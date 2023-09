Orale Demokratie

Heino Bosselmann studierte in Leipzig Deutsch, Geschichte und Philosophie für das Lehramt an Gymnasien.

Mün­dig­keit geht auf das alt­hoch­deut­sche „Munt“ zurück, das für Herr­schaft, Für­sor­ge, äuße­re Haf­tung und Schutz steht und so dem ger­ma­ni­schen Haus­herrn gegen­über Fami­lie und Gesin­de zukam; phi­lo­so­phisch jedoch ist der Begriff längst vom eman­zi­pa­to­ri­schen Den­ken überzeichnet.

Kant wird zwar kaum gele­sen, aber jeder kennt des­sen ver­lo­cken­de Defi­ni­ti­on: „Auf­klä­rung ist der Aus­gang des Men­schen aus sei­ner selbst­ver­schul­de­ten Unmün­dig­keit.“ Man hört solch Kom­pli­ment gern. Der Mensch sei also end­lich zum bewuß­ten Sein befreit, mehr noch, es lie­ge in jedem Indi­vi­du­um die Befä­hi­gung, die­sen Schritt immer wie­der auto­nom zu vollziehen.

Mehr denn ja dürf­te heu­te Urteils­ver­mö­gen von­nö­ten sein, um gän­gi­ge Zuschrei­bun­gen und per­for­ma­ti­ve Sprech­ak­te von Mar­ke­ting bis Poli­tik kri­tisch prü­fen. Bevor das aber mög­lich ist, soll­te man sich in sei­ner eige­nen Posi­ti­on orten kön­nen, um von dort aus bewußt und aktiv zu han­deln. Ein hoher Anspruch – glei­cher­ma­ßen an den Ver­stand wie an die Cou­ra­ge. – „Sape­re aude.“

Mün­dig ist, wer für sich selbst spricht, weil er für sich selbst gedacht hat und nicht bloß nach­re­det […]. Das erweist sich aber in der Kraft zum Wider­stand gegen vor­ge­ge­be­ne Mei­nun­gen und, in eins damit, auch gegen nun mal vor­han­de­ne Insti­tu­tio­nen, gegen alles bloß Gesetz­te, das mit sei­nem Dasein sich recht­fer­tigt. Sol­cher Wider­stand als Ver­mö­gen der Unter­schei­dung des Erkann­ten und des bloß kon­ven­tio­nell oder unter Auto­ri­täts­zwang Hin­ge­nom­me­nen, ist eins mit Kri­tik, deren Begriff ja vom grie­chi­schen ‚kri­no’, Ent­schei­den, herrührt.

So erklär­te es Ador­no. Auf­klä­rung folg­lich als Fähig­keit zum nach­denk­li­chen Wider­ste­hen. Aber für sich selbst ver­mag nun mal nicht jeder zu spre­chen, eben­so­we­nig wie jeder aus sich selbst denkt. Die hier auf­ge­ru­fe­ne Urteils­kraft ent­wi­ckelt sich nicht von selbst und ist nicht ein­fach wie ein Betriebs­sys­tem zu starten.

Daher woll­te die Auf­klä­rung zur Rei­fe erzie­hen, die Per­sön­lich­keit also bil­den. Aber genau die­ser Bil­dungs­an­spruch ist eben­so ver­lo­ren gegan­gen wie das einst apar­te „Rei­fe-Zeug­nis“ vom gän­gi­gen „Abi“ abge­löst wur­de. Man darf anneh­men, daß den hohen auf­klä­re­ri­schen Ansprü­chen weder die Mehr­heit einer Gesell­schaft genü­gen will noch über­haupt genü­gen kann. Oder auch nur genü­gen soll. Blo­ßes Mei­nen reicht längst aus, Wis­sen ist nicht erfordert.

In den Schu­len, ins­be­son­de­re in der poli­ti­schen Bil­dung oder eher schon ideo­lo­gi­schen Aus­bil­dung, geht es längst wie­der eher um das artig nach­zu­spre­chen­de Bekennt­nis als um selb­stän­dig errun­ge­ne Erkennt­nis. Über­haupt füh­ren grün­lin­ke Bil­dungs­re­for­men, wie sie hier vor­ge­stellt wer­den, eben nicht zu soli­den Kennt­nis­sen und Fähig­kei­ten der Her­an­wach­sen­den, son­dern las­sen sie noch beschleu­nig­ter dege­ne­rie­ren. Nach jedem desas­trö­sen Test, nach jeder depri­mie­ren­den Bil­dungs­stu­die for­ciert lin­ke Schul­po­li­tik genau jene Maß­nah­men, die ins Desas­ter führten.

Die Schul­po­li­tik selbst bedingt der­zeit den wach­sen­den kogni­ti­ven und sprach­li­chen Kretinismus.

Wer heu­te intel­lek­tu­ell wider­stän­dig im Sin­ne Ador­nos auf­tritt, gilt dem herr­schen­den Bünd­nis aus Poli­tik und Medi­en schnell als Popu­list. Und ein Popu­list ist nach aktu­el­ler Sprach­re­ge­lung grund­sätz­lich ja Rechts­po­pu­list. Was für eine Ver­keh­rung von Grund­be­grif­fen einer ehe­mals eher links inspi­rier­ten Philosophie!

Wenn es aber an qua­li­fi­zier­ter Mün­dig­keit zum einen aus Grün­den neu­er staat­li­cher Vor­mund­schaft­lich­keit, zum ande­ren infol­ge eines dys­funk­tio­na­len Bil­dungs­sys­tems fehlt, wie ist es dann um die Demo­kra­tie als poli­ti­scher Aus­drucks­form der Auf­klä­rung bestellt?

Zunächst ein­fach geant­wor­tet: Die Demo­kra­tie funk­tio­niert ja. Unter bestimm­ten Umstän­den und Gewähr­leis­tun­gen. Bre­chen die weg, droht revo­lu­tio­nä­re Gefahr. Die Geschichts‑, Staats- und poli­ti­sche Phi­lo­so­phie hel­fen hier weni­ger wei­ter als die prak­ti­sche Ethik. Indem Demo­kra­tien in Ent­schei­dungs­pro­zes­sen ein­fach der Mehr­hei­ten bedür­fen, sind sie Poli­tik gewor­de­ner Uti­li­ta­ris­mus, ori­en­tie­ren sich also dar­an, was eine abso­lu­te oder rela­ti­ve Mehr­heit gege­be­nen­falls unter­stützt, weil sie davon aus­geht, daß es ihr nützt.

Mehr­heits­ent­schei­dun­gen gal­ten nach dem Ende des Got­tes­gna­den­tums kurz­schlüs­sig als ver­nünf­tig klu­ge, als gute, min­des­tens als gerech­te Ent­schei­dun­gen. Moder­ne Demo­kra­tien fol­gen dem „hedo­nis­ti­schen Kal­kül“ Jere­my Bent­hams, schrän­ken dies allen­falls durch Grund­ge­setz­lich­kei­ten im Sin­ne eines qua­li­ta­ti­ver argu­men­tie­ren­den Regel­uti­li­ta­ris­mus, also nach prin­zi­pi­el­len, ver­meint­lich uni­ver­sell gel­ten­den Wer­te­ska­len ein, damit Grund­la­gen von Recht und Moral gewahrt bleiben.

Fol­ge­rich­tig schrei­ben sich die anglo­ame­ri­ka­ni­schen Ansät­ze des Uti­li­ta­ris­mus bis zu John Rawls’ ega­li­tä­rem Libe­ra­lis­mus fort, erwei­tert um kan­ti­a­ni­sche Bestand­tei­le deon­to­lo­gi­scher Ethik, die unter ande­rem den schwie­rig pro­ble­ma­ti­schen Begriff der Wür­de und der „unver­äu­ßer­li­chen Men­schen­rech­te“ betreffen.

Unse­re staat­li­chen Deu­tungs­be­hör­den ver­mit­teln, Demo­kra­tie ent­sprin­ge als Ergeb­nis einer geschicht­li­chen oder bio­gra­phi­schen Welt­bür­ger-Rei­fung qua­si evo­lu­tio­när-welt­geist­lich einer „Idee des Demo­kra­ti­schen“, ähn­lich der pla­to­ni­schen Idee des Guten. Hier erweist sich die Ver­bun­den­heit der Auf­klä­rung mit dem deut­schen Idea­lis­mus von Kant bis Hegel als Problem.

Die­se Namen auf­zu­ru­fen – bei­de übri­gens alles ande­re als „lupen­rei­ne“ Demo­kra­ten – gilt als aus­rei­chen­der Auto­ri­täts­be­weis für die Gut­hei­ßung des Demo­kra­ti­schen in gegen­wär­ti­ger Gestalt. In ähn­li­cher Wei­se muß Kants Alters­schrift „Zum ewi­gen Frie­den“ als Legi­ti­mie­rung für die EU oder gar eine „Welt­re­gie­rung“ herhalten.

Die immer mal beschwo­re­nen Gefah­ren für die Demo­kra­tie gehen weni­ger von nach­denk­li­chen Oppo­nen­ten aus, die ja für einen kri­ti­sche Fal­si­fi­ka­ti­on sor­gen, son­dern viel eher von der beque­mer Pau­scha­li­tät, mit der sie zur bes­ten aller mög­li­chen Wel­ten erho­ben wird, und zwar meis­tens vor­aus­set­zungs­los, also per se. Gern ver­bun­den mit der auto­ri­tä­ren Abkan­zelei: Wer nicht abso­lut dafür ist, hät­te min­des­tens nichts aus der Geschich­te gelernt. Da ist er wie­der, der Erziehungsgedanke.

Da aus der Geschich­te aber alles Mög­li­che zu ler­nen wäre, bleibt zu fra­gen, wes­halb die Demo­kra­tie beein­dru­cken­de Erfol­ge vor­weist, die meist an der Dau­er ihres Funk­tio­nie­rens gemes­sen wer­den. Seit Goe­thes „Ame­ri­ka, du hast es bes­ser“ und Alexis de Toc­que­vil­les‘ „De la démo­cra­tie en Amé­ri­que“ hal­ten vor allem die USA als das schla­gen­der Bei­spiel dafür her, unge­ach­tet ihrer Ver­bre­chen nach innen und außen.

Der­glei­chen Irr­läu­fer, heißt es, wür­den schon ver­läß­lich durch Gewal­ten­tei­lung und poli­ti­schen Wech­sel gere­gelt. Frü­her oder spä­ter. Das wäre ja gera­de der Beweis für den fas­zi­nie­ren­den Vor­zug der Demo­kra­tie. So ruft die Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung auf ihrer Web­site Chur­chills Apho­ris­mus auf, die Demo­kra­tie wäre die schlech­tes­te aller Regie­rungs­for­men, abge­se­hen von all den ande­ren, die von Zeit zu Zeit aus­pro­biert wor­den seien.

Lie­ße sich eine tref­fen­de­re Bezeich­nung für demo­kra­ti­sche Gesell­schaf­ten fin­den, eine, die den prag­ma­ti­schen Hin­ter­grund genau­er auf­zeig­te? Vor­ge­schla­gen sei der Begriff der ora­len Gesell­schaft. Er ver­mag ein Gemein­we­sen zu bezeich­nen, dem es gelingt, die über­wie­gen­de Mehr­heit sei­ner Mit­glie­der ver­sor­gend zufrie­den­zu­stel­len, und zwar deren phy­sisch-phy­sio­lo­gi­sche wie ideel­le Bedürfnisse.

Seit­dem der Citoy­en erst durch den Bour­geois und dann durch den Ver­brau­cher abge­löst wur­de, kenn­zeich­net die Poli­tik mehr als akti­ve Äuße­rung die pas­si­ve Auf­nah­me, mit­hin der gesi­cher­te Kon­sum. Eigent­lich eine Plat­ti­tü­de, kommt doch, mit Brechts „Drei­gro­schen­oper“, das Fres­sen nun mal vor der Moral.

Mit DDR-Wen­de und der deut­schen Grenz­öff­nung etwa such­ten die in den Wes­ten drän­gen­den und den Wes­ten her­bei­ru­fen­den DDR-Bür­ger zwar in Min­der­hei­ten – wie Joa­chim Gauck und Gefähr­ten – wohl schon die „Frei­heit“ im Sin­ne ver­brief­ter Grund­rech­te, in der Mehr­heit aber – ent­ge­gen gän­gi­ger Legen­den­bil­dung – die D‑Mark, die über­bor­den­den Super­märk­te, die Viel­falt des Medi­en- und Entertainmentangebots.

Wohl­stand statt Sozia­lis­mus! DDR-Bür­ger als Boat-Peo­p­le ohne Boot, erst die West-Bot­schaf­ten in Prag und War­schau als eine Art Flücht­lings-Lam­pe­du­sa nut­zend, dann risi­ko­frei per Bei­tritts­klau­sel auf dem Weg aus der Ideo­lo­gie ins ver­hei­ße­ne Schla­raf­fen­land der Marktwirtschaft.

Abseits aller Heroi­sie­run­gen besteht der demo­kra­ti­sche Kon­sens in der Sicher­stel­lung von Lebens- und Luxus­be­dürf­nis­sen – um den Preis pro­ble­ma­ti­schen Res­sour­cen­ver­schlei­ßes und zuneh­men­der Sinn­ent­lee­rung. Die Ablö­sung der Dik­ta­tur des ideo­lo­gisch auf­ge­rüs­te­ten Man­gels durch den Plu­ra­lis­mus des tota­len Konsums.

Die Frei­heit des ego­is­ti­schen Men­schen und die Aner­ken­nung die­ser Frei­heit ist aber viel­mehr die Aner­ken­nung der zügel­lo­sen Bewe­gung der geis­ti­gen und mate­ri­el­len Ele­men­te, wel­che sei­nen Lebens­in­halt bilden.

Mein­te Marx. In der Zusi­che­rung die­ser Frei­heit erkennt er das Anlie­gen der Men­schen­rech­te, die Ver­fü­gungs­ge­walt des Ego­is­ten zu garantieren.

Solan­ge demo­kra­ti­sche Gesell­schaf­ten durch den libe­ra­li­sier­ten Markt regu­la­tiv in der Lage sind, Bedürf­nis­se immer neu zu wecken und zu bedie­nen, exis­tie­ren sie wei­ter, wenn es gelingt, die „Ver­lie­rer“ und „Abge­häng­ten“ eines sozi­al selek­ti­ven Pro­zes­ses aus­rei­chend zu alimentieren.

Selbst dem Ärms­ten fällt ins Auge, was er kau­fen könn­te, wenn er die dazu nöti­gen Erwerbs­mit­tel hät­te oder doch noch irgend­wie, bei­spiels­wei­se kri­mi­nell, dazu käme. Man tanzt wei­ter­hin moti­viert um das gol­de­ne Kalb, nur eben wei­ter hin­ten, auf den bil­li­gen Plät­zen, von wo aus kaum noch ein gol­de­ner Schim­mer wahr­nehm­bar ist. Aber die ande­ren mel­den von vorn durch, der Fetisch wäre schon noch da, alles gin­ge glück­li­cher­wei­se weiter.

Die uns inva­siv heim­su­chen­den Flücht­lin­ge han­deln nicht anders: Sie wol­len gleich­falls den gro­ßen Pro­fi­shop­per-Ein­kaufs­wa­gen durch den Super-Markt schie­ben. Fol­ge­rich­tig, daß das uti­li­ta­ris­ti­sche Prin­zip der Demo­kra­tie nun dar­auf zu reagie­ren beginnt: Immer mehr wen­den sich gegen die Ein­wan­de­rung in die Sozi­al- bzw. Versorgungssysteme.

Eine Gesell­schaft funk­tio­niert, solan­ge es ihr gelingt, Super­markt­re­ga­le und Auto­häu­ser zu fül­len. Wenn eine Unzahl an Unter­hal­tungs­mög­lich­kei­ten jeden Geschmack, selbst den absei­tigs­ten und abar­tigs­ten, zu bedie­nen ver­mag, hat jedes indi­vi­du­el­le Bewußt­sein noch etwas abzu­bil­den und zu verarbeiten.

Über allem erhebt sich der­zeit ein Über­bau, der mit woken Dis­kri­mi­nie­rungs­ver­bo­ten, Gleich­stel­lungs­phra­sen und aller­lei Trost- und Hoff­nungs­ge­döns genau die Eman­zi­pa­ti­on von all und jedem sug­ge­riert, die es sozi­al nicht gibt und hof­fent­lich nie geben wird.

Die ora­le Gesell­schaft ist eine der Auf­nah­me, der Ver­dau­ung, der Rezep­ti­on, mit­hin der Genuß- und Ruhe­be­dürf­nis­se. Sie ruft immer­fort nach mehr „Teil­ha­be“! Die gera­de noch leis­tungs­fä­hi­ge Wirt­schaft, deren schwin­den­de Zahl ech­ter Leis­tungs­trä­ger unter immer mehr Abga­ben­las­ten ächzt, finan­ziert über ein staat­li­ches Regu­lie­rungs­sys­tem auf der Basis von Höchst­be­steue­rung die explo­die­ren­de Zahl der Trans­fer­emp­fän­ger, Bür­ger- und Wohn­geld­ler sowie Mil­lio­nen kom­for­ta­bel geatz­ter „Zuwan­de­rer“.

So ent­wi­ckelt sich eine Art Bin­nen-Sozia­lis­mus inner­halb eines markt­wirt­schaft­li­chen Sys­tems und wird dar­in die Soll­bruch­stel­le, über die es, so scheint’s, irgend­wann zum Crash kom­men wird.

Der selt­sa­me poli­ti­sche Kom­pro­miß zwi­schen den links­grün-woken Gut- und den libe­ra­len Tat­sa­chen­menschen macht alter­na­ti­ve Sinn­ge­bun­gen schwer, begon­nen bei ein­fa­cher Selbst­re­fle­xi­on und damit der Idee vom eige­nen Selbst und vom genau­en Standort.

Der poli­tisch folg­sa­men Gesell­schaft der Ver­sorg­ten und der Über­sät­tig­ten ist Bewe­gung, gar Ver­än­de­rung phy­sisch wie intel­lek­tu­ell ein Graus. Es soll bit­te zuge­reicht und ser­viert wer­den. Anstren­gungs­frei, ohne die die Last der Eigen­ver­ant­wor­tung. Ver­ant­wor­tung abzu­neh­men, dazu sind lin­ke Pro­pa­gan­dis­ten nur all­zu gern bereit. Ihre Bot­schaft: „Wir neh­men für euch Geld in die Hand. Ihr habt Bedar­fe, also stel­len wir euch zufrie­den; ihr ver­spürt Nach­tei­le, wir sind eure Nachteilsausgleicher.“

Das bedingt den auf­fal­len­den Kre­t­i­nis­mus, sicht­bar u. a. über Adi­po­si­tas, erleb­bar am signi­fi­kan­ten Unver­mö­gen zur Eigen­ver­ant­wor­tung und fit­ten Leis­tungs­be­reit­schaft. Weil immer mehr immer weni­ger aus­hal­ten, wer­den Schu­le, Aus­bil­dung, Leh­re und Stu­di­um viel­fach abge­bro­chen. Mag sein, des­halb holen deut­sche Leicht­ath­le­ten auch kei­ne Medail­len mehr. Anfor­de­run­gen, die Här­ten erfor­dern, gel­ten aktu­ell durch­weg als unzu­mut­bar und diskriminierend.

Laut Mikro­zen­sus befin­den sich in Deutsch­land über 600.000 der 18- bis 24-Jäh­ri­gen weder in der Schu­le oder in einem Arbeits­ver­hält­nis noch in der Berufs­aus­bil­dung. Wo sie nun sind und was sie tun, weiß nie­mand so genau, aber ver­sorgt wer­den sie.

Man kann die latent pas­si­ve Ora­li­tät der Demo­kra­tie gut­hei­ßen, aber man soll­te sie dar­um nicht als höchs­ten Rei­fe­grad alles Mensch­li­chen und Geschicht­li­chen ver­klä­ren. Die Demo­kra­tie wird nicht das letz­te Wort der Welt- oder auch nur der euro­päi­schen Geschich­te sein.

Der klas­si­sche Faschis­mus soll­te auch in die­sem Zusam­men­hang nicht nur inter­pre­tiert wer­den als das, was er wur­de, son­dern von sei­nen Ursa­chen her erkannt wer­den als ein Kor­rek­tiv, an dem ins­be­son­de­re inter­es­sant ist, was es kor­ri­gie­ren wollte.

Wovor wir offi­zi­ell gewarnt wer­den, das erscheint gegen­wär­tig drin­gend nötig, näm­lich: ein­fa­che Ant­wor­ten auf kom­ple­xe Pro­blem­fra­gen zu fin­den. Vor­zugs­wei­se in der Migrations‑, also Über­frem­dungs­po­li­tik, die als Ant­wort auf den Fach­kräf­te­man­gel ange­se­hen wird, der wie­der­um mehr als von der Demo­gra­fie vom ver­sa­gen­den Bil­dungs­sys­tem ver­ur­sacht wird, das sei­ner­seits einer links­grün ver­zerr­ten Anthro­po­lo­gie folgt.