Fünf Reißzwecken in der Lagekarte nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen

Ist zu den starken Ergebnissen der AfD bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen alles gesagt? Es scheint so, obwohl noch kein Tag vergangen ist. Und das ist das Interessante:

Weil es über Jahr­zehn­te so leicht fiel, das abzu­tun, was nicht ins eige­ne Welt­bild paßt, haben Poli­tik und Medi­en Anstren­gungs­be­reit­schaft und Vor­stel­lungs­ver­mö­gen ein­ge­büßt und für das, was nun geschieht, weder Begrif­fe noch Erklärungen.

Haben wir sie? Über das Offen­sicht­li­che müs­sen wir nicht spre­chen – über den Mut der­je­ni­gen, die in einem west­deut­schen Flä­chen­land ihren Namen und ihr Gesicht in die Waag­scha­le wer­fen, über den Fleiß im Wahl­kampf und über den Schwung, den das Ver­sa­gen der Ampel­ko­ali­ti­on im Bund der Schei­n­op­po­si­ti­on (CDU/CSU) und der ech­ten (AfD) gab.

Fünf Ansät­ze also, die etwas tie­fer und etwas abseits der gro­ßen Heer­stra­ße bohren.

1. Der Zuwachs für die AfD ist der zig­tau­send­fa­che Sieg der Rea­li­tät über die Wahrnehmungsvorgabe.

Die Geg­ner und Fein­de der AfD begrei­fen nicht, daß die Wahr­neh­mungs­vor­ga­ben der Mei­nungs­ma­cher mit der All­tags­wahr­neh­mung sehr, sehr vie­ler Leu­te nicht in Deckung gebracht wer­den kön­nen. Die­se Deckungs­lü­cke ist der Durch­laß, der Spalt­breit, durch den die Indok­tri­nier­ten ent­wi­schen können.

Die­ser Vor­gang kann als Schritt durch eine Tür beschrie­ben wer­den, hin­ter der die Welt zwar immer noch die­sel­be ist, jedoch ohne jene Bril­len wahr­ge­nom­men wer­den kann, an deren Gebrauch man uns jahr­zehn­te­lang gewöhnt hat.

Was damit gemeint ist, wird am Bei­spiel der Mas­sen­ein­wan­de­rung leicht deut­lich: Wer Monat für Monat mehr völ­lig Frem­de wahr­nimmt, deren Anwe­sen­heit ihm nicht berei­chernd und span­nend, son­dern bedroh­lich und eben ganz fremd erscheint, mag für ein Weil­chen oder sehr lan­ge den Feh­ler in sei­ner eige­nen Wahr­neh­mung und Hal­tung ver­mu­ten; aber er wird nicht auf Dau­er den Grund für die Dis­kre­panz zwi­schen Erle­ben und Wahr­neh­mungs­emp­feh­lung dort suchen, wo er selbst dafür ver­ant­wort­lich sein soll.

Es ist erschüt­ternd, wie lan­ge die­se Wahr­neh­mungs­vor­ga­be im Wes­ten ver­fing. Aber nun scheint auch dort die Fra­ge nach Iden­ti­tät, nach “Wir und Nicht-Wir” und nach der Ver­tei­di­gung des Eige­nen lau­ter und man­cher­orts über­haupt erst gestellt zu werden.

Immer mehr Bür­ger begrei­fen, wie ent­las­tend es ist, sich für die eige­ne Wahr­neh­mung die pas­sen­de Wahr­neh­mungs­er­zäh­lung und Begriff­lich­keit zu suchen, also dem Leben im Hier und Jetzt und dem All­tag, der bewäl­tigt wer­den will, den Vor­rang vor der Ideo­lo­gie zu geben und die Rea­li­tät nicht in die Scha­blo­ne einer Idee zu pressen.

Die­ser Vor­gang, der Mut vor­aus­setzt, Mut und Steh­ver­mö­gen ohne Rol­la­tor und Gou­ver­nan­te, ist ein für jeden ein­zel­nen Bür­ger und Wäh­ler gera­de­zu revo­lu­tio­nä­rer Vor­gang. Es ist danach Vie­les und Wesent­li­ches nicht mehr in offi­zi­el­le Far­ben getaucht, und die­se Ent­fär­bung ist ein tief­grün­di­ger, also tief und neu grün­den­der Vorgang.

2. Der Unter­schied zwi­schen öffent­li­cher Mei­nung und ver­öf­fent­lich­ter Mei­nung tritt deut­li­cher hervor.

Wir bewe­gen uns mit die­sem je per­sön­li­chen Befrei­ungs­vor­gang aus fal­schen Erzäh­lun­gen und Begriffs­git­tern dort, wo zwi­schen öffent­li­cher und ver­öf­fent­lich­ter Mei­nung unter­schie­den und eine “schwei­gen­de Mehr­heit” ver­mu­tet wird. Die AfD hat erst spät begrif­fen, daß es die­se schwei­gen­de Mehr­heit als sta­bi­le Grö­ße gar nicht gibt. Gäbe es sie ein­fach so, hät­te sie sich frü­her gezeigt.

Viel­mehr haben die­je­ni­gen recht, die öffent­li­che und ver­öf­fent­lich­te Mei­nung als Bei­na­he-Syn­onym beschrei­ben: Wer Herr über die ver­öf­fent­lich­te Mei­nung ist, kann behaup­ten, die öffent­li­che Mei­nung zu reprä­sen­tie­ren – und tut dies auch in wei­ten Tei­len. Denn die­se Behaup­tung wirkt zurück auf den Her­den­drang der Masse.

Es ist des­halb von ent­schei­den­der, also von kaum zu über­schät­zen­der Bedeu­tung, daß es erst­mals freie Medi­en gibt, die eine zwei­te, eine alter­na­ti­ve öffent­li­che Mei­nung ver­öf­fent­li­chen und rück­prä­gen. Der Satz, daß ein poli­ti­scher Wan­del in Deutsch­land stark davon abhän­ge, ob die Simu­la­ti­on von Plu­ra­li­tät im Bereich staats­fi­nan­zier­ter Medi­en auf­ge­bro­chen wür­de, ist ganz richtig.

Nur so ist die Rede von einer schwei­gen­den Mehr­heit sinn­voll: Sie ist im sel­ben Moment vor­han­den, in dem sie mobi­li­siert wer­den kann. Sie ist ein Poten­ti­al, das dadurch erst ent­steht, daß man ihm eine Stim­me gibt. Das Wech­sel­spiel zwi­schen Medi­en­al­ter­na­ti­ve und Wahl­al­ter­na­ti­ve ist von ent­schei­den­der Bedeutung.

Der revo­lu­tio­nä­re Befrei­ungs­vor­gang kann auf die­se Wei­se epi­de­misch wer­den: Wo das je per­sön­li­che Bekennt­nis Reso­nanz in Medi­en erfährt, wo das Risi­ko des Bekennt­nis­muts kal­ku­lier­bar wird, gerät die Deu­tungs­ho­heit der Geg­ner ins Wanken.

3. Die läs­sig ein­ge­setz­ten Abwehr­me­cha­nis­men gegen rechts grei­fen nicht mehr.

Es war jahr­zehn­te­lang so ein­fach für die Geg­ner und Fein­de der iden­ti­tä­ren Selbst­be­haup­tung: Begrif­fe waren toxisch auf­ge­la­den, The­men tabui­siert, Argu­men­te vor­ge­stanzt, Schub­la­den geöff­net. Denun­zia­ti­on und Kri­mi­na­li­sie­rung waren leich­te Übun­gen, wer sich rechts ver­or­te­te, muß­te sich Fra­gen stel­len las­sen, die völ­lig unstatt­haft waren und ihn sofort in die Defen­si­ve zwängten.

Die Renais­sance des Begriffs “rechts” und sei­ne posi­ti­ve, weil lebens­na­he Auf­la­dung ste­hen bevor. Als der par­la­men­ta­ri­sche Geschäfts­füh­rer der AfD im Bun­des­tag, Bernd Bau­mann, in einer Wahl-Run­de in der ARD sag­te, die ande­ren hät­ten die Ver­schie­bung des poli­ti­schen Spek­trums nach rechts hin­zu­neh­men, wider­sprach kei­ner. Bau­mann sag­te nicht “kon­ser­va­tiv”, er sag­te “rechts”, und er sag­te das selbst­be­wußt und fast schon gelang­weilt von den­je­ni­gen, die mit ihm in der Run­de saßen und wei­ter­hin irgend­wie davon aus­gin­gen, daß eine rech­te Alter­na­ti­ve gar nicht vor­kom­men dür­fe und daß auch die­ser Wahl­abend wie­der so etwas wie ein Irr­tum sei.

Ein star­kes Bei­spiel aus dem Wahl­kampf in Bay­ern war der Ver­such, den Chef der dor­ti­gen Frei­en Wäh­ler, Hubert Aiwan­ger, mit einem derb anti­se­mi­ti­schen Flug­blatt aus sei­ner Schul­zeit zu Fall zu brin­gen oder wenigs­tens für etli­che Wäh­ler unwähl­bar zu machen. Das eine gelang nicht, das ande­re ver­fing nicht. Im Gegen­teil: Die Frei­en Wäh­ler pro­fi­tier­ten von Soli­da­ri­sie­rungs­ef­fek­ten, und wer ein wenig um Ecken den­ken möch­te, mag es für plau­si­bel hal­ten, daß die­ser Vor­gang Wäh­ler bei den Frei­en Wäh­lern hielt, die bereits auf dem Weg zur AfD waren.

Wir haben nicht ohne Grund Krahs und Sell­ners Bücher Poli­tik von rechts und Regime Chan­ge von rechts genannt. Das Over­ton-Fens­ter zu ver­schie­ben und das Mei­nungs­spek­trum auf­zu­fä­chern, bedeu­tet: Begrif­fe zu ent­gif­ten. Dies geschah und geschieht auch gegen die Beden­ken­trä­ger in den eige­nen Rei­hen. Hät­te man auf sie gehört, wäre die AfD heu­te dort, wo alle Ver­su­che, sich zwi­schen sie und die CDU zu klem­men, gelan­det sind: In der nicht als Alter­na­ti­ve wahr­nehm­ba­ren Bedeutungslosigkeit.

4. Der AfD-Wäh­ler ist weni­ger denn je ein Protestwähler.

Das Wort “Pro­test­wäh­ler” ist der Ver­such, den Wahl­er­folg einer Par­tei klein­zu­re­den, deren Erfolg ein Schock ist. Die Geg­ner und Fein­de der AfD ver­su­chen, ihrem Schock­zu­stand dadurch zu ent­kom­men, daß sie von Moment­auf­nah­men, Pro­test­stim­mung, Ein­tags­flie­gen und damit letzt­lich von einem Irr­tum sprechen.

Aber sie sind es, die sich irren. Gegen die Rea­li­tät kann man auf Dau­er kei­ne Poli­tik machen; den Auf­bau einer zwei­ten ver­öf­fent­lich­ten Mei­nung kann nie­mand mehr ver­hin­dern, denn in die­ser Hin­sicht löst das Inter­net sein Eman­zi­pa­ti­ons­ver­spre­chen ein; und die Ent­gif­tung der Begrif­fe sowie die Öff­nung von Taburäu­men ver­än­dern die­ses Land Tag für Tag stär­ker als jeder jäm­mer­li­che Ver­such, den Befrei­ungs­vor­gang mit Mit­teln von vor­ges­tern zu verhindern.

Natür­lich haben Pro­test­pha­sen den Unmut ange­facht und den Mut geweckt, sich ein­mal auf der alter­na­ti­ven Sei­te umzu­se­hen. Die Wir­kung allein der zwei schreck­li­chen Coro­na-Maß­nah­men-Jah­re ist in ihrer Tie­fe noch gar nicht aus­ge­lo­tet worden.

Die­se jähe Abwen­dung vom Her­ge­brach­ten, Gewohn­ten, hin zu alter­na­ti­ven Erzäh­lun­gen und (Wahl-)Möglichkeiten trägt jeden­falls stets die Mög­lich­keit einer Ver­fes­ti­gung, eines Ankom­mens und Hei­mi­sch­wer­dens in sich.

Die AfD ist dort, wo sie sich Bahn bricht, längst über das Sta­di­um einer den Pro­test bün­deln­den Par­tei hin­aus. Sie gibt das Ver­spre­chen, mit der anti­deut­schen und an einer gefühls­grün domi­nier­ten Kli­en­tel ori­en­tier­ten Poli­tik auf­zu­räu­men. Sie weckt Hoff­nung. Sie mobi­li­siert Rück­stell­kräf­te. Sie baut Sub­stanz auf.

5. Die Uni­ons­par­tei­en und ihre Vor­feld­or­ga­ni­sa­tio­nen sind der Hauptgegner.

Inner­halb die­ses Vor­gangs sind die Uni­ons­par­tei­en die Haupt­geg­ner der AfD. Sie sind Teil des Auf­fä­che­rungs­tricks im Alt­par­tei­en-Sys­tem und ver­hin­dern noch immer den mas­sen­haf­ten Über­tritt zur ech­ten Oppo­si­ti­on. Das hat sich in Bay­ern undeut­lich, in Hes­sen mehr als klar gezeigt.

Das Ver­hält­nis von Uni­on und AfD ist das von Kon­ser­va­ti­ven und Rech­ten. Der­zeit muß gel­ten: je weni­ger Uni­on, des­to bes­ser, in jeder Hin­sicht. Tei­le jener frei­en Medi­en, denen wir (wie aus­ge­führt) eine alter­na­ti­ve ver­öf­fent­lich­te Mei­nung ver­dan­ken, haben vor den Land­tags­wah­len vor einer Wahl der AfD gewarnt (unter ande­rem das For­mat “Nius” des ehe­ma­li­gen Bild-Jour­na­lis­ten und der­zei­ti­gen Shoo­ting­stars alter­na­ti­ver Bericht­erstat­tung, Juli­an Reichelt).

CDU und CSU spie­len Oppo­si­ti­on. Das zei­gen ihre Abge­ord­ne­ten bei wesent­li­chen Abstim­mun­gen in den Par­la­men­ten im Bund und in den Län­dern, indem sie ent­ge­gen vor­her­ge­gan­ge­ner Rede und Ankün­di­gung votie­ren. In Bay­ern wer­den sie mit den Frei­en Wäh­lern, in Hes­sen mit dem Wahl­ver­lie­rer, den Grü­nen, koalieren.

Erst die Kraft der AfD in den mit­tel­deut­schen Län­dern wird die­se Ver­hält­nis­se aufbrechen.