Manipulation und Dämonologie – Mitschnitt und Text

Vollständige Textfassung eines Vortrags von Caroline Sommerfeld, gehalten im Rahmen der Sommerakademie 2023 in Schnellroda. Der Video-Mitschnitt findet sich am Ende des Textes.

Wenn wir über die Tech­nik der Mani­pu­la­ti­on nach­den­ken, lie­gen zunächst fol­gen­de Unter­schei­dun­gen nahe:

1. Mani­pu­la­ti­on zwi­schen Individuen,

2. Mani­pu­la­ti­on im Sozia­len und

3. die Wis­sen­schaft der Mani­pu­la­ti­on als Kriegswaffe.

Ans Ein­ge­mach­te geht es dann, wenn Mani­pu­la­ti­on als das urei­ge­ne Wirk­prin­zip des­sen begrif­fen wird, was die christ­li­che Tra­di­ti­on als »Dämo­nen« beschrie­ben hat.

– – –

1. Ein Mensch wird dann als »mani­pu­la­tiv« beschrie­ben, wenn er das Ver­trau­en, das ein ande­rer in ihn setzt, miß­braucht. Wer ver­traut, setzt vor­aus, daß der ande­re ihn nicht belügt, nicht täuscht, nichts bezweckt, was nicht bei­den klar ist. Wer mani­pu­liert, »hat den ande­ren in der Hand« – lat. manus = Hand, ple­re = fül­len; wört­lich: »eine Hand­voll (haben), etwas in der Hand haben«, über­tra­gen: Hand­griff, Kunst­griff –, weil er die Zwe­cke setzt, denen der ande­re ohne Wis­sen dar­über aus­ge­setzt ist.

Der Mani­pu­la­ti­ons­be­griff geht also von dem Grund­satz aus, daß der Mensch einen (eigent­lich) frei­en Wil­len hat. Ohne den frei­en Wil­len gäbe es kein Kri­te­ri­um für des­sen Miß­brauch. Lüge und Täu­schung allein sind noch kei­ne Mani­pu­la­ti­on, weil sie sich nicht auf den Wil­len des Belo­ge­nen oder Getäusch­ten rich­ten, son­dern auf des­sen Denk­ver­mö­gen bzw. auf des­sen Sin­ne: Ich belü­ge jeman­den, damit er etwas Fal­sches glaubt, ich täu­sche jeman­den, damit er etwas Fal­sches wahrnimmt.

Damit der Wil­le eines Men­schen außer Kraft gesetzt wer­den kann, muß der Mani­pu­la­teur bei den Gefüh­len sei­nes Opfers anset­zen: Er weiß um des­sen Trie­be, Schwach­stel­len, emo­tio­na­le Erreg­bar­keit, Ängs­te und was es an Unbe­wuß­tem noch so alles gibt. Zwi­schen­mensch­li­che Mani­pu­la­ti­on spielt sich im Drei­eck von Den­ken, Füh­len und Wol­len so ab, daß A mit­tels bewuß­ten Zugriffs auf das unbe­wuß­te Füh­len von B des­sen Wil­len lenkt, wor­auf­hin des­sen Den­ken und Han­deln sich (von B unbe­merkt) den Inter­es­sen oder Zwe­cken von A unter­ord­net. Direkt den Wil­len von B zu steu­ern ver­mag A nicht – eben weil B das mer­ken wür­de. Mani­pu­la­ti­on ist daher ver­schie­den von Zwang, denn Zwang ist die Beein­flus­sung der Ent­schei­dungs- und Hand­lungs­frei­heit gegen den erklär­ten Wil­len des Handelnden.

Dies alles ist im Prin­zip vor­aus­zu­set­zen, um sozia­le Mani­pu­la­ti­on zu begrei­fen, also sol­che, die die Inter­ak­ti­on von zwei Men­schen über­schrei­tet und sich auf gan­ze Grup­pen richtet.

–

2. Der Phi­lo­soph Arno Plack hat in sei­nem dama­li­gen Best­sel­ler Ohne Lüge leben (1976) eine all­ge­mei­ne Defi­ni­ti­on von Mani­pu­la­ti­on im gesell­schaft­li­chen Gebrauch gege­ben: »Mani­pu­la­ti­on, das ist die Steue­rung von Men­schen mit Mit­teln, die ihnen nicht bewußt sind, zu Zwe­cken, die nicht die ihren sind, aber ihnen als die ihri­gen erschei­nen sollen.«

Tota­li­tä­re Sys­te­me sind unter ande­rem dadurch gekenn­zeich­net, daß in ihnen die Poli­tik den gesam­ten All­tag und jeden Lebens­be­reich durch­drin­gen will. Es darf kei­nen macht­frei­en Bereich geben, jeder Mensch ist ten­den­zi­ell in den Fän­gen der Ver­su­chung der Macht, und nicht nur die­je­ni­gen, die Poli­tik betrei­ben. Denun­zia­ti­ons­be­reit­schaft, Norm­o­pa­thie und Gefü­gig­keit (neu­deutsch: com­pli­ance) sowie Block­wart­ver­hal­ten sind die erkenn­ba­ren Wirkungen.

Es betrifft also nicht nur »unse­re Poli­ti­ker«, son­dern jeden Men­schen qua Mensch­sein – jeder ist kor­rum­pier­bar und ver­führ­bar. Wenn ein poli­ti­sches Sys­tem in alle Rit­zen dringt, steigt die Gefahr die­ser Ver­füh­rung. Inso­fern der Mensch Trieb­we­sen ist, kann er ihr allein nicht wider­ste­hen und kippt bald in die­se, bald in jene vor­ge­fer­tig­te Kampfpose.

Die Reli­gi­ons­phi­lo­so­phin Simo­ne Weil hat das Sozia­le als das »gro­ße Tier« aus der Johan­ne­s­a­po­ka­lyp­se bezeich­net – im Kol­lek­tiv gerät der ein­zel­ne Mensch in Mecha­nis­men hin­ein, die sei­nen Wil­len steu­ern, die ihn von sich selbst not­wen­dig ent­frem­den müs­sen, die ihn letzt­lich in das Böse hin­ein­zie­hen, weil er sei­nen Wil­len auf­gibt und statt des­sen dem Wil­len der Grup­pe folgt.

Die Klas­si­ker der Mani­pu­la­ti­ons­theo­rie, Gust­ave Le Bons Psy­cho­lo­gie der Mas­sen (1895), Wal­ter Lipp­manns Die öffent­li­che Mei­nung (1922) und die bei­den unter dem Titel Pro­pa­gan­da erschie­ne­nen Wer­ke von ­Edward Ber­nays (1928) und Jaques Ellul (1962) beschrei­ben die Lenk­bar­keit grö­ße­rer Men­schen­grup­pen auf­grund der psy­cho­lo­gi­schen Pro­zes­se, die in Grup­pen ablau­fen: Begeis­te­rung, Devo­ti­on gegen­über Anfüh­rern, Sün­den­bock- und Blitz­ab­lei­ter­phä­no­me­ne, sozia­le Mythen, Grup­pen­druck, Nor­mie­rung und Nivel­lie­rung, Erzeu­gung von kol­lek­ti­ven Psy­cho­pa­tho­lo­gien usw. Zur sel­ben Zeit beschrie­ben Eric Voe­gel­in (Poli­ti­sche Reli­gio­nen, 1938) und Carl Chris­ti­an Bry das Funk­tio­nie­ren säku­la­rer Ver­kapp­ter Reli­gio­nen (1924), das ver­rä­te­ri­sche Züge pri­mi­ti­ver Kul­te zeigte.

–

3. Die Psy­cho­lo­gie und die Sozio­lo­gie im 20. Jahr­hun­dert, ins­be­son­de­re der Beha­vio­ris­mus, des­sen Ziel die »Vor­her­sa­ge und Kon­trol­le von Ver­hal­ten« (John B. Wat­son) war, haben sich inner­halb weni­ger Jahr­zehn­te zu ange­wand­ten Mani­pu­la­ti­ons­wis­sen­schaf­ten ausgewachsen.

Die plan­ba­re Umset­zung von ver­hal­tens­bio­lo­gi­schen Erkennt­nis­sen wur­de, um nur ein paar Bei­spie­le auf­zu­zäh­len, im »Coun­cil on For­eign Rela­ti­ons« seit 1921, in Kurt Lewins »Drei-Pha­sen-Modell« der Re-edu­ca­ti­on der Deut­schen nach 1945, in den »Macy-Kon­fe­ren­zen« zur Sozi­al­ky­ber­ne­tik (1946 – 1953) oder auf dem »Kon­greß für kul­tu­rel­le Frei­heit« (1950 – 1969) dis­ku­tiert und in die Poli­tik der USA und der NATO direkt implementiert.

Berühmt gewor­den sind die soge­nann­ten Mil­gram-Expe­ri­men­te der 1960er Jah­re, über die ihr Erfin­der Stan­ley Mil­gram sei­ner­zeit schrieb: »Unse­re Unter­su­chun­gen befas­sen sich aus­schließ­lich mit der Form des Gehor­chens, die ein Mensch von sich aus ent­ge­gen­bringt, ohne die gerings­te Anwen­dung von Druck oder Dro­hung.« Im US-Sprach­ge­brauch hat sich dafür der Begriff »soft power« eingebürgert.

In die­sel­be Schub­la­de der Mas­sen­ma­ni­pu­la­ti­on gehört das social engi­nee­ring, Tech­ni­ken des Rück­griffs auf bekann­te mensch­li­che Schwä­chen, um Ver­hal­ten vor­her­sag­bar zu steu­ern. Hier läßt sich ein beson­de­res Phä­no­men beob­ach­ten: Wenn das Bun­des­amt für Sicher­heit in der Infor­ma­ti­ons­tech­nik (BSI) über das Phä­no­men social engi­nee­ring infor­miert, wer­de etwa auf »Phishing«-Methoden im Inter­net hin­ge­wie­sen – und damit nur auf einen sehr schma­len Aus­schnitt des gesam­ten Phä­no­mens, wie die ­Alter­na­ti­v­jour­na­lis­tin Aya Veláz­quez fest­ge­stellt hat. Da gehe es dann um die berüch­tig­ten »Enkel­tricks« oder dar­um, daß man auf­pas­sen sol­le, wem man im Inter­net sei­ne sen­si­blen Daten anver­traut. Social engi­nee­ring wen­det sich hier auf sich selbst an.

Veláz­quez kom­men­tiert: »Da denkt sich Otto Nor­ma­lo dann, so naiv bin ich nicht. Auf sol­che Tricks fal­le ich nicht rein. Das The­ma ist dann für ihn abge­hakt. Er wird sich mit ›social engi­nee­ring‹ nicht wei­ter beschäf­ti­gen und nicht mit­be­kom­men, wie er in die nächs­te Impf­kam­pa­gne hin­ein ›genud­ged‹ wird. Oder wie er vom Tages­spie­gel dazu gebracht wird, Regie­rungs­kri­ti­ker, die soge­nann­ten ›Schwurb­ler‹, zu hassen.«

Alle die­se neue­ren Metho­den aus der ame­ri­ka­ni­schen Ver­hal­tens­for­schung (soft power, re-edu­ca­ti­on, social engi­nee­ring, nud­ging, framing, pre­dic­ti­ve pro­gramming, pre­bun­king usw.) las­sen sich unter dem gro­ßen Dach der mili­tär­psy­cho­lo­gi­schen Ope­ra­tio­nen (»PsyOps«) sub­su­mie­ren. Von vorn­her­ein arbei­te­te die empi­ri­sche Sozi­al­for­schung – deren Haupt­ver­tre­ter dem Beha­vio­ris­mus, der freu­domar­xis­ti­schen Frank­fur­ter Schu­le und dem kul­tur­anthro­po­lo­gi­schen Kon­struk­ti­vis­mus ent­stamm­ten – in den USA nicht nur mit dem Mili­tär und dem Mili­tär­ge­heim­dienst zusam­men und wur­de größ­ten­teils aus deren Quel­len finan­ziert, son­dern ver­stand ihren Auf­trag als Waf­fe in den bei­den Welt­krie­gen und im Kal­ten Krieg.

Die frü­hen Hol­ly­wood­fil­me und Spiel­shows waren bereits ein­ge­bet­tet in eine dezi­dier­te psy­cho­lo­gi­sche Kriegs­füh­rung. Lutz Damm­becks Film Over­games (2015) gibt davon Aus­kunft. (Daß er vom Sen­der Arte aus­ge­strahlt wur­de und im Main­stream rezi­piert wer­den konn­te, liegt womög­lich dar­an, daß er im mas­sen­ma­ni­pu­la­ti­ons­kri­ti­schen Framing »Nie wie­der Hit­ler!« ope­riert, mit­hin selbst trotz gro­ßer Ver­diens­te ein wenig social engi­nee­ring betreibt.)

Im NATO-Sprach­ge­brauch hat sich die Bezeich­nung »PsyOps« für die Haupt­stra­te­gie der psy­cho­lo­gi­cal war­fa­re durch­ge­setzt. Hier­mit bezeich­net man alle Metho­den und Maß­nah­men zur Beein­flus­sung des Ver­hal­tens der geg­ne­ri­schen Streit­kräf­te und der Zivil­be­völ­ke­rung. Meist wird durch geziel­te Des­in­for­ma­ti­on Ein­fluß auf die stra­te­gi­schen Erwä­gun­gen des Geg­ners genom­men. Für die Bevöl­ke­rung wer­den bestimm­te Nar­ra­ti­ve lang­fris­tig vor­be­rei­tet, durch »Test­bal­lons« im Mas­sen­be­wußt­sein punk­tu­ell ver­an­kert und dann breit aus­ge­rollt (pre­dic­ti­ve pro­gramming). PsyOps sind regu­lä­rer Bestand­teil der US-Verteidigungsstrategie.

Der Ame­ri­ka­nist und Moti­va­ti­ons­for­scher Jonas Tögel schil­dert in sei­nem in die­sem Jahr erschie­ne­nen Buch Kogni­ti­ve Kriegs­füh­rung. Neu­es­te Mani­pu­la­ti­ons­tech­ni­ken als Waf­fen­gat­tung der NATO die aktu­ell »fort­schritt­lichs­te Form der Mani­pu­la­ti­on«. Seit dem Jahr 2020 trei­be die NATO eine neue Form der psy­cho­lo­gi­schen Kriegs­füh­rung vor­an: die soge­nann­te kogni­ti­ve Kriegs­füh­rung (cogni­ti­ve war­fa­re).

Wenn sich die moder­ne Kriegs­pro­pa­gan­da vor 100 Jah­ren vor allem auf Mas­sen­ma­ni­pu­la­ti­on ver­las­sen hat (die natür­lich noch immer unver­min­dert anvi­siert wird), zie­len heu­te, so Tögel, vor allem die mili­tä­ri­sche Anwen­dung der Neu­ro­wis­sen­schaf­ten sowie die Tech­no­lo­gien des Typs Nano­ro­bo­ter und Neu­ro­waf­fen direkt auf das Denken.

Die zugrun­de­lie­gen­de Wis­sen­schaft von der Mani­pu­la­ti­on kenn­zeich­net ein Hard­core-Mate­ria­lis­mus, der das Leib-See­le-Pro­blem nicht mehr kennt. Offi­zi­ell wird noch nichts dar­über ver­laut­bart, daß mit RFID-Chips, Nano­par­ti­keln im mensch­li­chen Blut­kreis­lauf, Gen­ver­än­de­rung etwa durch mRNA-Injek­tio­nen oder neu­ro­wirk­sa­me Psy­cho­phar­ma­ka in Lebens­mit­teln oder im Trink­was­ser die alte Gren­ze zwi­schen Phy­sis und Psy­che bereits über­schrit­ten wird – doch geben die NATO-Stra­te­gie­pa­pie­re und ‑kon­fe­ren­zen wie eine »offe­ne Ver­schwö­rung« davon der­ar­tig beredt Aus­kunft, daß man dies als limi­t­ed han­gout (Preis­ge­ben eines unwich­ti­gen oder ver­al­te­ten Teils der eige­nen Ope­ra­tio­nen, um mit den ent­schei­den­den Tei­len unge­stört fort­fah­ren zu kön­nen, man hat ja »nichts zu ver­ber­gen«) oder als pre­dic­ti­ve pro­gramming inter­pre­tie­ren sollte.

Der »Gedan­ken­krieg« mit­tels Soft-power-Tech­ni­ken ist spä­tes­tens seit dem Zwei­ten Welt­krieg aus­ge­bro­chen, doch fin­det erst neu­er­dings direk­te Steue­rung kogni­ti­ver Pro­zes­se in den Gehir­nen der anvi­sier­ten Adres­sa­ten statt, und zwar ver­mit­tels des Inter­nets. Ein wesent­li­cher Mecha­nis­mus, auf dem die kogni­ti­ve Waf­fen­gat­tung fußt, ist die völ­lig frei­wil­li­ge Preis­ga­be rie­si­ger Daten­men­gen durch uns Inter­net­nut­zer. Tögel schreibt, wir alle gäben unab­läs­sig hin­ter dem für die Emp­fän­ger ein­seh­ba­ren Text, den wir öffent­lich oder pri­vat abset­zen, einen »Schat­ten­text« von uns: Klicks, Bewer­tun­gen, Such­ma­schi­nen­ver­wen­dung, Schlag­wör­ter, Surf­dau­er, Käu­fe, Ver­lin­kun­gen, Füt­tern von KI-Maschi­nen wie ChatGPT, Han­dyor­tung – all das, wor­auf nicht nur Wer­be­al­go­rith­men zugrei­fen kön­nen, son­dern auch Staats­tro­ja­ner, dar­auf spe­zia­li­sier­te Agen­tu­ren und Geheimdienste.

Der Angriff, der auch und gera­de, wie Jonas Tögel her­aus­stellt, die eige­nen Völ­ker der west­li­chen Staa­ten tref­fen soll, kann auf ein kom­ple­xes Waf­fen­ar­se­nal ver­trau­en. Neben den »Schat­ten­tex­ten« fin­den sich dar­in vor allem gezielt auf­ge­bau­te »Influen­cer« und »par­ti­zi­pa­to­ri­sche Pro­pa­gan­da« in den sozia­len Medi­en: das Ver­brei­ten prä­zi­se auf sie zuge­schnit­te­ner Inhal­te durch die Nut­zer selbst.

Wäh­rend die meis­ten vor allem jun­gen Nut­zer die Funk­ti­ons­wei­se von Algo­rith­men bereits ken­nen, ver­hält sich dies bei einer der neu­es­ten Waf­fen anders, dem soge­nann­ten pre­bun­king. Debun­king ist das Ent­lar­ven oder Auf­de­cken von Falsch­mel­dun­gen (das Geschäft der media­len »Fak­ten­che­cker«), doch »das ›Pre­bun­king‹ […] soll die psy­chi­sche Ein­stel­lung des Emp­fän­gers so prä­pa­rie­ren, daß er die frag­li­che Behaup­tung bereits für falsch hält, bevor er mit ihr in Kon­takt kommt. Das kann zum Bei­spiel dadurch gesche­hen, daß Schü­ler in einer vir­tu­el­len Umge­bung selbst Fake-News pro­du­zie­ren und sich so schein­bar in ›bös­wil­li­ge Akteu­re‹ hin­ein­ver­set­zen. Tref­fen sie dann im All­tag auf eine Nach­richt, der die­sel­be Kom­mu­ni­ka­ti­ons­stra­te­gie zu Grun­de zu lie­gen scheint, leh­nen sie deren Inhalt von vor­ne her­ein ab.«

–

Genug davon. Die Fra­ge wird immer dring­li­cher: Was ist es in uns, das uns so teuf­lisch emp­fäng­lich macht für Mani­pu­la­ti­on? War­um ist der Mensch so beschaf­fen, daß er sol­chen Miß­hand­lun­gen hilf­los aus­ge­lie­fert ist?

Wenn ich oben die Wirk­wei­se der Mani­pu­la­ti­on so skiz­ziert habe, daß A mit­tels bewuß­ten Zugriffs auf das unbe­wuß­te Füh­len von B des­sen Wil­len lenkt, wor­auf­hin des­sen Den­ken und Han­deln sich (von B unbe­merkt) den Inter­es­sen oder Zwe­cken von A unter­ord­net, dann ent­spricht die­se Skiz­ze einem Gedan­ken des hei­li­gen Tho­mas von Aquin in sei­ner Sum­ma theo­lo­giae.

Engel, und zwar sowohl gute als auch böse (Tho­mas spricht bei letz­te­ren expli­zit in die­sem Zusam­men­hang von »Dämo­nen«), wir­ken in der Wei­se auf den Men­schen, daß sie ihn nicht über den Wil­len len­ken kön­nen, denn das kann nur Gott. Was sie kön­nen, ist, auf die Sinn­lich­keit des Men­schen ein­zu­wir­ken: sei­ne Gefüh­le ent­we­der geis­tig oder phy­sisch erre­gen. Dämo­nen sind die Ur-Mani­pu­la­to­ren, ihr gesam­tes Sin­nen, Trach­ten und Trei­ben rich­tet sich auf nichts anderes!

Das, was die moder­ne Psy­cho­lo­gie nach Freud das »Unbe­wuß­te« nennt, hieß in der Tra­di­ti­on »die sinn­li­chen Trie­be«, »das Fleisch« oder »die Unter­na­tur« des Men­schen. Die­se sind dem Bewußt­sein nicht zugäng­lich, wäh­rend der Wil­le und der Ver­stand die bewuß­ten See­len­tei­le dar­stel­len. Wer einen Men­schen füh­ren will, ohne daß die­ser frem­de Füh­rung bemerkt und abwehrt, weil sie gegen sei­nen Wil­len geschieht, muß sich also in des­sen Unter­na­tur ein­schlei­chen, sein Fleisch erre­gen (was wahr­lich nicht auf Sexua­li­tät beschränkt ist, wenn­gleich die­se den Dämo­nen als vor­treff­lich geeig­ne­te Soll­bruch­stel­le erscheint).

Die­ser Jemand kann ein ande­rer Mensch sein, ein direk­tes Gegen­über (oben unter 1. beschrie­ben), oder es han­delt sich um mani­pu­la­ti­ve Zusam­men­hän­ge im Sozia­len (2.) bzw. regel­rech­te wis­sen­schaft­li­che Metho­den der Kriegs­füh­rung in der human domain (3.). Gemein­sam ist die­ser Kli­max das Prin­zip: die Fremd­be­stim­mung des Wil­lens eines Opfers durch Miß­brauch von des­sen Gefüh­len und Trieben.

Jonas Tögel beschließt sein Buch mit einem Kapi­tel, in dem er sei­nen Lesern Wege wei­sen will, wie sie als ein­zel­ne die Mani­pu­la­ti­ons­waf­fen der kogni­ti­ven Kriegs­füh­rung »neu­tra­li­sie­ren« kön­nen. Logi­scher­wei­se ist die Kennt­nis der­sel­ben bereits der ers­te und ent­schei­den­de Schritt: Da sie im Dun­keln auf das Unbe­wuß­te wir­ken sol­len, ver­lie­ren sie, ans Tages­licht des Bewußt­seins gezerrt, ihre Kraft. Doch Wis­sen bedeu­tet, davon kann jeder Leh­rer und jeder Ethi­ker ein Lied sin­gen, nicht Umsetzen-Können.

Der Moti­va­ti­ons­for­scher ist an die­ser Stel­le trotz eif­ri­gen Bemü­hens ziem­lich gelie­fert. Er will mehr anbie­ten als Auf­klä­rung, also eine ihrer­seits rein kogni­ti­ve Gegen­stra­te­gie zur kogni­ti­ven Kriegs­füh­rung. Denn Auf­klä­rung über das The­ma Mani­pu­la­ti­on in Büchern und Vor­trä­gen hat den Pfer­de­fuß, daß die aller­meis­ten Zuhö­rer ver­ständ­nis­in­nig nicken – aber die Mani­pu­lier­ten sind immer die ande­ren (»die Gesell­schaft«, »die Nut­zer von Social media«, »die Main­stream­gläu­bi­gen«, die »Schlaf­scha­fe«).

Tögel schreibt: »Es stimmt und ist in der psy­cho­lo­gi­schen For­schung gut belegt, daß man selbst die eige­ne Anfäl­lig­keit für Mani­pu­la­ti­on ger­ne unter­schätzt, wäh­rend man sie bei ande­ren über­schätzt. Die­se Tat­sa­che wird auch als ›Drit­te-Per­son-Effekt‹ (Third-Per­son-Effect) bezeichnet.«

»War­um siehst du den Split­ter im Auge dei­nes Bru­ders, aber den Bal­ken in dei­nem Auge bemerkst du nicht?« (Mt 7,3) drückt es Chris­tus in der Berg­pre­digt aus. Denn alle Auf­klä­rung über Mani­pu­la­ti­ons­tech­ni­ken bewirkt nichts, wenn der ein­zel­ne den Bal­ken im eige­nen Auge ste­cken läßt. Er muß blind blei­ben für Tögels Rat­schlä­ge, etwa die »hel­le Sei­te« der Soft power in Form von Moti­va­ti­ons­tech­ni­ken und die woke Psy­cho­num­mer namens »Empower­ment« posi­tiv für sich zu nut­zen oder mit C. G. Jung das »Auf­wa­chen« aus der Mani­pu­la­ti­on neu zu framen: »Ich bin das, was ich ent­schei­de zu wer­den.« Tögel zitiert Jung noch wei­ter: »Nur wer in sein Herz blickt, sieht die Din­ge so, wie sie wirk­lich sind. Wer nach außen blickt, schläft. Wer nach innen blickt, der wacht auf.«

»Ich habe auch nach ein­ge­hen­der Recher­che die­se Sät­ze nur auf Web­sites mit berühm­ten Zita­ten gefun­den. Jung liest sich in Wirk­lich­keit etwas weni­ger selbsthilfegruppenhaft:

Zu vie­le noch suchen außen; die einen glau­ben an den Trug des Sie­ges und der sieg­rei­chen Macht, ande­re an Ver­trä­ge und Geset­ze und wie­der­um ande­re an die Zer­stö­rung der bestehen­den Ord­nung. Zu weni­ge noch aber suchen nach innen, im eige­nen Selbst, und noch zu weni­ge legen sich die Fra­ge vor, ob nicht der mensch­li­chen Gesell­schaft am Ende dadurch am bes­ten gedient sei, daß jeder bei sich sel­ber anfan­ge und jene Auf­he­bung der bis­he­ri­gen Ord­nung, jene Geset­ze, jene Sie­ge, die er auf allen Gas­sen pre­digt, zuerst und ein­zig und allein an sei­ner eige­nen Per­son und in sei­nem eige­nen inne­ren Staat erprob­te, anstatt sie sei­nen Mit­men­schen zuzu­mu­ten.« (Die Psy­cho­lo­gie des Unbe­wuß­ten, Vor­wort zur 2. Auf­la­ge, 1918)

Dabei ist dem Psy­cho­ana­ly­ti­ker die Wirk­wei­se der Dämo­nen ver­traut, Jung fängt mit dem Begriff des „Arche­ty­pus“ in einem gewis­sen Umfang das ein, was die Tra­di­ti­on als Dämo­nen gese­hen hat. Indi­rekt zitiert er Augus­ti­nus, der ihre „Auf­ge­bla­sen­heit“ auf 1 Kor 8, 1 zurück­führt. Im sel­ben Werk schreibt Jung nämlich:

»Hier­in zeigt sich die cha­rak­te­ris­ti­sche Wir­kung des Arche­ty­pus: Er ergreift die Psy­che mit einer Art Urge­walt und nötigt zur Über­schrei­tung des mensch­li­chen Berei­ches. Er ver­an­laßt Über­trei­bung, Auf­ge­bla­sen­heit (Infla­ti­on!), Unfrei­wil­lig­keit, Illu­si­on und Ergrif­fen­heit im Guten wie im Bösen. Hier liegt der Grund, war­um die Men­schen immer der Dämo­nen bedurf­ten und nie ohne Göt­ter leben konnten.«

Uns Heu­ti­gen kann die Inter­pre­ta­ti­on von Mani­pu­la­ti­on als Wirk­wei­se der Dämo­nen mei­nes Erach­tens wei­ter­hel­fen, um die Lücke zwi­schen dem Erken­nen der Mani­pu­la­ti­on im Außen und dem stän­di­gen Wir­ken der Mani­pu­la­ti­on auf das Innen zu schlie­ßen. Der Mensch ist näm­lich seit dem Sün­den­fall prin­zi­pi­ell von Dämo­nen umzin­gelt und auch inner­lich durch­drun­gen, inso­fern ist es etwas völ­lig Gewöhn­li­ches, eben die Natur (oder: die Unter­na­tur) des Men­schen, daß unser Wil­le der­art bela­gert, bezirzt, ver­führt, getriezt, unter­wan­dert, matt gesetzt und aus­ge­trickst wer­den kann. Die Dämo­nen ver­mö­gen nichts ande­res, als sich man­nig­fal­tigs­ter »Psy­cho­t­ricks« zu bedie­nen, das ist ihre Natur.

Nicht jede Sün­de ist dämo­nisch bewirkt. Aber »wenn der Mensch sei­nen Wil­len ver­nach­läs­sigt und ihn preis­gibt, ohne ihn Gott zu unter­wer­fen, so wird sich als­bald der Wider­sa­cher Got­tes mel­den, um sich die­sen Wil­len hörig zu machen oder ihn zu ver­drän­gen. Zwar kann sich auch ein mensch­li­cher Wil­le ein­schal­ten; aber die Macht der Dae­mo­nen ist unver­gleich­lich grö­ßer.« (Egon v. Peters­dorff, Dae­mo­no­lo­gie, 1940)

Wenn man sich ein­mal traut, in der Gewis­sens­er­for­schung oder im ver­trau­li­chen Gespräch wirk­lich in den eige­nen Gefühls­haus­halt hin­un­ter­zu­stei­gen, wird man sich fra­gen, was man eigent­lich unter­halb der kogni­ti­ven Ober­flä­che alles ins­ge­heim emp­fin­det. Da wird man fün­dig, da tum­meln sich die Dämo­nen – und zwar gera­de dann, wenn die Fra­gen, die ich dem eige­nen Gewis­sen stel­le oder offen aus­spre­che, bloß schein­ba­re Klei­nig­kei­ten wie mei­ne Anti­pa­thien, typi­schen Reak­ti­ons­mus­ter und »Trig­ger-Knöpf­chen« betref­fen und nicht die kogni­ti­ve Kriegs­füh­rung im geo­po­li­ti­schen Hybrid­krieg. Das ganz Gro­ße ist das ganz Klei­ne. Und anders­her­um. Des­halb ist es einer­seits so »nor­mal« und mensch­lich, der stän­di­gen Wir­kung der Dämo­nen aus­ge­setzt zu sein, ande­rer­seits so per­vers und unmensch­lich, ja, wider­mensch­lich, wie es eben nur das Böse sein kann.

Mei­ne The­se wäre: Es ist das alt­be­kann­te Böse, das vie­le Abstu­fun­gen und Wirk­wei­sen kennt und seit hun­dert Jah­ren den Men­schen mit letz­ter Kraft­auf­bie­tung nun dazu bringt, sich re-edu­ca­ti­on, framing manu­als und cogni­ti­ve war­fa­re aus­zu­den­ken – und das den Men­schen dazu bringt, die­sen Ver­su­chen, in sei­ne See­le ein­zu­drin­gen, immer mehr zu erlie­gen, immer will­fäh­ri­ger zu wer­den, sich frei­wil­lig zu unter­wer­fen, ohne es auch nur zu ahnen.

Es gibt jedoch gegen das alt­be­kann­te Böse ein Hilfs­mit­tel, und das ist die »Schei­dung der Geis­ter«. Der Apos­tel Johan­nes for­mu­liert es so: »Traut nicht jedem Geist, nein, prüfet die Geis­ter, ob sie aus Gott sind« (1 Joh 4,1). In den Exer­zi­ti­en des hei­li­gen Igna­ti­us von Loyo­la ist die Unter­schei­dung der Geis­ter die zen­tra­le Übung: »Ich setz­te vor­aus, daß es drei­er­lei Gedan­ken in mir gibt: sol­che, die mein eigen sind und allein mei­ner Frei­heit und mei­nem Wil­len ent­sprin­gen, wäh­rend die bei­den andern von außen kom­men: der eine vom guten, der ande­re vom bösen Geist.«

Die­se Übung ist nie­mals rein kogni­tiv, denn beim Hin­un­ter­stei­gen in die Abgrün­de der See­le emp­fin­de ich rege Abscheu oder aber Wie­der­ho­lungs­lust. Wenn ich uner­bitt­lich prü­fe, wel­che mei­ner schein­bar noch so legi­ti­men Gedan­ken »vom bösen Geist« stam­men könn­ten, fin­de ich ihre mög­li­chen Moti­ve: Haß, Angst, Zorn, Herrsch­sucht, Dün­kel, Eigen­lie­be … die mich unter­halb mei­nes Wil­lens dazu gebracht haben könn­ten, ein Kriegs­pro­pa­gan­da­vi­deo zu tei­len, die genau­es­te Schritt­zäh­ler-App zu instal­lie­ren, Tri­bu­na­le für sata­ni­sche Pädo-Eli­ten zu for­dern, einem poli­ti­schen Hoff­nungs­trä­ger in den sozia­len Medi­en zu fol­gen, bei Kam­pa­gnen gegen »das Virus« oder »die Gen­sprit­ze« mit­zu­ma­chen, als »letz­te Gene­ra­ti­on« von links oder von rechts auf die Stra­ße zu gehen, Lin­ke, Schwar­ze, Mos­lems und die deka­den­ten Mas­sen des eige­nen Vol­kes zu ver­ab­scheu­en oder gar zu glau­ben, ich sei nicht manipulierbar.