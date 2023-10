Nachdenken über eine deutsche Position im Nahost-Konflikt

Die­se Soli­da­ri­sie­rung beschränk­te sich nicht auf Äuße­run­gen der Bestür­zung über den bru­ta­len Angriff der Hamas und die Tötung von Zivi­lis­ten, son­dern erfolg­te has­tig und hat Fol­gen: Sie würgt den nahe­lie­gen­den Gedan­ken ab, daß für Nicht­be­tei­lig­te in die­sem Krieg jede Sei­te die fal­sche sein könnte.

Gro­ße Tei­le der AfD (und damit der par­tei­po­li­tisch sicht­ba­ren Rech­ten) haben sich an der unein­ge­schränk­ten Soli­da­ri­sie­rung mit Isra­el betei­ligt. Der Ehren­vor­sit­zen­de der AfD, Dr. Alex­an­der Gau­land, hat in sei­ner Rede vor dem Bun­des­tag die Erklä­rung, die Ver­tei­di­gung Isra­els sei deut­sche Staats­rä­son als Lip­pen­be­kennt­nis bezeich­net, wenn dar­auf kei­ne Taten folg­ten. Er bekam dafür von sei­ner Frak­ti­on Applaus, von sonst aber nie­man­dem, und dies, obwohl er sich eben­so klar posi­tio­nier­te wie sei­ne Vor­red­ner Scholz und Merz. Gau­lands For­de­run­gen nach Aus­set­zung von Zah­lun­gen an huma­ni­tä­re Pro­jek­te im Gaza-Strei­fen reich­ten sogar wei­ter als die sei­ner poli­ti­schen Gegner.

Die Fra­ge nach einer Stel­lung­nah­me zu Gau­lands Posi­ti­on ist auch die Infra­ge­stel­lung sei­ner Erklä­rung. Ist eine ande­re deut­sche Posi­ti­on im Nah­ost-Kon­flikt mög­lich? Tino Chrup­al­la hat sie dadurch zugleich ange­ris­sen und umgan­gen, daß er zu Dees­ka­la­ti­on und zu einer diplo­ma­ti­schen Lösung auf­rief. Das ist ehr­li­cher als das meis­te ande­re, das zu lesen und zu hören war.

Aber wenn wir nicht aus­wei­chen, müs­sen wir die Fra­ge stel­len: Ist eine ande­re deut­sche Posi­ti­on denk­bar als die einer Bestands­ga­ran­tie Isra­els, die wir ehr­li­cher­wei­se gar nicht geben kön­nen (und die Isra­el, an des­sen Sei­te die stärks­te Mili­tär­macht der Welt steht, auch gar nicht braucht)? Wenn ja: Wie sähe sie aus?

Die fol­gen­den Gedan­ken sind in fünf Abschnit­te geglie­dert und damit aus­führ­lich. Der fünf­te könn­te, lapi­dar gehal­ten, aus­rei­chen. Jedoch ist das Umkrei­sen und Her­lei­ten wich­tig. Es wird zunächst dar­um gehen, mit Phra­sen und allem Wohl­fei­len auf­zu­räu­men. Erst danach kön­nen eine Skiz­zie­rung der Lage und eine deut­sche Posi­ti­on von rechts for­mu­liert wer­den – mit aller Vor­sicht und Ambi­va­lenz, die sol­che Über­le­gun­gen stets kenn­zeich­nen sollten.

1. Phra­se und Rea­li­tät: Von den Bekennt­nis­sen, die in Kon­flikt­la­gen und Kriegs­si­tua­tio­nen von deut­scher Sei­te abge­legt wer­den, ist die beschä­mends­te und wohl­feils­te jedes­mal die, man “stün­de fest an der Sei­te von xy”. Auch im Fal­le des seit Jahr­zehn­ten schwe­len­den, nun wie­der hef­tig auf­lo­dern­den Kon­flikts zwi­schen Isra­el und den Rest­ge­bie­ten eines vor­mals geplan­ten Paläs­ti­nen­ser­staats ist es von deut­scher Sei­te aus wie­der zu die­sem Bekennt­nis gekommen.

Wel­che Kon­se­quen­zen soll­te es haben, daß Deutsch­land fest an der Sei­te Isra­els ste­he? Wel­che hat­te es, seit Deutsch­land fest an der Sei­te des ukrai­ni­schen Vol­kes steht? Was folgt, wenn man sich ver­bal auf die­se Wei­se hoch­ge­ris­sen hat? Es wird auch die­ses Mal nicht zum Ein­satz deut­schen Sol­da­ten­le­bens kom­men, es kam in der Ukrai­ne nicht dazu, und die “Kriegs­mü­dig­keit der Deut­schen”, vor der die Außen­mi­nis­te­rin mit Blick auf die nach­las­sen­de Empa­thie­dich­te der Ukrai­ne gegen­über warn­te, ist eine Wen­dung, die dem Absur­den und Pein­li­chen die Kro­ne aufsetzte.

Wir dür­fen uns mit Blick auf den israe­li­schen Staat und die Ver­faßt­heit sei­nes Vol­kes sicher sein, daß man die fest an der Sei­te her­um­ste­hen­den Deut­schen dort nicht braucht. Denn Isra­el ist ein star­ker Staat. Sei­ne Grün­dung beruht auf einer selbst­be­wuß­ten Land­nah­me – gepaart mit dem Wil­len, die­ses Land nie wie­der her­zu­ge­ben oder zu teilen.

Die zur Grün­dung ihres Staa­tes fest ent­schlos­se­nen Juden setz­ten sich diplo­ma­tisch und gewalt­sam gegen eine ara­bi­sche Mehr­heit und gegen die bri­ti­sche Man­dats­macht durch. Sie erzwan­gen eine Zwei­staa­ten­lö­sung, erober­ten nach dem ara­bi­schen Angriff von 1947 das den Paläs­ti­nen­sern zuge­spro­che­ne Gebiet und lie­ßen ihnen jene bei­den Stü­cke, die nun als Gaza-Strei­fen und West­jor­dan­land bekannt sind, aber kein “Paläs­ti­na” bilden.

Isra­el hat, was wir nicht haben und was von vie­len Natio­nal­kon­ser­va­ti­ven welt­weit als iden­ti­tä­res Modell bestaunt wird: ein an Geburt und Reli­gi­on geknüpf­tes Volk, eine Grün­dungs­er­zäh­lung, ein hoch­ge­rüs­te­tes Mili­tär, die Bereit­schaft und das Selbst­be­wußt­sein, sei­ne Waf­fen ein­zu­set­zen. Isra­el unter­schei­det im Ernst­fall kom­pro­miß­los zwi­schen Freund und Feind – so auch jetzt.

Die­se Unter­schei­dung von “Wir” und “Nicht-Wir”, die schlag­ar­ti­ge, alles Phra­sen­haf­te weg­wi­schen­de Klä­rung der Lage, das Zusam­men­rü­cken der Nati­on, der hohe Mobi­li­sie­rungs­grad, die Selbst­ver­ständ­lich­keit, mit der Isra­el zu den Waf­fen greift und die absur­de Asym­me­trie der mili­tä­ri­schen Schlag­kraft der Kriegs­geg­ner: Man weiß wirk­lich nicht, an wel­chen Schalt­he­bel die­ser ange­sprun­ge­nen Maschi­ne­rie sich die Deut­schen nun stel­len wol­len. So etwas kön­nen wir ja gar nicht mehr, schon allein men­tal nicht, und die bereits erwähn­te US-ame­ri­ka­ni­sche Prä­senz ist eben etwas ganz ande­res als das deut­sche Lippenbekenntnis.

2. Das Ahis­to­ri­sche: Wenn es los­geht, schlägt man nach und frischt Begriff­lich­kei­ten und Kar­ten­bil­der auf. Ich hal­te die hier ver­link­te ARD-Doku­men­ta­ti­on auf­grund ihrer Unauf­ge­regt­heit und Sach­lich­keit für lehr­reich. An der deut­schen offi­zi­el­len Posi­ti­on ist das Ahis­to­ri­sche auf­fäl­lig. Man tut so (und tut das­sel­be in Stel­lung­nah­men über den Ukrai­ne-Krieg bis heu­te), als sei der Angriff der Hamas aus hei­te­rem Him­mel erfolgt.

Jedoch: Seit jeher argu­men­tie­ren bei­de Sei­ten his­to­risch, lei­ten aus Ange­stamm­tem das Recht zu Blei­ben oder zu Neh­men ab. Ohne die Geschich­te der oben bereits erwähn­ten “selbst­be­wuß­ten Land­nah­me”, auf der die Grün­dung Isra­els fußt und die nichts ande­res als die Ver­trei­bung der Paläs­ti­nen­ser aus ihrem Sied­lungs­raum bedeu­te­te, sind deren Haß und Unver­söhn­lich­keit nicht zu erklären.

Aber die zio­nis­ti­sche Idee hat­te sich durch­ge­setzt, wur­de umge­setzt und nahm sich aus guten Grün­den und exis­ten­ti­ell ver­stärkt durch den Holo­caust das Recht her­aus, wenigs­tens einen Fle­cken Lan­des auf der Erde zu einem Raum zu machen, in den jeder Jude wür­de flie­hen kön­nen und in dem man nicht mehr wehr­los wäre. In Isra­el gilt der Leit­satz: “Nie wie­der Opfer sein”, und die­ser Vor­satz ist Teil der Staats­idee des jüdi­schen Staates.

Die Doku­men­ta­ti­on, die ich aus­wähl­te, ver­schweigt nichts von dem, was im Ver­lauf einer sol­chen Staats­grün­dung und im Rah­men eines sol­chen Durch­set­zungs­na­tio­na­lis­mus gesche­hen kann, auch an Här­te und Grau­sam­keit den ande­ren, den Ver­dräng­ten gegenüber:

Ein ver­streu­tes Volk fin­det sich unter einer Zukunfts­idee zusam­men, ver­steht sich als Nati­on, will und erringt die poli­ti­sche Gestalt: den Staat. Des­sen Auf­ga­be ist es seit­her, sich als Rah­men der Nati­on durch­zu­hal­ten, das Staats­volk zu schüt­zen und sein Wohl zu meh­ren. Das ist alles. Das geschieht dort.

3. Das Jemei­ni­ge: Um die­sen selt­sa­men, aber so immens wich­ti­gen und für die Fra­ge­stel­lung mei­nes Bei­trags frucht­ba­ren Begriff zu erläu­tern, grei­fe ich auf das Kapi­tel “Jemei­nig­keit” zurück, das sich in Caro­li­ne Som­mer­felds Kapla­ken-Essay Selbst­ret­tung fin­det. Sie hat die­ses Wort von Mar­tin Heid­eg­ger über­nom­men. Es bezeich­net die Auf­la­dung des Wahr­ge­nom­me­nen durch die Berüh­rung mit dem Ich,

da nichts in der Welt für einen Men­schen von Bedeu­tung sein kann, wenn es das nicht aus der je eige­nen Per­spek­ti­ve, also je für mich ist: eben das Je-Meine.

Im Grun­de rührt aus die­ser Über­zeu­gung die Pflicht, stets mit sich und bei sich selbst anzu­fan­gen, wenn es um Lösun­gen und Posi­tio­nie­run­gen geht. Auf die­ser Ebe­ne, die sehr erhel­lend ist, wenn sie glaub­wür­dig mit­ge­teilt wird, darf man rat­los blei­ben. Auf poli­ti­scher Ebe­ne darf man es nicht und – das ist das Har­te und Kal­te am Levia­than, die­sem not­wen­di­gen Untier – hat man ande­re, eben kei­nes­falls hyper­mo­ra­li­sche Maß­stä­be anzulegen.

Ich emp­feh­le unter dem Aspekt die­ser “Jemei­nig­keit” den Pod­cast zum Angriff der Hamas, den der Mode­ra­tor Mar­kus Lanz und der Kul­tur­phi­lo­soph Richard David Precht auf­ge­nom­men haben. Ich wäh­le erneut (oben war es eine Sen­dung der ARD) eine Pro­duk­ti­on aus dem Main­stream, denn das The­ma ist hei­kel. Hören Sie sich das Gespräch hier an.

Man geht ja, wenn man den Pod­cast zu hören beginnt, davon aus, daß sich bei­de sofort und mit ein­an­der über­bie­ten­den Wor­ten auf die Sei­te Isra­els schla­gen wür­den; aber vor allem Lanz wird von sei­ner Jemei­nig­keit dar­an gehin­dert. Er ist in die­sem Pod­cast von frap­pie­ren­der Deut­lich­keit und poli­ti­scher Rat­lo­sig­keit. Bei­des rührt aus per­sön­li­chem Erle­ben, er war oft in Isra­el, aber auch im Gazastreifen.

Lanz beschreibt die all­täg­li­che Demü­ti­gung, der die Paläs­ti­nen­ser aus­ge­setzt sind, und zwar zuneh­mend dadurch, daß die Macht der ortho­do­xen Juden Jahr für Jahr zunimmt und mit ihnen eine Unver­söhn­lich­keit und Arro­ganz in die Gemenge­la­ge gekom­men sei, die einen Aus­gleich unmög­lich mache. Er schil­dert das dras­tisch und stellt die Fol­gen ihrer Glau­bens­un­er­bitt­lich­keit auf die­sel­be Stu­fe wie die radi­ka­ler Mos­lems: zwei Glau­bens­ge­häu­se, die ein­an­der gegen­über­ste­hen, ohne daß die Auf­klä­rung etwas infra­ge gestellt oder die Mys­tik etwas geöff­net, erwei­tert, ins Inne­re gewen­det und besänf­tigt hätte.

Unver­söhn­lich­keit gibt es natür­lich, das erwäh­nen die Gesprächs­part­ner, auch und vor allem auf paläs­ti­nen­si­scher Sei­te. Wo es nicht reli­giö­ser Fana­tis­mus sei, sei es die Fami­li­en­ge­schich­te, die Erzäh­lung der Groß­el­tern viel­leicht, die 1947 ver­trie­ben wor­den sei­en und deren Kin­der irgend­wann zer­mürbt und ohne Per­spek­ti­ve nach Deutsch­land aus­wan­der­ten oder seit Jahr­zehn­ten im Gaza­strei­fen wie in einem gro­ßen Gefäng­nis zusam­men­ge­pfercht lebten.

Lanz und Precht neh­men die das Ich berüh­ren­de Wahr­neh­mung ernst. Sie sind klug genug, die­se sehr per­sön­li­che Her­an­ge­hens­wei­se und Stoff­be­wäl­ti­gung nicht mit poli­ti­schen Stel­lung­nah­men und Leit­li­ni­en zu ver­wech­seln. Der Aspekt der uner­bitt­lich durch­zu­set­zen­den Staats­idee und Daseins­ver­tei­di­gung kommt nicht vor.

Lanz und Precht unter­schei­den zwi­schen dem Volk und sei­nen Draht­zie­hern. Sie beschrei­ben den Nähr­bo­den. Sie schla­gen sich ange­sichts des­sen, daß sie Leid auf bei­den Sei­ten und den Gaza­strei­fen als ein gro­ßes Gefäng­nis begrei­fen, auf kei­ne Sei­te. Gera­de die­se Rat­lo­sig­keit macht den Aus­tausch zu einem inter­es­san­ten, deut­li­chen, weit über aktu­el­le Refle­xe hin­aus­ge­hen­den Gespräch.

4. Cui Bono?: Zum Ende ihres Pod­casts hin spre­chen Lanz und Precht auch über den Nut­zen, den die eine und die ande­re Sei­te aus dem Ter­ror und den schreck­li­chen Bil­dern zie­hen könn­ten. Die­se Schlüs­se sind teils so schlicht, daß jeder sie zie­hen kann, wenn er eine Kar­te auf­schlägt, ein paar Minu­ten nach­denkt und sich nicht von der Deu­tung über­wäl­ti­gen läßt, die uns die Bericht­erstat­tung aufdrängt.

Die Hamas hat einen Krieg begon­nen (oder wie­der auf­ge­nom­men), in dem sie kei­ne Chan­ce auf einen Sieg hat. Was jedoch bedeu­tet “Sieg” in aus­sichts­lo­ser Lage, was ein aus­sichts­rei­cher? Auch Isra­el kann die­sen Krieg nicht ein für alle Mal been­den – wohin näm­lich mit Mil­lio­nen Paläs­ti­nen­sern, die Ägyp­ten nicht auf­neh­men will und von denen im Liba­non zig­tau­sen­de seit Jahr­zehn­ten in Flücht­lings­la­gern hau­sen, ohne daß Staats­bür­ger­schaft und Ein­glie­de­rung in Aus­sicht stünden?

Allein die demo­gra­pi­sche Wucht, die den Druck Jahr für Jahr erhöht, ist für sich genom­men schon ein Argu­ment, das also, was Gun­nar Hein­sohn den youth bul­ge nann­te und wor­über zuletzt Mar­tin Licht­mesz schrieb.

Die Hamas hat einen zwei­fa­chen Hebel ange­setzt: Sie erin­nert zum einen die isla­mi­sche Welt an eine Front, eine offe­ne Wun­de, und zwingt sie zur Posi­tio­nie­rung und damit zu einer Eini­gung in einer Pha­se, in der selbst Sau­di-Ara­bi­en in Ver­hand­lun­gen mit Isra­el steht.

Der zwei­te Hebel ist die begeis­ter­te Soli­da­ri­sie­rung isla­mi­scher Grup­pen in Deutsch­land, Eng­land, Frank­reich und andern­orts nach der eben­so blu­ti­gen wie sym­bo­li­schen Rück­erobe­rung von Tei­len Isra­els. Die har­te israe­li­sche Ant­wort ver­stärkt die­sen Effekt noch. Bezeich­nend ist, wie wenig man als Beob­ach­ter aus der Fer­ne über die Authen­ti­zi­tät von Berich­ten und Bil­dern sagen kann. Klar ist aber, daß jede Sei­te wahr­nimmt, was sie wahr­neh­men möch­te, und jene Infor­ma­ti­ons­quel­len nutzt, die die eige­ne Hal­tung nicht unter­gra­ben son­dern stützen.

Jeden­falls hat die Hamas das Augen­merk der Welt sofort auf einen win­zi­gen Küs­ten­strei­fen im öst­li­chen Mit­tel­meer gelenkt und von der sehr viel blu­ti­ge­ren Front in der Ukrai­ne abge­zo­gen – so sehr, daß Prä­si­dent Selen­skyj vor­sorg­lich dar­auf hin­wies, daß es ihn und sein Land auch noch gäbe.

Es gibt Spe­ku­la­tio­nen dar­über, daß Isra­el den Angriff gesche­hen ließ und nur vom Aus­maß über­rascht wor­den sei. War­um aber soll­te man so etwas gesche­hen las­sen? Um ein durch Jus­tiz­re­form­vor­ha­ben und den demo­gra­phi­schen Macht­zu­wachs radi­ka­ler Ortho­do­xer gespal­te­nes Land zu einen? Um das eige­ne har­te Vor­ge­hen zu legitimieren?

Sol­che Spe­ku­la­tio­nen sind stets unap­pe­tit­lich, und sie erhär­ten sich oder ver­flat­tern je nach Stand­punkt und Wahr­ha­ben­wol­len – wie so vie­le Spe­ku­la­tio­nen über Aus­maß und Urhe­ber­schaft von Gräu­eln, Kriegs­be­ginn, diplo­ma­ti­schem Schei­tern und Aus­lö­sern in den ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­ten. (Auch das ist am Pod­cast von Lanz und Precht bemer­kens­wert: daß man sich dort völ­lig einig ist über die PR-Fakes, mit denen die USA die Angriffs­krie­ge gegen den Irak 2003 rechtfertigten.)

Wich­tig ist das Voka­bu­lar, sind die Claims, die gesteckt wer­den: Wenn Isra­el von einem “9/11” spricht, der das eige­ne Land nun getrof­fen habe, dann ist das eine Anspie­lung auf das Recht, mit einem Frei­brief in der Tasche ein Unter­neh­men zu begin­nen, an des­sen Ende das Übel Hamas mit der Wur­zel aus­ge­jä­tet sein soll­te – und dies könn­te nicht nur den Gaza­strei­fen und das West­jor­dan­land meinen.

Im Zusam­men­hang mit der Paro­le vom israe­li­schen “11. Sep­tem­ber” wird näm­lich laut die Fra­ge nach den Unter­stüt­zern gestellt. Drei Län­der sind in den Fokus gerückt: der Iran, die Tür­kei und Katar. Es ist in die­sem Zusam­men­hang inter­es­sant, sich die spiel­theo­re­ti­schen Über­le­gun­gen von Pro­fes­sor Chris­ti­an Rieck anzu­hö­ren, der unter ande­rem über die Ver­le­gung eines US-ame­ri­ka­ni­schen Flug­zeug­trä­gers in die Regi­on spe­ku­liert und das Pro­blem der 5. Kolon­ne der Paläs­ti­nen­ser in unse­ren Innen­städ­ten ein­be­zieht: Kon­flik­te blei­ben nicht dort, wo sie sind, wenn die Kriegs­par­tei­en ihre Leu­te in aller Her­ren Län­der wissen.

5. Die deut­sche Position

Ist sol­ches Vor­wis­sen (und die vier Punk­te sind ja nur ein Auf­riß) not­wen­dig, um eine deut­sche Posi­ti­on zu for­mu­lie­ren? Unbe­dingt: Es soll­te uns ver­deut­li­chen, daß wir es mit einem schwe­len­den Krieg zu tun haben, zu des­sen Lösung wir nicht bei­tra­gen kön­nen, für des­sen Ursprung wir nicht ver­ant­wort­lich sind, des­sen Fol­gen uns aber sehr wohl zur For­mu­lie­rung eige­ner Inter­es­sen zwingen.

Der deut­sche Staat ist, wenn auch auf ande­re Wei­se, eben­falls in sei­ner Exis­tenz bedroht und bereits jetzt in einem zer­rüt­te­ten Zustand. Im Gegen­satz zu Isra­el hat Deutsch­land den Volks­be­griff kri­mi­na­li­siert und die Frag­men­tie­rung und Mul­ti­kul­tu­ra­li­sie­rung sei­ner Bevöl­ke­rung betrie­ben. Wovor wir warn­ten, wird nun sicht­bar, erneut: Es kommt zu Mobi­li­sie­run­gen auf deut­schem Boden, zu Gewalt­ent­la­dun­gen, einer Aus­höh­lung der inne­ren Sicher­heit, und wir wer­den gezwun­gen, uns dazu zu verhalten.

Deut­sches Inter­es­se muß es sein, jeden wei­te­ren Flücht­lings­strom zu ver­hin­dern, die Fra­ge nach der Loya­li­tät der bereits Ein­ge­wan­der­ten zu stel­len und das Kon­flikt­po­ten­ti­al ste­tig und kon­se­quent zu verringern.

In die­sem Zusam­men­hang muß auf ein Pro­blem hin­ge­wie­sen wer­den: Es sind star­ke jüdi­sche Lob­by­or­ga­ni­sa­tio­nen hier­zu­lan­de, die die Desta­bi­li­sie­rung der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land durch Mas­sen­ein­wan­de­rung unter­stützt haben, und zwar mit­tels moral­po­li­ti­scher Inter­ven­ti­on – geschichts­po­li­tisch auf­ge­la­den und auf eine Wei­se ver­fei­nert, die schon oft not­wen­di­ge Dis­kus­sio­nen im Keim erstickte.

Im all­ge­mei­nen sind Juden in Isra­el mehr­heit­lich natio­na­lis­tisch, in der Dia­spo­ra mehr­heit­lich “mul­ti­kul­tu­rell”. Aber auch dann, wenn sie eher Posi­tio­nen wie die unse­ren ver­tre­ten, ist Pro-Isra­el immer im Paket dabei – pro­mi­nen­te Bei­spie­le aus Frank­reich sind Alain Fin­kiel­kraut und Éric Zemmour.

Es ist in unse­rem Inter­es­se, auch hier die Fra­ge nach der Loya­li­tät zu stel­len. Deut­sche Inter­es­sens­po­li­tik könn­te mit Blick auf den Nahen Osten auf dop­pel­te Stan­dards und auf das selbst­ver­ständ­li­che Recht jeder sou­ve­rä­nen Nati­on hin­wei­sen, der Herr im Eige­nen zu blei­ben und sich das eige­ne sta­bi­le Haus nicht unter­mi­nie­ren zu las­sen. Unter dem Ein­druck der eben­so ver­fah­re­nen wie bru­ta­len Lage in Isra­el und der Hilf­lo­sig­keit der Diplo­ma­tie soll­ten wir die Fra­ge stel­len dür­fen, war­um wir ohne Not aus unse­rem Land Auf­marsch­ge­bie­te für Kon­flik­te mach­ten, die unse­re nicht sind.

Das ist mit der Erkennt­nis gemeint, daß jede Sei­te die fal­sche sei. Sie ist es emo­tio­nal und auf­grund jemei­ni­ger Lage nicht. Sie ist es aber auf Staats­ebe­ne, wenn unfreie Soli­da­ri­sie­rung uns dazu zwin­gen wird, mit Fol­gen zu leben, die sich gegen unser Inter­es­se rich­ten. Wenn wir aus dem uns sehr viel näher­lie­gen­den Ukrai­ne-Krieg eines gelernt haben, dann doch dies: Wir gehen aus die­sem Krieg mit einem zer­rüt­te­ten Ver­hält­nis zu Ruß­land, einer absur­den Ver­sor­gungs­last von Mil­lio­nen Ukrai­nern (von denen die meis­ten die­ser Ver­sor­gung nicht bedür­fen) und zer­stör­ter Infra­struk­tur her­aus – und mit der Erkennt­nis, daß wir noch nicht ein­mal nach den Ver­ur­sa­chern die­ser Zer­stö­rung suchen durften.