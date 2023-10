Die Melonisierung des patriotischen Europas verhindern

„Was soll sie denn machen, eh? Schuld sind die deutschen NGOs!“ Claudio, mein italienischer Bekannter, begleitete seine Worte mit den für Italiener so typischen eindringlichen Handbewegungen. In seinem sympathischen Akzent machte er mir deutlich, was auch die Umfragen seit Mai zeigen. Die Italiener sind mehr oder weniger zufrieden mit Melonis Migrationspolitik.

Obwohl die Zahl der Ille­ga­len dras­tisch gestie­gen ist und Melo­ni ihre ver­spro­che­ne See­blo­cka­de nicht umge­setzt hat, ste­hen die Fratel­li D’Italia seit Mai 2023 sta­bil auf 29% in den Umfra­gen. Mei­ne Rück­spra­che mit ande­ren ita­lie­ni­schen Bekann­ten, die durch alle Alters­klas­sen und sozia­le Schich­ten quer im Land ver­teilt sind, bestä­tig­te die­ses Bild. Anders als popu­lä­re (eng­lisch­spra­chi­ge) Tele­gram­ka­nä­le wie „Radio Gen­oa“ ver­mu­ten las­sen, lau­tet die Deu­tung in Ita­li­en so:

Die EU hält Ita­li­en finan­zi­ell das Mes­ser an die Keh­le, und deut­sche NGOs star­ten gezielt eine Mas­sen­in­va­si­on. All das geschieht, um die rech­te Reform­re­gie­rung zu Fall zu brin­gen oder zu einer Über­re­ak­ti­on zu nöti­gen. Melo­ni tut umsich­tig und ehr­lich das, was sie kann, und wird Schritt für Schritt eine See­blo­cka­de umsetzen.

Die Empö­rung unter deut­schen Rech­ten könn­te kei­nen kras­se­ren Gegen­satz bil­den: Melo­ni sei eine trans­at­lan­ti­sche Blen­de­rin, die ihre Wahl­ver­spre­chen gebro­chen han, unse­re EU-Net­to­gel­der ein­strei­che und Migran­ten ein­fach wei­ter­schleu­se. Sogar der „Eco­no­mist“ titel­te:

How Italy’s far-right lea­der lear­ned to stop worry­ing and love migration.

Was ent­spricht der Wahr­heit? Die (poli­ti­sche) Wahr­heit ist, wie ein geflü­gel­tes Wort in Öster­reich besagt, eine „Toch­ter der Zeit“. Am Ende wird sich zei­gen, ob Melo­ni nur auf Zeit spiel­te oder einen lang­fris­ti­gen Plan zu Grenz­schutz und Remi­gra­ti­on hat.

Bis dato ist die „rech­tes­te Regie­rung seit Mus­so­li­ni“ jeden­falls eine her­be Ent­täu­schung. Statt See­blo­cka­de und „Push­backs“ durch­zu­set­zen, wer­den Migran­ten nach Nor­den geschleust. Statt gemein­sam eine „Fes­tung Euro­pa“ zu errich­ten, bran­den die alten Natio­na­lis­men empor.

Öster­reich will die Bren­ner­gren­ze schlie­ßen, was wüs­te Reak­tio­nen von Sal­vi­ni aus­löst. Deutsch­land ver­langt die Rück­nah­me von Dub­lin-Fäl­len, was Ita­li­en mit Ver­weis auf die deut­sche Schlep­per­hil­fe ver­wei­gert. Man schiebt sich gegen­sei­tig die Schuld (und die Migran­ten) zu und rich­tet sich in der Kom­mu­ni­ka­ti­on aus­schließ­lich an die eige­ne Bevöl­ke­rung. Ein euro­pa­wei­tes Bewußt­sein für Bevöl­ke­rungs­aus­tausch, Grenz­schutz und Remi­gra­ti­on fehlt nicht nur; es wird sogar teil­wei­se von rechts­po­pu­lis­ti­schen Kräf­ten sabotiert.

Was ist die Ursa­che? Man wird mir ver­zei­hen, daß ich auf mein Buch: Regime Chan­ge von rechts ver­wei­se: Der popu­lis­ti­sche Wahl­sieg Melo­nis und das bis­he­ri­ge Aus­blei­ben aller ech­ten Ver­än­de­run­gen ist ein­deu­tig ein Sym­ptom für die fal­sche Leit­stra­te­gie des „Par­la­ments­pa­trio­tis­mus“. Die Macht liegt eben nicht im Par­la­ment allein, ja nicht ein­mal vor­ran­gig dort.

Der Traum, den AfD und FPÖ seit Jah­ren und Jahr­zehn­ten zu ver­wirk­li­chen trach­ten – eine rech­te und fol­gen­rei­che Mehr­heit im Par­la­ment – zer­platzt gera­de in Ita­li­en an den über­rann­ten Küs­ten Lam­pe­du­sas. Selbst wenn Melo­ni einen „lang­wie­ri­gen Mas­ter­plan“ ver­fol­gen wür­de, wäre der Sym­bol­wert die­ser Bil­der unter einer „Rechts­re­gie­rung“ fatal.

Wo ist die Melo­ni geblie­ben, die von einer “See­blo­cka­de” sprach?,

frag­te Atti­lio Lucia, stell­ver­tre­ten­der Bür­ger­meis­ter von Lam­pe­du­sa und Mit­glied der Lega:

Ich hat­te gehofft.…, dass sich die Situa­ti­on ändern wür­de, wenn wir end­lich eine rech­te Regie­rung hät­ten … Aber die Rech­ten machen es schlim­mer als die Linken.

Ein Grund für die „Ver­rats­the­se“ gegen­über Melo­ni ist sicher­lich eine „psy­cho­lo­gi­sche Abwehr“. Wäre sie kei­ne Ver­rä­te­rin, also jemand, der nicht will, wie er soll, müss­te man sich ein­ge­ste­hen, daß sie nicht kann, wie sie soll, und trotz par­la­men­ta­ri­scher Mehr­heit ohn­mäch­tig ist.

Macht ist nach Max Weber „jede Chan­ce, inner­halb einer sozia­len Bezie­hung den eige­nen Wil­len auch gegen Wider­stre­ben durch­zu­set­zen, gleich­viel wor­auf die­se Chan­ce beruht.“ Jeder Ille­ga­le, der in Euro­pa lan­det, beweist die Macht der NGOs, ihren Wil­len als „Team Umvol­kung“ auch gegen Melo­nis Wider­stre­ben durchzusetzen.

In Regime Chan­ge von rechts argu­men­tie­re ich, daß wir die­se Ohn­machts­spi­ra­len nur bre­chen kön­nen, indem wir meta­po­li­tisch mobil machen. Melo­nis bis­he­ri­ges Ver­sa­gen, ob mit oder ohne lang­fris­ti­gen Mas­ter­plan, ist vor allem das Ver­sa­gen des rech­ten Vor­felds in Ita­li­en. Dort fehlt offen­bar das Bewußt­sein für den Bevöl­ke­rungs­aus­tausch in sei­ner euro­päi­schen Pro­ble­ma­tik. Es feh­len Bür­ger­be­we­gun­gen wie PEGIDA und Freie Sach­sen. Es feh­len Avant­gar­dis­ti­sche Grup­pen wie die IB. Zumin­dest wirkt das in der Außen­sicht so. Es mag die­se Akteu­re geben, doch in der Stun­de der Bewäh­rung blei­ben sie wir­kungs­los, unsicht­bar und damit inexistent.

Was ich mir von Melo­ni, mei­net­we­gen par­al­lel zu einer lang­wie­ri­gen Reform auf EU-Ebe­ne, erwar­tet hät­te, wäre zumin­dest ein sym­bo­li­scher „Push­back“ gewe­sen. Den Prä­ze­denz­fall hät­te sie dann vor den euro­päi­schen Gerichts­hö­fen aus­fech­ten kön­nen. Mit die­sem sym­bo­li­schen Akt hät­te sie ein Tabu gebro­chen und sich Zeit und Spiel­raum für struk­tu­rel­le Ver­än­de­run­gen geschaffen.

Was ich mir von der ita­lie­ni­schen patrio­ti­schen Zivil­ge­sell­schaft erwar­te, ist eine sym­bo­li­sche See­blo­cka­de im Stil des kana­di­schen „Free­dom Con­voys“, der nie­der­län­di­schen Bau­ern­pro­tes­te und der „Defend Euro­pe“ Akti­on. Mit einer fried­li­chen Blo­cka­de vor Lam­pe­du­sa, am bes­ten aus­ge­führt von Schlauch- und Fischer­boo­ten, könn­te Melo­nie stark unter Hand­lungs­druck gesetzt wer­den. Beglei­ten­de Mas­sen­kund­ge­bun­gen an allen süd­li­chen Häfen, Peti­tio­nen, Pro­test­ak­tio­nen, Ban­ner, etc. könn­ten zu einer raschen und schlag­kräf­ti­gen Kam­pa­gne werden.

Die Auf­merk­sam­keit der Welt­öf­fent­lich­keit wäre den Akti­vis­ten sicher. Bin­nen Tagen wür­den sie zu Hel­den der patrio­ti­schen Welt­öf­fent­lich­keit von Elon Musk, über Tucker Carlson bis Eva Vvla­ar­din­ger­br­oek wer­den. Melo­ni könn­te die­sen „Druck ihrer Basis“ eben­falls per­fekt als Argu­ment für ihre Ver­hand­lun­gen in Brüs­sel nut­zen und end­lich einen sym­bo­li­schen Push­back umsetzen.

Daß es nicht dazu kommt, zeigt die Schwä­che der patrio­ti­schen Zivil­ge­sell­schaft in Ita­li­en und die fata­len Fol­gen des Par­la­ments­pa­trio­tis­mus. Eine „Melo­ni­sie­rung“ der euro­päi­schen Rech­ten könn­te damit, abseits von der geo­po­li­ti­schen Fra­ge, zu einer Serie an „Grenz­si­mu­la­tio­nen“ und vul­gär­na­tio­na­lis­ti­schem Gezan­ke führen.

Polens rech­te Regie­rung wehrt einer­seits Migran­ten an der Gren­ze zur rus­si­schen Sphä­re ab, holt aber zugleich 500.000 Frem­de „legal“ ins Land (von den hun­dert­tau­sen­den Visa ganz zu schwei­gen). Orban betreibt zwar Push­backs, doch gleich­zei­tig wer­den immer noch tau­sen­de Migran­ten nach Öster­reich durchgeschleust.

Eine „par­la­ments­pa­trio­ti­sche“ Rechts­re­gie­rung in Öster­reich wür­de wohl eben­so agie­ren. All das ist aber nur so lan­ge und so weit mög­lich, als die außer­par­la­men­ta­ri­schen Kräf­te des rech­ten Lagers das zulas­sen. Eine unter­ent­wi­ckel­te Bewe­gung, Theo­rie­bil­dung und Gegen­öf­fent­lich­keit las­sen zu, daß die Par­tei den Weg des gerings­ten Wider­stands wählt: die „Melo­ni­sie­rung“.

Selbst­ver­ständ­lich sind auch wir mit­ver­ant­wort­lich. Zwar ist die Rech­te im deutsch­spra­chi­gen Raum nicht in Regie­rungs­ver­ant­wor­tung. Aber sie ver­ant­wor­tet den Zustand ihrer Gesell­schaft und die Hand­lun­gen ihrer Nati­on mit. Letzt­lich fun­giert die BRD als „Migra­ti­ons­ma­gnet“.

Die Bun­des­re­gie­rung ließ mit ihrem offi­zi­el­len Twit­ter­kon­to kei­ne Fra­gen offen. Sie bekann­te sich im Wort­ge­fecht mit Elon Musk offen zu den Mil­lio­nen Euro an „Schlep­per­hil­fe“, die sie an NGOs bezahlt. „Saving lives“ lau­tet die Recht­fer­ti­gung des hyper­mo­ra­li­schen Allein­gangs der Ampel. Doch der Druck auf den Kes­sel steigt. Deutsch­land über­dehnt sei­ne Belas­tungs­gren­zen. Gera­de die urba­nen Zen­tren im Wes­ten quel­len über.

Hier kommt Deutsch­lands außer­par­la­men­ta­ri­sche Rech­te ins Spiel. Jedes Asyl­heim, das ver­hin­dert oder ver­zö­gert wird, erhöht den Druck auf die Ampel nach Remi­gra­ti­on. Die­sen Druck gibt sie auf außen­po­li­ti­scher Ebe­ne mehr und mehr an Län­der wie Ita­li­en und Grie­chen­land wei­ter. Die Umver­tei­lung schei­tert, Dub­lin schei­tert, „Resett­le­ment“ eben­so – am Ende bleibt nur die Remigration.

Wir kön­nen bis auf wei­te­res wohl kei­ne See­blo­cka­de in Ita­li­en orga­ni­sie­ren. (Bei der der­zei­ti­gen Stim­mung der Bevöl­ke­rung gegen „deut­sche NGOs“ könn­te das sogar schwer nach hin­ten los­ge­hen.) Doch der Wider­stand gegen ein Asyl­heim in Upahl wirkt zurück bis an die Küs­te Lam­pe­du­sas! Wenn die Frei­en Sach­sen mit einer gro­ßen Kund­ge­bung in Berg­gieß­h­ü­bel vor dem Schloss Fried­rich­stahl ein Asyl­heim ver­hin­dern, macht das indi­rekt auch Druck auf Meloni.

„Nach Rech­ten-Demo vor Schloss: Eigen­tü­mer zieht sein Ange­bot zur Ver­mie­tung zurück“, so ver­kün­det Tag24 den Sieg der Meta­po­li­tik und der Reconquista.

Der Grund für das Aus­blei­ben sol­cher Sze­nen in Ita­li­en ist ver­mut­lich rela­tiv banal. Der Lei­dens­druck für den durch­schnitt­li­chen Polen, Ungarn und Ita­lie­ner ist im Ver­gleich zur BRD rela­tiv gering und wird es auch blei­ben. Der Modus der „Grenz­si­mu­la­ti­on“ und Wei­ter­lei­tung könn­te im schlimms­ten Fall so lan­ge wei­ter­ge­hen, bis im deutsch­spra­chi­gen Raum aus­rei­chend Remi­gra­ti­ons­druck ent­steht. Dann aber könn­te ein Domi­no­ef­fekt eintreten.

Melo­nis Bei­spiel lehrt uns: Die Rechts­po­pu­lis­ten allei­ne wer­den uns nicht ret­ten. Ein Wahl­sieg und eine par­la­men­ta­ri­sche Mehr­heit sind ohne „peo­p­le power“ auf der Stra­ße wenig wert. Mein Bekann­ter Mar­tón Bekes aus Ungarn wies mich unlängst auf eine Rede von Vik­tor Orban Tran­zit-Kon­fe­renz am 25. August in Tiha­ny am Plat­ten­see hin. Der unga­ri­sche Staats­chef bekann­te sich dar­in klar als Rechts­g­ramscia­ner und beschrieb, wie er in sei­ner Stu­di­en­zeit mit der „Lin­ken Bibel der Macht“ in Berüh­rung geriet.

Er rät einer poli­tisch macht­lo­sen Opposition:

Zie­le nicht dar­auf ab, dir das Gesetz aus den Hän­den zu rei­ßen, son­dern das kul­tu­rel­le Umfeld, ver­än­de­re den Kon­text, in dem Macht aus­ge­übt wird. Wenn man das ändern kann, wenn man sagen kann, was gut ist, was schlecht ist, was rich­tig ist, was nicht rich­tig ist, was schön ist, was häss­lich ist, was ange­mes­sen ist, was nicht ange­mes­sen ist; wenn man die Fähig­keit hat, das zu sagen, wird man frü­her oder spä­ter auch die insti­tu­tio­nel­le Macht über­neh­men – das ist Gramsci!

Die­se Lek­ti­on wirkt immu­ni­sie­rend gegen jede Melonisierung.