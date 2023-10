Chrupalla, Ramelows Opferrolle und die Häme im Netz

Niemand, und ziemlich sicher selbst Tino Chrupalla nicht, weiß genau, was am 4. Oktober 2023 in Ingolstadt passiert ist. Es kam zu einem „Vorfall“, so die offiziöse Sprachregelung der Leitmedien, aufgrund dessen Chrupalla, Co-Bundessprecher der AfD, intensivmedizinisch im Krankenhaus behandelt werden mußte.