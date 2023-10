Der deutsche Sonderweg ist die Verneinung des westlichen Wegs

DIMITRIOS KISOUDIS: Bei­des. Die Rebe ist hei­misch, wo ich gebo­ren und auf­ge­wach­sen bin: in Hohen­lo­he, Würt­tem­berg. Sie steht aber auch für Mit­tel­eu­ro­pa, weil sie in Deutsch­land, Öster­reich und Ungarn ihre Hei­mat hat. Also im Kern­ge­biet Mitteleuropas.

GREINDBERG: Was ver­ste­hen Sie unter dem Begriff Mitteleuropa?

KISOUDIS: Wenn man Euro­pa der Län­ge nach glie­dert, ist Mit­tel­eu­ro­pa die deut­sche Ein­fluß­sphä­re. West­eu­ro­pa dage­gen ist roma­nisch geprägt und wird von Frank­reich domi­niert. Unter­glie­dert man Euro­pa der Brei­te nach – zwi­schen rei­chem Nor­den und armem Süden – ver­lie­ren die Kern­staa­ten ihre stra­te­gi­sche Tie­fe. Das ist etwa der Fall, wenn man eine Unter­tei­lung von Nord-Euro und Süd-Euro vor­schlägt. Die­se Betrach­tungs­wei­se ist rein ökonomisch.

Die Polen erken­nen das rich­tig, wenn sie mit der Drei-Mee­re-Initia­ti­ve die Ver­bin­dung von Ost­see im Nor­den und Mit­tel­meer sowie Schwar­zem Meer im Süden her­stel­len. Die­se Neu­auf­la­ge des Inter­ma­ri­ums aus der Zwi­schen­kriegs­zeit ist emi­nent poli­tisch, sie ver­schafft Zugang zu Gewäs­sern und Roh­stof­fen. Aller­dings treibt sie einen Keil in den Kon­ti­nent, weil ihr Zweck dar­in besteht, die Ver­bin­dung zwi­schen Deutsch­land und Ruß­land zu trennen.

Mit­tel­eu­ro­pa muß den Zweck haben, eine Brü­cke von Wes­ten nach Osten zu bau­en. His­to­risch ist Mit­tel­eu­ro­pa der Ver­such, das Hei­li­ge Römi­sche Reich in die Moder­ne zu ver­set­zen. So wie es Polen mit der Pol­nisch-Litaui­schen Uni­on unter­nimmt. Poli­tik spielt sich in lan­ger Dau­er ab. Daher ist es sinn­voll, an his­to­ri­sche Gebil­de Anschluß zu suchen.

GREINDBERG: Wel­che Rol­le hat Deutsch­land in die­sem Mit­tel­eu­ro­pa gespielt? Wel­che Rol­le könn­te es einst wie­der dar­in spielen?

KISOUDIS: Mit­tel­eu­ro­pa ist sozu­sa­gen der Aus­strah­lungs­raum der deut­schen Nati­on gewe­sen. Schon der Öko­nom Fried­rich List, Vor­den­ker des deut­schen Natio­nal­staats, legt den Deut­schen Zoll­ver­ein als mit­tel­eu­ro­päi­schen Groß­raum an. Sein Ziel besteht dar­in, der eng­li­schen Vor­herr­schaft über die Welt eine Kon­ti­nen­tal­al­li­anz ent­ge­gen­zu­set­zen. Und Mit­tel­eu­ro­pa soll der Nukle­us dafür sein.

Als vor 1900 eine neue Welt­ord­nung mit meh­re­ren Groß­mäch­ten im Welt­maß­stab in den Blick kommt, will Deutsch­land auch Welt­macht sein. Kolo­ni­al­be­sitz in Über­see und Mit­tel­eu­ro­pa sol­len die­sen Anspruch unter­mau­ern. So wird ein Mit­tel­eu­ro­pa unter deut­scher Vor­herr­schaft zum Kriegs­ziel im Ers­ten Welt­krieg. Mit Aus­gang des Kriegs sind Deutsch­lands Welt­macht­an­sprü­che begra­ben, die Vor­herr­schaft der Angel­sach­sen über Euro­pa ist besiegelt.

Heu­te befin­den sich Chi­na und Russ­land in einer ähn­li­chen Lage wie Deutsch­land und Öster­reich damals. Die west­li­chen Mäch­te wol­len die Ent­ste­hung einer Kon­ti­nen­tal­macht im öst­li­chen Eura­si­en unter­bin­den. Aber auch in Afri­ka und Süd­ame­ri­ka ist eine mul­ti­po­la­re Welt­ord­nung mit meh­re­ren star­ken Regio­nal­mäch­ten im Ent­ste­hen. Wenn die­se Ord­nung Euro­pa erreicht, wer­den die Kar­ten neu gemischt.

GREINDBERG: Ein Wort, das sehr häu­fig in ihrem Buch vor­kommt ist der „deut­sche Son­der­weg”. Kön­nen Sie die­sen Begriff näher erläutern?

KISOUDIS: Der deut­sche Son­der­weg ist die Ver­nei­nung des west­li­chen Wegs. West­lich, das bedeu­tet: Men­schen­rech­te wer­den als Zivil­re­li­gi­on behan­delt. Der west­li­che Weg fin­det voll­ende­ten Aus­druck im Kult des höchs­ten Wesens nach der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on. In Anru­fung die­ses Wesens ver­kün­den die Revo­lu­tio­nä­re die Men­schen- und Bür­ger­rech­te. In einem Mas­sen­kul­tus tan­zen die Fran­zo­sen 1794 um das Bild­nis die­ses Wesens wie heu­te die Unter­ta­nen der west­li­chen Sphä­re unter der Regenbogenflagge.

Deut­scher Son­der­weg, das bedeu­tet: Das Bür­ger­tum voll­zieht kei­ne Revo­lu­ti­on von unten, son­dern arran­giert sich mit dem Adel. Im Beam­ten­tum und Mili­tär herrscht ein Ethos der Pflicht und Neu­tra­li­tät. Machen tech­ni­sche Neue­run­gen und Ver­än­de­run­gen in der Sozi­al­struk­tur poli­ti­schen Wan­del nötig, dann voll­zieht ihn der Staat von oben. Muß Revo­lu­ti­on sein, so wol­len wir sie lie­ber machen als erlei­den, sagt Otto von Bismarck.

Auch die Mit­tel­la­ge gehört zum Son­der­weg. Deutsch­land ist stän­dig in Gefahr, ein­ge­kreist zu wer­den. Die ein­krei­sen­den Mäch­te neh­men deut­sche Vor­keh­run­gen zur Selbst­be­haup­tung ihrer­seits als „Aus­krei­sung“ wahr.

GREINDBERG: Beim Son­der­weg han­delt es sich, wie Sie schrei­ben, um eine „schwar­ze Legen­de“, um einen „nega­ti­ven Mythos“. War­um soll­te man sei­ne eige­ne Geschich­te mit einem nega­ti­ven Begriff beschreiben?

KISOUDIS: Schon klein­deut­sche His­to­ri­ker wie Hein­rich von Treit­sch­ke haben den Son­der­weg posi­tiv ver­stan­den. Heu­te gilt er als nega­tiv, weil die bun­des­re­pu­bli­ka­ni­sche Geschichts­schrei­bung ihn umco­diert hat, um den Bür­gern den west­li­chen Weg schmack­haft zu machen.

Wenn wir in Deutsch­land eine Wen­de zum Guten bewir­ken wol­len, dann müs­sen wir an den eige­nen Weg anknüp­fen und nega­ti­ve Codie­run­gen auf­he­ben. Natür­lich haben auch ande­re Völ­ker ihre Son­der­we­ge, wenn man den west­li­chen Weg als Maß­stab nimmt. Die His­pa­ni­tät ist dafür ein gutes Bei­spiel. Auch sie wur­de von den west­li­chen Mäch­ten als schwar­ze Legen­de umerzählt.

Die Mul­ti­po­la­ri­tät bie­tet die Mög­lich­keit, die­se Geschich­ten neu zu erzäh­len. Sie zwingt gewis­ser­ma­ßen dazu, weil die schwar­zen Legen­den die mög­li­chen Regio­nal­mäch­te dar­an hin­dern, ihre Ein­fluss­sphä­ren und Groß­räu­me zu erkennen.

GREINDBERG: Der Hof­his­to­ri­ker der deut­schen West­bin­dung, Hein­rich August Wink­ler, schreibt: „Deutsch­lands Weg nach Wes­ten war lang und auf wei­ten Stre­cken ein Son­der­weg. Die Deut­schen bedür­fen der Ver­ge­gen­wär­ti­gung ihrer Geschich­te aber nicht nur um ihrer selbst wil­len. Sie sind die­se Anstren­gung auch dem gemein­sa­men Pro­jekt Euro­pa schul­dig.“ Ist es nicht ver­mes­sen, ange­sichts der Wirk­mäch­tig­keit die­ser Son­der­wegs­the­se in der deut­schen Zeit­ge­schich­te, den deut­schen Son­der­weg posi­tiv umdeu­ten zu wollen?

KISOUDIS: Nein. Die Wirk­macht der schwar­zen Legen­de erschöpft sich ja übri­gens schon. Man erkennt das etwa dar­an, dass die jun­ge Gene­ra­ti­on von His­to­ri­kern und Jour­na­lis­ten die Empö­rungs­ma­schi­ne­rie der alten Bun­des­re­pu­blik gar nicht mehr zu bedie­nen weiß. Der Bezugs­rah­men von Wink­lers Erzäh­lung ist längst ver­schwun­den: Das Wohl­stands­ver­spre­chen des Wes­tens ist gebrochen.

Auf einen star­ken sou­ve­rä­nen Staat zu ver­zich­ten war schön und gut, solan­ge die Wirt­schaft lief. Heu­te ste­hen wir vor der Deindus­tria­li­sie­rung. Vie­le jun­ge Leu­te haben eine Migra­ti­ons­ge­schich­te und kön­nen mit dem mora­li­schen Koor­di­na­ten­sys­tem der alten BRD nichts mehr anfan­gen. Sie sind von Haus aus häu­fig an posi­ti­ve Erzäh­lun­gen im Zusam­men­hang mit ihrer Her­kunft und Zuge­hö­rig­keit gewöhnt.

Die Ord­nung, die in Asi­en ent­steht, bie­tet bes­te Vor­aus­set­zun­gen für die Wie­der­ent­de­ckung der deut­schen Geschich­te. Denn Tugen­den wie Ord­nung, Dis­zi­plin, Auto­ri­tät wer­den dort groß geschrieben.

GREINDBERG: Sie for­dern, dass sich Deutsch­land aus der US-geführ­ten uni­po­la­ren Welt­ord­nung lösen sol­le. Man­che könn­ten nun ein­wen­den: Haben wir nicht unter den USA – mit Wirt­schafts­wun­der und Wie­der­ver­ei­ni­gung, mit Frie­den in Euro­pa und einem blü­hen­den EU-Bin­nen­markt – nicht „das bes­te Deutsch­land aller Zei­ten“ erlebt? War­um soll­te Deutsch­land all das auf­ge­ben und wie­der einen Son­der­weg beschreiten?

KISOUDIS: Das Wirt­schafts­wun­der hat sich „aus­ge­wun­dert”. Die Wie­der­ver­ei­ni­gung war eher ein Bei­tritt der DDR zur BRD, nicht die neu­tra­le Ver­ei­ni­gung zwei­er Staa­ten. Um einen Bin­nen­markt zum Funk­tio­nie­ren zu brin­gen, brau­chen wir die USA nicht. Auch in den deut­schen Euro­pa-Ideen des 19. Jahr­hun­derts war Euro­pa ja als Bin­nen­markt ange­legt, der all­mäh­lich zur poli­ti­schen Kon­ti­nen­tal­al­li­anz zusam­men­wächst. Der Son­der­weg könn­te also viel­mehr dazu füh­ren, die­se Alli­anz zu ver­wirk­li­chen. Denn die Fra­ge der Nati­on ist nicht zu klä­ren, ohne dass man die euro­päi­sche Fra­ge beantwortet.

Ich sehe eine ande­re Gefahr, beson­ders in der poli­ti­schen Rech­ten: Näm­lich die Fehl­ent­wick­lun­gen ein­sei­tig Euro­pa zuzu­schrei­ben, weil man das sank­ti­ons­frei tun kann. Dann droht die Bal­ka­ni­sie­rung Euro­pas, und Euro­pa wird unter die­ser Bedin­gung in der mul­ti­po­la­ren Ord­nung kei­ne Rol­le spie­len. Beson­ders die Ideo­lo­gie des „Natio­nal-Kon­ser­va­tis­mus“, die Yoram Hazo­ni und sei­ne Anhän­ger ver­tre­ten, beför­dert die­se Gefahr. Alle Natio­nen sol­len dem­nach kon­ser­va­tiv sein. Aber alle ver­tre­ten zufäl­li­ger­wei­se die Posi­tio­nen der USA.

Das ist eine Neu­auf­la­ge des Natio­na­lis­mus wil­so­nia­ni­scher Prä­gung. Damals ging es dar­um, das alte Euro­pa mit Hil­fe jun­ger Natio­nen abzu­wi­ckeln. Heu­te geht es dar­um, das neue Euro­pa zu ver­hin­dern. Euro­pa braucht aber einen außen­po­li­ti­schen Wil­len und eine Verteidigung.

GREINDBERG: Ange­sichts des Ukrai­ne­kriegs ist es zu einer brei­ten Debat­te gekom­men, ob dies zu einer Stär­kung oder Schwä­chung der USA geführt hat. Wie beur­tei­len Sie die der­zei­ti­ge Posi­ti­on der USA und die der Kräf­te des Multipolarismus?

KISOUDIS: Die USA haben ihre Posi­ti­on gegen­über Euro­pa gestärkt. Aber ihr Anspruch geht ja weit dar­über hin­aus. Wei­te Tei­le der Welt ent­zie­hen sich der Sank­ti­ons­po­li­tik. Der Ener­gie­han­del wird zuneh­mend in den Wäh­run­gen der Regio­nal­mäch­te abge­wi­ckelt. Dadurch gerät der Petro­dol­lar ins Wan­ken, der zusam­men mit der Geld­schöp­fung aus dem Nichts die Grund­la­ge des US-Impe­ri­ums bil­det. Die BRICS for­mie­ren sich als Gegen­block zur west­li­chen Welt und ent­fal­ten immer grö­ße­re Anziehungskraft.

Chi­na tritt als Frie­dens­macht auf und befrie­det alte Feind­schaf­ten wie zwi­schen Iran und Sau­di-Ara­bi­en. Die Shang­hai­er Orga­ni­sa­ti­on für Zusam­men­ar­beit wird zur Gegen-NATO und for­mu­liert in Ansät­zen ein Inter­ven­ti­ons­ver­bot für raum­frem­de Mäch­te. Afri­ka und Süd­ame­ri­ka gehen eige­ne Wege. Das ist nicht, was sich die USA zur Jahr­tau­send­wen­de erhofft hat­ten. Natür­lich sind die USA wei­ter­hin die stärks­te Großmacht.

Aber das Ende der Geschich­te im Zei­chen west­li­cher Wer­te ist nicht in Sicht. Und das kon­ti­nen­ta­le Herz­land bleibt für die USA zunächst uner­reich­bar. Jetzt müs­sen die Kräf­te der Mul­ti­po­la­ri­tät die ent­ste­hen­de Ord­nung in Begrif­fe und Regeln fassen.

GREINDBERG: Sie been­den Ihr Buch mit den Wor­ten: „Ein Land hat Per­sön­lich­keit. Die­se Per­sön­lich­keit über­steigt, was in den Köp­fen der Lands­leu­te gera­de gedacht wird. Sie mag schla­fen, in Büchern oder Wäl­dern, in den Ber­gen oder im Boden. Mit einem Zau­ber­wort wacht sie auf.“ Sehen Sie in den jüngs­ten Erfol­gen der AfD bei Wah­len und Umfra­gen, die ers­ten Wir­kun­gen die­ses Zauberworts?

KISOUDIS: Die Erfol­ge zei­gen: Unten wächst das Bedürf­nis, den Weg der Selbst­ver­nei­nung zu ver­las­sen und einen Weg der Selbst­be­haup­tung ein­zu­schla­gen. Was fehlt, das ist das brei­te Bewusst­sein, wo die­ser Weg liegt und wohin er führt. Kon­ver­gie­ren­de Kata­stro­phen sind vol­ler fal­scher Ret­tungs­we­ge. Es gibt in Deutsch­land kei­ne Eli­te mit dem aus­ge­bil­de­ten Bewußt­sein dafür, wel­che Bedin­gun­gen eine Wen­de zum Guten hat.

Und der Rechts­po­pu­lis­mus ist für die Umbrü­che, die uns bevor­ste­hen, von sei­ner Ver­fasst­heit her nicht gerüs­tet. Er ope­riert mit ein­fa­cher Anspra­che des gesun­den Men­schen­ver­stan­des, ver­spricht die Rück­kehr zur alten Nor­ma­li­tät. Trans­for­ma­tio­nen ste­hen uns aber so oder so bevor. Wir müs­sen den Blick noch wei­ter in die Ver­gan­gen­heit und noch wei­ter in die Zukunft rich­ten, als wir 2015 viel­leicht dach­ten. Aber wir dür­fen nicht pes­si­mis­tisch sein.

Im euro­päi­schen Ver­gleich steht die AfD gut und selbst­be­wusst da. Jetzt besteht die Auf­ga­be dar­in, den Rechts­po­pu­lis­mus end­gül­tig hin­ter sich zu las­sen und zu einer geo­stra­te­gi­schen Kraft zu wer­den. Es kommt nicht dar­auf an, immer mehr Leu­ten immer bes­ser zu erzäh­len, was sie hören wol­len. Kom­mu­ni­ka­ti­on ist nicht Stra­te­gie. Es kommt dar­auf an, in die gesche­hen­den Ver­än­de­run­gen hin­ein­zu­wach­sen. Mit­tel­eu­ro­pa kann der Raum dazu sein.

– – –

Die­ses Gespräch erschien im Juli 23 auf der Inter­net­sei­te des öster­rei­chi­schen Hei­mat­ku­riers. Wir brin­gen es mit freund­li­cher Geneh­mi­gung der Kollegen.

Der Essay Mit­tel­eu­ro­pa und Mul­ti­po­la­ri­tät von Dimi­tri­os Kis­ou­dis kann hier bestellt wer­den.