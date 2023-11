Das Migrationsproblem ist eine Dauerschleife (Teil 2)

Wäh­rend­des­sen zeigt sich, daß die Mas­sen­mi­gra­ti­on der letz­ten Jah­re einen erheb­li­chen öffent­li­chen Kraft­akt bedeu­tet. Damit die ver­meint­li­chen Hoff­nungs­trä­ger der bun­des­re­pu­bli­ka­ni­schen Wohl­stands­si­che­rung auch nur ansatz­wei­se dazu befä­higt wer­den, auf dem deut­schen Arbeits­markt par­ti­zi­pie­ren zu kön­nen, braucht es ein Heer von Sach­be­ar­bei­tern, Leh­rern, Aus­bil­dern etc. Seit 2015 ist ein signi­fi­kan­ter Stel­len­auf­wuchs in der öffent­li­chen Ver­wal­tung zu beobachten:

Zwi­schen 2015 und 2022 sind dort 249.000 zusätz­li­che Stel­len geschaf­fen wor­den. Zwei Behör­den ste­chen dabei her­vor: Das Bun­des­amt für Migra­ti­on und Flücht­lin­ge (BAMF) und die Bun­des­agen­tur für Arbeit (BA).

Nach der Asyl­wel­le Anfang der 1990er war die Zahl der Beschäf­tig­ten im BAMF zwi­schen 1995 und 2015 um rund ein Vier­tel gesun­ken, seit 2015 ver­zeich­net die Behör­de jedoch einen deut­li­chen Stel­len­zu­wachs um 175 Pro­zent auf ins­ge­samt 7.780 Beschäf­tig­te. Bei der BA lässt sich der gestie­ge­ne Auf­wand an den Per­so­nal­kos­ten able­sen: Zwi­schen 1995 und 2015 stie­gen die­se ledig­lich um 1,7 Mil­li­ar­den Euro, zwi­schen 2015 und 2023 aber um 2,1 Mil­li­ar­den Euro.

Fer­ner spie­gelt sich die Belas­tung der kom­mu­na­len Ebe­ne bei den Beschäf­tig­ten des öffent­li­chen Diens­tes wider: 2010 gab es 1.169.200 Ange­stell­te im kom­mu­na­len öffent­li­chen Dienst, 2015 waren es 1.253.400, indes ihre Zahl 2022 auf ein Rekord­ni­veau von 1.701.500 Ange­stell­ten anwuchs. Dies ent­sprich einem Zuwachs von 448.100 Stel­len in 7 Jahren.

Abge­se­hen von den stei­gen­den öffent­li­chen Kos­ten bedeu­tet das einen Ent­zug von Arbeits­kraft aus der frei­en Wirt­schaft. Die­se Ent­wick­lung ist vor dem Hin­ter­grund des sich ver­schär­fen­den Arbeits­kräf­te­man­gels umso fata­ler, als die drin­gend benö­tig­ten Arbeits­kräf­te der Zukunft damit beschäf­tigt sind, die Migra­ti­ons­strö­me zu ver­wal­ten und bes­ten­falls – nach hor­ren­den Inves­ti­ti­ons­kos­ten (Sprach­kur­se, Arbeits­markt­maß­nah­men etc.) – für Hel­fer­tä­tig­kei­ten im Nied­rig­lohn­sek­tor zu befähigen.

Das im vori­gen Satz gesetz­te „bes­ten­falls“ ist bewußt gewählt. Denn vie­len Migran­ten, ins­be­son­de­re aus den Top‑8, gelingt der Weg in den Arbeits­markt nicht bezie­hungs­wei­se ist es für man­che attrak­ti­ver, Sozi­al­leis­tun­gen zu bezie­hen, wenn im Nied­rig­lohn­sek­tor ein kaum bes­se­res Ein­kom­men winkt, das im Gegen­satz zum Bür­ger­geld auch noch mit Anstren­gung ver­bun­den ist. Damit sind wir beim zwei­ten, ein­gangs erwähn­ten Aspekt des Migra­ti­ons­pro­blems ange­langt: der Inan­spruch­nah­me des Sozi­al­staats durch Migran­ten und den dar­aus resul­tie­ren­den Unwuch­ten im deut­schen Sozialsystem.

In die­sem Zusam­men­hang ste­chen die seit Jah­ren rück­läu­fi­gen Zah­len der Deut­schen, die Hartz IV respek­ti­ve Bür­ger­geld bezie­hen, her­aus. Wäh­rend im Dezem­ber 2012 noch 3.380.098 deut­sche erwerbs­fä­hi­ge Leis­tungs­be­rech­tig­te (ELB) Hartz IV bezo­gen, waren es im Dezem­ber 2022 nur noch 2.082.378.

Mit ELB wer­den Per­so­nen bezeich­net, die das 15. Lebens­jahr voll­endet und die Alters­gren­ze (je nach Geburts­jahr 65–67 Jah­re) noch nicht erreicht haben, erwerbs­fä­hig sowie hil­fe­be­dürf­tig sind und ihren gewöhn­li­chen Auf­ent­halt in der Bun­des­re­pu­blik Deutsch­land haben (sie­he § 7 SGB II). Als erwerbs­fä­hig gilt, wer nicht durch Krank­heit oder Behin­de­rung auf abseh­ba­re Zeit außer­stan­de ist, unter den übli­chen Bedin­gun­gen des all­ge­mei­nen Arbeits­markts min­des­tens drei Stun­den täg­lich erwerbs­tä­tig zu sein (§ 8 SGB II)

Dem­ge­gen­über ist die Zahl aus­län­di­scher ELB im glei­chen Zeit­raum signi­fi­kant gestie­gen. Bezo­gen im Dezem­ber 2012 ledig­lich 937.364 aus­län­di­sche ELB Hartz IV, so stieg ihre Zahl im Dezem­ber 2022 auf 1.754.337 – die deut­schen ELB rücken in Sicht­wei­te. Maß­geb­lich ver­ant­wort­lich für die­sen Anstieg sind die Migran­ten aus den Top‑8: Im Dezem­ber 2012 lag die Zahl der ELB aus den Top‑8 bei 108.450 Per­so­nen, im Dezem­ber 2022 bei 564.039.

Ent­schei­dend ist hier­bei aber der Anteil der ELB an der jewei­li­gen erwerbs­fä­hi­gen Grund­ge­samt­heit. Und dies­be­züg­lich haben die ELB aus den Top‑8 die Nase vorn: Wäh­rend die ELB-Quo­te der Deut­schen im Juni die­ses Jah­res bei nied­ri­gen 4,6 Pro­zent lag, bezog fast die Hälf­te aller Erwerbs­fä­hi­gen aus den Top‑8, näm­lich 40,7 Pro­zent, zu die­sem Zeit­punkt Bür­ger­geld. Schlüs­selt man die Top‑8 wei­ter auf, so zeigt sich, dass bei­spiels­wei­se etwas mehr als die Hälf­te der erwerbs­fä­hi­gen Syrer (51,4 Pro­zent) im Juni 2023 Bür­ger­geld bezo­gen. Über­trof­fen wer­den sie nur noch von den Ukrai­nern mit einer ELB-Quo­te von 61,3 Prozent.

Dif­fe­ren­ziert man zusätz­lich nach Geschlecht, drängt sich der Ver­dacht auf, dass das deut­sche Sozi­al­sys­tem sei­tens der Top‑8 Migran­ten dazu genutzt wird, um das kon­ser­va­ti­ve Ernäh­rer­mo­dell ihrer Hei­mat­län­der fortzuführen.

Zur gesell­schaft­lich-nor­ma­ti­ven Dis­kus­si­on wün­schens­wer­te Fami­li­en­mo­del­le betref­fend soll hier kei­ne Posi­ti­on bezo­gen wer­den: Unstrit­tig ist hin­ge­gen, dass das klas­si­sche Ernäh­rer­mo­dell bei der der­zei­ti­gen Lohn­struk­tur in der Bun­des­re­pu­blik nur für Fami­li­en in Fra­ge kommt, in denen der Mann über­durch­schnitt­lich gut verdient.

Für Män­ner, die im Nied­rig­lohn­sek­tor als Hel­fer arbei­ten, ist das Vor­ha­ben, als Allein­ver­die­ner eine Fami­lie mit meh­re­ren Kin­dern zu ernäh­ren, ohne dabei vom Staat gestützt zu wer­den, nahe­zu aus­sichts­los. Die ELB-Inte­gra­ti­ons­quo­ten (Zahl der Inte­gra­tio­nen in den ver­gan­ge­nen zwölf Mona­ten im Ver­hält­nis zum durch­schnitt­li­chen Bestand an ELB in die­sem Zeit­raum) von Män­nern und Frau­en aus den Top‑8 legen aber nahe, dass genau eine sol­che staat­li­che Unter­stüt­zung des Ernäh­rer­mo­dells von Migran­ten aus den Top‑8 erfolgt: Wäh­rend im März 2020 – vor dem Ein­schnitt der Coro­na-Poli­tik in den Arbeits­markt – die ELB-Inte­gra­ti­ons­quo­te der Män­ner aus den Top‑8 bei 46,2 lag, ran­gier­ten die Top-8-Frau­en mit 8,0 weit abge­schla­gen dahinter.

Zum Ver­gleich: Bei deut­schen ELB lag die Quo­te bei­der Geschlech­ter nah bei­ein­an­der (Män­ner: 26,2; Frau­en: 21,4). Wei­ter­hin zeigt sich, dass aus­län­di­sche erwerbs­tä­ti­ge ELB häu­fi­ger in Bedarfs­ge­mein­schaf­ten mit Kin­dern (59 Pro­zent) leben als deut­sche erwerbs­tä­ti­ge ELB (38 Pro­zent), wobei 77 Pro­zent der erwerbs­tä­ti­gen ELB in Bedarfs­ge­mein­schaf­ten mit Kin­dern aus den Top‑8 Män­ner sind. Bei Deut­schen sind nur 33 Pro­zent der erwerbs­tä­ti­gen ELB in Bedarfs­ge­mein­schaf­ten mit Kin­dern Männer.

Ins­be­son­de­re bei den Bür­ger­geld-Fami­li­en mit drei und mehr Kin­dern gera­ten die Ver­hält­nis­se völ­lig aus den Fugen: Egal wel­che Unter­grup­pe der amt­li­chen Sta­tis­tik man betrach­tet, ob Fami­li­en mit Lang­zeit­leis­tungs­be­zie­hern, Fami­li­en mit arbeits­lo­sen ELB oder eben Fami­li­en mit erwerbs­tä­ti­gen ELB, über­all sind aus­län­di­sche Fami­li­en ekla­tant überrepräsentiert.

Rund 68 Pro­zent aller Bür­ger­geld-Fami­li­en mit drei und mehr Kin­dern, in denen ein erwerbs­tä­ti­ger ELB lebt, sind aus­län­di­sche Fami­li­en. Mit einem Anteil von 46 Pro­zent domi­nie­ren inner­halb die­ser Grup­pe die Top‑8, der­weil 83 Pro­zent der erwerbs­tä­ti­gen ELB in Bedarfs­ge­mein­schaf­ten mit drei und mehr Kin­dern aus den Top‑8 Män­ner sind. Damit erhär­tet sich der Ver­dacht, dass die Top-8-Migran­ten ihr Ernä­he­rer­mo­dell staat­lich abstüt­zen lassen.

Wie oben dar­ge­legt, zeigt sich zwei­er­lei: Zum einen wan­dern die Migra­ti­ons­strö­me, die seit 2015 nach Deutsch­land drän­gen, direkt in den Sozi­al­staat, zum ande­ren gelingt es den Migran­ten nur unzu­rei­chend, auf dem deut­schen Arbeits­markt Fuß zu fas­sen. Die viel geprie­se­nen Fach­kräf­te ent­pup­pen sich acht Jah­re spä­ter als eine Legi­on von Hilfs­kräf­ten, die im Nied­rig­lohn­sek­tor ihr Dasein fris­ten und je nach Arbeits- und Lohn­si­tua­ti­on wie­der zurück in die staat­li­che Unter­stüt­zung fallen.

Das Gros der Migran­ten trägt dabei kei­nes­falls zur Ren­te von mor­gen bei, wie viel­fach behaup­tet, son­dern gehört zur Grup­pe der­je­ni­gen, die auf­grund eines zu gerin­gen Ein­kom­mens ihr Leben lang mehr aus dem staat­li­chen Sys­tem her­aus­ho­len, als sie zurückgeben.

Auf der Stre­cke bleibt dabei der deut­sche Sozi­al­staat, der über sei­ne Öff­nung für alle und die damit ver­bun­de­ne Ver­let­zung sei­nes begrenz­ten Soli­dar­prin­zips hin­aus unter Legi­ti­ma­ti­ons­druck gerät: Ein Sozi­al­staat, der vor allem dazu da ist, ande­re als das eige­ne Volk zu ver­sor­gen, wäh­rend die Deut­schen die Haupt­last sei­ner Finan­zie­rung tra­gen, wird zuneh­mend und mit zu Recht in Fra­ge gestellt. Dabei ist nicht der Sozi­al­staat an sich das Pro­blem – der die sozia­len Unzu­läng­lich­kei­ten des Kapi­ta­lis­mus aus­gleicht und die sozia­le Für­sor­ge über­nimmt, die durch den gesell­schaft­li­chen Wan­del der letz­ten Jahr­hun­der­te der fami­liä­ren Ver­ant­wor­tung ent­zo­gen wur­de –, viel­mehr ist mit dem Irr­glau­ben auf­zu­räu­men, dass ein geschlos­se­nes Sys­tem ohne wei­te­res in ein offe­nes Sys­tem ver­wan­delt wer­den kann.

Nur wenn es gelin­ge, die­se Trans­for­ma­ti­on zu stop­pen und zu einem geschlos­se­nen Sys­tem zurück­zu­keh­ren, hat der deut­sche Sozi­al­staat noch eine Zukunft. Sie­fer­le blieb dies­be­züg­lich skep­tisch und schloss das Migra­ti­ons­pro­blem mit einem pro­phe­ti­schen Resü­mee, das unse­ren Sta­tus quo in Deutsch­land im Jahr 2023 prä­gnant beschreibt:

„Es kann sein, daß [die euro­päi­schen] Län­der in den nächs­ten Jahr­zehn­ten von dem Phä­no­men des social and moral overst­retch erfaßt und lahm­ge­legt wer­den. [Das] kann dazu füh­ren, daß Euro­pa, zumin­dest aber Deutsch­land sich von den füh­ren­den Rän­gen der Indus­trie­län­der ver­ab­schie­det. Viel­leicht wird das Ide­al des ›Null­wachs­tums‹, der neu­en Fru­ga­li­tät, der sha­ring eco­no­my und der Ver­lang­sa­mung auf die­se Wei­se erreicht – natür­lich kom­bi­niert mit einem Sin­ken des mate­ri­el­len Wohlstandsniveaus.

Was dies im Kon­text einer mul­ti­tri­ba­len Gesell­schaft bedeu­ten wird, dar­über kann nur spe­ku­liert wer­den. Sozia­le Kon­flik­te sind jeden­falls unter den Bedin­gun­gen des Wirt­schafts­wachs­tums leich­ter zu bewäl­ti­gen als unter den Bedin­gun­gen des Schrump­fens. Viel­leicht ver­schär­fen sich dann die Kon­flik­te, viel­leicht neh­men sie auch unge­wohn­te ideo­lo­gisch-welt­an­schau­li­che Züge an.«

In die­sem Lich­te wird um so deut­li­cher, dass die AfD die letz­te par­la­men­ta­ri­sche Chan­ce dar­stellt, das Ruder noch her­um­zu­rei­ßen. Auch wenn Sie­fer­les Aus­sich­ten düs­ter ein­ge­trübt waren: Noch ist das Kind nicht end­gül­tig in den Brun­nen gefal­len, noch besteht poli­ti­scher Gestal­tungs­spiel­raum und wir kom­men macht­po­li­tisch immer näher, über die­sen Spiel­raum zu ver­fü­gen. Schla­gen kön­nen wir uns dabei nur selbst, indem wir die letz­te Chan­ce ver­spie­len, die man uns in die Hän­de legt.

Indem wir, statt die Repu­blik gründ­lich umzu­krem­peln und auf rech­te Füße zu stel­len, auf Anbie­de­rung an die­je­ni­gen set­zen, die unser Land sehen­den Auges an die Wand gefah­ren haben.