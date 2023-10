Notizen vom Vormarsch und aus der Etappe – ein Tagebuch

Ich kann dabei die Atmo­sphä­re nicht anders fas­sen als in krie­ge­ri­schen Begrif­fen. Das ist kein Getue und kei­ne Selbst­er­re­gung. Es ist viel­mehr das ange­mes­se­ne Voka­bu­lar. Wir müs­sen kein Wort dar­über ver­lie­ren, daß das, was wir tun, was unse­re Sei­te des poli­ti­schen Spek­trums ein­for­dert und sich zu neh­men anschickt, bekämpft wird – und daß die Fein­de besiegt wer­den müs­sen, damit die Geg­ner sicht­bar werden.

Denn unser poli­ti­sches Sys­tem soll­te nur Geg­ner ken­nen, poli­ti­sche Geg­ner, denen es mit zwar unter­schied­li­chem Ansatz, aber doch immer ums Wohl des Vol­kes geht. Fein­de? Eigent­lich nur außer­halb, also dort, wo dem Vol­ke einer ans Leder will. Die­ses Innen und Außen ist ja bei­des im schlich­ten poli­ti­schen Sinn des pathe­ti­schen Spruchs von 1914 aus­ge­drückt, als der Kai­ser kei­ne Par­tei­en mehr sah und kann­te, son­dern nur noch Deutsche.

Ich schrei­be das ohne jede poli­ti­sche Roman­tik im Kop­fe. Die Lage, in der wir ste­cken, ist die über­rann­ter Mau­ern und geöff­ne­ter Tore, und die Fein­de sind unter uns, wes­we­gen wir abge­wan­delt sagen müs­sen: Ich ken­ne nicht nur Par­tei­en, ich ken­ne Volksverräter.

Neu­lich traf ich Kame­ra­den aus mei­ner alten Kom­pa­nie, und kei­ner, wirk­lich kei­ner hät­te vor drei­ßig Jah­ren auch nur eine Fla­sche Bier dar­auf gesetzt, daß jeder von uns die Armee ent­we­der ver­las­sen muß­te oder frei­wil­lig ging. Und mehr: daß unser Staat es schaf­fen wür­de, die­se zwar nur unter Frie­dens­be­din­gun­gen, aber den­noch eini­ger­ma­ßen aus­ge­här­te­ten Män­ner so voll­kom­men von sich zu entfremden.

Jeder – der eine jetzt Unter­neh­mer, der ande­re Poli­zist, einer Ange­stell­ter in einer Behör­de und einer im Hand­werk – berich­te­te von Ver­hee­run­gen in den Köp­fen, chao­ti­schen Abläu­fen, einem müh­sa­men Auf­recht­erhal­ten von Ord­nung und Stan­dard, einer absur­den Dis­kre­panz zwi­schen offi­zi­el­lem Bericht und All­tags­wahr­neh­mung und zuletzt davon, daß, egal wo, der “Volks­sturm” die Arbeit mache und hin­ter sich nicht mehr viel nach­kom­men sehe. (Das war nicht das übli­che Gemau­le der Älte­ren über die Jugend, son­dern bloß die lapi­da­re Beschrei­bung einer zah­len­mä­ßig schwa­chen, ins sinn­lo­se Stu­di­um gelock­ten, einer­seits uner­zo­ge­nen, ande­rer­seits ver­arsch­ten Generation.)

Mir kam dann in den Sinn, daß das, was pro­to­kol­liert wer­den müs­se, nicht in Form der gro­ßen Bei­trä­ge fest­ge­hal­ten wer­den kön­ne, für die unser Netz-Tage­buch bekannt ist. Son­dern: Es soll­te tat­säch­lich ein Tage­buch sein, die Mög­lich­keit kur­zer Anmer­kun­gen und Hin­wei­se, denn es über­stürzt sich ja.

Unter dem Ein­druck des Gesprächs mit die­sen Kame­ra­den von frü­her woll­te ich das Tage­buch “Inmit­ten der Ver­hee­rung” nen­nen, aber die­sem Namen wür­de ganz das feh­len, was unse­re Arbeit prägt: die Gewiß­heit, daß wir auf dem Vor­marsch sind und die Fein­de (und die Geg­ner) auf dem Rückzug.

Wor­an denkt man, wenn man bei­spiels­wei­se die Wäh­ler­um­fra­ge von ges­tern sieht, die der AfD in Sach­sen-Anhalt 33 Pro­zent zumißt und sie erst­mals auch in die­sem Bun­des­land vor der CDU plat­ziert? In mei­nem Alter denkt man sofort an über­dehn­te Nach­schub­li­ni­en, an feh­len­des Per­so­nal und nicht­vor­han­de­ne Reser­ve, an den gigan­ti­schen Raum, der unor­ga­nisch rasch ein­ge­nom­men wer­den konn­te; außer­dem an die gewal­ti­ge Auf­ga­be der Reor­ga­ni­sa­ti­on gesun­der Grund­la­gen und an den Berg aus Hoff­nun­gen, der sich auf der Alter­na­ti­ve türmt.

Aber dies alles muß nun eben geleis­tet und erfüllt wer­den, und weil die Gele­gen­heit dazu (auf deren Ein­tre­ten wie­der­um kei­ner von uns eine Fla­sche Bier gewet­tet hät­te) nun in greif­ba­re Nähe rückt, kann der Blick gar nicht von den Ver­hee­run­gen und Pro­ble­men gebannt und getrübt blei­ben, son­dern muß zuver­sicht­lich und kühl auf Vor­marsch und Etap­pe liegen.

Und so kam am Ende auch der Name für die­ses Tage­buch (von dem ich noch nicht weiß, wie lan­ge ich es füh­ren wer­de) aus der Run­de der Kame­ra­den. Auf die Fra­ge, wo denn mein Platz sei, da ich ja zwar irgend­wie poli­tisch mit­misch­te, aber doch wie­der vor allem als Ver­le­ger arbei­te­te, sag­te ich, daß es wohl dort am bes­ten sei, wo wir Fern­spä­her ein­ge­setzt wor­den wären: hin­ter den Lini­en. (Ich kann’s nicht erklä­ren, aber es war schon damals und klingt jetzt wie­der nach einem dif­fu­sen Raum, durch den man stromert – beob­ach­tend und lauernd.)

Hin­ter den Lini­en also, auf­klä­rend, zurück­mel­dend, aus­ge­setzt, unor­tho­dox, ganz Auf­trags­tak­tik, ganz krea­tiv. (Jetzt müs­sen alle nach­schla­gen, die nicht mehr gedient haben, und das wer­den ja immer mehr.)

Zwei Punk­te noch:

1. Die­ser Auf­takt kann kom­men­tiert wer­den, er ist ja noch kein Tage­buch, son­dern bloß die Begrün­dung. Ab dann geht es nur noch per Zuschrift, also per mail. Die Adres­se gebe ich noch bekannt.

2. Ich habe die­ses neue For­mat unse­ren Stamm­au­toren vor­ge­schla­gen. Es mag also sein, daß ein zwei­ter und ein drit­ter unter ande­rem Titel eben­falls ein sol­ches Tage­buch zu füh­ren beginnen.

Kei­nes­falls aber wird eine die­ser Samm­lun­gen erset­zen kön­nen, was wir seit bald 15 Jah­ren tun: nicht rasch zu reagie­ren, son­dern abzu­war­ten und aus­führ­lich und in Ruhe auf­zu­schrei­ben, was geschieht, was nicht in Ver­ges­sen­heit gera­ten darf und was uns womög­lich bevorsteht.