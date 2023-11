Warum es nicht richtig ist, den Begriff “Melonisierung” negativ zu verwenden

Daniil Proswetow ist Historiker und Spezialist für italienische Geschichte und Politik. Er lebt und arbeitet in Moskau und las Martin Sellners Kritik an der Untätigkeit der Regierung Meloni in Sachen Migrationskrise kritisch. Wir bringen seine Antwort in einer Übersetzung von Filipp Fomitschow, der ebenfalls in Moskau lebt.

– – –

Mar­tin Sell­ner geht in sei­nem Arti­kel „Die Melo­ni­sie­rung des patrio­ti­schen Euro­pas ver­hin­dern“ auf eine Rei­he von Fra­gen ein, die nicht nur die deut­sche Rech­te beschäf­ti­gen. Denn die Fra­gen der unkon­trol­lier­ten Ein­wan­de­rung, der Tätig­keit der NGOs und ihrer Rol­le bei den Kri­sen in den EU-Län­dern von gro­ßer Bedeutung.

Den­noch über­sieht Sell­ner eine Rei­he von Fak­to­ren, die gegen die angeb­li­che Unwirk­sam­keit der rech­ten Regie­rung in Ita­li­en und die Schäd­lich­keit der „Melo­ni­sie­rung“ in Euro­pa spre­chen. Wir ver­su­chen nun, auf die­se Fak­to­ren hinzuweisen.

Zunächst ein­mal wür­den wir nicht behaup­ten, daß Melo­ni eine „trans­at­lan­ti­sche Blen­de­rin“ sei, die unter Aus­nut­zung rech­ter Losun­gen an die Macht kam und ihre Ver­pflich­tun­gen gegen­über der euro­päi­schen Rech­ten sofort ver­gaß. Ja, tat­säch­lich ver­folgt die Melo­ni-Regie­rung in eini­gen Fra­gen eine ein­deu­ti­ge pro-atlan­ti­sche Poli­tik. Das auf­fäl­ligs­te Bei­spiel dafür sind die kla­ren Äuße­run­gen von Melo­ni selbst sowie des ita­lie­ni­schen Ver­tei­di­gungs­mi­nis­ters zum Rußland-Ukraine-Konflikt.

Es wäre jedoch falsch anzu­neh­men, daß eine rech­te Minis­ter­prä­si­den­tin nach dem Macht­an­tritt sofort eine See­blo­cka­de und einen Stop der Migra­ti­ons­strö­me hät­te ein­lei­ten müs­sen, denn die­ser Punkt stand nicht im Mit­tel­punkt des Pro­gramms der rech­ten Koali­ti­on. Außer­dem ist es dar­auf hin­zu­wei­sen, wie Matteo Sal­vi­ni als Innen­mi­nis­ter im Jahr 2019 ver­such­te, die Hoheits­ge­wäs­ser für nur ein ein­zi­ges Schiff „Gre­go­ret­ti“ mit Migran­ten an Bord, zu ver­sper­ren. Dies lös­te einen brei­ten öffent­li­chen Auf­schrei aus und brach­te am Ende eine Regie­rungs­kri­se und den Rück­tritt Sal­vi­nis mit sich. Des­halb ist die Vor­sicht der neu­en Minis­ter­prä­si­den­tin gut ver­ständ­lich und soll­te eher als poli­tisch weit­bli­cken­de Hal­tung ange­se­hen werden.

Mehr dazu: Was die Poli­tik der ita­lie­ni­schen Regie­rung betrifft, so ist die Migra­ti­ons­fra­ge nur eines von vie­len Pro­ble­men, die nach Jah­ren der inef­fek­ti­ven Ver­wal­tung durch die Links­po­pu­lis­ten nun von Rech­ten zu lösen sind. Zur­zeit befaßt sich Melo­ni mit Finanz­fra­gen, ver­sucht die Ener­gie­si­cher­heit des Lan­des zu gewähr­leis­ten und ändert die Sozi­al­po­li­tik und Bil­dungs­po­li­tik. Mit ande­ren Wor­ten: Es geht um Refor­men mit lang­fris­ti­gen Ergebnissen.

Dar­über hin­aus hängt vie­les auch vom Erfolg der der­zeit lau­fen­den, gera­de­zu his­to­ri­schen Ver­fas­sungs­re­form ab, die dazu bei­tra­gen soll­te, die Regie­rungs­sta­bi­li­tät zu stär­ken und die Befug­nis­se des Minis­ter­prä­si­den­ten zu erwei­tern. Auf­grund der Unaus­ge­wo­gen­heit des poli­ti­schen Sys­tems Ita­li­ens, das dafür geschaf­fen wur­de, das Auf­tau­chen eines „neu­en Duce“ unmög­lich zu machen, sind ent­schlos­se­ne­re poli­ti­sche Schrit­te offen­sicht­lich nicht rea­li­sier­bar. Es ist daher kaum mög­lich, von Poli­tik nur als einer Fra­ge des poli­ti­schen Wil­lens zu sprechen.

Im Gegen­teil: Die neue Regie­rung demons­triert eine meis­ter­haf­te Beherr­schung der Kunst des Mög­li­chen. Melo­nis Macht­an­tritt und ein Jahr sta­bi­ler Regie­rung sind bereits ein groß­ar­ti­ges Ergeb­nis für Ita­li­en, des­sen poli­ti­sche Sta­bi­li­tät seit lan­gem Gegen­stand von Wit­zen sowohl im In- als auch im Aus­land ist.

Nun zur Fra­ge der Kul­tur­po­li­tik: Auch hier wur­den die ers­ten „Soft Power“-Maßnahmen zur schritt­wei­sen Ände­run­gen der vor­herr­schen­den Agen­da in der Gesell­schaft ergrif­fen. Dies zeigt uns auch, dass Melo­ni weder mit ihrer Ver­gan­gen­heit noch mit dem rech­ten Milieu, das sie geprägt hat, zu bre­chen vorhat.

Im ver­gan­ge­nen Jahr wur­den auf Druck der Regie­rung eini­ge Umstel­lun­gen in der wich­tigs­ten Medi­en­hol­ding RAI vor­ge­nom­men, die Zahl der rech­ten Ver­la­ge nahm zu, und die Tex­te (nur als Bei­spiel) von J.R.R. Tol­ki­en, die in der rech­ten Jugend­kul­tur der 70er und 80er Jah­re von gro­ßer Bedeu­tung waren und einen gro­ßen Ein­fluß auf Melo­ni selbst und ihren Kreis hat­ten, wer­den erneut popu­la­ri­siert. Die Gestal­te die­ses „neu­en euro­päi­schen Epos“ könn­ten, wenn sie rich­tig ent­wi­ckelt wer­den, durch­aus Teil der von der ita­lie­ni­schen Rech­ten aus­ge­ar­bei­te­ten meta­po­li­ti­schen Erzäh­lung werden.

Der zwei­te Punkt, der hier ange­spro­chen wer­den soll, ist das Pro­blem der rech­ten Bür­ger­be­we­gun­gen oder „patrio­ti­schen Zivil­ge­sell­schaft“, auf deren Kri­se Mar­tin Sell­ner ganz zu Recht hin­weist. Die­se Situa­ti­on hat tie­fe his­to­ri­sche Wur­zeln – ganz abge­se­hen davon, daß die poli­ti­schen und sozia­len Gege­ben­hei­ten in Ita­li­en ganz anders sind als in Deutsch­land oder Österreich.

Der Höhe­punkt der Akti­vi­tät von ita­lie­ni­scher „Zivil­ge­sell­schaft“ fällt in die 1960–70er Jah­re – nicht umsonst „Anni di piom­bo“ („Jah­re des Blei­es“) genannt. Bekannt­lich ist die­se Zeit eine Peri­ode akti­ver Debat­ten aller Arten von Orga­ni­sa­tio­nen und Bewe­gun­gen sowohl der Lin­ken als auch der Rech­ten, schar­fer Kon­fron­ta­ti­on der Christ­de­mo­kra­ten mit Kom­mu­nis­ten und Sozia­lis­ten, neo­fa­schis­ti­scher Putsch­ver­su­che (z.B. des Borg­he­se-Put­sches), zahl­rei­cher poli­ti­scher Mord­an­schlä­ge, ter­ro­ris­ti­scher Angrif­fe, Stra­ßen­kämp­fe und Entführungen.

All dies hat­te zur Eta­blie­rung einer tech­no­kra­ti­schen Regie­rungs­form in Ita­li­en geführt, die Gene­ra­tio­nen von poli­tisch pas­si­ven Men­schen her­vor­brach­te. Sie sind in „uni­ver­sel­len huma­nis­ti­schen Wer­ten“ so erzo­gen wor­den, daß jeder Wider­stand gegen das Böse mit Gewalt kri­mi­nell sei.

Rech­te Grup­pen wie Casa­Pound oder For­za Nuo­va stel­len in einer sol­chen neu­tra­len poli­ti­schen Land­schaft eher eine Aus­nah­me als ein Bei­spiel für eine gro­ße, aber „schla­fen­de“ rech­te Zivil­ge­sell­schaft dar. Die Zei­ten, in denen das Land die Idea­le eines geein­ten Euro­pas von rechts skan­dier­te, eines „Euro­pas der Natio­nen“, wie es in einem popu­lä­ren Lied der Band „Ven­to del Sud“ gesun­gen wur­de, gehö­ren in der Tat der Ver­gan­gen­heit an, was jedoch nicht nur für Ita­li­en sym­pto­ma­tisch ist.

Ein wei­te­rer Punkt, der die Bil­dung einer sol­chen Art von Gesell­schaft in Ita­li­en ver­hin­dert, ist die im Ver­gleich zu ande­ren Län­dern äußerst gerin­ge Homo­ge­ni­tät der Bevöl­ke­rung. Dies zeigt sich sowohl im poli­ti­schen, wirt­schaft­li­chen und sozia­len Bereich als auch im Hin­blick auf Identität.

Die Geschich­te zeigt, dass die Ver­su­che, eine ita­lie­ni­sche Nati­on zu schaf­fen, die durch das Prin­zip des Blu­tes ver­eint ist, zu kei­nem posi­ti­ven Ergeb­nis geführt haben. Heu­te betrach­ten sich die Men­schen, die in ver­schie­de­nen Regio­nen des Lan­des leben, zunächst als Flo­ren­ti­ner, Nea­po­li­ta­ner, Turi­ner, Römer, dann als Süd- oder Nord­ita­lie­ner, als Sar­di­nier oder Sizi­lia­ner und nur schließ­lich als Italiener.

In die­ser Hin­sicht ist Vik­tor Orbáns Aus­sa­ge über sein Enga­ge­ment für einen „Gramscis­mus von rechts“, der dar­auf abzielt, die Denk­wei­se der Men­schen durch „kul­tu­rel­le Hege­mo­nie“ zu ver­än­dern, rich­tig, aber ein sol­cher Ansatz ist im Kon­text der abso­lu­ten Über­le­gen­heit des „Ame­ri­can Way of Thin­king“ sehr schwie­rig und erfor­dert eine tief­grei­fen­de Ent­wick­lung nicht auf der Ebe­ne Ungarns, Polens oder Ita­li­ens, son­dern auf der Ebe­ne einer ernst­haf­ten über­staat­li­chen Insti­tu­ti­on, die sich mit der Gestal­tung der meta­kul­tu­rel­len und meta­po­li­ti­schen Grund­la­gen eines zukünf­ti­gen Euro­pas beschäftigt.

Um die not­wen­di­ge „Fes­tung Euro­pa“ zu errich­ten, zu deren Ver­tei­di­gung die deut­sche Rech­te auf­ruft, müs­sen zunächst ihre Kon­tu­ren gezeich­net und ihre Mau­ern gezo­gen wer­den – dann wird auch Poli­ti­kern wie Melo­ni klar sein, was genau zu ver­tei­di­gen ist. Solan­ge es sol­che Mau­ern nicht gibt, ist man mit der Wie­der­her­stel­lung der Ord­nung im eige­nen Land beschäftigt.

Der letz­te Punkt, der zu erwäh­nen ist, betrifft das intel­lek­tu­el­le und poli­ti­sche Enga­ge­ment der euro­päi­schen Rech­ten. Ein Blick auf die poli­ti­sche Land­schaft Euro­pas zeigt, daß mehr oder weni­ger rechts­ge­rich­te­te Regie­run­gen in der abso­lu­ten Min­der­heit sind und unter enor­mem Druck aus Brüs­sel ste­hen. Unter die­sen Bedin­gun­gen wäre es zumin­dest unan­ge­bracht, von der Rech­ten einen län­der­über­grei­fen­den Ansatz zu for­dern, ganz zu schwei­gen von der Tat­sa­che, daß bis­her kei­ne gemein­sa­me Stra­te­gie aus­ge­ar­bei­tet wor­den ist.

In die­ser Hin­sicht scheint es im Gegen­teil ange­bracht zu sein, zunächst mög­lichst vie­le „melo­ni­sier­te Regie­run­gen“ in den euro­päi­schen Län­dern zu schaf­fen, die, wenn sie min­des­tens ein Drit­tel aller euro­päi­schen Regie­run­gen aus­ma­chen, sicht­ba­rer wer­den und wirk­li­ches poli­ti­sches Gewicht gewin­nen könnten.

Des­halb ist die Fra­ge ange­bracht, wel­che Mög­lich­kei­ten es gibt, eine sol­che über­staat­li­che Insti­tu­ti­on oder ein Netz­werk von Insti­tu­tio­nen zu schaf­fen, die der Ent­wick­lung der rech­ten Agen­da auf allen Ebe­nen einen zusätz­li­chen Impuls geben wür­den, wenn wir von dem glo­ba­len Pro­blem der rech­ten Bewe­gung sprechen.

Um auf Ita­li­en zurück­zu­kom­men: Es könn­te sinn­los sein, unter solch schwie­ri­gen Umstän­den direk­ten Wider­stand zu leis­ten und dadurch die Macht zu ver­lie­ren, also nur, um zu ver­su­chen, eines von vie­len Pro­ble­men zu lösen. Auf lan­ge Sicht wäre das sogar schäd­lich für die gesam­te euro­päi­sche rech­te Bewegung.

Aus die­sem Grund soll­te die „Melo­ni­sie­rung Euro­pas“ im Gegen­teil ver­stärkt vor­an­ge­trie­ben wer­den, was mehr Mög­lich­kei­ten für eine län­der­über­grei­fen­de Inter­ak­ti­on und eine Ände­rung des Kur­ses der euro­päi­schen Gemein­schaft bie­ten könn­te – bevor es zu spät ist.