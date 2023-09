Deutschland zwischen Ost und West – und eine Lizenz zum Töten

Erstens: Bevor wir uns am Wochenende in Schnellroda versammeln, um mit 160 Teilnehmern und sieben Referenten über "Propaganda und Meinungsmanipulation" zu diskutieren, macht Dr. Erik Lehnert in Magdeburg Halt.

Die Fried­rich-Frie­sen-Stif­tung e.V. lädt für Don­ners­tag, den 21. Sep­tem­ber, zum Mag­de­bur­ger Dia­log ein. Dr. Leh­nert wird zum The­ma: “Deutsch­land zwi­schen Ost und West – Was ist die geschicht­li­che Her­aus­for­de­rung der Gegen­wart?” vortragen.

Die AfD-nahe Stif­tung stellt damit natür­lich auch die Fra­ge nach dem Men­ta­li­täts­un­ter­schied zwi­schen den Bun­des­län­dern. Er ist auch nach weit über drei­ßig Jah­ren Ver­ei­ni­gung noch immer so gra­vie­rend, daß man ohne ihn die deut­lich höhe­ren Zustim­mungs­wer­te für die AfD auf dem Gebiet der ehe­ma­li­gen DDR nicht erklä­ren kann.

Es wird aber auch um die geo­po­li­ti­sche Lage Deutsch­lands gehen, um die Fra­ge nach einem Son­der­weg in der Mit­te Europas.

Ein­füh­rung und Mode­ra­ti­on über­nimmt Dr. Andre­as Grau­din. Noch ein­mal die Rahmendaten:

Wann: Don­ners­tag, 21. Sep­tem­ber 2023

Wo: Magdeburg

Ein­laß: 18:30 Uhr

Beginn: 19:00 Uhr

Anmel­dun­gen unter: [email protected]. (Mit der Bestä­ti­gung erhal­ten Sie auch Infor­ma­tio­nen über den Tagungsort.)

– – –

Zwei­tens: Es ist noch kein Beweis aus­ge­här­te­ter Bibel­fes­tig­keit, wenn man weiß, daß Gott am sie­ben­ten Tag ruh­te und sein Werk betrach­te­te. Wir Men­schen sol­len an jedem sieb­ten Tag eben­falls ruhen, in Geden­ken an die voll­ende­te Schöpfung.

Der Jur­na­list Nils Mink­mar hält sich lei­der nicht an die­se Auf­for­de­rung. Man muß ihn nicht ken­nen. Er ist im Feuil­le­ton der Süd­deut­schen Zei­tung tätig und betreibt, weil er nicht stil­le sit­zen kann, ein Blog, das er nur sonn­tags befüllt und in leicht hybri­dem Selbst­be­wußt­sein Der sieb­te Tag nennt.

Kein Mensch liest dort mit, und es wäre auch wei­ter­hin bes­ser gewe­sen, ihm kei­ne Auf­merk­sam­keit zu ver­schaf­fen. Was er aber am 17. Sep­tem­ber, einem jener sieb­ten Tage, an denen er bes­se rge­ruht hät­te, vom Sta­pel gelas­sen hat, muß zu Pro­to­koll gege­ben wer­den. Der Titel des Tex­tes lau­tet: “Die Wiedergänger”.

Es geht um Erfurt. Mink­mar holt weit aus und schil­dert zunächst die berühm­te Stun­de, als Bun­des­kanz­ler Wil­ly Brandt 1973 ans Fens­ter eines Hotels trat, um sich skan­die­ren­den DDR-Bür­gern zu zei­gen. Die­se so geadel­te Stadt sieht Min­mar nun beschmutzt und auf faschis­ti­schem Weg, weil jüngst CDU, FDP und AfD ihre Stim­men bün­del­ten und gegen die Min­der­heits­re­gie­rung des lin­ken Bodo Rame­low ein paar Geset­zes­än­de­run­gen durchsetzten.

Mink­mar gebär­det sich, als hät­te jemand Grund­ris­se für KZ-Bara­cken abge­steckt. Er schreibt:

Chef der AfD in Thü­rin­gen ist Björn Höcke, ein ein­schlä­gig vor­be­straf­ter Mann. Ihn einen Faschis­ten zu nen­nen, stell­te ein Gericht fest, ist kei­ne Belei­di­gung. Intel­lek­tu­ell ist Höcke eng ver­ban­delt mit dem Ver­le­ger Götz Kubit­schek, der ihm sei­ne Reden schreibt. In des­sen Antai­os-Ver­lags­pro­gramm fin­det sich „Revol­te gegen den gro­ßen Aus­tausch“ – Tex­te des fran­zö­si­schen Hass­pre­di­gers Renaud Camus. Er erfand den berüch­tig­ten Begriff „Grand Rem­pla­ce­ment“. Dar­in deu­tet Camus (mit Albert in so gar kei­ner Hin­sicht ver­wandt) die Gegen­wart als Kampf zwi­schen Ein­hei­mi­schen wei­ßen und christ­li­chen Men­schen und den rem­pla­cis­tes, einer glo­ba­len Eli­te, die die­se ein­hei­mi­sche Bevöl­ke­rung durch Men­schen aus Afri­ka und Asi­en aus­tau­schen möchte. Die­se Welt­an­schau­ung lie­fert rech­ten Gewalt­tä­tern ihre mora­li­sche und argu­men­ta­ti­ve Muni­ti­on – eben­so töd­lich wie Patro­nen. Eini­ge ras­sis­ti­sche Mas­sen­mör­der, etwa Anders Brei­vik und der Atten­tä­ter von Christ­church haben die­se Theo­rie als Legi­ti­ma­ti­on für ihre Ver­bre­chen her­an gezo­gen. Camus und in Deutsch­land Götz Kubit­schek lie­fern ihnen die Lizenz zum Töten, denn er sug­ge­riert einen Zustand der zivi­li­sa­to­ri­schen Not­wehr, in dem alle Mit­tel erlaubt sind.

Ich gabs einer mei­ner Töch­ter zum Lesen, ich muß sagen: Sie ist, obwohl an man­ches gewöhnt, wie­der ein­mal zusam­men­ge­zuckt. Aber es geht noch weiter:

Es geht den neu­en par­la­men­ta­ri­schen Part­nern von FDP und CDU in Thü­rin­gen nicht um Poli­tik, schon gar nicht um die Sen­kung der Grund­steu­er, son­dern um die Macht und die Aus­übung von Gewalt. Höcke, Kubit­schek und Renaud Camus sind eine unmit­tel­ba­re Bedro­hung für alle, die anders aus­se­hen, anders spre­chen und ihnen sonst wie nicht pas­sen. Für Migran­ten, Min­der­hei­ten, Juden, ras­si­fi­zier­te Per­so­nen und alle, die nicht nach ihrer Pfei­fe tan­zen. So ein rech­ter Par­la­ments­er­folg macht das Leben für vie­le Men­schen sehr viel gefährlicher.

Mink­mar schließt mit einer Aufforderung:

Es ist nicht zu viel ver­langt, ange­sichts des­sen, was war und was droht jedes Mal, wenn von der AfD und Höcke die Rede ist, auch von Kubit­schek, Camus, Brei­vik und Christ­church zu reden. Die­se Män­ner sind gefährlich.

Gott hat in einem Moment müder Güte Nils Mink­mar am sie­ben­ten Tag eine Tas­ta­tur aus­ge­hän­digt. Der macht jetzt Unfug damit. Und nun? Ich hät­te die­sen Text nicht wahr­ge­nom­men ohne Zuträ­ger aus der Leser­schaft. Drei schlu­gen juris­ti­sches Vor­ge­hen vor, einer bot sich an, die Ver­tre­tung zu über­neh­men. Bloß: wozu? Aus mei­ner Sicht reicht es aus, auf die­se Mar­kie­rung hin­ge­wie­sen zu haben.

Die Ablei­tung ist denk­bar ein­fach: Mink­mar hat der Gewalt gegen unse­ren Kampf um eine poli­ti­sche Alter­na­ti­ve eine Lizenz aus­ge­stellt und das “Weh­ret den Anfän­gen” panisch auf­ge­la­den. Hof­fent­lich nimmt ihn kei­ner ernst.