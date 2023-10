Faktenlage (24): Die AfD hat den Härtetest im Westen bestanden

Nach wie vor muß die Par­tei ange­sichts des schnel­len Auf­stiegs in den Umfra­gen unter Beweis stel­len, daß sich die gemes­se­nen Zustim­mungs­wer­te auch in Wahl­er­geb­nis­sen nie­der­schla­gen. Es wür­de sich zei­gen, ob die im Osten lang­sam struk­tu­rell ver­an­ker­te Stär­ke auch auf den Wes­ten aus­strah­len könnte.

Die Vor­ab-Umfra­gen zu den Land­tags­wah­len in Hes­sen und Bay­ern hat­ten bereits Zuwäch­se im Ver­gleich zur letz­ten Land­tags­wahl 2018 ange­kün­digt. Den­noch war vor allem in Bay­ern noch unge­wiß, wie sich auf­grund der Kon­stel­la­ti­on einer Kon­kur­renz­si­tua­ti­on mit den Frei­en Wäh­lern die AfD als Exklu­siv­kraft des rech­ten Wäh­ler­blocks posi­tio­nie­ren könnte.

Zunächst eini­ge grund­sätz­li­che Erkennt­nis­se und bun­des­po­li­ti­sche Wirkungen:

1) Die Ampel­par­tei­en wur­den sowohl in Hes­sen als auch in Bay­ern auf gan­zer Linie abge­straft. Die FDP flog in Bay­ern aus einem wei­te­ren Lan­des­par­la­ment und konn­te sich in Hes­sen mit Ver­lus­ten von 2,5% nur äußerst knapp über der 5%-Hürde halten.

Die Grü­nen hat­ten am Wahl­abend eine beson­ders skur­ri­le Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie, indem sie den Ver­lust von 3,2% in Bay­ern als “his­to­risch zweit­bes­tes Ergeb­nis” ver­kauf­ten (2018 war 17,6% das bes­te Ergeb­nis der Grü­nen im Freistaat).

Die SPD hol­te der­weil sowohl in Bay­ern als auch in Hes­sen ihre bei­den his­to­risch schlech­tes­ten Landtagswahlergebnisse.

Gewin­ner des Wahl­abends waren aus­schließ­lich jene Par­tei­en, die sich in schar­fer Kon­fron­ta­ti­on gegen die Ampel und ihre Poli­tik posi­tio­niert haben. Das konn­ten sowohl die CDU in Hes­sen als auch die CSU in Bay­ern nut­zen, die in ihren Wahl­kam­pa­gnen trotz ihres Sta­tus als Regie­rungs­par­tei auf Anti-Ampel-Rhe­to­rik setz­ten und damit einen Teil der Unzu­frie­den­heit und des Pro­tes­tes ein­sam­meln konn­ten. Die Ver­dich­tung des Pro­tes­tes gegen die Ampel war die zen­tra­le Mobi­li­sie­rungs­res­sour­ce für alle Par­tei­en, die Stim­men dazu­ge­win­nen konnten.

In Bay­ern gab selbst eine Mehr­heit der bei­den Regie­rungs­par­tei­en Freie Wäh­ler und CSU an, daß die aktu­el­le Land­tags­wahl auch als Denk­zet­tel für die Bun­des­re­gie­rung die­nen soll­te. Und sowohl in Hes­sen als auch in Bay­ern lag die Unzu­frie­den­heit mit der Bun­des-Ampel deut­lich höher als die Unzu­frie­den­heit mit der eige­nen Lan­des­re­gie­rung. Ein stra­te­gi­scher Vor­teil für die Unionsparteien.

Rück­bli­ckend wird man daher wohl auch in der SPD die Kan­di­da­tur von Bun­des­in­nen­mi­nis­te­rin Nan­cy Fae­ser in Hes­sen als stra­te­gi­sches Desas­ter ein­ord­nen müs­sen. Wie konn­te man nur eine pro­mi­nen­te Bun­des­po­li­ti­ke­rin die­ser Ampel-Koali­ti­on auf­stel­len, wenn schon seit Mona­ten die Unzu­frie­den­heit und Abnei­gung gegen­über der Bun­des­po­li­tik anwuchs?

Eine sol­che Ent­schei­dung ver­deut­licht die Arro­ganz der Macht und das Par­al­lel­uni­ver­sum von SPD und Co.

2) Die Links­par­tei steu­ert ihrem poli­ti­schen Ende ent­ge­gen. In Hes­sen flog die Par­tei nach 15-jäh­ri­ger par­la­men­ta­ri­scher Prä­senz aus dem Land­tag. In Bay­ern war man wie immer ohne­hin chan­cen­los. Am Abend war die Par­tei­vor­sit­zen­de und ehe­ma­li­ge hes­si­sche Lan­des­po­li­ti­ke­rin Jani­ne Wiss­ler nur noch von ihrem Zuhau­se aus zuge­schal­tet. Für eine Wahl­par­ty fehl­te den meis­ten ver­mut­lich die emo­tio­na­le Zuversicht.

In Hes­sen wech­sel­ten die meis­ten ver­lo­re­nen Wäh­ler zu den Nicht­wäh­lern, der SPD und den Grü­nen. Die ver­blei­ben­de Kon­kurs­mas­se der Links­par­tei geht also in lin­ke Alter­na­ti­ven oder die poli­ti­sche Ago­nie über.

3) Auch für die FDP geht die Tal­fahrt wei­ter. Sie ist inner­halb von zwei Jah­ren aus dem drit­ten Lan­des­par­la­ment geflo­gen. Die Sub­stanz eines wie auch immer gear­te­ten libe­ral­kon­ser­va­ti­ven Wäh­ler­kerns ist in der FDP voll­ends auf­ge­braucht. Was bleibt, ist links­li­be­ra­le Res­te­ram­pe. Dem­entspre­chend ist es auch nur fol­ge­rich­tig, daß die FDP sowohl in Bay­ern als auch in Hes­sen aus­schließ­lich von ihren Ampel-Part­nern SPD und Grü­ne Stim­men hin­zu­ge­win­nen kann und in die Mit­te und nach rechts aus­schließ­lich Stim­men verliert.

Das Wahl­er­geb­nis in Bayern

Die AfD fuhr mit 14,6% in Bay­ern ihr dritt­bes­tes Ergeb­nis in einem west­deut­schen Bun­des­land ein, also ein Plus von 4,4% und bei den abso­lu­ten Stim­men ein Zuwachs um gan­ze 44%. Bis spät nach Mit­ter­nacht wur­de die Par­tei noch mit 16% gehan­delt, womit Hes­sen und Bay­ern schließ­lich an einem Wahl­abend die bei­den bes­ten Ergeb­nis­se im Wes­ten hät­ten holen können.

Nun soll­te bedacht wer­den, daß die poli­ti­sche Aus­gangs­la­ge in Bay­ern mit der Freie-Wäh­ler-Kon­kur­renz und einer immer wie­der rechts­blin­ken­den CSU schwie­ri­ger für die AfD war als in Hessen.

Vor allem die Flug­blatt-Affä­re um den Freie-Wäh­ler-Spit­zen­kan­di­da­ten und bay­ri­schen Wirt­schafts­mi­nis­ter Hubert Aiwan­ger schien weni­ge Wochen vor der Wahl den Auf­merk­sam­keits­schwer­punkt auf die Frei­en Wäh­ler zu len­ken. Das media­le und lin­ke Estab­lish­ment ver­such­te sich an einer Dif­fa­mie­rungs- und Zer­set­zungs­kam­pa­gne, die rück­bli­ckend betrach­tet kolos­sal geschei­tert ist. Die Frei­en Wäh­ler konn­ten ihr Rekord­ergeb­nis aus dem Jahr 2018 noch­mals deut­lich auf 15,8% aus­bau­en und sich somit als zweit­stärks­te Kraft in Bay­ern festigen.

Man­che Beob­ach­ter befürch­te­ten, daß die Frei­en Wäh­ler als AfD-Neu­tra­li­sie­rer fun­gie­ren könn­ten. Aiwan­ger hat die­sen Auf­trag für sei­ne Par­tei am Wahl­abend auch noch­mals unter­stri­chen, indem er im ARD-Wahl­stu­dio davon sprach, daß die AfD ohne das par­tei­po­li­ti­sche Ange­bot der Frei­en Wäh­ler noch stär­ker gewor­den wäre. Dies mag zum Teil zutref­fen. Immer­hin gaben 39% der „Freie Wähler“-Wähler und damit mehr als jeder Drit­te an, daß sie bei einem Nicht-Antritt ihrer gewähl­ten Par­tei eher für die AfD votiert hätten.

Am Ende des Wäh­ler­wan­de­rungs­sal­dos schla­gen der AfD +30.000 hin­zu­ge­won­ne­ne Freie-Wäh­ler zu. AfD und Freie-Wäh­ler stan­den sich offen­sicht­lich nicht als sich gegen­sei­tig neu­tra­li­sie­ren­de Blö­cke gegen­über. Das rechts­kon­ser­va­ti­ve Wäh­ler­po­ten­ti­al war in Bay­ern nicht ein­fach nur ein limi­tier­tes Null­sum­men­spiel, son­dern scheint sich anhand der Zuwäch­se bei den Frei­en-Wäh­lern und der AfD deut­lich erwei­tert zu haben. Ein Blick auf die Stimm­krei­se ver­deut­licht, daß die AfD und Frei­en-Wäh­ler kon­stant in nahe­zu allen Regio­nen pro­zen­tu­al zule­gen konn­ten, wäh­rend das lin­ke Par­tei­la­ger über­all Ver­lus­te hin­neh­men muß­te. Bei der CSU waren die Gewin­ne und Ver­lus­te recht ausbalanciert.

Das Ein­stel­lungs­pro­fil von Frei­en-Wäh­lern und AfD-Anhän­ger­schaft mag ähn­lich sein, und bei­de mobi­li­sie­ren in den glei­chen Poten­ti­al­räu­men. Doch am Ende müs­sen wir kon­sta­tie­ren, daß die Frei­en Wäh­ler einer­seits ein bay­ri­sches Phä­no­men blei­ben (in Hes­sen ist der Land­tags­ein­zug nicht gelun­gen) und zugleich die Wachs­tums­dy­na­mi­ken der AfD nur mar­gi­nal brem­sen können.

Die Christ­so­zia­len muß­ten ins­ge­samt 220.000 Stim­men an die Frei­en Wäh­ler und die AfD abge­ben. In zwei Wahl­krei­sen muß­te auch jeweils ein Direkt­man­dat an die Frei­en Wäh­ler abge­ge­ben wer­den. Ledig­lich der Zuge­winn aus dem grü­nen Lager mit 110.000 dazu­ge­won­ne­nen Stim­men dürf­te die CSU vor einem Wahl­de­sas­ter bewahrt haben.

Die­ser Befund bestä­tigt ein­mal mehr, daß die christ­de­mo­kra­ti­schen Par­tei­en kaum noch Anzie­hungs­kraft auf die soge­nann­ten bür­ger­lich-kon­ser­va­ti­ven oder rech­ten Wäh­ler­schaf­ten aus­üben und durch die „Brand­mau­er“ nicht nur in der Koali­ti­ons­arith­me­tik, son­dern auch im elek­to­ra­len Raum immer stär­ker von Mehr­hei­ten in der lin­ken Mit­te abhän­gig werden.

Migra­ti­on als Stimmungskatalysator

Wie auch schon bei ande­ren Wahl­er­fol­gen der AfD gezeigt, wirkt das Migra­ti­ons­the­ma als ent­schei­den­der inhalt­li­cher Kata­ly­sa­tor. Sowohl in der Migra­ti­ons­po­li­tik als auch in der Kri­mi­na­li­täts­be­kämp­fung weist die AfD die höchs­ten und zugleich am stärks­ten wach­sen­den Kom­pe­tenz­wer­te auf.

Für mehr als die Hälf­te der AfD-Wäh­ler war die Zuwan­de­rung das wahl­ent­schei­den­de The­ma. 83% aller Wäh­ler geben an, daß sie sich eine Migra­ti­ons­po­li­tik wün­schen, die die Ein­wan­de­rung deut­lich restrik­ti­ver aus­legt. Selbst bei den Grü­nen war dies mit 49% fast jeder zwei­te. Unter den CSU-Anhän­gern befür­wor­te­ten 70% eine Flücht­lings­ober­gren­ze. Die AfD konn­te mit ihrem wahl­ent­schei­den­den The­ma den mehr­heit­li­chen Stim­mungs­kern in der Bevöl­ke­rung bedie­nen und als zusätz­li­ches Wäh­ler­po­ten­ti­al agg­re­gie­ren. Hin­zu kommt die deut­lich gestie­ge­ne Kom­pe­tenz­wahr­neh­mung (+12%) bei den The­men Asyl und Migration.

Das Wahl­er­geb­nis in Hessen

Mit 18,4% ist Hes­sen der neue Rekord­hal­ter für die AfD in West­deutsch­land. Die Par­tei ist damit deut­lich zweit­stärks­te Kraft vor der SPD und den Grü­nen gewor­den. In Hes­sen zeig­te sich anhand der Zah­len, daß der Nor­ma­li­sie­rungs­pro­zeß der AfD auch im Wes­ten lang­sam vor­an­schrei­tet und auch die Pro­test­wäh­ler­the­se nur noch bedingt als Erklä­rungs­fo­lie für die Wahl­er­fol­ge her­hal­ten kann.

80% der AfD-Wäh­ler gaben an, daß es ihnen egal ist, wenn die AfD in Tei­len als „rechts­extrem“ gilt, solan­ge die Par­tei die rich­ti­gen The­men anspricht. Deut­li­cher kann die Ansa­ge an eine mil­lio­nen­schwe­re Anti-Rechts-Indus­trie mit etli­chen NGOs, lin­ken Vor­feld­or­ga­ni­sa­tio­nen, Par­tei- und Medi­en­ap­pa­ra­ten nicht aus­fal­len. Die wesent­li­chen Mar­kie­rungs- und Aus­gren­zungs­me­cha­nis­men schei­nen sich zumin­dest auf der elek­to­ra­len Ebe­ne stets abzu­nut­zen. Die Wahl der AfD ist nicht mehr nur ein pro­test­be­la­de­ner Akt der poli­ti­schen Not­wehr, son­dern ver­fes­tigt sich zuneh­mend als Über­zeu­gungs­wahl mit fes­ter Parteiidentifikation.

Die Kon­flikt­vek­to­ren im sozio­de­mo­gra­phi­schen Profil

Bevor wir wie­der­ho­lend auf jedes ein­zel­ne sozio­de­mo­gra­phi­sche Pro­fil der AfD-Wäh­ler­schaft in Hes­sen und Bay­ern ein­ge­hen, fas­se ich es anhand von drei ent­schei­den­den Mus­tern zusam­men, die das sozio­de­mo­gra­phi­sche Pro­fil und damit auch drei ent­schei­den­de poli­ti­sche Kon­flikt­vek­to­ren im elek­to­ra­len Raum defi­nie­ren. Die­se Kon­flikt­ebe­nen fin­den auch in den par­tei­po­li­ti­schen Reprä­sen­ta­ti­ons­an­ge­bo­ten ihre stell­ver­tre­ten­den Entsprechungen.

01. Alt vs. Jung.

Bis­he­ri­ge Wahl­er­geb­nis­se haben für die AfD stets eine stär­ke­re Mobi­li­sie­rungs­kraft inner­halb der mitt­le­ren Alters­klas­sen gezeigt. Jün­ge­re und älte­re Kohor­ten blie­ben von der Par­tei meist unter­durch­schnitt­lich reprä­sen­tiert. Den­noch hat sich bei eini­gen ost­deut­schen Wah­len der ver­gan­ge­nen Jah­re durch­aus eine mini­ma­le Mobi­li­sie­rungs­ten­denz in Rich­tung der Wäh­ler­grup­pe 18–35 Jah­re gezeigt. In Bay­ern und Hes­sen scheint dies jetzt noch deut­li­cher zum Aus­druck gekom­men zu sein.

Bei der Alters­grup­pe der über 70-Jäh­ri­gen ist für die AfD auf unter­durch­schnitt­li­chem und nied­ri­gem Niveau kaum mehr Bewe­gung drin. In Bay­ern stim­men 7% der Ü70-Gene­ra­ti­on für die AfD und in Hes­sen 9%. Die größ­ten Zuwäch­se bei bei­den Land­tags­wah­len ver­zeich­net die AfD bei der Alters­ko­hor­te 18–35 Jah­re. In Bay­ern und Hes­sen ist man unter den Erst­wäh­lern die zweit­stärks­te Kraft mit jeweils 18 und 15% und damit sogar noch vor den tra­di­tio­nell unter Jung­wäh­lern star­ken Grünen.

Es zeigt sich somit, daß die Poten­tia­ler­wei­te­run­gen des AfD-Wäh­ler­spek­trums ten­den­zi­ell in Rich­tung jün­ge­rer Alters­grup­pen aus­grei­fen. Dem­ge­gen­über steht aktu­ell noch ein demo­gra­phi­scher Macht­block der über 60-Jäh­ri­gen, der ins­be­son­de­re für die Uni­ons­par­tei­en die zen­tra­le Lebens­ader dar­stellt. Die­se Gene­ra­ti­on bleibt quan­ti­ta­tiv über­le­gen und zeich­net sich auch durch eine durch­schnitt­lich höhe­re Wahl­be­tei­li­gung aus. Es ist jedoch klar, daß die Wahl­sie­ge der Uni­ons­par­tei­en nicht mehr auf­grund eines ideo­lo­gi­schen Ange­bots, bes­se­rer Pro­gram­ma­tik o.ä. erfol­gen, son­dern ein­zig dem (illu­sio­nä­ren) Ver­spre­chen einer poli­ti­schen, öko­no­mi­schen und gesell­schaft­li­chen Sta­bi­li­tät geschul­det sind, deren Sub­stanz aber längst auf­ge­braucht ist. Hier muß die AfD wei­ter am Auf­bau einer elek­to­ra­len Gegen­macht arbei­ten und darf sich nicht scheu­en, gewis­se gene­ra­tio­na­le Kon­flikt­li­ni­en auch mal etwas zuzuspitzen.

02. Stadt vs. Land

Die Stadt-Land-Dicho­to­mie hat sowohl in Bay­ern als auch in Hes­sen den poli­ti­schen Raum maß­geb­lich geord­net. In Bay­ern wur­de die CSU in zahl­rei­chen länd­li­chen Bas­tio­nen sowohl von AfD als auch von den Frei­en Wäh­lern emp­find­lich geschwächt. In Hes­sen per­formt die Par­tei ins­be­son­de­re in den länd­li­chen Gemein­den und Klein­städ­ten am stärksten.

In den gro­ßen Städ­ten blei­ben die Zuwäch­se jedoch mar­gi­nal. Ähn­lich wie bei der Gegen­über­stel­lung von Alt vs. Jung ist die­se Kon­stel­la­ti­on für die Par­tei natür­lich nicht unpro­ble­ma­tisch. In der Stadt-Land-Dif­fe­renz zeigt sich für das rechts­kon­ser­va­ti­ve Par­tei­en­spek­trum ein ent­schei­den­der Man­gel an Mobi­li­sie­rungs­po­ten­tia­len in den Städ­ten. Dies blo­ckiert Mehr­hei­ten und Machtzugriffe.

Das rech­te Lager kann den länd­li­chen Raum domi­nie­ren und die Pola­ri­sie­rung zum kos­mo­po­li­tisch-links­li­be­ra­len Groß­stadt­mi­lieu zuspit­zen. Die elek­to­ra­len Grö­ßen­ver­hält­nis­se ver­schie­ben und ver­fes­ti­gen sich aber in die urba­nen Zen­tren und wer­den immer noch von lin­ken Mehr­hei­ten bestimmt.

Den­noch soll­te für die AfD ange­sichts sol­cher Ergeb­nis­se im länd­li­chen Raum klar sein, wo die Schwer­punk­te von struk­tu­rel­ler Fes­ti­gung, Ver­wur­ze­lung und Wäh­ler­bin­dung lie­gen müs­sen. Im länd­li­chen Raum kann die AfD die Blau­pau­se für die Ent­wick­lung von einer Pro­test- zu einer Milieu­par­tei schaffen.

03. Iden­ti­tä­re Arbei­ter­klas­se vs. Aka­de­misch-Links­grü­ne Oberschicht.

Ein Befund, der vie­len Lesern bereits bekannt sein dürf­te, der aber das Gesamt­bild des sozio­de­mo­gra­phi­schen Pro­fils der AfD-Wäh­ler­schaft auch in Hes­sen und Bay­ern abrun­det: Die AfD konn­te inner­halb ihrer beruf­li­chen Kern­mi­lieus der Arbei­ter und Selbst­stän­di­gen wei­te­re Wäh­ler hin­zu­ge­win­nen und stärkt damit ihr eige­nes Pro­fil als Par­tei der ein­fa­chen Arbei­ter mit mitt­le­ren Ein­kom­men, mitt­le­ren Alters und mit mitt­le­rem Bildungsgrad.

Aus der Mix­tur von jun­gen Wäh­lern, peri­phe­rer Räum­lich­keit und der iden­ti­tär-ver­wur­zel­ten Arbei­ter­schaft und net­to­steu­er­zah­len­den Leis­tungs­trä­gern kom­ple­men­tiert sich die pro­to­ty­pi­sche AfD-Wäh­ler­schaft auch als sozia­ler Raum, über den mit­tel­fris­tig auch fest gebun­de­ne Wäh­ler­mi­lieus geschaf­fen wer­den kön­nen. Aus der neu hin­zu­ge­won­ne­nen Stär­ke im Wes­ten müs­sen sich regio­na­le Ver­wur­ze­lungs­struk­tu­ren und selbst­ver­ständ­li­che Iden­ti­fi­ka­ti­ons­räu­me mit der AfD her­aus­bil­den. Hes­sen und Bay­ern haben hier­für einen Grund­stein gelegt.