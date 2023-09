Unsere Kinder sollten zu Lesern werden, weit vor aller Politik. Oder?

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Wir, die Eltern, hat­ten uns vor fast drei­ßig Jah­ren ken­nen­ge­lernt über eine Serie in der Jun­gen Frei­heit: „JF-Autoren über ihre Lieb­lings­schrift­stel­ler.“ Kubit­schek war damals Redak­teur, ich war Bei­trä­ge­rin. Über Knut Ham­sun kamen wir in Kontakt.

Als Eltern war es uns wich­tig, den Kin­dern eine gewis­se Lie­be zum Buch mit­zu­ge­ben. Das bespricht/ beschließt man nicht, es ergibt sich ein­fach aus den eige­nen Vor­lie­ben und Lei­den­schaf­ten. Wir haben bei­de „Deutsch, Lehr­amt“ fer­tig­stu­diert. Sprich, wir waren per se „Lese­rat­ten“.

Wir haben den Kin­dern von klein­auf vor­ge­le­sen oder, vor­her, Bil­der­bü­cher gezeigt. Nie war das ein „Vor­ha­ben“; es ergab sich natürlich.

Ich erin­ne­re mich an einen lan­gen, schlim­men Kran­ken­haus­auf­ent­halt mit einer Toch­ter, die damals knapp zwei Jah­re war und das Bett nicht ver­las­sen durf­te. Irgend­wann waren alle Lie­der gesun­gen, alle Fin­ger­spie­le gespielt. Ich habe nie über mobi­le Bild­schirm­ge­rä­te ver­fügt – Bil­der­bü­cher waren die Ret­tung. Es hat uns enorm zusam­men­ge­schweißt – das aus­führ­li­che Reden über das, was man sieht! Den gemein­sa­men Gang in ande­re Wel­ten! Gemein­sam Als-ob-denken!

Rod Dre­her erzählt in sei­nem neu­en Buch Lebt nicht mit der Lüge! von einer berufs­tä­ti­gen, aka­de­mi­schen Dis­si­den­tin, die ihren Kin­dern Tag für Tag zwei bis drei Stun­den vor­ge­le­sen habe. Gewiß ein zu heh­res Ziel. Die ritu­el­le hal­be Stun­de all­abend­lich soll­te aber drin sein! Sich mit den Kin­dern in einen Text zu ver­sen­ken – das ist Bin­dung pur. Bin­dung wohl­ge­merkt vor Bil­dung! Wel­che Bücher sich klas­si­scher­wei­se – nach Alter sor­tiert – beson­ders zum Vor­le­sen eig­nen, habe ich hier zusam­men mit Caro­li­ne Som­mer­feld aufgeschrieben.

Erst spät habe ich Leu­te ken­nen­ge­lernt, die ihren Kin­dern absicht­lich nicht vor­le­sen. Sie hal­ten es für eine moder­ne und mit­hin schäd­li­che Art der Früh­in­tel­lek­tua­li­sie­rung. Das ist durch­aus ein inter­es­san­ter Gesichts­punkt: Die Buch­sta­ben­welt ist nicht die rea­le Welt, sie ist ein Phan­tas­ti­kum. Heu­te, da uns digi­ta­le Medi­en umge­ben, ist der Unter­schied zwi­schen „Real Life“ und „Per­for­med Life“ offen­sicht­lich, inso­fern zün­det die­ses buch­skep­ti­sche Argu­ment durch­aus. Also: Bücher adé?

Kommt gar nicht in Fra­ge! „Herz, Hirn, Hand“ – das scheint mir ein gül­ti­ger Erzie­hungs­maß­stab zu sein. Pes­ta­loz­zi, der groß­ar­ti­ge Erzie­her und Refor­mer des aus­ge­hen­den 18. Jahr­hun­derts, sag­te „Kopf“ statt „Hirn“; das ist zwar (schön) weni­ger bio­lo­gisch, aber letzt­lich zün­det die Alliteration.

1. Herz: Her­zens­bil­dung resul­tiert nor­ma­ler­wei­se aus dem Reli­giö­sen – oder, im agnos­ti­schen Fall, aus roman­ti­schem Über­schwang oder ver­nunft­mä­ßi­ger Abwä­gung. Sie geht, so oder so, allem ande­ren vor­aus. Sie wird auch nicht ange­lernt, zumin­dest nicht in ers­ter Linie. Sie wird vor­ge­lebt, nämlich:

Wir stel­len uns vor die Schwä­che­ren, wenn kei­ner es tut; wir wider­spre­chen, wo Unrecht geschieht; wir hel­fen denen, die nir­gends Hil­fe erhal­ten; wir schrei­ten ein, wenn ande­re nur zuschau­en; wir sind die, die im Zwei­fels­fall hin­ge­hen.

Womög­lich (wer kann es schon wis­sen?) sind wir kei­ne beson­ders guten Eltern. Zuviel Streß, den Kin­dern zuviel sozia­le Aus­set­zung zuge­mu­tet. Her­zens­bil­dung jeden­falls war eine Haupt­sa­che. DAS wenigs­tens soll­ten die Kin­der mit­be­kom­men haben – daß wir nie aus Feig­heit oder nüch­ter­ner Abwä­gung danebenstehen.

Ich mei­ne: Unse­re Kin­der haben gelernt auf­zu­ste­hen, auch, wenn es kei­ner sonst tut. Um Sophie Scholl zu bemü­hen: Man soll­te ein wei­ches Herz und einen har­ten Ver­stand haben.

2. Hand: Es ist wich­tig, daß die Kin­der wirk­lich was kön­nen, was Hand­fes­tes. Das kann sein: ein Moped zu repa­rie­ren; eine kal­li­gra­phi­sche Schrift zu ver­fer­ti­gen; ein Kleid zu nähen; wis­sen, wie man melkt; einen Zaun zu bau­en; ein Buch zu bin­den; einen Rei­fen zu fli­cken; Brot zu backen; eine Lehm­wand zu ver­put­zen, Holz zu hacken, ein Pferd bändigen.

Wirk­sam­keit ler­nen unse­re Kin­der per Hand­ar­beit, das ist ganz sim­pel! Drei unse­rer Kin­der haben den­noch ein geis­tes­wis­sen­schaft­li­ches Stu­di­um abge­schlos­sen oder sind gera­de dabei. Man wird sehen, ob und wie es fruch­tet. Hand­fest sind sie jeden­falls alle.

3.Hirn: Logisch sol­len unse­re Kin­der lesen! Die jüngs­te Toch­ter befin­det sich gera­de an der Schwel­le zwi­schen Kin­der- und Jugend­li­te­ra­tur und erwach­se­ner Lek­tü­re. Das ist eine unge­mein span­nen­de Zeit, die ich natür­lich schon mehr­fach erlebt habe. Bis­lang habe ich, haben wir allen Kin­dern über die­se Schwel­le hel­fen kön­nen. Und: kei­ne Ahnung, ob sie es auch ohne unse­ren Zuspruch, ohne uns als „Weg­wei­ser“ geschafft hätten!

Unser Sohn über­schritt vor etwa vier Jah­ren die­se Schwel­le und liest nun wie ein Erwach­se­ner. Er kann bei­spiels­wei­se über sämt­li­che Roma­ne von T.C. Boyle Rap­port leis­ten, las aber auch Kracht und Kopetz­ky und Hesse.

Die jüngs­te Toch­ter ist ein ech­tes Nest­häk­chen und Dorf­kind. Sie schläft von Früh­jahr bis Herbst drau­ßen und liest alles kurz & klein. Das regio­na­le Wochen­blatt, die Jun­ge Frei­heit, die Tages­post, Eigen­tüm­lich Frei. (Nein: Nicht die Sezes­si­on.) Alles natür­lich aus­zugs­wei­se. Alles wan­dert grob sor­tiert in ihren Kopf. Alles sorgt für Dis­kus­si­ons­be­darf, und dann wird palavert…

Gera­de ver­su­che ich sie für „ech­te Lite­ra­tur“ zu inter­es­sie­ren. Das ist nicht ganz ein­fach. Es ist ja sehr bequem ???Kids zu kon­su­mie­ren oder Har­ry Pot­ter. Ihre zeit­ge­nös­si­sche Lieb­lings­au­torin heißt Mar­ti­na Wild­ner. Ich gou­tie­re die­se Aus­wahl. Über sämt­li­che Bän­de von Anne auf Green Gab­les haben wir dis­ku­tiert. Auch über „lin­ke“ Wer­ke wie die von Pau­se­wang, Nöst­lin­ger, Kurt Wild, Lisa Tetz­ner etc. Vie­les dar­an ist ja wirk­lich ganz gut.

Sie will nichts lesen, was sie depri­miert, sie weist es ent­schie­den zurück. Das ist ein schma­ler Grat, den man erkun­den muß. Pau­se­wangs teils echt apo­ka­lyp­ti­sche Bücher las sie näm­lich gern, auch (jetzt kom­men wir zur erwach­se­nen Lek­tü­re) Haupt­manns Bahn­wär­ter Thiel. Logisch auch Ebner-Eschen­bachs Kram­bam­bu­li und Die Spit­zin. Das sind ja so Stü­cke, die man den Kin­dern ein­fach vor­le­sen muß! Bei Micha­el Kohl­haas stieg sie nach einem Vier­tel aus – zu lan­ge Sät­ze, zu ver­trackt. Bal­la­den gehen hin­ge­gen fast immer.

Die Toch­ter ist nun zwölf und tut, was man in die­sem Alter eben so tut. Pfer­de, Jungs, Wider­spruch. Sie „will es wis­sen“, und das ist sehr gut so! Ich brin­ge ihr gera­de bei, daß es immer, in allen Fäl­len und auf allen Ebe­nen dar­um geht, Wider­stän­den klug zu begeg­nen. Kin­der müs­sen ihre Schmerz­punk­te erkun­den – und genau dort wei­ter­ma­chen. Dort, wo das eige­ne Den­ken beginnt.

Begab­te Jugend­li­che lan­den heu­te bei der “Letz­ten Gene­ra­ti­on“- weil sie zu früh auf den beque­men, öffent­lich gepam­per­ten Weg abge­bo­gen sind. Unse­re Kin­der aber müs­sen den dor­ni­ge­ren Weg lie­ben­ler­nen. Das ist sehr anstren­gend. Wir müs­sen sie unter­stüt­zen! Die gute Lek­tü­re ist ein emi­nent wich­ti­ger Baustein.

Wich­tig erscheint mir, daß unse­re Vor­le­se­stun­den blei­ben. Die­ser Kon­takt prägt über die aus­ge­wähl­te Lite­ra­tur das Gemein­sa­me. Und das ist es ja – was bleibt.

Das ist anstren­gend, ja. Ich habe mit den Gro­ßen auch The Cat­cher in the Rye, Lord of the Flies, The Third Man gemein­sam gele­sen. Aus die­sen for­dern­den Lek­tü­ren sind unglaub­lich vie­le “Insider”-Witze geblie­ben. Zuletzt nun, ähn­lich schwie­rig wie Fremd­spra­chi­ges: Hart­mann von Aue. Alles kein Zucker­schle­cken. Das klappt ver­mut­lich nur, wenn die­se Lese(halb)stunden von klein­auf eta­bliert wer­den und die Kin­der längst gemerkt haben, das am Ende etwas Tol­les resultiert.

Dies alles kos­tet Zeit. Eigent­lich hät­te man ja so viel (ande­res) zu tun im All­tag. Es kos­tet Geduld. Lang­mut, die Zusam­men­hän­ge zu erklä­ren, Bockig­keit aus­zu­hal­ten. Mit eige­ner Begeis­te­rung zu ermun­tern, zu über­brü­cken, wenn es stockt. (Eine Toch­ter hat­te zu unse­rer Ver­blüf­fung das Lesen mal zwei, drei Jah­re fast ein­ge­stellt. Wir nah­men es halb­wegs hin, da sie künst­le­risch enorm krea­tiv war. Nun, ein Jahr­zehnt spä­ter, schließt sie gera­de ihr Stu­di­um ab: als Germanistin.)

Mit Poli­tik hat all dies gar nichts zu tun. Es ist ein Auf­bau von innen. Ich sage: Er lohnt sich.