steue­rung durch Mecha­nis­men wie ­Bedarfs­we­ckung, Markt- und Mei­nungs­macht, Mode, Kon­sum­len­kung und Ver­falls­pro­dukt ignoriert.

Eine Rech­te, die dem grü­nen Trans­for­ma­ti­ons­fu­ror das Kon­sum-Ich ent­ge­gen­stellt, zer­stört ihre eige­ne Sub­stanz und gibt ihren Gestal­tungs­an­spruch auf. Was näm­lich an poli­ti­schem Gegen­bild zu Ver­zicht und Ver­bot und ret­ten­der Dis­zi­plin übrig­bleibt, ist genau das, was der über­haupt nicht und nie jemals »freie« Markt will: daß näm­lich, wie Lepe­nies es aus­drückt, »der Kon­sum zum domi­nan­ten iden­ti­täts­stif­ten­den Merk­mal der Indi­vi­du­en post­mo­der­ner Gesell­schaf­ten gewor­den ist«.

Das ist kein rech­tes Pro­gramm, das über den Tag hin­aus­reich­te. Es ist ein gefähr­li­cher situa­ti­ons­li­ber­tä­rer Zwischenschritt.

Maxi­mi­li­an Krah, Euro­pa-Abge­ord­ne­ter für die AfD, weist der­zeit auf zwei Beson­der­hei­ten sei­ner Par­tei hin. Die­se Merk­ma­le, so Krah, mach­ten aus der AfD ein euro­pa­weit ein­zig­ar­ti­ges und dadurch sehr inter­es­san­tes rech­tes Par­tei­en­pro­jekt. Zum einen habe die AfD im Gegen­satz zu allen ande­ren Rechts­par­tei­en in Euro­pa ihre Sta­bi­li­sie­rung und ihren Aus­griff auf über zwan­zig Pro­zent der Wäh­ler nicht durch eine Bewe­gung in Rich­tung libe­ral­kon­ser­va­ti­ver Mit­te erreicht. Viel­mehr sei sie so erfolg­reich auf­grund der unaus­ge­setzt gesen­de­ten Bot­schaft, es han­de­le sich bei ihr tat­säch­lich um eine grund­sätz­li­che Alternative.

Glaub­wür­dig ver­mit­telt wor­den sei die­se Bewe­gungs­rich­tung, weil die AfD durch drei­ma­li­ge Häu­tung ihre Abwehr­be­reit­schaft gegen ein Ein­schwen­ken in libe­ral­kon­ser­va­ti­ve Bah­nen unter Beweis gestellt habe – wobei die zwei­te Häu­tung (jene, die Frau­ke Petrys Netz­werk abstreif­te) die ris­kan­tes­te gewe­sen sei.

Zwei­tens: Mit die­sem Anspruch stel­le die AfD nicht nur ihre Mit­glie­der, son­dern bereits ihre Wäh­ler vor eine grund­sätz­li­che Ent­schei­dung, die einem Bekennt­nis gleich­kom­me. Es gehe nicht (wie beim Wech­sel von einer Alt­par­tei zur ande­ren) um ein Sowohl-Als-auch, son­dern um ein Ent­we­der-Oder. Krah ist über­zeugt davon, daß die­ser Bekennt­nis­schritt ein Schritt in die Frei­heit aus den Ver­blen­dungs­zu­sam­men­hän­gen der sehr geschickt auf­ge­stell­ten und mit ­Schre­ckens­er­zäh­lun­gen bewehr­ten BRD-Matrix sei.

Indes: Das Pro­blem sol­cher indi­vi­du­el­ler Selbst­er­mäch­ti­gung liegt zuta­ge. Sie ist der not­wen­di­ge ers­te Schritt, aber auf die­sen Befrei­ungs­schritt und das eupho­ri­sie­ren­de Frei­heits­ge­fühl muß die Selbst­ein­pas­sung in die rech­te Poli­tik- und Lebens­al­ter­na­ti­ve erfol­gen. Die­se Alter­na­ti­ve ist zwei­fel­los nahe dran am »nor­ma­len« Leben, aber sie ist kei­ne Kutsch­fahrt ohne Kut­scher. Indi­vi­du­el­le Frei­heit ist kein aus­rei­chen­des Gegen­pro­gramm, ist kei­ne star­ke Alter­na­ti­ve zum Steue­rungs­wahn und zur Trans­for­ma­ti­ons­kraft links­grü­ner Politik.

Die rech­te Poli­tik- und Lebens­al­ter­na­ti­ve hat einen deut­lich grö­ße­ren und schwie­ri­ge­ren Auf­trag als die Ermög­li­chung von Kon­sum- und Ver­hal­tens­au­to­no­mie. Ihr Pro­gramm ist die Rekon­struk­ti­on des Gemein­we­sens und der deut­schen Nati­on und ihres Son­der­wegs in der Mit­te Euro­pas, der inso­fern ein son­der­ba­rer Weg war und wie­der wäre, weil er über­all dort, wo er gebahnt ist, sich abson­der­te vom blo­ßen Hin­neh­men und Wuchern auf der einen und vom gehör- und geist­lo­sen Machen und Pla­nie­ren auf der ande­ren Sei­te und etwas ande­res, drit­tes, dazwi­schen­lie­gen­des zeigte.

Eine sol­che Rekon­struk­ti­on muß sich im Gegen­satz zu links­grü­nen Ent­wür­fen nicht auf­wen­dig recht­fer­ti­gen. Sie ist robust, weil sie die Aus­sa­ge der Schmet­ter­lings­theo­rie so begreift, wie ihr Erfin­der sie ver­stan­den wis­sen woll­te: als War­nung davor, Ursa­che und Wir­kung des kom­ple­xen Sys­tems »Leben« bis ins Detail ergrün­den und vor allem regu­lie­ren zu wollen.

Das rech­te Vor­ha­ben ist stets an die Robust­heit und den chao­ti­schen Ver­lauf des Lebens und sei­ne uner­gründ­li­che und nicht kon­stru­ier­ba­re Viel­falt ange­lehnt. Es ist Rah­men­set­zung und Wach­sen­las­sen und in die­sem Sin­ne stets »orga­ni­sche Kon­struk­ti­on«. Es ist kei­nes­falls Poli­tik aus dem Geis­te des Unter­las­sens, kei­ne Poli­tik eines Nacht­wäch­ter­staats und kei­ne, den den Bür­ger wahl­wei­se als mün­dig über- und als Mas­se unterschätzt.

Aus der Sicht der Geg­ner ist sol­che Poli­tik im Gegen­satz zur eige­nen, zur lin­ken Trans­for­ma­ti­on, eine Anma­ßung mit kata­stro­pha­len Fol­gen. Aber unse­re Geg­ner irren sich – wie­der ein­mal. Anma­ßend und kata­stro­phal ist ihre eige­ne Poli­tik. Nichts paßt zusam­men, Sprach­sen­si­bi­li­tät und vega­ne Panik gehen ein­her mit Mas­sen­mi­gra­ti­on und wokem Kon­sum­rausch, und wer für sei­ne E‑Mobilität den Kon­go Kobalt schür­fen läßt, ist blind oder zynisch.

Rech­te Poli­tik hin­ge­gen ist ein lebens­dien­li­ches Vor­ha­ben. Sie zielt auf eine Gestalt, die als Ergeb­nis jahr­hun­der­te­lan­ger Erzie­hung her­aus­ge­mei­ßelt wur­de und die es abge­drängt noch immer gibt. Lepe­nies umreißt die­se Gestalt in sei­nem Buch, aber er kann mit ihr nichts anzu­fan­gen. Kenn­zei­chen sei­en, so schreibt er, ein »Sich-selbst-Zivi­li­sie­ren und der geschlif­fe­ne, ver­nünf­ti­ge Umgang mit­ein­an­der, der aus Ver­zicht bestand – aus dem Ver­zicht auf Affek­te und Konsum«.

Ver­zicht – eine rech­te Grund­vo­ka­bel. Rech­te Poli­tik bedeu­tet: einer robus­ten Gestalt Platz zu ver­schaf­fen, die sich dort nicht alles bie­ten läßt, wo es um die Sub­stanz geht. Gelingt die­se For­mung, prägt sie das Bild, dann kann es zu einem ful­mi­nan­ten und gedeih­li­chen Wech­sel­spiel zwi­schen Staat und Ein­zel­nem, zwi­schen Rah­men und Maler, zwi­schen gro­ßer Erzäh­lung und Ver­trau­en kommen.

Staat und Bür­ger sind robust und belast­bar. Die Fähig­keit der Deut­schen zur Resi­li­enz, also zur Anpas­sung auch an schwie­rigs­te Lagen, ist sprich­wört­lich, und den Flü­gel­schlag eines Schmet­ter­lings wahr­neh­men zu kön­nen, bedeu­tet nicht, sei­ne Wir­kung zu überschätzen.

Dort liegt der Unter­schied, der so wesent­li­che Unter­schied zwi­schen Ängst­lich­keit und Acht­sam­keit und der zwi­schen robus­tem und stump­fem Leben.