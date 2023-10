Hessischer Erfolg im Lagerwahlkampf – Gespräch mit Andreas Lichert

SEZESSION: Die AfD hat bei der Land­tags­wahl in Hes­sen mit 18,4 Pro­zent den zwei­ten Platz hin­ter der CDU und das bes­te bis­lang im Wes­ten erreich­te Ergeb­nis erzielt. Das war, nach­dem die Umfra­gen die AfD bei 15 bis 16 Pro­zent auf Platz vier sahen, eine Über­ra­schung. Was hat zu die­sem her­aus­ra­gen­den Ergeb­nis geführt?

LICHERT: Ehr­li­cher­wei­se war der bun­des­po­li­ti­sche Ein­fluß sehr stark. Einer­seits, weil die „gro­ßen The­men“, wie Migra­ti­on, Infla­ti­on, Wirt­schaft etc. Bun­des­the­men sind, und ande­rer­seits, weil das Ampel-Desas­ter in Ber­lin für alle betei­lig­ten Par­tei­en natür­lich zu einer Abstra­fung durch die Wäh­ler geführt hat.

Eine kla­re Mehr­heit von 53 Pro­zent der hes­si­schen Wäh­ler hat daher CDU und AfD gewählt, also dezi­diert gegen ein links-grü­nes „Woki­stan“ mit Zwangs­be­grü­nung von Staat, Wirt­schaft und Gesell­schaft gestimmt.

Auch der Wahl­er­folg der CDU geht im Grun­de auf die­sen Lager­wahl­kampf zurück, weil Spit­zen­kan­di­dat und Minis­ter­prä­si­dent Boris Rhein Ber­li­ner Oppo­si­ti­ons­rhe­to­rik mit Wies­ba­de­ner Amts­bo­nus ver­bin­den konn­te. Die­ser Erfolg ist jedoch völ­lig unver­dient, weil die drei Groß­ka­ta­stro­phen der jün­ge­ren bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Geschich­te, näm­lich grund­ge­setz­wid­ri­ge Grenz­öff­nung, Ener­gie­wen­de und EU-Trans­fer von Geld und Sou­ve­rä­ni­tät alle­samt auf das Kon­to CDU-geführ­ter Bun­des­re­gie­run­gen gehen.

Sehr ermu­ti­gend ist, daß inner­halb des bür­ger­li­chen Lagers mehr als ein Drit­tel der Wäh­ler für die AfD stimm­te und sich somit von der gou­ver­nan­ten­haf­ten Bevor­mun­dung durch Staat und Medi­en eman­zi­piert hat. Das zeugt davon, daß der infla­tio­när ver­wen­de­te Rechts­extre­mis­mus­vor­wurf immer weni­ger wirkt. Der Kon­trast von täg­li­chem Erle­ben zu „ver­öf­fent­lich­ter Rea­li­tät“ treibt immer mehr Bür­ger zur Suche nach poli­ti­schen Alter­na­ti­ven, die sie natur­ge­mäß und aus­schließ­lich bei der AfD finden.

SEZESSION: Wie erklärst Du Dir die Dis­kre­panz zwi­schen den Umfra­gen und dem Endergebnis?

LICHERT: Die­se Abwei­chung zwi­schen Wahl­er­geb­nis und Umfra­gen zeigt, daß selbst Wäh­ler noch kurz vor der Wahl vor einem offe­nen Bekennt­nis zur AfD zurück­schreck­ten, die Stig­ma­ti­sie­rung also wei­ter­hin wirkt. Ob und wie der ful­mi­nan­te Wahl­er­folg dar­an etwas ändern wird, bleibt abzuwarten.

SEZESSION: Die Wahl­ana­ly­se auf sezession.de kam zu dem Schluß, daß sich „aus der neu hin­zu­ge­won­ne­nen Stär­ke im Wes­ten […] regio­na­le Ver­wur­ze­lungs­struk­tu­ren und selbst­ver­ständ­li­che Iden­ti­fi­ka­ti­ons­räu­me mit der AfD her­aus­bil­den“ müs­sen. Wie stark ist die AfD in Hes­sen ver­an­kert und wel­che Rol­le spielt dort der vor­po­li­ti­sche Raum?

LICHERT: Sicher­lich ist ein erheb­li­cher Teil des Wahl­er­fol­ges „Pro­test­stim­men“ geschul­det. Aller­dings sind Pro­test­stim­men min­des­tens so legi­tim wie „Akkla­ma­ti­ons­stim­men“ für die Regie­ren­den und der ver­klau­su­lier­te Wäh­lert­adel, daß haupt­säch­lich Bun­des­the­men wahl­ent­schei­dend waren, geht eben­falls fehl. Wah­len gehö­ren zu den weni­gen Gele­gen­hei­ten einer Kom­mu­ni­ka­ti­on „von unten nach oben“, wäh­rend auf die Bür­ger stän­dig Kom­mu­ni­ka­ti­on „von oben nach unten“ niedergeht.

Der vor­po­li­ti­sche Raum ist zah­len­mä­ßig klein, aber in vie­len Fäl­len han­delt es sich um gut ver­netz­te Mul­ti­pli­ka­to­ren. Die­se bil­den eine gewis­se Infor­ma­ti­ons­eli­te, sodass sie häu­fig wei­ter sind als die brei­te Öffent­lich­keit. Dadurch haben sie auch ein grö­ße­res Pro­blem­be­wusst­sein und sind ent­spre­chend offe­ner für unse­re Argu­men­te und Lösungs­an­sät­ze. Aller­dings ist der vor­po­li­ti­sche Raum auch sehr heterogen.

Durch die Coro­na-Maß­nah­men-Kri­se kam noch eine ganz neue Dyna­mik und ver­stärk­te Poli­ti­sie­rung hin­zu. Das hat sich durch die Infla­ti­ons- und Ener­gie­preis­kri­se wei­ter ver­schärft, da nun die Fol­gen die­ser desas­trö­sen Poli­tik in viel stär­ke­rem Aus­maß im Leben der Bür­ger spür­bar wer­den. In Ver­bin­dung mit der ver­stärk­ten Nut­zung alter­na­ti­ver Medi­en hat sich dadurch sowohl das Poten­zi­al als auch die Wir­kung des vor­po­li­ti­schen Raums erhöht.

Para­do­xer­wei­se führt das aber nicht zu einem Umsteu­ern „der Poli­tik“, son­dern zu ver­stärk­ter Abkap­se­lung bis hin zur Erfin­dung der „ver­fas­sungs­schutz­re­le­van­ten Dele­gi­ti­mie­rung des Staa­tes“, um den Inlands­ge­heim­dienst – genannt Ver­fas­sungs­schutz – gegen die Oppo­si­ti­on ein­set­zen zu können.

SEZESSION: Die AfD wird im Hes­si­schen Land­tag Oppo­si­ti­ons­füh­rer sein und hat, durch die er-reich­te Anzahl an Abge­ord­ne­ten, beson­de­re Min­der­hei­ten­rech­te. Was ist aus die­ser Posi­ti­on her­aus mög­lich, wel­che poli­ti­schen Zie­le las­sen sich erreichen?

LICHERT: Wesent­li­che Ver­än­de­rung ist, dass wir nun über mehr als 20 Pro­zent der Abge­ord­ne­ten ver­fü­gen und somit Unter­su­chungs­aus­schüs­se ein­set­zen kön­nen, was wir im Fal­le des Coro­na-Unter­su­chungs­aus­schus­ses auch tun wer­den. Aller­dings gehört zur Wahr­heit auch, daß für die Ein­la­dung der Sach­ver­stän­di­gen die Mehr­heit erfor­der­lich ist. Als all­zu belast­bar haben wir bis­her die par­la­men­ta­ri­schen Gepflo­gen­hei­ten der selbst­er­nann­ten „demo­kra­ti­schen Frak­tio­nen“ nicht erlebt.

Die wesent­li­che Lage­än­de­rung ist nicht for­mal oder juris­tisch, son­dern liegt vor allem in der öffent­li­chen Wahr­neh­mung und media­len Bericht­erstat­tung. Als Oppo­si­ti­ons­füh­rer las­sen sich unse­re poli­ti­sche Arbeit und par­la­men­ta­ri­schen Initia­ti­ven nicht län­ger mar­gi­na­li­sie­ren und die Medi­en wer­den um eine aus­führ­li­che­re Bericht­erstat­tung nicht herumkommen.

Per­spek­ti­visch wer­den wir dadurch in eine Auf­wärts­spi­ra­le ein­tre­ten. Mehr Bericht­erstat­tung, mehr Wahr­neh­mung beim Bür­ger, wach­sen­de Zustimmung…

SEZESSION: In Bran­den­burg liegt der 2000seitige Abschluß­be­richt des ers­ten Unter­su­chungs­aus-schus­ses zur Coro­na-Poli­tik der dor­ti­gen Lan­des­re­gie­rung vor. Der Schwer­punkt lag dort auf der Fra­ge, wer für die Coro­na-Maß­nah­men ver­ant­wort­lich war und ob sie dem Grund­satz der Ver­hält-nis­mä­ßig­keit ent­spra­chen. Wo wird die AfD-Frak­ti­on in Hes­sen ihren Schwer­punkt setzen?

LICHERT: Wich­tig ist uns, die Ent­schei­dungs­pro­zes­se nach­zu­voll­zie­hen. Das heißt, wel­che Infor­ma­tio­nen lagen als Ent­schei­dungs­grund­la­ge vor. Wel­che wis­sen­schaft­li­chen Stu­di­en wur­den zugrun­de gelegt und wel­che nicht? Wer hat ent­schie­den, wel­che Wis­sen­schaft­ler Gehör fin­den und auf wel­cher Grundlage?

Heu­te wis­sen wir vie­les bes­ser, aber die Maß­nah­men­kri­ti­ker haben früh­zei­tig gewarnt, wur­den aber mund­tot gemacht. Mas­ken­pflicht, Schul­schlie­ßun­gen usw. gin­gen mit Kol­la­te­ral­schä­den ein­her und dann natür­lich die skan­da­lö­se Ratio­nie­rung von Grund­rech­ten nach Impfstatus.

Wir sind der Ansicht, daß vie­le der Frei­heits­ein­schrän­kun­gen und Grund­rechts­ver­let­zun­gen schlicht rechts­wid­rig waren. Das muss unbe­dingt auf­ge­klärt wer­den, zumal in Form des WHO-Pan­de­mie­ver­trags eine Ver­schär­fung inter­na­tio­na­ler Gesund­heits­vor­schrif­ten und Ein­füh­rung von auto­ma­ti­schen Maß­nah­men droht, falls die WHO eine ent­spre­chen­de Lage fest­stellt. Das ver­meint­lich erfolg­rei­che Agie­ren in der Coro­na-Kri­se und der inter­na­tio­na­le Her­den­trieb der Regie­run­gen sol­len damit zur rechts­ver­bind­li­chen Blau­pau­se gemacht wer­den. Für jeden Frei­heits­lie­ben­den ein maxi­mal dys­to­pi­sches Szenario.