Das Migrationsproblem ist eine Dauerschleife (Teil 1)

Den Todes­stoß erhält der Sozi­al­staat durch die Mas­sen­mi­gra­ti­on unqua­li­fi­zier­ter Men­schen, die in den Natio­nal-Sozi­al-Staa­ten ihr Glück suchen. Für die kom­ple­xe Anfor­de­run­gen stel­len­den Arbeits­märk­te sind sie fast alle untaug­lich, und es wür­de meh­re­re Gene­ra­tio­nen dau­ern, bis sie akkul­tur­iert bzw. assi­mi­liert sind. Also wer­den sie vom Sozi­al­sys­tem ali­men­tiert, und zwar in enorm wach­sen­der Zahl. Dies bringt jedoch die Sozi­al­sys­te­me aus dem Gleich­ge­wicht. […] Durch unge­steu­er­te Immi­gra­ti­on wird [das Sys­tem] aber irgend­wann über­for­dert, denn die­se besitzt kei­ne natür­li­che Ober­gren­ze, die nicht jen­seits des­sen läge, was natio­nal ver­kraf­tet wer­den kann.« (S. 25)

Die­se düs­te­re Pro­gno­se für die west­li­chen Wohl­fahrts­staa­ten stammt aus der Feder des deut­schen Uni­ver­sal­ge­lehr­ten Rolf Peter Sie­fer­le. In sei­nem 2017 post­hum erschie­ne­nen Werk Das Migra­ti­ons­pro­blem – Über die Unver­ein­bar­keit von Sozi­al­staat und Mas­sen­ein­wan­de­rung sah er unter dem Ein­druck von Ange­la Mer­kels schran­ken­lo­ser Migra­ti­ons­po­li­tik den von ihm bereits in den 1990ern anti­zi­pier­ten „Pro­zeß der Selbst­de­struk­ti­on« Deutsch­lands und Euro­pas in sei­ne End­pha­se übergehen.

Etwas mehr als ein hal­bes Jahr­zehnt ist seit die­ser prä­gnan­ten Ana­ly­se ver­gan­gen. Wäh­rend­des­sen sind die Strö­me an Migran­ten nach Euro­pa und ins­be­son­de­re nach Deutsch­land unge­hin­dert wei­ter­ge­flos­sen. Zeit also, Sie­fer­les dama­li­gen Aus­blick auf die Zukunft des Sozi­al­staats mit der Rea­li­tät des Jah­res 2023 abzu­glei­chen, in der der Erfolg der Ein­glie­de­rung der Migran­ten in den Arbeits­markt zuneh­mend abge­schätzt wer­den kann.

In die­sem Zusam­men­hang exis­tie­ren eine Rei­he von Indi­ka­to­ren, die Auf­schluß über den Erfolg oder Miß­er­folg der Arbeits­markt­in­te­gra­ti­on von Migran­ten geben: Dabei ist zwi­schen sol­chen Wer­ten zu unter­schei­den, die den Sta­tus der Beschäf­ti­gung anzei­gen, und sol­chen, die die Inan­spruch­nah­me des Sozi­al­staats durch Migran­ten beziffern.

Bei ers­te­ren sticht die Beschäf­ti­gungs­quo­te her­aus, die den Anteil der Erwerbs­tä­ti­gen im erwerbs­fä­hi­gen Alter an der gleich­alt­ri­gen Wohn­be­völ­ke­rung abbil­det. In die­sem Kon­text ist vor allem die Beschäf­ti­gungs­quo­te bezo­gen auf die sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Beschäf­tig­ten von Inter­es­se: Sie lag im Juli die­ses Jah­res für Deut­sche bei 64,1 (je höher die Zahl, des­to höher der Anteil der Beschäf­tig­ten an der Bevöl­ke­rung im erwerbs­fä­hi­gen Alter – eine Quo­te von 100 mar­kiert die theo­re­ti­sche Ober­gren­ze von hun­dert Prozent).

Bei Aus­län­dern lag sie mit 48,2 deut­lich dar­un­ter, wobei die EU-Aus­län­der mit einer Beschäf­ti­gungs­quo­te von 57,8 die­sen Wert noch nach oben zie­hen. Betrach­tet man näm­lich die Staa­ten, aus denen seit 2015 die meis­ten Migran­ten nach Deutsch­land gekom­men sind (Top-8-Asyl­län­der: Syri­en, Afgha­ni­stan, Irak, Paki­stan, Iran, Soma­lia, Eri­trea, Nige­ria), so zeigt sich, daß die Beschäf­ti­gungs­quo­te bei die­sen Natio­na­li­tä­ten mit 36,2 nur etwa halb so hoch aus­fällt wie die der Deut­schen, wobei Afgha­nen mit einer Quo­te von 31,8 das Schluß­licht unter den Top‑8 bilden.

Schlech­ter fällt nur die Beschäf­ti­gungs­quo­te der Ukrai­ner aus, die im Juli 2023 bei mage­ren 19,1 lag. Indes spie­geln die Arbeits­lo­sen­zah­len die Beschäf­ti­gungs­quo­ten wider: Wäh­rend die Arbeits­lo­sen­quo­te der Deut­schen seit Jah­ren sta­bil um 5,0 oszil­liert, liegt die der Top‑8 mit 30,3 sechs­mal höher (Stand Juli 2023), wobei Syri­en (37,1) und Afgha­ni­stan (32) die Rang­lis­te inner­halb der Top‑8 anführen.

Allein die Beschäf­ti­gungs­quo­ten und Arbeits­lo­sen­zah­len zei­gen, daß von einer rei­bungs­lo­sen Auf­nah­me der Migran­ten durch den Arbeits­markt, wie sie das links­li­be­ra­le Estab­lish­ment bis heu­te pos­tu­liert, kei­ne Rede sein kann. Viel­mehr gerät der deut­sche Arbeits­mo­tor durch die unge­fil­ter­ten Bei­mi­schun­gen aus dem Takt und stot­tert holp­rig dem Fach­kräf­te­man­gel ent­ge­gen. Sie­fer­les Ein­schät­zung aus den Anfangs­ta­gen der unkon­trol­lier­ten Mas­sen­mi­gra­ti­on, daß die Migran­ten „für die kom­ple­xe Anfor­de­run­gen stel­len­den Arbeits­märk­te […] fast alle untaug­lich“ sei­en, gewinnt mit jedem wei­te­ren ver­strei­chen­den Monat an Gewicht.

Die­ses Gewicht nimmt zu, sobald man die kon­kre­ten Tätig­keits­fel­der der Migran­ten mit in die Betrach­tung auf­nimmt, die es in Arbeit geschafft haben: 46 Pro­zent der sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Beschäf­tig­ten aus den Top‑8 arbei­te­ten Stand 2023 als „Hel­fer“ (von der Bun­des­agen­tur für Arbeit defi­niert als Hel­fer-/An­lern­tä­tig­kei­ten, die kei­ne beruf­li­che Aus­bil­dung oder nur eine ein­jäh­ri­ge Berufs­aus­bil­dung erfor­dern). Bei den Soma­liern waren es sogar 70 Pro­zent. Zum Ver­gleich: Von den deut­schen sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Beschäf­tig­ten arbei­te­ten zu die­sem Zeit­punkt ledig­lich 14 Pro­zent im Bereich der Geringqualifizierten.

Das hat Aus­wir­kun­gen auf die Löh­ne, die Migran­ten erhal­ten, und damit auch auf die Steu­ern und Sozi­al­ab­ga­ben, die sie zur Auf­recht­erhal­tung der Infra­struk­tur und des Sozi­al­staats ins Sys­tem zurück­ge­ben. Im Jahr 2022 erhiel­ten 46,3 Pro­zent aller sozi­al­ver­si­che­rungs­pflich­tig Voll­zeit­be­schäf­tig­ten aus den Top‑8 einen Brut­to­lohn unter­halb der Nied­rig­lohn­schwel­le (2022: 2.431Euro). Außer­dem erhiel­ten Aus­län­der aus den Top‑8 im Jahr 2022 mit 2.493 Euro ein um 1.292 Euro nied­ri­ge­res Median­ent­gelt als deut­sche Voll­zeit­be­schäf­tig­te (3.785 Euro).

Legt man nun die Berech­nung des Insti­tuts der deut­schen Wirt­schaft Köln aus dem Jahr 2020 zugrun­de, ab wel­cher Ein­kom­mens­schwel­le man als Net­to­zah­ler mehr in das staat­li­che Sys­tem ein­zahlt, als man aus ihm erhält, und geht man von einem Sin­gle­haus­halt aus, so wird deut­lich, daß das Medi­an­ein­kom­men der Voll­zeit­be­schäf­tig­ten aus den Top‑8 die Net­to­zah­ler­schwel­le nicht durchbricht:

Im Durch­schnitt erhal­ten sie nach dem Modell des IW pro Kopf 1.706 Euro mehr vom Staat, als sie ein­zah­len (Sin­gle­haus­halt ange­nom­men). Unter die­sen Rah­men­be­din­gun­gen müss­te ein Brut­to­lohn von 2.625 Euro im Monat erzielt wer­den, um die Net­to­zah­ler­schwel­le zu überschreiten.

Berück­sich­tigt man zusätz­lich, daß Löh­ne ins­be­son­de­re infla­ti­ons­be­ding­ten Schwan­kun­gen unter­lie­gen, und füt­tert die Modell­rech­nung des IW daher mit dem Median­ge­halt der Top-8-Voll­zeit­be­schäf­tig­ten im Jahr 2020 (2.121 Euro), in dem das Modell erstellt wur­de, gera­ten die Top‑8 Beschäf­tig­ten noch wei­ter ins Hin­ter­tref­fen: 5.717 Euro gab dem­zu­fol­ge der Staat im Jahr mehr für die­se Beschäf­tig­ten aus, als er von ihnen über Steu­ern zurückbekam.

Schon die­se gro­be Rech­nung ver­deut­licht den mone­tä­ren Ver­lust, der durch die Migra­ti­on ent­steht – ganz zu schwei­gen vom durch die Hete­ro­ge­ni­sie­rung der Gesell­schaft schwin­den­den Ver­trau­en und der Des­in­te­gra­ti­on sozia­ler Insti­tu­tio­nen (sie­he dazu u.a. Robert Put­nam: Bow­ling Alo­ne: The Col­lap­se and Revi­val of Ame­ri­can Com­mu­nity).

Kri­ti­ker sol­cher Berech­nun­gen wen­den ger­ne ein, daß sie die Erwerbs­bio­gra­phien nur unzu­rei­chend abbil­de­ten. In Däne­mark beschäf­tigt man sich jedoch schon seit eini­ger Zeit kon­kret mit den tat­säch­li­chen Kos­ten der Migra­ti­on und ver­fei­nert in die­sem Zusam­men­hang die Mes­sung von Aus­ga­ben und Ein­nah­men – auch über Erwerbsverläufe.

Bei der Berech­nung des Net­to­bei­trags zu den öffent­li­chen Finan­zen für ver­schie­de­ne Bevöl­ke­rungs­grup­pen Däne­marks wer­den alle öffent­li­chen Ein­nah­men und Aus­ga­ben für jede Per­son in der Bevöl­ke­rung indi­vi­dua­li­siert. Für eine Rei­he von Ein­nah­men und Aus­ga­ben ist die­se Indi­vi­dua­li­sie­rung direkt in den Regis­tern ver­füg­bar: Dies gilt zum Bei­spiel für Ein­kom­mens­steu­ern, Grund­steu­ern und Aus­ga­ben für Transferleistungen.

Bei ande­ren Ein­nah­men und Aus­ga­ben erfolgt die Indi­vi­dua­li­sie­rung so weit wie mög­lich auf der Grund­la­ge von Regis­ter­in­for­ma­tio­nen über Ein­heits­aus­ga­ben und Akti­vi­täts­maß­nah­men aus Per­so­nen­re­gis­tern (z.B. Aus­ga­ben für Bil­dung, Gesund­heit und Kin­der­be­treu­ung) oder durch gesetz­li­che Modell­rech­nun­gen auf der Grund­la­ge der gel­ten­den Vor­schrif­ten (z.B. Kraft­fahr­zeug­steu­er und Zulassungssteuer).

Das däni­sche Finanz­mi­nis­te­ri­um ver­öf­fent­licht dazu regel­mä­ßig Berich­te, zuletzt im Jahr 2021. Dar­in resü­miert das vom Sozi­al­de­mo­kra­ten Nico­lai Wam­men geführ­te Minis­te­ri­um: „Ins­ge­samt ver­ur­sach­ten Ein­wan­de­rer und ihre Nach­kom­men aus den MEN­APT-Län­dern [Mitt­le­rer Osten, Nord­afri­ka, Afgha­ni­stan, Paki­stan und Tür­kei] Net­to­kos­ten für die öffent­li­chen Finan­zen in Höhe von etwas mehr als 24 Mil­li­ar­den DKK, wäh­rend Zuwan­de­rer und Nach­kom­men aus ande­ren nicht-west­li­chen Län­dern Net­to­aus­ga­ben in Höhe von 7 Mil­li­ar­den DKK verursachten

Im Jahr 2018 leis­te­ten Zuwan­de­rer und Nach­kom­men aus west­li­chen Län­dern einen posi­ti­ven Bei­trag zu den öffent­li­chen Finan­zen mit knapp über 7 Mil­li­ar­den DKK bei.“

Migran­ten aus den MEN­APT-Län­dern leis­ten im Durch­schnitt zu kei­nem Zeit­punkt ihres Erwerbs­le­bens einen posi­ti­ven Net­to­bei­trag zu den öffent­li­chen Finan­zen des däni­schen Staats. Obwohl es sich um eine Ana­ly­se der däni­schen Situa­ti­on han­delt, sind das Wohl­fahrts­staats­mo­dell, der Arbeits­markt und die Migran­ten­struk­tur in Däne­mark und Deutsch­land ähn­lich. Eine Über­trag­bar­keit der Ergeb­nis­se auf den deut­schen Wohl­fahrts­staat ist daher gegeben.

Dies gilt umso mehr, als ähn­li­che Stu­di­en auch für Deutsch­land durch­ge­führt wur­den. So berech­ne­te der deut­sche Öko­nom Hol­ger Bonin für die in Deutsch­land im Jahr 2012 leben­de aus­län­di­sche Bevöl­ke­rung ein Finan­zie­rungs­de­fi­zit des deut­schen Staats von 79.100 Euro pro Kopf (die Stu­die wur­de damals von der Pres­se ins Gegen­teil ver­kehrt) – die Mas­sen­mi­gra­ti­on seit 2015 war dabei noch nicht ein­mal berücksichtigt.